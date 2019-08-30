Посол Финляндии в РФ направил поздравительную телеграмму с Днем республики

Фото: wikipedia.org Министерство обороны Российской Федерации

Чрезвычайный и Полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму в связи с Днем республики.

«Уважаемый господин Минниханов! Позвольте поздравить Вас с Днем Республики Татарстан, с Днем образования Республики и с Днем города Казань. Желаю счастья и успехов Вам и народу Республики Татарстан!» — цитирует поздравление пресс-служба президента РТ.

Посол отметил отличную организацию чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который произвел на делегацию Финляндии хорошее впечатление.

Кроме того, Микко Хаутала напомнил о визите возглавляемой им делегации представителей финских компаний в Казань 26—27 ноября 2019 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и всех татарстанцев с Днем республики.

