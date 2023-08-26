Раис Татарстана возложил цветы к мемориальному комплексу «Скважина №1» в Шугурово

Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к мемориальному комплексу «Скважина №1» в селе Шугурово в Лениногорском районе республики. Об этом сообщает его пресс-служба.

В Лениногорском районе проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня добычи татарстанской нефти и 75-летию со дня открытия Ромашкинского месторождения.

Рустам Минниханов вместе с главой Лениногорского района Рягатом Хусаиновым и представителями нефтяной сферы посетил мемориальный комплекс «Скважина №1», а также встретился с ветеранами отрасли. Затем раис Татарстана посетил музей нефти в Шугурово.

Скважина №1 — первооткрывательница нефти Татарстана. Ее бурение начали в 1941 году, а в эксплуатацию объект ввели в 1943 году.



Сегодня раис Татарстана совершает рабочую поездку в Лениногорский район. Он уже посетил там ряд социальных объектов и вручил портфели будущим первоклассникам. Также Рустам Минниханов принял участие в открытии Ледового дворца «Нефтяник», который стал подарком жителям к 80-летию добычи нефти в республике и 75-летию со дня открытия Ромашкинского месторождения.

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Илина Хакимова