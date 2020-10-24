Татьяна Ларионова: «Шесть полилингвальных комплексов, которые запланированы, — это не предел»

Руководитель фонда «Возрождение» рассказала о вложениях в будущее и уважении к возрасту

Фото: Максим Платонов

Поколение, которому передадут в Татарстане сокровища Болгара и Свияжска, воспитывают в любви к истории и культуре уже с детского сада, кроме того, для полилингвальных школ создадут летние лагеря. Новыми идеями о развитии образовательного комплекса для детей поделилась исполнительный директор фонда «Возрождение», вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова во второй части онлайн-интервью «Реальному времени». Как руководитель комиссии реготделения «Единой России» по контролю за исполнением национальных проектов, она рассказала о гериатрических кабинетах, условиях, которые создают в республике для пожилых людей, а также поделилась тем, какие есть возможности у женщин в политике.

Кому передать историю?

— Продолжая тему Болгара и Свияжска, несколько лет назад появилась идея создать новую программу, но уже заняться вопросами Шелкового пути, который в том числе пролегал через Татарстан. И тогда речь шла о возрождении Биляра. Есть ли подвижки по этому вопросу или идея заморожена?

— Идея замечательная. Прежде всего, должны пройти изыскания ученых, и они этим занимаются. Нужна очень обстоятельная доказательная база. Должен быть утвержденный проект, программа. Никто не отказывается от самой идеи, но теперь ее реализация за Министерством культуры Татарстана и Казанским федеральным университетом. Для фонда главной задачей текущего и перспективного периода стало создание полилингвальных комплексов. И думаю, что это правильно.

Когда мы готовились к нашему юбилею, к 10-летию, проанализировали наши прежние намерения, я перечитала многие выступления Минтимера Шариповича. Каждое его выступление проникнуто перспективными и, что немаловажно, реализованными идеями, неслучайно он стал единственным в России спецпосланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу.

Меня поразило, как на презентации фонда теперь уже в далеком 2010 году, когда мы еще только нащупывали какие-то пути нашего развития, он сформулировал задачи фонда и его перспективы. Концептуальная задача возрождения Болгара и Свияжска была раскрыта в возможных формах работы, в перечне потенциальных партнеров, в предложениях по конкретным срокам, перспективным объектам реставрации и строительства, археологии и религии, культуры и туризма, международным связям. Во время презентации в «Пирамиде» Минтимер Шарипович подчеркнул, что мы беремся за Болгар и Свияжск, за их возрождение, чтобы в надлежащем состоянии передать эти памятники, имеющие всемирную универсальную ценность, нашим детям, внукам, правнукам — будущее принадлежит детям.

Презентация Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры, март 2010 г. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Во время презентации в «Пирамиде» Минтимер Шарипович подчеркнул, что мы беремся за Болгар и Свияжск, за их возрождение, чтобы в надлежащем состоянии передать эти памятники, имеющие всемирную универсальную ценность, нашим детям, внукам, правнукам — будущее принадлежит детям

Очевидно, что сделанное фондом становится достоянием следующих поколений. Именно дети должны понимать величие нашей истории и культуры, иметь готовность дальше сохранять, оберегать, передавать сегодняшние традиции, наш мир, согласие своим уже детям, внукам и правнукам. В этом, на мой взгляд, и ответ на вопрос, почему мы занялись полилингвальными школами.

Дети восприимчивы к языкам с самого раннего возраста, поэтому к нашим комплексам относятся и дошкольные учреждения. В Казани и Елабуге они работают во взаимодействии с образовательными комплексами. В Челнах уже сейчас два дошкольных учреждения готовятся работать в составе следующего полилингвального комплекса, дети занимаются татарским и английским языками, причем делают это с удовольствием. Названные учреждения становятся площадками для отработки новых методик по раннему изучению языков.

То, что Минтимер Шарипович увидел новые современные перспективы дошкольного и школьного образования и воспитания, положительно воспринимается населением. Очень хочется, чтобы все получилось.

Языки — после уроков и на каникулах

— По поводу языков — как соблюдается баланс в обучении, половина на половину дают два государственных языка и к ним в придачу английский?

— Есть федеральные стандарты, от которых мы не уходим, это для нас было серьезной и основополагающей задачей. Количество часов русского и татарского языков дается в соответствии с утвержденными нормативами. Изучение татарского языка для детей предусмотрено как языка государственного или как родного. Это зависит полностью от выбора родителей и ребенка. Важно и то, что отдельные предметы в полилингвальном комплексе изучаются на русском, татарском и английском языках.

В то же время возможность хорошего знания языков подкрепляется и воспитательной работой во второй половине дня, когда идет дополнительная, внеклассная, в том числе кружковая работа. Внеклассные занятия, интересные творческие дискуссии, закрепление полученных знаний на бытовом уровне открывают дополнительные возможности для детей.

Сейчас мы вышли на строительную площадку Набережных Челнов. 1 сентября следующего года, надеемся, в республике будет уже три комплекса. В составе комплексов есть и центры дополнительного образования, которые находятся в загородной зоне. Для Казани этот кампус создается в «Лебяжьем», а для зоны Челнов, Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска этот центр будет создан в Набережных Челнах. Дети, выезжая на природу, будут находиться в соответствующей языковой среде и продолжать свое обучение.

Фото: Ринат Назметдинов

Важно и то, что отдельные предметы в полилингвальном комплексе изучаются на русском, татарском и английском языках

В своей работе мы опираемся на уже имеющийся опыт мультимедийного образовательного учреждения «Бала Сити». У нас есть международная школа, которая тоже работает с носителями языков. Эти учреждения частные, но взаимодействие и сотрудничество с опытными коллегами помогают нам рассчитывать на серьезные результаты в государственном секторе. Минтимер Шарипович часто повторяет, что полилингвальные комплексы — это беспроигрышный вариант.

Думаю, что те шесть комплексов, которые запланированы, — это не предел, потому что многие муниципальные образования интересуются: «Как попасть в эту программу?» Главное, что этот вопрос задают жители. Многие осознают, что знание двух государственных языков может стать нормой, а английский язык дает детям многие дополнительные преимущества и конкурентность. Полилингвальные образовательные комплексы предлагают этот путь развития школы. «Адымнар» — путь к знаниям и согласию» — таков девиз нашей школы, таковы главные задачи сегодняшнего дня фонда «Возрождение».



Желание есть — форма найдется

— Фонд издал уже 10 томов с именами меценатов. Чем сегодня они могут помочь фонду?

— Мы издали 10 томов с именами благотворителей, куда внесли каждого человека, независимо от размера вклада. Мы бесконечно признательны каждому. Расчетный счет фонда опубликован на нашем сайте. На что могут быть направлены средства, выбирает сам житель. Это могут быть и объекты, связанные с Болгаром и Свияжском, — есть желающие по-прежнему помогать им через наш фонд. Можно поддержать воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери. Можно направить средства на создание полилингвальных комплексов. Целевое использование этих средств для фонда является обязательным.

Есть и другие формы поддержки наших проектов. Возьмем, к примеру, наши образовательные комплексы. У нас столько творческих коллективов в республике. И некоторые из них уже видят себя во взаимодействии с новыми учреждениями. Союз художников РТ одним из первых предложил Казанскому полилингвальному комплексу организацию постоянно действующей выставки лучших, известных художников республики. И мы приняли это с благодарностью, заключили соглашение с Союзом художников, и 1 сентября часть лучших работ, посвященных 100-летию ТАССР, находилась в стенах школы на Бондаренко. Дети с огромным удовольствием рассматривали картины, узнавали имена их создателей.

Известные артисты, поэты, композиторы предложили свои возможности в работе кружков, студий, творческих мастерских. Если человек может что-то делать лучше, чем другие, и хочет передавать свои навыки детям, почему бы это не сделать? Формы могут быть самыми разными. Главное, чтобы было желание, пути реализации добрых инициатив обязательно найдутся.

Фото: Ринат Назметдинов

1 сентября часть лучших работ, посвященных 100-летию ТАССР, находилась в стенах школы на Бондаренко. Дети с огромным удовольствием рассматривали картины, узнавали имена их создателей

Сельчан отвезут к докторам, или специалисты сами приедут

— Вы возглавляете группу по контролю и реализации нацпроектов в республике. Как идет работа по этим направлениям? Насколько пандемия повлияла на эту работу и какие сложности в этом направлении?

— Если в первой части нашего разговора я говорила о роли Минтимера Шариповича, то здесь я должна сказать, что нацпроекты в нашей республике осуществляются благодаря уникальной работоспособности и потрясающему авторитету нашего президента Рустама Нургалиевича. Все 12 национальных проектов в разной степени финансирования включены в программы республики — это непросто. Почему нас поддерживает Российская Федерация? У нас реализуются 100 собственных, так называемых президентских программ, и каждая из них «подпитывает» национальные проекты.

К примеру, Татарстану удалось за последние два года построить 30 в 2019 году и еще 20 детских дошкольных учреждений в текущем году. Причем это учреждения в том числе с местами для детей ясельного возраста. Колоссальная работа за два года выполнена по дорожному строительству, большое количество построено жилья, как нигде, наверное, развивается программа создания парков и скверов, в дополнение к ней реализуется программа «Наш двор». И хотя пандемия негативно влияет на темпы реализации нацпроектов, работа в республике в этом направлении не останавливается.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Благодаря поликлиникам на колесах сельские жители могут пройти скрининговые обследования, оперативно узнать результаты анализа крови, получить консультацию у узких специалистов, взять направление на госпитализацию, выписать необходимые препараты для лечения

Буквально на днях состоялся содержательный круглый стол в Госдуме по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение», в частности, по федеральному проекту «Старшее поколение». Татарстан заслушали как регион, который смог добиться наибольших результатов.

Мы единственная республика, которая сумела для всех сельских районов приобрести специальный транспорт для доставки людей старше 65 лет в учреждения здравоохранения. Для чего это нужно, если повсеместно строятся ФАПы. Очевидно, что фельдшерско-акушерские пункты могут оказать первичную помощь. А пожилому человеку необходим углубленный осмотр, профилактическая помощь. С появлением специального транспорта люди старшего поколения имеют возможность посещать районные больницы и получать своевременную качественную разноплановую помощь.

Республика приобрела четыре мобильные поликлиники, которые также обеспечивают медицинское обслуживание сельских жителей. У нас почти 1300 сел, где проживают менее 100 семей. Раньше специалисты, да еще и с современным оборудованием явно до них не доезжали. Благодаря поликлиникам на колесах пришла помощь и в эти села. Сельские жители могут пройти скрининговые обследования, оперативно узнать результаты анализа крови, получить консультацию у узких специалистов, взять направление на госпитализацию, выписать необходимые препараты для лечения. Рустам Нургалиевич, находясь в одном из районов, когда осмотрел, как работает такая медицинская служба, отметил необходимость такого вида медицинского обслуживания, так как сельский житель так устроен: пока не упадет, никуда не обратится. А здесь к нему целая бригада врачей приезжает!

Жить не только долго, но активно

Сегодня в республике создаем гериатрическую службу, которая работает на активное долголетие пожилых граждан. Нужна ли человеку долгая жизнь, если он находится на койке в горизонтальном положении, сам себе не мил, психологически чувствует себя обузой для родных и близких. Гериатр подскажет, какие препараты ему необходимы, как изменить питание, какие физические упражнения делать, чтобы сохранить и продлить свою активность.

Подумайте, у терапевта 20 минут времени на посетителя, у врача-гериатра минимальное время приема — 40 минут на одного человека. Значит, у доктора есть возможность сделать больше. В республике уже создано 56 кабинетов, до конца года будет открыт еще 21. Кабинеты появятся во всех муниципальных образованиях.

Наша комиссия предложила сделать гериатрические кабинеты более удобными и комфортными для общения с пожилыми людьми. Депутаты в год 75-летия Победы внесли в этих целях благотворительные средства. Это дань уважения старшему поколению, ныне живущим участникам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла, детям войны.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

В рамках национального проекта в Татарстане построено новое здание Ново-Чурилинского дома-интерната в Арском районе на 93 места, другие дома-интернаты получили необходимую поддержку

И таких результатов по каждому проекту могу привести немало. 4,5 тысячи пожилых людей находятся в домах-интернатах, попадают они туда по разным причинам. В рамках национального проекта в Татарстане построено новое здание Ново-Чурилинского дома-интерната в Арском районе на 93 места. В рамках депутатской помощи и другие дома-интернаты получили необходимую поддержку. Это, конечно, должно быть нормой. Кстати, мне не очень нравится название нашей комиссии, оно пришло к нам сверху. Мы анализируем ситуацию, при необходимости принимаем меры депутатского реагирования.

Пандемия, конечно, внесла свои коррективы. Сейчас вносятся изменения в утвержденные ранее нормативы и соглашения. Конечно, изменения, дополнения идут в сторону уменьшения, но при этом будем считать, что это временное явление. Общеизвестно, что Владимир Владимирович Путин принял решение о продлении действия национальных проектов до 2030 года. Мы не остановились и будем двигаться дальше.

Женщины-депутаты находят решения сердцем

— Как руководитель объединения женщин-депутатов вы высказывались, что хотели видеть больше женщин в политике в качестве депутатов. И сегодня много говорят о возможностях женщин. На ваш взгляд, чего не хватает женщинам, стремления у самих женщин быть депутатами или условия надо создавать? И если условия, то какие именно?

— Сказываются, наверное, традиции, сложившийся менталитет, что депутатская работа — дело прежде всего мужской части общества.

Если сравнивать процентное соотношение женщин и мужчин в Госдуме и Совете Федерации, в парламентах других регионов, то мы занимаем хорошие позиции. В Госсовете предыдущего созыва из ста депутатов женщин было 15, теперь 16. И каждая из них — целеустремленная, ответственная, нацеленная на добрые результаты.

Фото: Максим Платонов

Многие вопросы решаются эффективнее, потому что женским сердцем можно острее и быстрее услышать избирателей, женским чутьем, наитием скорее определить эффективные пути, возможные для их решения

В этом году были выборы в муниципальные органы самоуправления, и в депутатском корпусе муниципального звена депутатов-женщин стало больше. Хочется верить, что в этом есть некоторое влияние нашего объединения «Милосердие». На протяжении последних лет в общей депутатской повестке мы заявляемся со многими вопросами, порой острыми, неудобными, реализуем женские проекты в поддержку различных категорий населения, нуждающихся в помощи, много занимаемся благотворительностью.

Нас слышат, принимают, поддерживают — это дорогого стоит. Мы, женщины, депутаты Госсовета и женщины-депутаты муниципальных образований, работаем вместе, сообща. За последние годы смогли сделать много полезного для социальных приютов, где находятся дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, для реабилитационных центров и детей с ограниченными возможностями здоровья, для ветеранов.

Многие вопросы решаются эффективнее, потому что женским сердцем можно острее и быстрее услышать избирателей, женским чутьем, наитием скорее определить эффективные пути, возможные для их решения. Буквально на прошлой неделе провели горячую линию «Женское внимание» по теме «Охрана труда женщин». К нам обратились 73 человека. Многих из них проконсультировали, 13 вопросов взяли в работу. В очередной раз поняли — избиратели доверяют нам свои беды, проблемы, возлагают на нас надежды, полагаются на нашу природную ответственность. Доверие надо оправдывать конкретными делами!

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