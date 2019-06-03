Как пройдет Ураза-байрам: блины от муфтия Татарстана, Таджуддин на Первом и намаз на Кунашире

Подробнее о главных площадках праздника разговения, традиционно собирающих миллионы российских мусульман

Фото: Максим Платонов

Сегодня с заходом солнца наступит месяц Шавваль по мусульманскому календарю. А это означает окончание месяца поста и начало Ураза-байрам. Миллионы мусульман России отметят праздник разговения. После праздничного гает-намаза с традиционным угощением правоверных казанцев в этом году ждет небывалый по масштабам семейный праздник «Рамазан Фест» в парке им. Горького. Как пройдет байрам в разных городах России — в обзоре «Реального времени».

Казань: с президентом на намазе и с детьми в парке

В понедельник вечером, когда солнце скроется за горизонтом, завершится священный месяц Рамадан. А во вторник мусульмане во многих регионах России отметят Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Празднование окончания месяца поста состоится во всех мечетях страны. И в ряде субъектов РФ 4 июня объявлен нерабочим днем.

По рекомендации Духовного управления мусульман Республики Татарстан, в сельской местности богослужения должны начаться через полчаса после восхода солнца. В городских мечетях республики верующих пригласили на праздничную проповедь (хутбу) к 6.30 утра, а намаз начнется в 7 часов. Для удобства верующих в этот день общественный транспорт Казани начнет работать с 5 часов утра.

Как сообщало «Реальное время», в Казани основной площадкой выбрана Галеевская мечеть (ул. Тукая, 40). Прямую трансляцию будет вести канал ТНВ. Именно здесь выступит председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. Также муфтий возглавит праздничную молитву (гает-намаз). В богослужении традиционно принимает участие президент РТ Рустам Минниханов, которому заранее «бронируют» место в почетном первом ряду. В связи с этим ожидается усиленный контроль. Поэтому желающим помолиться вместе с муфтием и главой региона придется пройти через рамки металлодетектора. Приятным завершением торжества станет угощение блинами. Немало прихожан ожидается в десятках мечетей столицы РТ: «Кул-Шариф», «Аль-Марджани», «Ярдэм» и других. К слову, в «Ярдэме» ввиду специфики мечети проповедь будет сопровождаться сурдопереводом. Здесь же в этот день завершатся учебно-реабилитационные курсы для слепых и слабовидящих людей.

В Казани основной площадкой выбрана Галеевская мечеть. Фото Олега Тихонова

Кроме того, в 13.00 в ЦПКиО им. Горького состоится праздник «Рамазан Фест», посвященный семейным ценностям. В ДУМ РТ рассчитывают на 10 тысяч гостей. Юных посетителей парка ожидают мастер-классы по вышиванию, вязанию, рисованию, изготовлению кожаных браслетов, глиняных изделий, лепке из пластилина, чеканке монет, завязыванию платков. Также в программе запланированы концерт Ильяса Халикова, лекция от дизайнера Нурии Умай о трендах в мусульманской моде, фотосессия с девушками в национальных нарядах, развлекательные квесты, а также фристайл-, триал- и воркаут-шоу. Кроме того, организаторы подготовили игры с аниматорами, аквагрим, аттракционы, шоу мыльных пузырей и научное химическое шоу. Разумеется, не обойдется без угощений и подарков. Завершением праздника станет запуск в небо воздушных шаров.

Своя праздничная программы для детей подготовлена и для жителей поселка Дербышки (сквер напротив магазина «Бахетле»). В программе — творческие выступления, концерт, викторина, игры, мастер-классы, аквагрим и спектакль. Будут работать два «трогательных» зоопарка, батут, детский городок «КидСпейс», зона «Сабантуй», фотозона.

В прошлом году, согласно сводкам МВД по РТ, в праздничной молитве приняли участие около 133 тысяч татарстанцев. Вероятно, в этом году на намаз соберется не меньше.

Верховный муфтий Талгат Таджуддин традиционно выступит в комплексе «Ляля-Тюльпан». Фото awaytravel.ru

Уфа: интрига с Хабировым и Таджуддин на Первом

В Башкирии, где 4 июня в этом году также является нерабочим днем, начало праздничного намаза назначено на 9.00 (7.00 мск) — и в этом вопросе единодушны Центральное духовное управление мусульман России и ДУМ Республики Башкортостан. При этом в районах могут провести богослужения и пораньше.

Верховный муфтий Талгат Таджуддин традиционно выступит в комплексе «Ляля-Тюльпан». Его речь будут транслировать в прямом эфире федеральный Первый канал и республиканское БСТ. Отметим, именно в эту мечеть на праздничную молитву приходил предыдущий глава Башкортостана Рустэм Хамитов. И оттуда он поздравлял жителей республики с окончанием Рамадана. Продолжит ли традицию его преемник Радий Хабиров, узнаем уже завтра.

Тем временем по другой мусульманской «епархии» врио муфтия Башкортостана Айнур Биргалин проведет праздничные богослужения в уфимской мечети «Ихлас», рассказал «Реальному времени» первый зампред ДУМ РБ Аюп Бибарсов. И проповедь здесь начнется в 6.00 утра, а намаз — в 7.00. Тысячи человек соберутся под сводами и на прилегающих площадках и в остальных «домах Аллаха» башкирской столицы: Первой соборной мечети («Тукаевская»), «Хамза» (Сипайлово), «Гуфран», «Мунира», Исламском колледже им. М. Султановой, резиденции ДУМ РБ и других. При этом собираться в храмах мусульмане начнут с 8.00 (6.00 мск) и даже раньше. После богослужений имамы планируют угостить своих гостей пловом.

Речь Талгата Таджуддина будут транслировать в прямом эфире федеральный Первый канал и республиканское БСТ. Фото bashinform.ru

Уфа, не отставая от Казани, тоже проведет два семейных праздника — в этнопарке «Ватан» за Конгресс-холлом (12.00) и на площадке перед лайфстайл-центром «Башкирия» (11.00). Организаторы (фонд «Салям», деловой клуб «Ферзь» и др.) подготовили для гостей концерт звезд башкирской и татарской эстрады, ярмарку, розыгрыши призов, обширную детскую программу. Здесь также накормят пловом более 10 тысяч человек.

Молитвы в Москве и северной столице

Основное внимание в столице будет приковано к Московской соборной мечети (на проспекте Мира). В молельный зал прихожан начнут запускать уже в 3.30 ночи. Праздничная проповедь главы Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равиля Гайнутдина начнется в 7 утра. В 8.00 — гает-намаз. Онлайн-трансляцию с мероприятия можно будет посмотреть на сайтах СМР, ДУМ РФ и ДУМ Москвы. А в 9.00 телеканал «Россия» покажет уже ее запись.

В прошлом году, по официальным данным, на праздничную молитву в Москве собралось более 226 тысяч человек. И в этом году, судя по всему, будет не меньше. Нужно иметь в виду, что дороги, прилегающие к мечетям, будут на некоторое время перекрыты. В Духовном управлении просят пользоваться ближними к проспекту Мира станциями — «Сухаревская», «Достоевская», «Комсомольская», «Цветной бульвар», «Трубная», «Рижская». Рекомендуется заранее приобретать билеты в оба конца.

В Москве праздничная проповедь главы Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равиля Гайнутдина начнется в 7 часов утра. Фото muslim.ru

Также молитвы пройдут и в других мусульманских храмах города — Исторической мечети, Мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе, «Ярдам» в Отрадном. Московское правительство выделило дополнительные площадки для верующих — Ландшафтный парк в Южном Бутово, парк «Братеево» на Борисовских прудах (6.30), павильон №2 в парке «Сокольники».

В Санкт-Петербурге основные мероприятия пройдут в Соборной мечети и начнутся в 7 утра, в связи с чем городские власти уже предупредили жителей о временном ограничении движения с 7 до 10 часов по Кронверкскому проспекту между улицами Куйбышева и Кронверкской, а также по Крестьянскому и Конному переулкам. Кроме того, с открытия и до 7.00 и с 9.30 до 11.00 будет временно закрыта на вход пассажиров станция метро «Горьковская».

В прошлом году всего в Санкт-Петербурге в праздновании Ураза-байрам приняли участие около 150 тысяч человек, из них 120 тысяч — у Соборной мечети. Нужно добавить, что тогда к торжествам присоединились правоверные из числа болельщиков команд, принимавших участие в чемпионате мира по футболу.



Чечня, Дагестан и Ингушетия празднуют три дня



В регионах Северного Кавказа, где доля мусульман в численности населения максимальна по России и порой превышает 90 процентов, празднику придают особое значение. Поэтому в Чечне, Ингушетии и Дагестане руководством регионов приняты решения отдыхать не один день, как в Татарстане или Башкортостане, а три.

Однако если, например, в Чечне и Ингушетии сам праздник отмечают, как во многих регионах, 4 июня, то в Дагестане и Адыгее — 5-го. В Дагестане, принимая отличное от большинства регионов России решение, говорили о том, что определить точную дату праздника сегодня невозможно. Таким образом, жители Дагестана получили, с учетом субботы и воскресенья, пятидневные каникулы.

На прошлой неделе в центральной мечети Чечни прошла демонстрация священных реликвий пророка Мухаммада и святых шейхов. Фото chechnya.gov.ru

В Чечне основные мероприятия в честь Ураза-байрам пройдут в столице региона Грозном — в центральной мечети имени Ахмат-Хаджи Кадырова «Сердце Чечни». В Духовном управлении мусульман Чеченской Республики в беседе с корреспондентом «Реального времени» были сдержанны в прогнозах, предположив, что в праздновании могут принять участие не менее 12 тысяч человек (хотя по факту в прежние годы их было от 15 до 30 тысяч). Мусульмане соберутся к 7 часам утра для коллективного намаза. После него по традиции верующие разойдутся по своим домам и будут принимать гостей, родственников за праздничным столом. Собственно, этому будут посвящены и два остальных праздничных дня.

На прошлой неделе в центральной мечети прошла демонстрация священных реликвий пророка Мухаммада и святых шейхов (авлия), а также состоялись обряды мавлид и зикр. В Чечне в преддверии праздника более 200 малоимущих семей были переселены в новое жилье — за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

В связи с празднованием Ураза-байрам Рособрнадзор согласовал Чечне, Ингушетии и Дагестану перенос ЕГЭ по физике и иностранным языкам и ОГЭ, который сдают девятиклассники, на резервные даты — во второй половине месяца. Это решение вызвало споры в обществе. По словам родителей выпускников, перенос ЕГЭ может лишить возможности пересдачи экзаменов тех ребят, кто не наберет необходимое для поступления в вузы число баллов, в период основной волны ЕГЭ, который завершается в стране 13 июня. Резервные дни, говорят участники обсуждения, как раз и предназначены для пересдачи предметов. Кроме того, участники дискуссий опасаются, что в случае одинакового количества баллов преимущество могут иметь те абитуриенты, кто сдал документы в приемные комиссии вузов раньше. К слову, они начинают работать уже в середине июня.

Одними из первых на Дальнем Востоке и в стране отпразднуют Ураза-байрам на Итурупе и Кунашире

Празднование Ураза-байрам пройдет и в регионах Дальнего Востока. В Хабаровске основные мероприятия пройдут в молельном доме и начнутся в 6.30 по местному времени (как, впрочем, и в других регионах этой части России). Ожидается, что в праздничном намазе примут участие порядка 10 тысяч человек, поэтому, как правило, в целях безопасности перекрывают улицу. Остаток дня верующие по мусульманской традиции посвятят общению с родными.

Не остается в стороне и Сахалин. На праздничный намаз в мечети Южно-Сахалинска соберутся в общей сложности около 7—8 тысяч человек.

В столице Еврейской автономной области в мечеть Биробджана придут около 500 человек. Фото facebook.com

Во Владивостоке ожидают участия в праздновании 5—6 тысяч мусульман. В столице Еврейской автономной области в мечеть Биробджана придут около 500 человек. Примерно столько же верующих ожидают увидеть и в Магадане, а в Амурской области — порядка 2 тысяч человек.

Впервые в истории современной России во время всего Рамадана на Курилах вечерний намаз-таравих читал квалифицированный священнослужитель от Духовного управления мусульман Дальнего Востока. Примечательно, что имамы от ДУМ ДВ проведут праздничный намаз и на островах Итуруп (в Курильске) и Кунашир (в Южно-Курильске), на которые, как известно, претендует Япония. На празднование ожидают несколько сотен верующих. Как рассказал «Реальному времени» председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока Ахмад Гарифуллин, для ДУМ ДВ проведение такого мероприятия — большой результат и прорыв, так как оно требует согласования многих инстанций. В муфтияте надеются, что празднование Ураза-байрам на островах станет традицией и, возможно, в будущем там будут построены мечети. А пока верующие собираются в помещениях, предоставленных местными предприятиями или администрациями.

В разных уголках страны

Жители нового российского региона — Крыма — во вторник тоже не будут работать. В Симферополе главной площадкой для коллективной молитвы очередной раз выбран… зал Дома профсоюзов. Как объяснили «Реальному времени» в пресс-службе ДУМ Крыма и Севастополя, Соборная мечеть в столице республики пока еще строится, другие храмы — довольно маленькие, чтоб вместить всех желающих. Год назад сюда пришли более 2 тысяч верующих, в этом году ожидают порядка 3 тысяч молящихся. Начало — в 6 утра. Праздничные богослужения пройдут и в других мечетях полуострова. Каждая махалля (в юрисдикции крымского муфтията — около 350 приходов) готовит свою культурно-развлекательную программу и угощения.



В Нижегородской области, как и в других регионах, праздничные мероприятия пройдут во всех мечетях региона, а основные — в Нижегородской соборной мечети. Она откроет свои двери в 7 часов утра чтением Корана и такбиром. Через час на 10 минут слово для поздравления мусульман возьмут члены правительства области и города, руководители разных конфессий, общественных и национально-культурных объединений. После этого состоится праздничная проповедь, а с 8.40 до 9.00 верующие совершат намаз и прочитают дуа (молитва-просьба).

В прошлом году на праздничную молитву в Соборной мечети Нижнего Новгорода и на прилегающей территории собралось более 5 тысяч человек. Фото islamrf.ru

В прошлом году на праздничную молитву в Соборной мечети и на прилегающей территории собралось более 5 тысяч человек. С поздравлениями к мусульманам тогда обратились глава Нижегородской области Глеб Никитин, депутаты заксобрания и гордумы, представители конфессий и различных объединений.

Основной площадкой празднования Ураза-байрам в Самаре станет, как и в прежние годы, Соборная мечеть города. В 3.30 здесь пройдет утренний намаз, а 5 часов утра — праздничный намаз. На Ураза-байрам обычно здесь собирается несколько тысяч верующих.

Специфика ситуации в Свердловской области в том, что здесь одновременно функционируют сразу шесть головных мусульманских организаций (как независимые, так и входящие в другие централизованные управления — ДУМ РФ, ЦДУМ и т. д.), поэтому о какой-либо главной площадке здесь корректно не говорят. Впрочем, Урал далеко не уникален: во многих регионах России могут одновременно функционировать (и нередко конкурировать) несколько духовных управлений. Ожидается, что расположенная в Верхней Пышме под Екатеринбургом одна из крупнейших мечетей Свердловской области примет порядка 5 тысяч верующих.

Праздничный намаз здесь начнется в 5 часов утра. После молитвы верующие услышат поздравления от представителей власти и священнослужителей. После чего, как и во многих российских мусульманских храмах, здесь накроют праздничный стол. В мечетях Екатеринбурга на улицах Декабристов и Репина также ожидается участие в мероприятиях по случаю Ураза-байрам примерно такого же количества верующих. Всего же в Свердловской области в прошлом году в праздновании Ураза-байрам приняли участие около 100 тысяч мусульман.

В Соборной мечети Новосибирска на улице Красина проповедь начнется в 6.30, а в 7.00 — праздничный намаз. В прежние годы на намаз по случаю Ураза-байрам здесь собиралось по несколько тысяч верующих, а по городу — до 15 тысяч человек.

К сожалению, далеко не во всех городах имамы мечетей и руководители духовных управлений заранее предупреждают через Сеть (несмотря на наличие интернет-сайтов и страниц в соцсетях) свою паству о времени начала намаза и культурно-развлекательных праздничных мероприятиях. Это касается даже столицы и абсолютного большинства городов-миллионников, многих регионов Северного Кавказа. Оттого верующие, желающие попасть на праздничный намаз, вынуждены порой подолгу и безуспешно «серфить» Всемирную паутину, единственным решением становится простой и старинный способ — телефонный звонок в мечеть.

