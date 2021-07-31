Минниханов заявил, что принятые в Татарстане меры позволяют контролировать ситуацию с COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил сложившуюся в республике ситуацию с коронавирусом. По его словам, принятые на сегодняшний день меры по борьбе с распространением инфекции позволяют контролировать ситуацию.

«Прежде всего, речь о соблюдении всех требований Роспотребнадзора», — уточнил Минниханов. Он также обратил внимание, что большую работу проводит МВД в борьбе с распространением COVID-19 оказывает МВД, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в Татарстане суточный темп прироста новых случаев коронавируса составил 0,23%. Это один из наименьших показателей в России. За последние сутки зарегистрировали 55 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в республике заразился 23 931 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина