События недели: новый формат «Бахетле», показательные увольнения транспортников и споры вокруг детей-инвалидов

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На минувшей неделе стало известно, что сеть супермаркетов Муслимы Латыповой «Бахетле» частично изменит формат. Казань тем временем посетил гендиректор Euronews Майкл Питерс, а ректор КФУ предложил ввести налоговые льготы для вузов. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».



«Бахетле» переходит на единую кухню

По информации «Реального времени», сеть супермаркетов «Бахетле» частично откажется от формата собственного производства в каждом магазине. В компании Муслимы Латыповой объяснили, что единая кухня вводится для отдельных категорий продукции и полного отказа от производства в магазинах не будет.



Гафуров попросил налоговые послабления для вузов

Ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил рассмотреть вопрос о введении налоговых преференций для высших учебных заведений. Он отметил, что Казанский университет платит налоги в размере 2,5 млрд рублей, но не имеет экономического стимула развиваться.



Обсуждение проблем детей-инвалидов перетекло с улицы в Общественную палату Татарстана и в Фонд соцстраха. Фото Максима Платонова

Споры о детях-инвалидах

Обсуждение проблем детей-инвалидов перетекло с улицы в Общественную палату Татарстана и в Фонд соцстраха. В первом случае группу родителей детишек с ограниченными возможностями пригласили поговорить о получении технических средств реабилитации. Возмущенные родители заявили, что представители Всероссийской организации детей-инвалидов (ВОРДИ) им не помогают. А в пятницу региональное отделение ФСС РФ провело круглый стол на ту же тему с участием депутата Госдумы России Айрата Фаррахова, зампредседателя ФСС РФ Алексея Кошелева и представителей общественности.



Скончался Арсений Курченков

В четверг скончался актер казанского ТЮЗа Арсений Курченков. Это случилось спустя 10 дней после его 42-летия за кулисами во время спектакля «Бал.Бесы» (по роману Достоевского «Бесы»).

Как рассказала «Реальному времени» заведующая литературной частью театра Елена Акимова, Курченков не жаловался на здоровье и был очень востребован.

«Сеня вышел со сцены за кулисы и потерял сознание. Приехавшая скорая уже не смогла его вернуть», — написал в соцсети его коллега по театру народный артист РТ Михаил Меркушин.

Похороны состоятся завтра, 13 октября. Прощание пройдет в Дербышках, где вырос и жил артист.



В четверг скончался актер казанского ТЮЗа Арсений Курченков. Фото instagram.com/a.kurchenkov

Дело криптотрейдеров



В Казани арестовали двух интернет-предпринимателей, подозреваемых в мошенничестве. Размер ущерба по уголовному делу об инвестициях в криптовалюты оценивается в 20 млн рублей и может вырасти в несколько раз. Именно такую сумму еще в 2016 году принес в компанию PhoenixTrade.info казанский предприниматель. Ни бонусов, ни возврата средств он добиться не смог.

Сотрудники МВД задержали сооснователя компании Артура Бикчантаева 5 сентября. 9 сентября Вахитовский суд Казани отправил его в СИЗО до 3 ноября. Спустя месяц, 7 октября, задержали и второго учредителя — Рустама Камалова. Он также был арестован.



Татарстан на Euronews

В Казани побывал гендиректор Euronews Майкл Питерс. Он обсудил с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сотрудничество телеканала и республики. Разговор шел в том числе о праздновании 100-летия Татарстана.



Суд отправил под домашний арест начальника угрозыска ОП «Горки» Дамира Замалиева. Фото Ирины Плотниковой

Вторая попытка арестовать полицейского

Суд отправил под домашний арест начальника угрозыска ОП «Горки» Дамира Замалиева. Его подозревают в превышении полномочий. Первый раз полицейского задержали в сентябре, однако суд оставил его на свободе.

Следствие полагает, что Замалиев причастен к фальсификации документов об изъятии револьвера, обнаруженного на квартире у покойного казанца. Также в СКР полагают, что полицейский оказывал давление на свидетеля.



Поддержка малого бизнеса выросла почти в 30 раз

Министр экономики Фарид Абдулганиев сообщил, что запуск нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и предпринимательская инициатива» позволил увеличить поддержку бизнеса в РТ в 26—27 раз. Теперь на эти цели выделяется до 2 млрд рублей.

Об этом, а также о том, на какие именно мероприятия по поддержке малого бизнеса планируется потратить деньги, чиновник рассказал на первом заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета Татарстана.



Казанские перевозчики показательно уволили шестерых кондукторов и двоих водителей. Фото Максима Платонова

Перевозчики Казани устроили показательный процесс

Казанские перевозчики показательно уволили шестерых кондукторов и двоих водителей. Их уличили в продаже фальшивых билетов. Всего в сентябре на казанских кондукторов поступило 75 жалоб.



ФСБ, Следком и Роспотребнадзор вокруг одного кафе



Владельцы казанского кафе пожаловались в ФСБ на «наезды» инспектора из Роспотребнадзора. В результате последняя была задержана при получении 120 тысяч рублей. Как выяснило «Реальное время», отец подозреваемой также работал в санитарном ведомстве и был осужден за взятки в 1,9 млн рублей. Недавно мужчина вышел на свободу.



Глава управления образования казанского исполкома Ильнар Хидиятов уволился на фоне коррупционного скандала вокруг поставок металлодектекторов в школы. Фото Ирины Плотниковой

Коррупционный скандал в управлении образования

Глава управления образования казанского исполкома Ильнар Хидиятов уволился на фоне коррупционного скандала вокруг поставок металлодектекторов в школы. Следком и МВД обнаружили признаки мошенничества и взятки при расследовании дела об ученике гимназии №7, принесшем в класс оружие.

