«Сложностей с переизбранием у Рустама Минниханова не будет»

Грядет ли отмена губернаторских выборов, как они пройдут в 2020 году, в каких регионах будут проблемы, а где все пройдет гладко

В нескольких российских регионах, в том числе и в Татарстане, стартовала предвыборная кампания, в ходе которой на следующие пятилетний срок избиратели определят глав российских субъектов. Возможны ли в этой кампании сюрпризы, как на выборах скажется «хабаровская» протестная история и ждет ли страну отмена выборов глав регионов, в интервью «Реальному времени» рассуждает политолог Дмитрий Фетисов.

«Имели место договоренности, и оппозиция не выставляла сильных кандидатов»

— Дмитрий Николаевич, в сентябре нас ждут выборы глав нескольких российских регионов. Что-то изменилось в поведении на таких выборах у нынешних избирателей?

— Поведение изменилось, и очень сильно. Вырос уровень недовольства населения властью — понятно, что здесь на первое место выходит пенсионная реформа, что мы и увидели в 2018 году, когда в ряде регионов на выборах губернаторов случилось протестное голосование. При этом отмечу, что пенсионной реформой воспользовались не столько оппозиционеры, сколько представители региональной элиты. Яркий пример здесь — голосование во Владимирской области, когда против губернатора Орловой широким фронтом выступили недовольные ею местные элиты.

— Вы говорите о недовольстве населения с 2018 года, но в прошлом году никаких сюрпризов на выборах глав регионов не случилось. Получается, власть какие-то выводы сделала — скажем, заменила проходные фигуры сильными кандидатами, не пустила сильных оппозиционеров?

— Тут уже дело в результатах голосования в 2019 году — де-факто мы получили красивые цифры, но чувства уверенности общества в этих результатах не было. По сути, состоялся некий консенсус: общество устроили эти результаты, но оно решило, что в будущем еще может сыграть свою избирательную роль. И даже сегодня, в 2020 году, к примеру, мы можем не увидеть кое-где приятных для власти результатов на выборах глав субъектов. На мой взгляд, уже вырисовываются регионы, где существует вероятность второго тура. Я не исключаю и всплеска протестных настроений — все-таки перед нашими глазами ситуация в Хабаровске.

— А вы можете сказать, по какому региону у экспертов (и у вас) есть сомнения в результатах выборов 2019 года? Я имею в виду регионы, где был сильный фактор недовольства властью, и результат выборов выглядел странным.

— В первую очередь речь нужно вести о победе Лимаренко (сахалинского губернатора, — прим. ред.) — Сахалин был непростым регионом для администрации президента. И еще я бы отметил выборы в Вологодской области. Хотя регионы разные — на Сахалине все-таки высокий уровень и градус политической жизни, и там можно было ожидать при неприятии Лимаренко акций протеста. А Вологда — регион более спокойный, жители вновь приняли старого губернатора, но выплеск пара там был возможен. Выплеск не случился, но понимаете — критическая масса все же накапливается, и результат может это доказывать. Достаточно вспомнить победу Сипягина во Владимире или Коновалова в Хакасии — людей, которые не были готовы к губернаторской должности и оказались там только благодаря критической массе недовольных.

— Может быть, в 2019 году оппозиция слабой оказалась, чтобы повторить успех 2018-го? Может, кандидатов не тех выдвинули?

— Конечно, здесь имели место договоренности, и оппозиция не выставляла сильных кандидатов. Боязнь повторения 2018 года в Кремле существовала, и с оппозицией прошли определенные торги — стороны договорились, и сильных оппозиционных кандидатов мы не увидели.

Фото kremlin.ru

В первую очередь речь нужно вести о победе Лимаренко — Сахалин был непростым регионом для администрации президента

«Иркутская область — самый сложный для Кремля регион на выборах-2020»

— Обратимся теперь к кампании-2020. Согласны ли вы, что самое интересное будет происходить в Иркутской области, где до декабря губернатором был в общем-то популярный там коммунист Сергей Левченко?

— Да, Иркутская область — это самый сложный для Кремля регион на выборах 2020 года, да и уровень недовольства там самый явный и высокий из всех субъектов, где предстоят выборы. В Иркутской области ярко выражено доверие бренду КПРФ, и хотя большого рейтинга у выдвиженца КПРФ Михаила Щапова пока нет, но он будет его набирать. Потому что на его стороне играет бывший губернатор области, коммунист Левченко. Кроме того, в области очень низок уровень поддержки нынешнего врио губернатора Игоря Кобзева, который не стал в регионе своим, несмотря на полгода работы во главе области. В общем, это будет самая сложная кампания для Кремля.

— А почему Кобзев не стал своим для иркутян?

— Он не понимал, что делать с протестным электоратом, у него отсутствует харизма, он проявил неспособность договориться с местными элитами. Вообще Кобзев изначально был очень спорной кандидатурой — и время показало, что это просчет Кремля. Наверное, он был уместен во главе области, чтобы ликвидировать последствия прошлогоднего наводнения в Тулуне, но потенциальный губернатор из него пока не получается. Ему будет очень сложно переизбраться.

— Из-за Фургала под ударом оказалась партия ЛДПР. Не скажется ли это на шансах выиграть у смоленского губернатора Островского — представителя именно этой партии?

— Думаю, что Смоленской области в «списке» регионов, где может проиграть действующий губернатор, нет. Там есть небольшой риск второго тура, но он маловероятен: несмотря на то, что у Островского в регионе большой антирейтинг, там существует консенсус элит. Ведь регион находится в сфере интересов таких крупных политических тяжеловесов, как Володин, Неверов, Жириновский... Договоренности есть, и там проблем у Островского быть не должно. Вопрос только в том, сможет ли он использовать свою кампанию для укрепления позиций в регионе или ему придется столкнуться со сложностями имиджевого или политического характера? Но сложностей с его переизбранием быть не должно.

— В каких же регионах для действующих глав все может быть тревожно?

— Риски для глав регионов существуют в Брянской и Пензенской областях, где действительно есть недовольство действующими главами — в частности, недовольство крупной региональной элиты, а она способна объединить и аккумулировать протест против нынешних губернаторов Богомаза и Белозерцева.

Фото kremlin.ru

Несмотря на то, что у Островского в регионе большой антирейтинг, там существует консенсус элит. Ведь регион находится в сфере интересов таких крупных политических тяжеловесов, как Володин, Неверов, Жириновский...

«Антимосковские настроения есть на всем Дальнем Востоке»

— А те оппозиционные кандидаты, которых могут поддерживать элиты, сильны? Или же элиты надеются на выплеск недовольства от простых граждан, что придут на участки через два месяца?

— В Пензенской области такой кандидатуры нет, и если там что-то пойдет по негативному для Белозерцева сценарию, там может получиться «вариант Владимирской области», когда на губернаторство будет претендовать кто-то из откровенных спойлеров. В Брянской же области на пост главы региона претендует очень сильный представитель от КПРФ Андрей Архицкий — секретарь обкома партии, политик эпатажный. И хотя он не обладает навыками публичности, в то же время обладает вполне уверенными связями с местными элитами и может рассчитывать на поддержку экс-губернатора области Николая Денина, который не только хочет вернуть себе влияние, но и до сих пор обладает влиянием на часть региональных элит, особенно в районах. Поэтому противодействие со стороны элит действующему губернатору Богомазу вполне может пойти, и риск второго тура на Брянщине велик.

Кроме того, неприятные для власти моменты могут вылезти в Тамбовской области и в Камчатском крае. Да, там разные ситуации — в Тамбове, несмотря на внешне относительное благополучие (отсутствие сильных оппонентов), от губернатора Никитина есть определенная усталость, есть разочарование в его действиях. А в Камчатском крае врио Солодов оказался в сложном для себя регионе с особой ментальностью, и большой вопрос — сумеет ли он набрать нужный для себя электоральный рейтинг, необходимый для победы.

Есть вопросы и по Архангельской области — у отдела внутренней политики при врио губернатора Цыбульского провалилась идея объединения региона с Ненецким автономным округом (НАО). И хотя, по сути, против этой идеи проголосовали именно в округе, эта мысль разочаровала и жителей области. Они восприняли ее так: сейчас кризис с ценами на нефть, НАО возможно, перестанет быть богатым регионом — и ляжет грузом на наш бюджет. Теперь все зависит от того, удастся ли Цыбульскому перебороть эти настроения, и если удастся, это определит результаты голосования в его пользу.



— Могут ли на предстоящие губернаторские выборы — прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке повлиять протесты против ареста хабаровского губернатора Фургала, которые идут всю неделю в его крае?

— Этот фактор может повлиять очень сильно. В первую очередь в Иркутской области, которая по ментальности и настроениям близка к Дальнему Востоку. Но отстаивание Хабаровским краем своего выбора несомненно влияет на жителей других регионов — и Камчатка не исключение, потому что антимосковские настроения есть на всем Дальнем Востоке. Это проблема, которую Москве нужно «решать» срочно, ибо сейчас там все идет по очень негативному сценарию.

Да, нынешний врио главы Камчатского края Солодов старается вникнуть в проблемы региона, но многие из них он пока не видит и не замечает. Да тот же фильм Юрия Дудя о Камчатке серьезно повлиял на общественные настроения на полуострове: если раньше жители Камчатки считали, что, мол, да, мы живем плохо, Москва нас игнорирует, и решали, что лучше уезжать из региона, то сейчас про проблемы Камчатки стали говорить громче. И говорить уже и в Москве. И если Солодов не убедит жителей края в том, что он намерен решать социальные проблемы полуострова, то сложности у него на выборах точно будут. Но считаю, что Солодов справится.

В Иркутской же области недовольство по отношению к Москве проявляется все сильнее, и люди очень недовольны тем, что областью руководит Кобзев, когда у них для этого есть хорошие кандидаты от КПРФ.



Фото sakha.gov.ru

Если Солодов не убедит жителей края в том, что он намерен решать социальные проблемы полуострова, то сложности у него на выборах точно будут. Но считаю, что Солодов справится

Решение заменить прежних глав Коми и Архангельской области было необходимым

— В 2020 году Кремль провел не так много замен губернаторов. В какой степени он подобрал верные кандидатуры для Коми, для уже упомянутой вами Архангельской области?

— Скажу так: решение заменить прежних глав этих регионов было просто жизненно необходимым — по Архангельску точно. По Коми, наверное, в меньшей степени требовалась замена, но республика действительно получила главу региона, который многое старается изменить в республике и вполне успешно вписывается в должность. Владимир Уйба и понимает проблемы, и имеет хорошие связи с федеральным центром, и демонстрирует готовность работать. Архангельский же врио Цыбульский, который был до этого главой НАО, смотрелся на прошлой должности более эффективно, а в Архангельске успел произвести много скандальных назначений. Кроме того, у него нет понимания, как выстраивать отношения с обществом. Да, НАО и область находятся рядом друг с другом, но это регионы разные по уровню жизни, по развитию, доходам. И все-таки Цыбульский должен был видеть ранее, как живет Архангельск и область, и мог бы иметь более глубокое представление о регионе.

— Почему в беднейших областях верх могут на выборах брать те главы, которые не один срок правят, а идут аж на третий, как Ситников в Костромской области?

— Здесь роль играет совокупность факторов, да и сами выборы — это всегда совокупность факторов, показывающих, в частности, грамотно ли ты, как губернатор, используешь имеющиеся ресурсы. Конечно, в Костромской области есть определенная усталость от губернатора Ситникова, но его область — регион непротестный. Да, регион бедный, но такова ментальность: жителей просто устраивает их образ жизни — тихий и спокойный, как в большинстве регионов Центрального федерального округа.

— Может быть, жители древних русских областей несут в крови некоторую покорность, что была в этих краях давным-давно еще при русских князьях?

— Есть что-то подобное в местной ментальности, и она проскальзывает у людей на выборах. Кроме того, Ситников успешно и плотно контролирует региональные элиты, поэтому у него и нет в крае серьезных оппонентов и фигур, которые могли бы раскачать протест.

«В Чувашию Кремль подобрал просто идеальную кандидатуру»

— Один из самых бедных регионов, близких к нашей республике, — это Чувашия, где зимой назначили врио Николаева вместо оскандалившегося и ныне покойного главы республики. Можно сказать, что Кремль тут может спать спокойно?

— У Игнатьева действительно был высокий антирейтинг и большая усталость от него населения Чувашии. Да, в последние годы у Кремля не было к нему больших претензий (все коррупционные вопросы звучали в первый срок, в 2010—2015 годах), но республике нужен был толчок для развития. И вот именно в Чувашию Кремль подобрал просто идеальную кандидатуру в таких условиях — члена «Справедливой России» Олега Николаева. Николаев ранее работал в Госдуме и политик он более чем адекватный — человек, который всегда выслушивал разные точки зрения, невзирая на партийную принадлежность кого-либо из коллег, человек, который был всегда готов к диалогу, и который, что важно, часто работал в Чувашии в своем депутатском округе. Кроме того, Олег Николаев пользуется покровительством местных элит — в частности известного своего коллеги Анатолия Аксакова, поэтому для Николаева в Чувашии я проблем не вижу.

Фото pravdapfo.ru

Николаев ранее работал в Госдуме и политик он более чем адекватный — человек, который всегда выслушивал разные точки зрения, невзирая на партийную принадлежность кого-либо из коллег, человек, который был всегда готов к диалогу, и который, что важно, часто работал в Чувашии в своем депутатском округе

— Николаев ведь был единственным из системной оппозиции, кому в ходе последних губернаторских отставок дали пост врио главы региона. А почему не дали врио коммунистам и ЛДПР? Кремль до сих пор зол на них за 2018 год?

— Дело в партийной квоте — в Кремле считают, что КПРФ и ЛДПР имеют достаточно регионов по своему весу в политической системе. И хотя сейчас после ареста Фургала ситуация выровняется (у КПРФ и ЛДПР в случае отстранения Сергея Фургала останется по два губернатора), в Кремле посчитали, что нет поводов давать этим партиям еще по региону.

«Никто пока не понимает, чем все закончится в истории с хабаровским губернатором»

— Хотя в том же Хабаровском крае выборы (если Фургал будет отправлен в отставку) состоятся только осенью 2021 года, можно сказать, что край будет оставлен за ЛДПР? Иными словами — будет ли новый губернатор от партии Жириновского?

— Это вопрос открытый. Сейчас (интервью записывалось 15 июля, — прим. ред.) Кремль ведет политические торги, и детали знают только глава администрации президента Вайно и Владимир Жириновский, но вариант такой не исключен. Но, опять же учитывая сложность и непредсказуемость ситуации в крае, говорить, что представитель ЛДПР займет место Фургала, тоже нельзя — в этом вопросе много неизвестного.



— А вообще, история с Фургалом может означать некий намек Кремля для кандидатов в губернаторы от оппозиции, что им не нужно гнуть какой-то особой линии в случае победы?

— Таких намеков не было, но даже после ареста Фургала многие элиты в регионах для себя никаких выводов не делают — потому что никто пока не понимает, чем все закончится в истории с хабаровским губернатором.

Больший намек за эти годы все-таки прозвучал самому Кремлю от регионов с высоким уровнем протеста — не только от Дальнего Востока, но и от части регионов Сибири, Северо-Запада, от Северной Осетии, Калмыкии. Для Кремля Хабаровск стал неким примером, когда жители могут выйти и отстаивать свои права. Последствия хабаровского инцидента будут иметь для политической системы большее значение, чем просто ситуация с одним губернатором — в выборном плане Хабаровск может повлиять на многие регионы.

Вспомним 2018 год — выборы губернатора Приморья во втором туре проходили на неделю раньше, чем в других субъектах, и когда жители других регионов увидели, что творилось в Приморье, в их сознании отложилось, что выборы все-таки могут что-то решать, что можно прокатить провластного кандидата и избрать другого человека. Приморье послужило примером и сыграло грустную роль для властей в голосовании в ряде регионов.

Фото vostokmedia.com

Приморье послужило примером и сыграло грустную роль для властей в голосовании в ряде регионов

«Вероятность отмены губернаторских выборов очень высока»

— В связи с арестом Сергея Фургала в ряде СМИ стала вновь мелькать тема возможного возвращения Кремля к практике назначений губернаторов и отказу от выборов. Насколько это реально?

— Это очень дискуссионная тема. Вероятность отмены губернаторских выборов очень высока. Но следует учесть вот что: если в Кремле понимают, что какой-то механизм для «выпуска пара» людьми нужен, то такую тему будут обсуждать в разрезе с возвращением выборов мэров крупных городов. Но так как нынешняя политическая система превратила нынешних мэров в неких сити-менеджеров и эдаких вице-губернаторов по управлению областным центром, когда у муниципалитетов урезаны полномочия, возвращение выборов мэров не даст какого-то витка политической борьбы, инструмента выпуска пара не выйдет — выборы мэров будут некой формальностью, которая будет неинтересна избирателям.

Надо не выборы отменять, а менять подходы к формированию губернаторского корпуса — да, с практикой назначения на эти посты технократов до последнего верилось, что мы увидим какие-то положительные примеры, но практика оказалась полностью провальной. Думаю, что Кремлю правильнее было бы оживлять политическую систему. При желании можно найти возможность договариваться с любым несистемным кандидатом, не говоря уже о системных партиях — была бы воля и было бы желание, и это можно было бы реализовать.

— Практика показывает, что губернатор не от партии власти экономическое положение своего региона не ухудшает, а иногда даже наоборот — регион идет при нем в рост. Так было при коммунисте Левченко в Иркутской области, даже при том же Фургале в Хабаровске.

— Левченко был вполне системным губернатором, но он мог находить общий язык с федеральным центром. Фургал, конечно, хотел демонстрировать свою независимость и этот общий язык не особо стремился находить, что, похоже и позволило федеральной власти активизировать работу по старым его «злодеяниям» — он просто перегнул палку. А вот Сипягин из Владимира и Коновалов из Хакасии все-таки стараются взаимодействовать с федеральным центром. Но так как они были слабыми кандидатами, они оказались и слабыми управленцами. Тем не менее ни во Владимире, ни в Хакасии явной катастрофы не случилось, в отличие от тех некоторых регионов, куда прислали руководить технократов — прислали, к примеру, в Архангельск Орлова — и получили проблему Шиеса.

Фото kremlin.ru

Путин подчеркивает озабоченность проблемы с кадрами, но ему явно никто не может предложить решения!

У Минниханова в Татарстане максимальный уровень поддержки

— Значит, возвращение практики назначений — не лучшая идея в данный момент?

— Назначения губительны, потому что без отстроенной системы кадрового резерва мы столкнемся с тем, что на местах новые кадры окажутся непригодны к управлению. А политическая борьба и умелое использование рычагов (которые есть у Кремля, но он почему-то их не использует) способны дать регионам качественных управленцев.

Ведь президент Путин подчеркивает озабоченность проблемы с кадрами, но ему явно никто не может предложить решения! Тем не менее Путин от желания решить эту проблему не отошел, и мне думается, что ему должно быть очень обидно — он многое в стране поменял, но многие его благие проекты оказываются либо нереализованными, либо провальными от отсутствия команды управленцев.

Нужны новые подходы к назначению управленцев, но прямые назначения, без выборов, окажутся только во вред. Кремль должен быть заинтересован в том, чтобы на выборах побеждали не его назначенцы, а прежде всего люди, которые умеют выстраивать отношения с населением региона и будут находиться в диалоге с Кремлем. Именно такой подход становится страховкой от протестных настроений в регионах и дает возможность диалога между Кремлем и регионом — тем более если регион зависит от федеральных дотаций, а глава региона имеет поддержку в лице своего электората.

— А эпидемия коронавируса и ограничения, которые в некоторых регионах еще существуют, сыграют на руку власти или ее соперникам в ходе губернаторских выборов?

— С одной стороны, Россия достойно выдержала эпидемию, выдержала без проблем — да, случались перегибы, но они не носили массового характера, ну и кроме того, коронавирус технологически «помог» получить нужный результат по голосованию за поправки в Конституцию.

Но есть и серьезные идеологические минусы — правительство Мишустина не смогло предложить чего-то внятного в мерах социальной и экономической поддержки, из-за чего упали доходы населения, и это, конечно, будет выливаться в рост протестных настроений в голосовании. Но многое будет зависеть и от того, какие уроки федеральный центр извлечет из второй волны коронавируса, которая, как понимаю, неизбежна, если верить заключениям профильных экспертов, а также от того, каким в экономическом плане для людей будет август — пока экономисты прогнозируют, что настоящие социально-экономические последствия пандемии мы ощутим только в августе.

Фото Максима Платонова

Татарстан — абсолютно управляемый электорально регион, и сложностей с переизбранием у Рустама Минниханова не будет. У него в регионе максимально возможный уровень поддержки — в том числе и со стороны местных элит

— Согласны ли вы, что в Татарстане беспроблемно будет избран действующий президент?

— Согласен. Татарстан — абсолютно управляемый электорально регион, и сложностей с переизбранием у Рустама Минниханова не будет. У него в регионе максимально возможный уровень поддержки — в том числе и со стороны местных элит. У вас гораздо интереснее могут пройти довыборы в Госдуму по Нижнекамскому округу — там, где выдвигается Олег Морозов, но при условии, если конкуренцию ему составит кто-то из той же местной элиты.

