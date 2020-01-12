Слуцкий встретился с Миннихановым, Спиридонов стал кефирным Дедом Морозом, а Умарк проиграл спор

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

Новогодние праздники не стали для спортсменов поводом забросить социальные сети. Кто-то из них активно праздновал, кто-то отдыхал, а кто-то не просто работал, а даже выводил свою сборную на Олимпиаду. О том, как новый главный тренер казанского «Рубина» начал знакомство с Татарстаном, зачем швед Линус Умарк надел форму сборной России и почему плакал Эрвин Нгапет, — в обзоре «Реального времени».

Слуцкий — Instagram-звезда

Самым громким событием в межсезонье российского футбола стало назначение Леонида Слуцкого в казанский «Рубин». Тренер первым делом обновил свой профиль в социальной сети. Аккаунт он завел не так давно, зато регулярно его обновляет. Можно с уверенностью говорить о том, что в столице Татарстана теперь самый открытый и позитивный тренер РПЛ.

Уже 2 января Леонид Викторович в своем стиле, коротким видео из «Матрицы», объявил о поиске помощников в казанский клуб.

А буквально накануне президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал совместное фото с новым главным тренером «Рубина».

Слуцкий в своем аккаунте это событие пока никак не прокомментировал и не проиллюстрировал, зато пресс-секретарь президента Лилия Галимова подробно осветила встречу тренера и президента в «Твиттере».



— Я начал знакомство с республикой именно с вашего (президента РТ, — прим. ред.) аккаунта, — честно признался Леонид Викторович.

Сафин, Медведев и Хачанов встретили новый год на работе

Традиционно в самом конце декабря стартует новый теннисный сезон. Нынешний календарь приготовил несколько сюрпризов, и первый из них — совершенно новый представительный турнир уровня сборных под названием ATP Cup. Размер призовых внушает (15 миллионов долларов), а количество участников (24) обязывает хорошо подготовиться. Этим и занялась сборная России под предводительством экс-теннисиста Марата Сафина. Наша новая теннисная звезда, Даниил Медведев, выложил совместное фото с напарником Кареном Хачановым и капитаном Сафиным аккурат 31 декабря.

Турнир прошел в трех австралийских городах, сборная России в итоге дошла до полуфинала, где накануне уступила 0-3 сербам во главе с Новаком Джоковичем.

Алина Загитова покоряет Москву и любителей косметики

В прошлом месяце главным ньюсмейкером мирового спорта стала фигуристка Алина Загитова, которая в прямом телеэфире объявила о приостановлении своей профессиональной карьеры. Вернется ли спортсменка в профессиональный спорт — вопрос открытый, а пока что она занимается тем, что покоряет столицу нашей страны.

В конце декабря Загитова стала главным действующим лицом нового проекта Татьяны Навки под названием «Спящая красавица», а в перерывах между выступлениями Алина гуляет по ночной Москве.

Так как времени у фигуристки стало намного больше, уделяет она внимание и новым спонсорским активностям. В частности, Загитова поспешила сообщить, что 1 января 2020 года вышла в свет новая лимитированная серия косметики. На рекламном брендбуке Алина с мейкапом выглядит довольно изящно.

Спирик — Дед Мороз с кефиром

Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов — один из самых активных спортсменов в социальных сетях. Не обошел стороной он и новогоднюю тематику, выложив 2 января фото в костюме Деда Мороза. Спортсмен сфотографировался в отделе алкогольных напитков, однако в руке он держит кефир. Особенный акцент Спирик сделал на красно-белых цветах костюма, ассоциирующихся с московским «Спартаком», за который он давно болеет.

Ну а в пятницу Алексей стал почетным гостем на игре «Салават Юлаев» — «Динамо» (Москва). Напряженный волейбольный график не позволяет Спиридонову часто бывать на хоккее и болеть за своего друга, капитана уфимцев Григория Панина. «Юлаевцы» под зорким взглядом Спирика, который расположился в одной из лож «Уфа-Арены», проиграли со счетом 3:4.

Умарк проиграл спор и надел джерси сборной России

Самый креативный игрок КХЛ, шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк, пока еще не решил, где продолжит свою карьеру, да ему сейчас и не до этого. У уфимцев настала пора очень важных и интересных матчей. Первой в новом году стала игра против действующего чемпиона — московского ЦСКА. «Салават» уверенно победил со счетом 4:2, Умарк отметился голом и полностью переиграл своего визави из анонса матча Кирилла Капризова.

Ну а сразу после игры Умарк предстал перед СМИ в джерси сборной России. Такова была цена проигранного спора. В полуфинале молодежного чемпионата мира россияне играли со шведами и победили в овертайме. Если бы выиграли скандинавы, то в шведском джерси разгуливал бы Никита Сошников. Пожалуй, российская форма шведу вполне к лицу.

Яруллин рекламирует шаурму

«Ак Барс» в новом году провел три домашних матча (две победы и поражение) и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. В общем рейтинге казанцы ведут борьбу с московским ЦСКА.

В перерывах между играми хоккеисты татарстанского клуба всегда находят, чем себя занять. Защитник «барсов» Альберт Яруллин на пару с экс-игроком казанцев Эмилем Гариповым не так давно открыли барбер-шоп. Ну а накануне Яруллин поучаствовал в рекламе нового заведения на улице Профсоюзной и признался, что сам частенько поедает шаурму.

Джокович позирует с сербскими фанатами в Австралии

Уже упомянутый нами теннисный турнир ATP Cup стал прекрасным началом года. Новое соревнование наверняка приживется и станет регулярным в календаре каждого сезона. Пока что можно с уверенностью говорить о том, что без горячей поддержки фанатов сборные большинства стран не останутся. Не стали исключением и сербы, поболеть за которых в Австралию приехал внушительный десант.

Улыбчивый Новак Джокович уже давно приводит в экстаз не только сербских поклонников. Он не раз побеждал на Australian Open и прекрасно знаком местным любителям большого тенниса. Со зрителями Ноле общаться умеет и всегда знает, как сыграть на публику.

Нгапет отправил Францию на Олимпиаду и не сдержал слез

У доигровщика казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвина Нгапета получился довольно непростой прошлый год. Весной он плохо сыграл в финальных играх чемпионата России и Лиги чемпионов, а в начале зимы угодил в бразильскую тюрьму за то, что хлопнул по ягодицам незнакомую девушку в ночном клубе.

Но последние недели получаются для волейболиста очень успешными. В конце декабря «Зенит-Казань» выиграл в Москве Кубок России, а в начале января французскую сборную ждал заключительный этап отбора на Олимпийские игры в Токио. В Берлин приехали восемь команд, которые разыгрывали всего одну путевку на летнюю Олимпиаду. В финале встречались Германия и Франция. Матч ожидался очень упорным, однако команда Нгапета выиграла уверенно со счетом 3:0.

Ну а видео с решающим эйсом Эрвина, который и отправил «трехцветных» в Токио, можно пересматривать долго. Оно чрезвычайно эмоциональное, Нгапет даже не сдержал слез.