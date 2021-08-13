Депутат из Татарстана дискредитировал принцип самообложения?

Следком возбудил дело на экс-главу исполкома Дубъяз «за помощь зятю»

Уволенный по утрате доверия экс-глава исполкома поселка Дубъязы в Татарстане получил статус подозреваемого. В декабре 2020-го его лишили депутатского мандата за неурегулированный конфликт интересов — масштабные госзакупки в фирме зятя, а на днях возбудили дело о ремонте дороги на участках зятя за счет средств самообложения сельчан и бюджета республики. В разговоре с «Реальным временем» бывший депутат и глава о претензиях СК заявил: «Впервые слышу».

Версия СК: деньги самообложенцев ушли на дорогу к объектам зятя главы



В злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом для бюджета заподозрили 64-летнего Асхата Низамова. В декабре прошлого года депутаты Высокогорского района проголосовали за его досрочную отставку в связи с утратой доверия и допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства. После сдачи мандата пришлось оставить и пост главы исполкома Дубъязского сельского поселения, а вот в Совете этого поселения Низамов все еще числится исполняющим обязанности руководителя.

Уголовное дело против Низамова возбудили 11 августа в Высокогорском межрайонном отделе Следкома по РТ. Ранее признаки преступления в действиях теперь уже бывшего главы и депутата усмотрела прокуратура, утверждает один из источников «Реального времени».

Внимание силовиков привлек муниципальный контракт на выполнение работ по щебенению внутрипоселковых автодорог Дубъязского поселения в 2020 году. Конкурсная документация предусматривала обустройство девяти основных улиц в Дубъязах и те же работы в деревнях Торнояз, Большой и Малый Сулабаш, входящих в состав поселения. Контракт на 2 млн 755 тысяч рублей получил высокогорский «Глафстрой».

Согласно техзаданию, большую часть средств — 2 млн 140 тысяч — потратили на одну улицу, названную в честь 100-летия ТАССР. Причем, улица эта проходит через два участка общей площадью 23,5 га, находящиеся в собственности Каримова — зятя подозреваемого Асхата Низамова.

Внимание силовиков привлек муниципальный контракт на выполнение работ по щебенению внутрипоселковых автодорог Дубъязского поселения в 2020 году. Фото: pravdapfo.ru

На момент заключения контракта — 3.07.2020 — подозреваемый еще был главой исполкома поселения, а вот улица 100-летия ТАССР находилась за чертой поселка, значит, в число внутрипоселковых и подлежащих обустройству по техзаданию была включена некорректно. И уж вовсе не законным было проведение этих работ за счет средств самообложения.

На сходе 4 декабря 2019-го в Дубъязах было решено самообложиться на 500 рублей с носа и направить собранные средства на «решение вопросов местного значения по щебенению и ямочному ремонту внутрипоселковых дорог поселка Дубъязы. Помогать власти должны были все взрослые жители поселка, и им было обещано — за каждый рубль от самообложенца республиканский бюджет добавит еще четыре. Так на укрепление дорог по улице Каримова — она же 100-летия ТАССР — направили 428 тысяч рублей от самообложения и 1 млн 712 тысяч из республиканской казны.

По версии СК, Низамов нарушил права и законные интересы как дубъязцев, так и государства, причинив ущерб на сумму 2 млн 140 тысяч рублей и подорвав авторитет органов местного самоуправления.

Конфликт интересов с уголовными последствиями

«Впервые слышу», — заявил «Реальному времени» вчера сам подозреваемый Асхат Низамов на вопрос о своем уголовном преследовании. С его слов, о возбуждении дела и о той самой дороге ему ничего не известно и комментировать пока нечего. Источники «Реального времени» в силовом ведомстве говорят, мол бывший глава исполкома лукавит и большую часть вчерашнего дня потратил на попытки задействовать старые связи в верхах.

Асхат Низамов на открытии магазина в селе Камаево. Фото: tatarstan.ru

В прошлом Низамов возглавлял один из совхозов района, недолго руководил даже племенным конезаводом «Казанский». В 2010-м создал свое крестьянско-фермерское хозяйство, но оно вскоре закрылось. Зато жива созданная 15 лет назад компания «Татлы» по торговле продуктами, напитками и сигаретами. После ухода Низамова на муниципальную службу директором и учредителем здесь стала его дочь Эльвира Асхатовна Каримова.

Напомним, в марте этого года на антикоррупционном совете в Казанском кремле глава профильного управления при президенте РТ Марс Бадрутдинов сообщал основания, по которым главе республики пришлось поставить перед депутатами Высокогорского района вопрос о досрочном прекращении полномочий Низамова: «Он заключил больше 10 муниципальных контрактов с фирмами дочери и ее мужа, но не урегулировал конфликт интересов». Кроме того, глава Дубъяз купил 40 га сельхозземли, подарил их зятю, а затем «пытался изменить генплан для включения земли в границы поселения и перевода [в категорию] под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство, — прим. ред.)».

По данным источников «Реального времени», только в 2019—2020 годах глава исполкома Дубъязского поселения заключил с мужем свой дочки 11 контрактов на зимнее содержание дорог, снос аварийных домов, вывоз и уборку мусора на общую сумму 558,3 млн рублей. А кроме того, исполком без конкурса делал закупки в семейной фирме главы.

«Он должен был направить на имя президента республики информацию, что у него возможна ситуация конфликта интересов, либо сообщить об уже возникшем конфликте интересов. Но не сделал ни того, ни другого. Поэтому депутаты заявление президента Татарстана поддержали», — комментировали в комиссии по противодействию коррупции Высокогорского района в декабре 2020-го.

По версии СК, Низамов нарушил права и законные интересы, как дубъязцев, так и государства, причинив ущерб на сумму 2 млн 140 тысяч рублей и подорвав авторитет органов местного самоуправления. Фото: biektaw.ru (Низамов в центре)

Вопросы у проверяющих вызвала история и тех дареных зятю Низамова сельхозгектаров, ведь с включением в границы поселения их цена должна была взлететь в разы и озолотить собственника. Процедура перевода началась как раз в 2020-м, успели даже провести публичные слушания. Но вмешательство силовиков спутало планы. Впрочем, судя по кадастровой карте, как минимум один участок зятя бывшего главы уже застраивается частными домами. Именно там, по данным силовиков, прошлым летом провели дорожные работы за счет самообложенцев и бюджета. Теперь в деталях «частно-государственного партнерства» разбирается Следком.