За что федералы зарубили новый генплан Казани

Проект генплана Казани согласовали силовики и «Росатом», но завернули Минтранс, Минэнерго и «лесники»

Фото: Олег Тихонов

Проект генплана Казани получил отказ в согласовании сразу от нескольких федеральных министерств и ведомств. Как выяснило «Реальное время», документ не учитывал ряд проектов, которые значатся в отраслевых программах министерств, также вопросы возникли в связи с перепланировкой лесных зон и нарушением формальных требований. При этом замечания ведомств не затронули объекты муниципального значения и не связаны с критикой со стороны населения, выплеснувшейся в ходе общественных обсуждений. Вместе с тем разработчики генплана рассказали, что из-за обилия замечаний горожан, возможно, потребуется новый круг общественных слушаний.

Минэкономразвития сказало «нет»

Минэкономразвития РФ направило в администрацию Казани официальное заключение об отказе в согласовании проекта нового генплана Казани. Отказ (есть в распоряжении «Реального времени») связан с тем, что еще до Минэкономразвития проект отправляли на согласования в остальные министерства и ведомства правительства РФ, и часть из них также отказали в согласовании. Речь идет о федеральных Минэнерго, МЧС, Минобороны, Рослесхозе и Минтрансе.

В мэрии Казани сообщили «Реальному времени», что официальное заключение Минэкономразвития еще не поступало. Однако отметили, что в Федеральной государственной системе информационного планирования размещены несколько замечаний от федеральных министерств и ведомств. В мэрии подчеркнули, что эти замечания «не затрагивают объекты муниципального значения, не связаны с замечаниями населения»

«Реальное время» ознакомилось и с заключением Минэкономразвития, и с замечаниями других федеральных ведомств.

По мнению специалистов Минтранса РФ, в казанском генплане не учли ряд проектов по развитию железнодорожной сети города. Фото Марата Гайфуллина

Что именно не устроило правительство

По мнению специалистов Минтранса РФ, в казанском генплане не учли ряд проектов по развитию железнодорожной сети города. К ним относятся: строительство дополнительных третьих железнодорожных путей общего пользования по направлению «Агрыз-1 — Казань», строительство новой железнодорожной линии «Казань — Альметьевск — Азнакаево — Бугульма», реконструкция станций «Восстание-Пассажирская» и «Юдино». Кроме того, министерство предложило включить в генплан проект по строительству новых причалов и терминалов в речном порту Казани. Также ведомство просит включить в генплан предложения по развитию системы внешних транспортных связей Казани и казанской агломерации.

Остальные замечания министерства касаются документации плана: к примеру, Минтранс РФ просит привести в соответствие с законодательством названия федеральных трасс или изменить условные обозначения на карте.

Необходимых проектов не нашло в генплане и Минэнерго РФ. Это министерство предложило добавить реконструкцию газопровода «Миннибаево — Казань» и высоковольтной линии «Помары — Удмуртская». Но, как следует из заключения Минэнерго РФ, в генплане содержится множество объектов федерального значения, информации по которым в федеральной схеме планирования нет. К примеру, реконструкция существующей газораспределительной сети (ГРС) с увеличением производственной мощности и строительство ряда новых газопроводов.

Вопросы к генплану возникли у «лесников», причем как у гражданских (Федеральное агентство лесного хозяйства, Рослесхоз), так и у военных (Управление лесного хозяйства Минобороны РФ). Претензии Рослесхоза связаны с тем, что новый генплан предусматривает включение в границы населенных пунктов участков из лесного фонда общей площадью 1 529 га, однако эти участки расположены в защитных лесах, уменьшение площади которых не допускается. Еще ряд участков попали в категорию «спорных»: по ЕГРН они уже относятся к землям населенных пунктов, а по данным государственного лесного реестра — к лесному фонду. Причем в генплане таких участков 1 502, а по данным Минлесхоза РТ — 1 507, что вызывает отдельные нарекания у Рослесхоза.

Минэнерго РФ предложило добавить реконструкцию газопровода «Миннибаево — Казань» и высоковольтной линии «Помары — Удмуртская». Фото kazan-tr.gazprom.ru

Претензии «военного лесничества» связаны конкретно с участками Марийского лесничества Минобороны, несколько участков которого обозначены в генплане как зоны размещения производственных объектов. В некоторых из них, согласно письму Минобороны, запланировано размещение «объектов торгово-бытового и спортивного назначения».

МЧС России «завернуло» проект только из-за формальных вопросов комплектации плана. В письме за подписью замминистра МЧС РФ Виктора Яцуценко указывается, что в текстовой части не представлен «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а в графической — «Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Нельзя сказать, что все ведомства, которые должны были согласовать генплан, отказались это сделать. Положительные заключения план получил от большинства силовиков: Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы охраны и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Также проект генплана без замечаний согласовал «Росатом». Кроме того, значительная часть ведомств, от Минздрава РФ и «Роскосмоса» до Службы внешней разведки и ФСБ считаются «согласовавшими по умолчанию», так как не предоставили в установленные сроки свои отзывы.

Замечания есть и у горожан

Как уже было сказано выше, ни одно из замечаний федеральных ведомств не связано с критикой населения. Общественные слушания проекта генплана, напомним, проходили с 29 мая по 6 июня, и замечаний за это время было немало. «Реальное время» в сюжете «Новый генплан Казани» публиковало подробные репортажи с общественных обсуждений и материалы о связанных с генпланом протестах, а также развернутый ответ разработчиков проекта генплана.

По мнению жителей Дербышек, для строительства магистрали понадобилось бы снести сквер и множество жилых домов, в связи с чем они выступили против такой версии генплана. Фото vk.com

Яркой проблемой стало наличие в проекте генплана новой магистрали в Дербышках. По мнению жителей этого района, для строительства такой магистрали понадобилось бы снести сквер и множество жилых домов, в связи с чем они выступили против такой версии генплана. Ситуацию с протестом жителей Дербышек комментировал президент РТ Рустам Минниханов, после чего в мэрии города заявили о поиске альтернативного решения для новой транспортной артерии. При этом отказаться от строительства новой трассы не представляется возможным: как заявили в мэрии, новая дорога необходима, чтобы Дербышки, а за ними и другие районы города в будущем не задохнулись в пробках.

Возмущение также высказывали жители Больших Клыков: проект нового генплана предусматривает снос восьми домов в этой зоне. В результате общественное обсуждение в актовом зале школы №174 стало одним из самых бурных эпизодов, связанных с проектом нового генплана. Вероятность сноса домов согласно проекту генплана усмотрели и жители других районов, которые также выступали против его принятия на общественных слушаниях.

Отдельные нарекания общественников вызвали планы по жилой застройке набережной Казанки по улице Гаврилова.

Дали срок до конца октября

Как объяснили в Минэкономразвития РФ, если хотя бы от одного ведомства поступает ответ о несогласии с проектом генплана, глава города в течение 30 дней со дня истечения установленного срока согласования проекта должен создать согласительную комиссию, максимальный срок работы которой не должен превышать трех месяцев. Комиссия создается с целью урегулирования разногласий с ведомствами, не согласившимися с проектом генплана. По подсчетам министерства, этот срок должен истечь 29 октября этого года.

Комиссия может принять одно из двух решений: о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта в представительный орган местного самоуправления (в случае Казани — Казгордуму), либо же об отклонении проекта и направлении его на доработку.

Олег Григорьев заявил, что замечания министерств не потребуют значительных усилий для их устранения. Фото Олега Тихонова

Генплан Казани вновь обсудят с жителями

Первый заместитель директора по производственным вопросам Института Генплана Москвы (разработчик проекта генплана Казани) Олег Григорьев заявил «Реальному времени», что замечания министерств не потребуют значительных усилий для их устранения.

— Те замечания, которые поступили, они не касаются существа материалов [проекта генплана]. Ни одно из этих министерств не выставило какие-то замечания, которые могут существенно изменить материалы генплана. Существенных усилий для устранения замечаний не потребуется.

Прокомментировал он и претензии со стороны жителей города. По словам Григорьева, за замечаниями от горожан последует дополнительное общественное обсуждение генплана.

— В связи с ними [претензиями жителей] действительно кое-что меняется. В администрации города было принято решение провести дополнительные публичные обсуждения материалов, которые будут в ближайшее время проведены.