События недели: новый формат «Бахетле», показательные увольнения транспортников и споры вокруг детей-инвалидов
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
На минувшей неделе стало известно, что сеть супермаркетов Муслимы Латыповой «Бахетле» частично изменит формат. Казань тем временем посетил гендиректор Euronews Майкл Питерс, а ректор КФУ предложил ввести налоговые льготы для вузов. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».
«Бахетле» переходит на единую кухню
По информации «Реального времени», сеть супермаркетов «Бахетле» частично откажется от формата собственного производства в каждом магазине. В компании Муслимы Латыповой объяснили, что единая кухня вводится для отдельных категорий продукции и полного отказа от производства в магазинах не будет.
Гафуров попросил налоговые послабления для вузов
Ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил рассмотреть вопрос о введении налоговых преференций для высших учебных заведений. Он отметил, что Казанский университет платит налоги в размере 2,5 млрд рублей, но не имеет экономического стимула развиваться.
Споры о детях-инвалидах
Обсуждение проблем детей-инвалидов перетекло с улицы в Общественную палату Татарстана и в Фонд соцстраха. В первом случае группу родителей детишек с ограниченными возможностями пригласили поговорить о получении технических средств реабилитации. Возмущенные родители заявили, что представители Всероссийской организации детей-инвалидов (ВОРДИ) им не помогают. А в пятницу региональное отделение ФСС РФ провело круглый стол на ту же тему с участием депутата Госдумы России Айрата Фаррахова, зампредседателя ФСС РФ Алексея Кошелева и представителей общественности.
Скончался Арсений Курченков
В четверг скончался актер казанского ТЮЗа Арсений Курченков. Это случилось спустя 10 дней после его 42-летия за кулисами во время спектакля «Бал.Бесы» (по роману Достоевского «Бесы»).
Как рассказала «Реальному времени» заведующая литературной частью театра Елена Акимова, Курченков не жаловался на здоровье и был очень востребован.
«Сеня вышел со сцены за кулисы и потерял сознание. Приехавшая скорая уже не смогла его вернуть», — написал в соцсети его коллега по театру народный артист РТ Михаил Меркушин.
Похороны состоятся завтра, 13 октября. Прощание пройдет в Дербышках, где вырос и жил артист.
Дело криптотрейдеров
В Казани арестовали двух интернет-предпринимателей, подозреваемых в мошенничестве. Размер ущерба по уголовному делу об инвестициях в криптовалюты оценивается в 20 млн рублей и может вырасти в несколько раз. Именно такую сумму еще в 2016 году принес в компанию PhoenixTrade.info казанский предприниматель. Ни бонусов, ни возврата средств он добиться не смог.
Сотрудники МВД задержали сооснователя компании Артура Бикчантаева 5 сентября. 9 сентября Вахитовский суд Казани отправил его в СИЗО до 3 ноября. Спустя месяц, 7 октября, задержали и второго учредителя — Рустама Камалова. Он также был арестован.
Татарстан на Euronews
В Казани побывал гендиректор Euronews Майкл Питерс. Он обсудил с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сотрудничество телеканала и республики. Разговор шел в том числе о праздновании 100-летия Татарстана.
Вторая попытка арестовать полицейского
Суд отправил под домашний арест начальника угрозыска ОП «Горки» Дамира Замалиева. Его подозревают в превышении полномочий. Первый раз полицейского задержали в сентябре, однако суд оставил его на свободе.
Следствие полагает, что Замалиев причастен к фальсификации документов об изъятии револьвера, обнаруженного на квартире у покойного казанца. Также в СКР полагают, что полицейский оказывал давление на свидетеля.
Поддержка малого бизнеса выросла почти в 30 раз
Министр экономики Фарид Абдулганиев сообщил, что запуск нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и предпринимательская инициатива» позволил увеличить поддержку бизнеса в РТ в 26—27 раз. Теперь на эти цели выделяется до 2 млрд рублей.
Об этом, а также о том, на какие именно мероприятия по поддержке малого бизнеса планируется потратить деньги, чиновник рассказал на первом заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета Татарстана.
Перевозчики Казани устроили показательный процесс
Казанские перевозчики показательно уволили шестерых кондукторов и двоих водителей. Их уличили в продаже фальшивых билетов. Всего в сентябре на казанских кондукторов поступило 75 жалоб.
ФСБ, Следком и Роспотребнадзор вокруг одного кафе
Владельцы казанского кафе пожаловались в ФСБ на «наезды» инспектора из Роспотребнадзора. В результате последняя была задержана при получении 120 тысяч рублей. Как выяснило «Реальное время», отец подозреваемой также работал в санитарном ведомстве и был осужден за взятки в 1,9 млн рублей. Недавно мужчина вышел на свободу.
Коррупционный скандал в управлении образования
Глава управления образования казанского исполкома Ильнар Хидиятов уволился на фоне коррупционного скандала вокруг поставок металлодектекторов в школы. Следком и МВД обнаружили признаки мошенничества и взятки при расследовании дела об ученике гимназии №7, принесшем в класс оружие.
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