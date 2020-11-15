Главное о коронавирусе на 15 ноября: Дед Мороз может не приехать в Казань, тяжелых случаев стало больше вдвое

Фото: Дмитрий Резнов

В два раза выросло количество тяжелых случаев заболевания

За последние сутки в Татарстане подтвердились 63 новых случая коронавируса, из них четыре — завозные, 59 — контактные. Девять человек госпитализировано, 54 лечатся дома.



Таким образом, на утро 15 ноября в республике выявили уже 9 243 случая заражения COVID-19. Умер 121 пациент. Выздоровели 8128 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.



Самые неблагополучные районы по ситуации с распространением коронавируса в Татарстане — Верхнеуслонский и Нурлатский.



В Татарстане за две недели ноября выявили 763 случая коронавирусной инфекции — больше, чем за весь сентябрь. В предыдущем месяце был зарегистрирован 721 случай, за октябрь — 1 187 (рост составил 52%). Всего за две недели ноября в республике выявлено 763 случая коронавируса.



Фото tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Министерство культуры, Минспорта, Минмолодежи Татарстана несут персональную ответственность за соблюдение предписаний Роспотребнадзора при проведении мероприятий.

Глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина доложила, что доля лиц с тяжелыми формами коронавируса возросла в два раза. При этом за день до этого заместитель замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков говорил, что в Татарстане не наблюдается значительного роста тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Тур Деда Мороза по России будет сокращен

За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса, выздоровели 14 456 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 925 825 человек, а выздоровевших — до 1 439 985.



Зафиксированы 352 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 33 186 человек.



Традиционный тур Деда Мороза по городам России сократили из-за пандемии коронавируса.

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что в производстве и поставке российской вакцины от коронавируса заинтересованы десятки стран.

Юморист и телеведущий Максим Галкин назвал вручение премии GQ «балом во время чумы. Он отметил, что меха и бриллианты на светском мероприятии неуместны, а вручать награды в сегодняшних условиях нужно медикам.

В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у телеведущего диагностирован коронавирус.

Врач предупредил, что вероятность заражения коронавирусом при сильных морозах повышается по сравнению с плюсовой температурой, поскольку частички вируса могут дольше задерживаться в воздухе.

Фото Максима Платонова

От коронавируса умер экс-глава Московского индустриального банка (МИнБанк) Абубакар Арсамаков.

В Минздраве России предупредили об осложнениях на сердце после COVID-19.



Певец Валерий Меладзе призвал бойкотировать съемки новогодних шоу из-за того, что отрасль «забросили» в период кризиса. С ним не согласился солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. Он и его группа уже снялись в одном новогоднем шоу и не собираются отказываться от других предложений.

США назвали «единым очагом» распространения коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 53 929 712 человек, умерло 1 311 273 человека. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (10 904 023). На второй строчке — Индия (8 814 579), на третьей — Бразилия (5 848 959). Россия вышла на четвертое место (1 925 825), обогнав Францию (1 915 713).



Больше всего смертей зафиксировано в США (245 600). За ними следуют Бразилия (165 658), Индия (129 635), Мексика (98 259) и Великобритания (51 858).



В Евросоюзе объяснили, почему не планируют закупку российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. При выборе вакцины ЕС ориентируется на европейские компании, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Фото mos.ru

В Бельгии местным Санта-Клаусам разрешили нарушить карантин и даже комендантский час, чтобы принести подарки детям.

Министр здравоохранения Украины заразился коронавирусом.

Канцлер Австрии анонсировал полный локдаун. В стране закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, продолжат работу почта, банки и аптеки.

Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что болеет коронавирусом в легкой форме.



Почти вся территория США признана очагом распространения коронавируса.

В Великобритании от коронавируса умер «йоркширский потрошитель» — серийный маньяк, убивший 13 женщин.

Во Франкфурте протестующих против карантина полиция разогнала водометами.

Ольга Плешкова