НДС — понятие растяжимое: как татарстанские налоговики удивляли Антона Силуанова

Первый вице-премьер РФ удивлялся концентрации финансовых ресурсов в руках региональных заказчиков, высоким сборам НДС и успехам эксперимента с самозанятыми

Глава российского Минфина привез в Казань неожиданное известие об утверждении реструктуризации регионального госдолга, которое, по всей видимости, приведет к длительной пролонгации «универсиадских» долгов в обмен на налоги, получаемые от инвестиционных проектов, реализованных на высвобождающиеся средства. Татарстанские налоговики ответили ему взаимностью, собрав рекордный «урожай» в 126,5 млрд рублей по НДС, второго по значимости для федерального бюджета налога. В чью пользу закончилось в этом году «перетягивание каната» на налоговом поле, знают только финансисты. Подробнее о сегодняшнем совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ — в репортаже «Реального времени».

Антон Силуанов: деньги на нацпроекты придут до начала года

Первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов взял за правило приезжать в Казань строго раз в год и всегда под конец очередного финансового года. Эта предновогодняя поездка связана с желанием федерального Минфина, возглавляемого Силуановым, не только проконтролировать финальные цифры исполнения бюджета регионов, но и обсудить исполнение на местах национальных проектов, которые стартовали в прошлом году. Как известно, эта тема находится на особом контроле председателя правительства РФ, а запоздалое перечисление ресурсов в регионы не раз критиковалось на федеральном уровне. Сегодня глава Минфина РФ прибыл в Казань для участия в республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов, но с подачи президента РТ сразу дал понять, что готов обсудить рабочие моменты исполнения нацпроектов.

— Хотел бы посмотреть, как в республике идет работа [по выполнению нацпроектов], какие изменения произошли, и обсудить проблемы. Видим более позднее финансирование по нацпроектам, видим отдельные проблемы в закупочном законодательстве. Хотелось бы услышать, какие проблемы перед федеральным центром надо решить, — предложил дополнить повестку дня Силуанов, признав, что деньги доходили долго. И пообещал, что до начала будущего финансового года средства будут перечислены.

Концентрация ресурсов в руках республиканских заказчиков



В ходе совещания его заинтересовало, как быстро эти деньги дойдут до муниципалитетов, если все они концентрируются у региональных властей. «Вы делаете это централизованно. В чем причина такого?» — поинтересовался он у министра финансов РТ Радика Гайзатуллина.

Поясним, о каких ресурсах идет речь. В течение 3 лет Татарстан намерен потратить на нацпроекты 55,3 млрд рублей из федерального бюджета, о чем позднее сообщил на заседании министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. Так, в этом году на исполнение нацпроектов было выделено 26,7 млрд рублей, из которых на начало декабря освоено 21,8 млрд. В будущем году на нацпроекты республике выделяется 15,6 млрд рублей.

Глава татарстанского Минфина не стал вдаваться в особенности управления финансовыми потоками, но заверил, что средства на нацпроекты доводятся до муниципалитетов своевременно. Тут слово взял президент РТ Рустам Минниханов, объяснивший, что концентрация капитала связана с тем, что на муниципальном уровне нет достаточной инфраструктуры заказчиков, которые контролируют прохождение и расходование каждого рубля. Иначе говоря, если распылить ресурсы среди множества муниципалитетов, то есть риск потерять контроль. Глава Минфина согласился с таким подходом.

Две трети налогов — в федеральную казну



Впрочем, первым вопросом повестки заседания значился отчет главы УФНС по РТ Марата Сафиуллина об итогах работы налоговых органов в 2019 году. Татарстанские налоговики собрали по итогам года 828 млрд рублей, рост составил 7%, сообщил он. Две трети от собранной суммы перечислены в федеральный бюджет, что на 5% больше, чем в прошлом году. Одна треть, соответственно, — в консолидированный бюджет РТ (плюс 1,7% к прошлому году). «Прогнозные бюджетные показатели будут выполнены в полном объеме», — отрапортовал главный налоговик Татарстана.

Наибольший прирост сборов достигнут по НДС. На слайдах было указано, что по этому налогу они составили 126,5 млрд рублей с приростом в 34,8%. Больше собрали и по налогу на прибыль — 135 млрд рублей, с плюсом в 5,4%. В налоговую копилку было положено также 81 млрд рублей по НДФЛ с ростом в 7,3%, 36 млрд акцизов с ростом 5,8%.

Здесь глава ФНС раскрыл данные о динамике сокращения налогового разрыва по НДС в последние годы (налоговый разрыв — разница между суммой налогов, которые теоретически должны быть уплачены налогоплательщиками, и суммой фактически собранных средств, — прим. ред.). В Татарстане налоговики довели его до показателя 0,33%, что ниже федерального значения — 0,6%, к которому налоговая служба последовательно шла с 2015 года. Сокращение разрыва достигнуто за счет устранения фирм-однодневок и тотального контроля за операциями по системе АСК НДС. По словам Сафиуллина, успехи в борьбе с уклонением от уплаты НДС обусловлены масштабной цифровизацией.

«Откуда такой прирост в 34,8%?»

«У вас очень высокие показатели прироста налога на добавленную стоимость: на 34,8 процента. Откуда такие цифры?» — заинтересовался Силуанов.

Марат Сафиуллин ответил, что треть прироста обеспечило повышение ставки НДС на 2 п.п, а две трети — программный продукт контроля НДС. «Мы выявляем выгодоприобретателей, работаем с налогоплательщиками по необоснованным вычетам и просим их исполнить свои налоговые обязательства», — сказал Сафиуллин.

Второй вопрос Силуанова касался эксперимента с самозанятыми. Марат Сафиуллин сообщил, что более 55 тысяч человек зарегистрировались в Татарстане в этом статусе, из них 70% начали платить налоги впервые.

В заключение глава российского Минфина объявил об утверждении схемы реструктуризации регионального госдолга, которая, по всей видимости, подразумевает длительную пролонгацию «универсиадских» долгов. «В следующем году у нас появляются новые финансовые возможности для того, чтобы были источники стимулирования экономического развития. По предложению Рустама Нургалиевича было принято решение о реструктуризации межбюджетных кредитов», — сообщил он.

Похоже, зал не сразу понял, о чем идет речь, и молчал. «Аплодисменты!» — призвал поддержать торжественный момент Рустам Минниханов.

«Аплодисменты Рустаму Нургалиевичу, это его идея», — подхватил Силуанов. Он пояснил, что это предложение включено в закон о бюджете на ближайшие три года и касается всех регионов. «Логика реструктуризации заключается в том, что ресурсы, которые должны быть направлены на погашение кредитов федерального центра, будут направлены на развитие региона. И те налоги, которые будут получены от этих новых инвестиций, будут направляться на погашение кредита. Это очень хорошее предложение, спасибо вам за эту идею».

