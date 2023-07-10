Рустам Минниханов прибыл на «Иннопром-2023» в Екатеринбург

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром-2023». Об этом сообщили в его пресс-службе.



Рустам Минниханов пообщался с производителями, а также осмотрел выставку. Она проходит при участии премьер-министра России Михаила Мишустина. В этом году страной-партнером выступает Белоруссия.

Основными треками выставки стали «Цифровое производство», «Металлообработка», «Транспортное машиностроение», «Технологии для городов», «Промышленные IT», «Технологии для энергетики», «Новые материалы», «Производство компонентов», «Медицинская техника и оборудование для реабилитации», «Автоматизация и робототехника».

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана (архив)

В пресс-службе уточнили, что раис Татарстана планирует провести ряд встреч, в том числе с руководителями регионов, а также принять участие в церемонии запуска завода компании «Соллерс» по производству двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Напомним, в выставочном центре есть и павильон Татарстана, на котором представлена основная продукция промышленных предприятий республики.

Выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Главная стратегическая сессия будет посвящена стратегиям обновления в промышленности.



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Илина Хакимова