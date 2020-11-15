Главное о коронавирусе на 15 ноября: Дед Мороз может не приехать в Казань, тяжелых случаев стало больше вдвое
В два раза выросло количество тяжелых случаев заболевания
За последние сутки в Татарстане подтвердились 63 новых случая коронавируса, из них четыре — завозные, 59 — контактные. Девять человек госпитализировано, 54 лечатся дома.
Таким образом, на утро 15 ноября в республике выявили уже 9 243 случая заражения COVID-19. Умер 121 пациент. Выздоровели 8128 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.
- Самые неблагополучные районы по ситуации с распространением коронавируса в Татарстане — Верхнеуслонский и Нурлатский.
- В Татарстане за две недели ноября выявили 763 случая коронавирусной инфекции — больше, чем за весь сентябрь. В предыдущем месяце был зарегистрирован 721 случай, за октябрь — 1 187 (рост составил 52%). Всего за две недели ноября в республике выявлено 763 случая коронавируса.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Министерство культуры, Минспорта, Минмолодежи Татарстана несут персональную ответственность за соблюдение предписаний Роспотребнадзора при проведении мероприятий.
- Глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина доложила, что доля лиц с тяжелыми формами коронавируса возросла в два раза. При этом за день до этого заместитель замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков говорил, что в Татарстане не наблюдается значительного роста тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Тур Деда Мороза по России будет сокращен
За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса, выздоровели 14 456 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 925 825 человек, а выздоровевших — до 1 439 985.
Зафиксированы 352 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 33 186 человек.
- Традиционный тур Деда Мороза по городам России сократили из-за пандемии коронавируса.
- Президент России Владимир Путин рассказал, что в производстве и поставке российской вакцины от коронавируса заинтересованы десятки стран.
- Юморист и телеведущий Максим Галкин назвал вручение премии GQ «балом во время чумы. Он отметил, что меха и бриллианты на светском мероприятии неуместны, а вручать награды в сегодняшних условиях нужно медикам.
- В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью.
- Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у телеведущего диагностирован коронавирус.
- Врач предупредил, что вероятность заражения коронавирусом при сильных морозах повышается по сравнению с плюсовой температурой, поскольку частички вируса могут дольше задерживаться в воздухе.
- От коронавируса умер экс-глава Московского индустриального банка (МИнБанк) Абубакар Арсамаков.
- В Минздраве России предупредили об осложнениях на сердце после COVID-19.
- Певец Валерий Меладзе призвал бойкотировать съемки новогодних шоу из-за того, что отрасль «забросили» в период кризиса. С ним не согласился солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. Он и его группа уже снялись в одном новогоднем шоу и не собираются отказываться от других предложений.
США назвали «единым очагом» распространения коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 53 929 712 человек, умерло 1 311 273 человека. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (10 904 023). На второй строчке — Индия (8 814 579), на третьей — Бразилия (5 848 959). Россия вышла на четвертое место (1 925 825), обогнав Францию (1 915 713).
Больше всего смертей зафиксировано в США (245 600). За ними следуют Бразилия (165 658), Индия (129 635), Мексика (98 259) и Великобритания (51 858).
- В Евросоюзе объяснили, почему не планируют закупку российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. При выборе вакцины ЕС ориентируется на европейские компании, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
- В Бельгии местным Санта-Клаусам разрешили нарушить карантин и даже комендантский час, чтобы принести подарки детям.
- Министр здравоохранения Украины заразился коронавирусом.
- Канцлер Австрии анонсировал полный локдаун. В стране закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, продолжат работу почта, банки и аптеки.
- Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что болеет коронавирусом в легкой форме.
- Почти вся территория США признана очагом распространения коронавируса.
- В Великобритании от коронавируса умер «йоркширский потрошитель» — серийный маньяк, убивший 13 женщин.
- Во Франкфурте протестующих против карантина полиция разогнала водометами.
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