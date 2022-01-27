Марат Садыков: «Общая смертность в Татарстане выросла на 11,5 процента»

На коллегии Минздрава РТ обсудили готовность отразить новую волну ковида и неутешительные итоги второго пандемийного года

Фото: Ринат Назметдинов

«Нас очень беспокоит смертность. На фоне России мы выглядим позитивно, но я думаю, плановая помощь и профилактика недостаточны, и результат мы видим», — озвучил тревожную тенденцию президент Татарстана на коллегии Минздрава РТ. Рустам Минниханов поставил задачу — укомплектовать специалистами первичное звено и не только в Казани, но и в районах республики. О вакцинации против коронавируса, причинах роста смертности населения, невыполненных и перевыполненных планах и новых инициативах татарстанских медиков — подробности в репортаже «Реального времени».

Вакцина от смерти



Коронавирус и ковид-ассоциированные заболевания вышли на 2-е место в структуре причин смертности в Татарстане — 18,1% (на 1-м месте — болезни системы кровообращения). Таков итог второго пандемийного года, сообщил на коллегии глава республиканского Минздрава Марат Садыков.

— Система здравоохранения не только республики, но и всей страны, последние два года работает в условиях сложной эпидемиологической ситуации, — констатировал министр, — Если в начале 2021 года эпидситуация была еще стабильной, то по завершению летних отпусков, с началом учебного года, мы получили прирост заболеваемости в два раза.

Министр отчитался об усилиях ведомства в борьбе с распространением коронавируса. Марат Садыков сообщил, обращаясь к президенту Татарстана:

— В 2021 году в республике было развернуто 175 пунктов вакцинации, из них 79 работали в мобильном формате, в том числе на дому. Уважаемый Рустам Нургалиевич, в настоящее время первым компонентом привито более 2,3 миллиона человек или 77,8 процента взрослого населения, в группе лиц старше 60 лет процент вакцинированных более 71 процента.

Министр отчитался об усилиях ведомства в борьбе с распространением коронавируса

Приказали долго жить

Но следом Марат Садыков сообщил другой безрадостный факт:

— Ожидаемая продолжительность жизни в республике по оперативным данным составила 71,25 года (при 70,03 года в России), и плановое значение этого целевого показателя национального проекта (71,46 года) нами не достигнуто. Общая смертность выросла на 11,5 процента в сравнении с 2020 годом и составила, по оперативным данным,15,5 случая на тысячу населения. В текущем году темп прироста смертности несколько снизился, в 2020 году он составлял 26 процентов.

По данным Минздрава, на 3% выросла смертность среди лиц трудоспособного возраста (18,2%) и на 3,5% снизилась смертность среди татарстанцев 80 лет и старше.

При этом в Татарстане по-прежнему самый низкий показатель смертности в Поволжье, отметил министр, но упала рождаемость — в 2021 году на свет появилось на 662 ребенка меньше, чем в 2020-м, и в результате стала более ощутимой убыль населения.



Условия одинаковые — результаты разные

Показатели смертности — это объективная характеристика качества работы медиков, дал понять министр. Он сообщил, что наиболее высокие показатели смертности среди трудоспособного населения зафиксированы в Новошешминском (862,4 на 100 тысяч населения), Верхнеуслонском (821,1), Мензелинском (794), Сармановском (791,7), и Кайбицком (736,5) районах. И что, казалось бы, практически в одинаково оснащенных с медицинской точки зрения населенных пунктах и муниципальных образованиях они почему-то сильно разнятся:

— Так из двух крупных городов республики смертность в Казани на 11 процентов выше смертности в Набережных Челнах. А в Лениногорске смертность на 35 процентов выше, чем в Нижнекамске. Разница в показателях в Буинском и Пестречинском районах составила 42 процента! Самые высокие показатели смертности зарегистрированы в районах с численностью населения менее 30 тысяч — это Муслюмовский (23), Камско-Устьинский (22,3) и Дрожжановский (22,1) районы. Так, общая смертность в Муслюмовском районе на 35 процентов выше показателя в Тюлячинском районе.

Показатели смертности — это объективная характеристика качества работы медиков, дал понять министр

Марат Садыков заметил, что оргвыводы в отношении руководителей «отличившихся» в этом плане медучреждений сделаны и добавил несколько угрожающе:



— Главным врачам Муслюмовской, Камско-Устьинской, Дрожжановской, Буинской, Сармановской, Азнакаевской, Лениногорской, Чистопольской центральных районных больниц необходимо сконцентрировать усилия на работе амбулаторного звена, повышении профессиональной компетенции врачей. Надо этим заниматься лично и на постоянной основе.

Глава Минздрава также отметил, что в Черемшанском, Буинском, Муслюмовском и еще семи районах республики смертность от болезней системы кровообращения значительно превышает общереспубликанские показатели:

— Главному кардиологу Минздрава совместно с кураторами этих районов необходимо провести внешний аудит работы центральных районных больниц. Первому заместителю министра Альмиру Абашеву необходимо скоординировать эту работу, должен быть жесткий контроль.

Предложения, от которых невозможно отказаться

Сообщение Марата Садыкова о том, что в 2021 году зафиксирован рост материнской смертности и причиной смерти семи из восьми женщин стал ковид, стало по сути, прелюдией обращения к президенту республики с деловым предложением:

— Уважаемый Рустам Нургалиевич, сегодня Казани нужен свой Перинатальный центр. Количество беременных с высокой группой риска ежегодно растет, растет и число недоношенных детей, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Остро стоит вопрос и по вспомогательным репродуктивным технологиям (ЭКО). Имеющейся коечной мощности перинатального центра РКБ не хватает. Нами подготовлены расчеты и финансовое обоснование. Прошу поддержать наше предложение.

Сегодня в рамках реализации федеральных и региональных программ парк медицинского оборудования увеличился в несколько раз, отметил министр

Отметив, что создание в Татарстане онкологического кластера с формированием трех зон сделало помощь онкобольным доступной для всех жителей и обеспечило в 2021 году снижение смертности от онкологических заболеваний на 6%, министр напомнил:



— По мнению главного онколога Минздрава России Андрея Дмитриевича Каприна, в связи с приостановлением плановой профилактической работы, диспансеризации, прогнозируется рост заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. Поэтому уже сейчас нужно принимать соответствующие меры.

Садыков заявил, что главврачу РКОД следует взять на особый контроль работу первичных онкологических кабинетов, обеспечить выезды специалистов в районы с высокими показателями смертности и представить в Минздрав «подробный анализ по итогам шести месяцев для принятия соответствующих решений». И предложил сделать Центры амбулаторной онкологической помощи структурными подразделениями онкодиспансеров, чтобы сохранить преемственность и системный подход в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

И напомнив, что 2022 год в Татарстане объявлен Годом цифровизации, опять обратился к президенту:

— Сегодня в рамках реализации федеральных и региональных программ парк медицинского оборудования увеличился в несколько раз. Это требует новой системы управления. Нами изучен опыт коллег Московской области и совместно с заинтересованными организациями подготовлен проект Радиологического дата-центра. Используя искусственный интеллект, мы сможем значительно сэкономить и время, и ресурсы, контролировать эффективность использования дорогостоящего оборудования. Мы готовы представить проект для принятия решения.

Рустам Минниханов поблагодарил медиков за усилия в борьбе с ковидом

Решение принято, всем спасибо!

— Мы подводим итоги, — начал свое выступление на коллегии Рустам Минниханов. — Конечно, нас очень и очень беспокоит смертность. В принципе, мы на фоне России выглядим позитивно. Но я думаю, что плановая помощь и профилактика недостаточны. И результат мы видим.

А затем президент как бы между делом сообщил новость, предварив ее словами о том, что второй серьезный повод для беспокойства — падение рождаемости:

— Есть объективные причины, но и мы пока не все делаем [для ее повышения]. Надо посмотреть, где у нас есть резервы. Сегодня мы были в 7-й горбольнице, и решение о строительстве там перинатального центра уже принято.

В этот момент медики дружно зааплодировали.

— Я хотел бы обратить внимание на одну деталь, — перешел президент к проблеме дефицита кадров, — Мы за последние годы приобрели достаточно много «тяжелого» высокотехнологичного оборудования, которое требует высококлассных специалистов… Мы можем многое построить, купить, но найти людей, которые готовы работать не только в Казани — это главная задача и республиканской, и муниципальной власти. Пока мы не обеспечим специалистами первичное звено, проблема не решится. Нам более целенаправленно надо работать по заинтересованности и закреплению специалистов.

В заключение Рустам Минниханов поблагодарил медиков за усилия в борьбе с ковидом:

— Два года работать в таком режиме — это очень непросто, мы это понимаем. Материальное стимулирование — это неплохо. Но работать в таких условиях очень сложно. Поэтому передайте слова искренней благодарности всем, кто работает в ваших командах. И берегите себя! Нас-то можно заменить, а вот вас — сложно!

1 / 30 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов