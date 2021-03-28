Главное о коронавирусе на 28 марта: Минниханов просит не прививать силой, ЦБ отменяет послабления банкам

Более 50 тыс. татарстанцев старше 60 лет прошли вакцинацию

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего на 28 марта в республике зафиксировали 19 310 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 111 человек, в том числе 49 за минувшие сутки.





Более 50 тысяч татарстанцев старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Это чуть меньше половины от общего количества вакцинированных (их пока чуть больше 124 тысяч). Вакцинацию прошли более 124 тыс. человек. Президент республики Рустам Минниханов обратил внимание, что нужно усилить работу с этой категорией граждан, ведь пожилые люди наиболее уязвимы к COVID-19. У них болезнь протекает намного тяжелее.



Стало известно о том, что от коронавируса умерли еще двое жителей Татарстана. Это женщина 1946 года рождения и мужчина 1961 года рождения.

Рустам Минниханов считает, что российские вакцины от коронавируса проявили себя «достойно». Он просит усилить работу по вакцинации в республике, но подчеркнул, что людей не нужно «заставлять силой».

Фото: Ринат Назметдинов

Патологоанатом из казанской РКБ рассказал, что картина поражения легких при ковиде ничем не отличается от других вирусных пневмоний, поэтому единственным способом идентифицировать причину смерти от коронавируса по-прежнему остается генетический ПЦР-тест.

В Москве не планируют смягчать «ковидные» ограничения для театров

За последние сутки в России выявили 9 088 новых случаев коронавируса, выздоровело 8 630 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 519 832 человек, а выздоровевших — до 4 139 128.



За сутки болезнь унесла жизни 336 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 97 740 человек.



Все известные мутации коронавируса подпадают под действие иммунного ответа, который формируется после вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

В Москве пока не планируют смягчать ограничения для зрителей театров. Это не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация. «Чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу», — сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Фото: cbr.ru

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, которые Банк России вводил, чтоб поддержать коммерческие банки и их заемщиков в условиях пандемии. Так, больше не в силе будет рекомендация реструктуризировать кредиты, не начислять неустойки за «просрочку» и не выселять должников из жилья.

В Москве от последствий COVID-19 умер президент крупной туристической компании Mouzenidis Group 59-летний Борис Музенидис.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России в последнее время снижается уровень заболеваемости коронавирусом.

В Бразилии остановили регистрацию вакцины «Спутник V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 126 727 107 человек, 2 777 541 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 218 682). На второй строчке — Бразилия (12 490 362), на третьей — Индия (11 971 624), на четвертой — Франция (4 569 164). На пятой строчке Россия (4 460 348, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (548 828). За ними следуют Бразилия (310 550), Мексика (201 429), Индия (161 552) и Великобритания (126 813).





Facebook заблокировал страницу главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Он выкладывал дезинформацию о коронавирусе у себя в аккаунте. Мадуро заявил, что препарат Carvativir на основе тимьяна — «чудодейственное» средство, которое якобы нейтрализует коронавирус и не имеет побочных эффектов. Доказательств этого нет.



Фото: Максим Платонов

В Бразилии приостановлена заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» для ограниченного использования препарата в условиях ЧС. Об этом сообщило национальное агентство по санитарному надзору Бразилии.

В Нью-Йорке начали применять систему электронных сертификатов для подтверждения прохождения вакцинации от COVID-19. Чтобы его получить, нужно установить приложение себе на телефон. Во время возможной проверки человеку нужно будет просто показать QR-код.

В Польше решили опять ужесточить ограничения в связи с ростом заболеваемости. В стране приостанавливают работу мебельные и строительные магазины с площадью более 2 тыс. кв. м. Во всех магазинах может находиться ограниченное число покупателей. Аналогичные правила будут действовать и в костелах. Серьезные ограничительные меры вновь ввели в Польше на уходящей неделе.

Власти Франции с помощью штрафов намерены бороться с собраниями более 6 человек. Собираться большими группами в стране нельзя даже на открытом воздухе. Правило не распространяется только на похороны или рабочие совещания.



Алексей Нечаев