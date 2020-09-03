Разработки «Нижнекамскнефтехима» получили высокую оценку на нефтегазохимическом форуме

Фото: Роман Хасаев

В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В этом году мероприятие приурочено к 100-летию образования Татарской АССР. Впереди бизнес-встречи, конференции, круглые столы, а также три крупнейшие отраслевые выставки. В работе экспозиции принимают участие более 100 ведущих компаний нефтехимической, химической и нефтегазовой отрасли из 18 регионов России, а также предприятия из шести зарубежных стран. Среди постоянных участников — ПАО «Нижнекамскнефтехим», выставочный стенд которого в рамках форума посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. О том, какие новинки отрасли и масштабные проекты флагман нефтехимии презентовал на выставке, — в материале «Реального времени».

«Форум занял знаковое место среди региональных выставок»

Накануне в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» состоялось торжественное открытие Татарстанского нефтегазохимического форума — одного из крупнейших международных отраслевых мероприятий России. Форум объединил под своим крылом сразу три выставки: 27-ю международную специализированную выставку «Нефть, газ. Нефтехимия», 10-ю специализированную выставку «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография» и 6-ю специализированную выставку «Интерпластика Meeting Point Казань». Это место деловых встреч промышленного и бизнес-сообщества, здесь обмениваются опытом, идеями и актуальной информацией по ключевым темам отрасли.

Впервые в связи с пандемией коронавируса форум пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. Из-за закрытых границ не все участники смогли приехать в столицу Татарстана.

— Все мы соскучились по таким мероприятиям. Я уверен, что этот форум востребован и нужен. Хотел бы поблагодарить каждого из вас, поблагодарить тех, кто подготовил свои экспозиции. Наша работа будет идти в том числе в системе онлайн. Я хочу пожелать всем плодотворной работы. Берегите себя. Коронавирус никуда не делся, — поприветствовал со сцены гостей форума Рустам Минниханов.

В Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо» состоялось торжественное открытие Татарстанского нефтегазохимического форума — одного из крупнейших международных отраслевых мероприятий России

Президент Татарстана также отметил, что, несмотря на пандемию, основная масса партнеров все же приехала на форум.

— Форум занял знаковое место среди региональных выставок. Я желаю, чтобы здесь обменивались мнениями, рождались новые технологии. Сегодня ТЭК является передовой отраслью, которая движет экономику не только для Татарстана, но и для всей России. Это основа развития нашего государства, — сказал замминистра энергетики РФ Антон Инюцын.

После торжественной церемонии открытия президент Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении замминистра энергетики РФ Антона Инюцына, заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова, президента Союза нефтегазопромышленников Геннадия Шмаля, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова отправился осматривать выставочные стенды.

«Рынок ждет, и мы дадим рынку эту продукцию»

Традиционно компании Группы ТАИФ представили в рамках форума объединенный стенд, который к тому же оказался одним из самых больших. Осмотр экспозиции делегация из официальных лиц начала с ПАО «Нижнекамскнефтехим», где генеральный директор компании Айрат Сафин рассказал о текущей деятельности и о реализации масштабных проектов компании до 2025 года.

— Пока я буду рассказывать, вы можете воспользоваться нашим антисептиком, который производится на «Нижнекамскнефтехиме». Мы первые получили сертификат о его соответствии как дезинфицирующего средства, — сказал Айрат Сафин перед началом презентации. — Мы традиционно выпускаем каучуки — 40% реализуем в Европу. В период пандемии испытывали трудности по его реализации и ценообразованию. Спасибо вам, Рустам Нургалиевич, за поддержку, которую вы оказали в это время. Продолжаем производство пластиков, в основном реализация идет на внутреннем рынке страны. И за счет этого у нас экономика держится на плаву.

Генеральный директор НКНХ Айрат Сафин презентовал гостям форума масштабные проекты компании

В ходе презентации генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» также ознакомил гостей форума с основными инвестиционными программами, которые компания планирует реализовать до 2025 года.

Так, до конца 2020 года «Нижнекамскнефтехим» планирует запустить производство по выпуску бутадиен-стирольного каучука, который необходим для так называемых зеленых шин — экологически чистых, с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Шины, изготовленные из ДССК, обладают хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. Мощность производства по выпуску ДССК — 60 тыс. тонн в год.

В настоящее время на новом производстве ведутся пусконаладочные работы. На строительной площадке задействованы свыше 900 человек, работы выполнены на 90%.

— Мы являемся одним из крупнейших производителей каучуков в мире. Расширяя ассортимент, мы показываем нашим потребителям, что являемся ведущей компанией в области производства каучуков, — рассказал чуть позже в интервью журналисту «Реального времени» Айрат Сафин. — Запустить ДССК мы планируем в соответствии с графиком. Уже многие шинные компании провели испытания нашего каучука и дали самую высокую оценку. Рынок ждет, и мы дадим рынку эту продукцию.

«Нижнекамскнефтехим» запустил производство собственного антисептика

Вместе с ДССК компания продолжает заниматься развитием производства функционализированных бутадиеновых каучуков анионной полимеризации. Эта серия специальных каучуков должна дополнить в переработке уже существующий на предприятии ассортимент бутадиеновых каучуков.

Ежегодно на «Нижнекамскнефтехиме» вводятся производства по выпуску новой продукции. Среди последних достижений — освоение выпуска собственного катализатора КДИ-М, высокомолекулярного полиэтиленгликоля и метоксиполиэтиленгликоля. Эта продукция предназначена для производства ПАВ, пластификаторов бетонных смесей.

Новый олефиновый комплекс ЭП-600 и энергостанция ПГУ-ТЭС

В рамках стратегической программы развития компании продолжается реализации якорных проектов «Нижнекамскнефтехима». В первую очередь, это строительство нового комплекса по производству олефинов (ЭП-600) и строительство энергостанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

— Старт проекта нового олефинового комплекса мы дали в этом году. Сейчас идет поставка оборудования компанией «Линде» со всех точек мира. Плановый ввод в режим пусконаладки производства — второй квартал 2023 года, — отметил Айрат Сафин.

На объекте мобилизованы 980 человек и 135 единиц техники. На стройплощадке ЭП-600 уже смонтировано 15 колонн, выполнены работы по устройству котлованов объемом более 260 тыс. куб. м, погружены более 24 000 свай, выполнены фундаменты объемом более 33 тыс. куб. м.

В этот навигационный период в Нижнекамск для этиленового комплекса ЭП-600 было доставлено 80% крупногабаритного технологического оборудования. Пятое по счету судно с крупнотоннажным грузом пришвартовалось в порту в конце августа. В октябре ожидается прибытие еще двух кораблей.

В рамках стратегической программы развития компании продолжается реализации якорных проектов «Нижнекамскнефтехима». Это строительство ЭП-600 и энергостанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

Также «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию проекта строительства новой энергостанции мощностью 495 МВт. ПГУ-ТЭС будет производить электрическую энергию для собственных нужд компании. На площадку доставлено основное и более 88% вспомогательного оборудования. На 50% выполнены электротехнические работы, монтаж тепломеханического оборудования и трубопроводов. Сейчас на стадии завершения общестроительные работы. Новая энергостанция, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, позволит снизить нагрузку на атмосферу за счет сжигания газа в специальных горелочных устройствах газотурбинных установок.

Масштабный экологический проект

Будучи крупным промышленным предприятием, ПАО «Нижнекамскнефтехим» уделяет постоянное внимание вопросам охраны окружающей среды. В прошлом году компания завершила второй этап масштабной реконструкции биологических очистных сооружений и строительство нового промливневого коллектора промышленных стоков, протяженностью 15 км. Коллектор увеличил пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, повысил ее безопасность и снизил экологическую нагрузку.

В рамках второго этапа реконструкции БОС заменили устаревшие сооружения механической очистки химзагрязненных стоков — песколовки, построили камеру переключения коллекторов, включили в технологическую схему дополнительные ступени очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков. На узле механической очистки нефтехимики внедрили одну из лучших в Европе технологий очистки парогазовой смеси — метод биофильтрации. Специалистам удалось подобрать систему биофильтров с эффективностью очистки до 95%.

Всего на реконструкцию БОС и строительство внеплощадочного промливневого коллектора было направлено более 3 млрд рублей. В целом в рамках IV экологической программы, рассчитанной на 2014—2020 годы, реализовано 423 мероприятия. Всего затраты на охрану окружающей среды за этот период составили порядка 29 млрд рублей.

Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» приобрел и запустил специальный передвижной пост экомониторинга, позволяющий оперативно в любой географической точке Нижнекамского района снять полный экологический срез атмосферного воздуха. Внедряемые в рамках четвертой экологической программы мероприятия позволили с 2014 по 2019 год улучшить показатели экологической эффективности и снизить удельные расходы сырья на 9,7%, воды на технические нужды — на 10,2%, выбросы в атмосферу — на 18,6%, расходы тепловой энергии — на 6,2%.

«Нижнекамскнефтехим» стал обладателем диплома за победу в номинации «Лидер инноваций» в сфере производства и переработки каучуков и резинотехнических изделий

В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума состоялось награждение победителей двух конкурсов. «Нижнекамскнефтехим» удостоился сразу нескольких знаков отличия. Компания стала обладателем диплома за победу в номинации «Лидер инноваций» в сфере производства и переработки каучуков и резинотехнических изделий. Награду «Нижнекамскнефтехим» получил за разработку синтетического цис-бутадиенового СКДН, который характеризуется узким молекулярно-массовым распределением и улучшенными динамическими характеристиками резиновых смесей.

По итогам конкурса по энергоэффективному оборудованию и технологиям НКНХ стал обладателем диплома Гран-при в номинации «Новая продукция». Диплом вручен за продукцию с новыми или улучшенными характеристиками в части минимизации удельных расходов топливно-энергетических ресурсов и материалов при их производстве. Награду «Нижнекамскнефтехим» получил за производство функционализированного каучука ДССК 5-го поколения мощностью 60 тысяч тонн в год. Диплом генеральному директору НКНХ Айрату Сафину вручил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Еще одну награду НКНХ получил в номинации «Новая продукция» за производство функционализированного каучука ДССК 5-го поколения мощностью 60 тысяч тонн в год

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