Выбирая между Месси и Роналду, Казань отдала предпочтение аргентинцу

В чем «Цель» нового футбольного манежа

Фото: Илья Репин

К 10 сентября должен заработать новый тренировочный манеж с футбольным полем в Казани. К уже имеющемуся в столице Татарстана футбольно-легкоатлетическому манежу добавятся еще два, футбольно-регбийный на Чуйкова и футбольный на Мавлютова. О том, что даст казанцам открытие последнего, — в материале «Реального времени».

Зачем нужен манеж?



Время не стоит на месте. С развалом СССР на запасном поле Центрального стадиона играли травяные хоккеисты «Идели» (ныне «Динамо-Казань»), хотя ни о какой траве там и речи не было, поскольку площадка была покрыта не травой, а резиновыми ковриками. Чуть позже там начали играть также и в мини-футбол, что выглядело еще более дико, но таковы реалии тех лет. Постепенно первые перебрались в специализированный Центр хоккея на траве на Оренбургском тракте, а вторые рассредоточились по многочисленным спортзалам, построенным к Универсиаде-2013. На месте знаменитой «резинки» был построен футбольно-легкоатлетический манеж, строительство которого было инициировано тогдашним тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

Но время по-прежнему не стоит на месте. Манеж заняли поначалу профессиональные легкоатлеты, затем туда начали переходить и легкоатлеты-любители, триатлонисты, приверженцы быстро обретшего популярность движения «За Бег», курсировавшие вокруг поля, на котором тренировались до четырех детских групп футболистов. По вечерам поле занимали многочисленные «арендаторы», и не только из футбола. Автор этих строк неоднократно тренировался бок о бок с любительской командой по американскому футболу, причем тренировка заканчивалась в 23:30. А работу свою манеж заканчивал в час ночи, постепенно «задыхаясь» от детей и гостей. Многое начинало вызывать вопросы, в том числе искусственная трава, с которой после сделанного подката можно было подняться с исполосованной ногой…

При всем при этом просто попасть в манеж (за деньги!) было крайне сложно, в том числе потому, что только в Казани сейчас более 100 любительских команд, которые организовал чуть более десяти лет назад Алексей Шуваров. Есть еще «дикие» команды, в одной из которых «по большому блату» играл и ваш корреспондент, постоянно рискуя после ночных тренировок опоздать на последний поезд метро. Т

Теперь же «дневные» дети и «вечерние» арендаторы получат два новых манежа, один из них регбийный — это заметно увеличивает высоту строения, как требуется в этом виде спорта. И да, регбисты, как и любительская команда американского футбола, также покупала себе время на поле футбольно-легкоатлетического манежа, тем самым пополняя бюджет. И вот в такой же парадигме скоро начнут работу еще два манежа: дети — бесплатно, взрослые за денежку.

И ни те ни другие уже не будут, придя домой, вытряхивать из обуви черную крошку, которая присутствует в искусственной траве и с каждым годом эксплуатации стремится все активнее заполнить обувь играющих. «Здесь покрытие последнего поколения, — рассказал журналистам в готовящемся к открытию манеже мэр Казани Ильсур Метшин, — Постелена итальянская трава с термопластом, который не имеет запаха, отличается большей упругостью, не пылит, поэтому ему требуется минимальный полив».

Из-за пандемии, по его словам, были определенные проблемы с доставкой термопласта. «Хотели постелить резинку, но те, кто сам играет в футбол, меня поймут: одно дело играть на резинке и дышать этой гарью, другое дело здесь. Тогда я зашел к Рустаму Нургалиевичу, и он сказал: «Давай, делай все, как надо». И вот мы дождались, и теперь вы видите поле, раздевалки, такие же, как у команд Премьер-лиги. Когда президент Татарстана говорил про два футбольных манежа в Казани, я своему счастью не верил», — признался Метшин.

Напомним, что строительство, профинансированное компаниями ТАИФ и «Связьинвестнефтехим», стартовало в декабре 2019 года и было приурочено к 100-летию ТАССР.



Почему Месси?

Для понимания: в советские времена жители Приволжского района, где располагается свежепостроенный манеж, вынуждены были ездить на ближайший стадион «Электрон» — то есть аж на улицу Тукая. Именно там у тренера Ильдара Гибадуллина начинал, пожалуй, самый известный футболист Приволжского района Руслан Нигматуллин. На церемонии осмотра «коллеги» был Ильгиз Фахриев (именно он сейчас возглавляет футбольно-легкоатлетический манеж), поигравший за свою карьеру во всех футбольных командах Татарии — в «Рубине», «Турбине», «Нефтехимике» и зеленодольском «Прогрессе». Так он в детстве добирался из Соцгорода до ближайшего спортклуба, которым был СК им. Урицкого. Помощник Юрия Уткульбаева в тренерском штабе «Нефтехимика» Олег Нечаев ездил на «Трудовые резервы» в парке Горького, и это был ближайший стадион для парнишки из поселка Константиновка… Иными словами, каждая поездка на тренировку превращалась для них и для многих других казанских мальчишек прошлых лет в целое путешествие. Сейчас же количество спортивной инфраструктуры увеличилось настолько, что перешло в качество, то есть в разряд шаговой доступности.

Большое и, скорее всего, не совсем оправданное внимание коллег-журналистов вызвал фасад манежа на Мавлютова, который украшают изображения Николая Сентябрева, Льва Яшина, Галимзяна Хусаинова, Виктора Колотова, Вагиза Хидиятуллина, Рината Дасаева, Курбана Бердыева, Гекдениза Карадениза, Лионеля Месси. Всегда найдется человек, который аргументированно представит альтернативный список наиболее достойных, допустим, Герман Зонин, Олег Блохин, Николай Осянин, Геннадий Еврюжихин, Руслан Нигматуллин, Евгений Варламов, Сергей Семак, Криштиану Роналду.

Ильсур Метшин объяснял, что конкретные имена возникли не просто так, это результат некоего опроса ветеранов футбола, тренеров, футбольной общественности, которые назвали кандидатуры легенд казанского футбола, уроженцев советской еще Татарии, знаменитых футболистов-татар, ну и вдогонку легенды «Рубина» Карадениза и Месси. Последний выиграл виртуальный батл у Роналду, поскольку — далее цитата из мэра — «это было коллективное решение — нанести на фасад изображение именно Лионеля Месси. В футболе заслуг у него больше, чем у Криштиану Роналду. Португалец приезжал к нам один раз, а Месси — дважды. Когда Роналду приедет опять, нанесем на фасад и его изображение. Будет же еще один манеж». Дополняя слова Ильсура Раисовича, отметим, что португалец да, приезжал один раз, на Кубок конфедераций, где из двух игр сборной Португалии в Казани вышел только на одну, со сборной Чили, и проиграл. Месси играл трижды, два раза вничью за «Барселону» против «Рубина», и за сборную Аргентины против Франции в матче 1/8 чемпионата мира, где тоже проиграл.

Но неважно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей. Эти изображения необходимы для визуализации мечты нынешних новичков манежа. Поэтому важно, чтобы рядом со списком вип-футболистов на фасаде появились новые имена, уже местных воспитанников. Желательно такого уровня, чтобы уже их фамилии достойны были украсить фасады футбольных стадионов и манежей в той же Аргентине или Португалии.

Дело за малым — вернуть «Рубину» своих воспитанников



Опыт последних лет демонстрирует, что, утрамбовав все лучшее, что есть в детско-юношеском футболе Казани, в один «Рубин», мы не достигли ожидаемых результатов. Во всяком случае, в нынешнем «Рубине» опять нет своих. Реверанс в пользу местных воспитанников с привлечением Абдуллина, Сагитова, Степанова закончился тем, что мы опять ищем пополнение в других командах. И из поколения 1985-1995 годов рождения, то есть за десять лет работы гигантской футбольной инфраструктуры, «Рубин» получил только Ленара Гильмуллина и Эльмира Набиуллина. За десять лет — двух человек в родную команду и совсем-совсем немного в другие.

С тем же Фахриевым мы разговорились о «поколении» игроков 1991 года рождения, куда входил и его сын Руслан, а сама команда впервые для Казани выиграла первенство России среди спортшкол. В футболе из них остались только Максим Жестоков и Марат Ситдиков, игрок «Нефтехимика». Там же, в «Нефтехимике», играют чемпионы 1993 года рождения Мераби Уридия и Павел Шадрин. В целом выхлоп из этого года рождения крайне невелик, хотя к чемпионам страны был предметный интерес у тогдашнего руководства казанского клуба. Путевкой в никуда оказалось и третье чемпионство — игроков 1997 года рождения, также победивших в России, но проигравших проблеме перехода в профессиональный спорт.

Понятно, что этот вопрос не в компетенции мэра, и вообще спорная тема, но факты — упрямая вещь. И они говорят о том, что казанский футбол был гораздо продуктивнее, когда он носил «местный» характер, пацаны ходили каждый в секцию своего района, а уже ближе к юниорскому возрасту сильнейшие собирались вместе. И поначалу даже не в «Рубине», а в команде «Трудовые резервы», которой первая стартовала во всероссийских соревнованиях. Итогом такой политики было качественное пополнение «Рубина» из ДЮСШ всей Казани, а лучшие игроки разъезжались по сильнейшим командам СССР.

Даже суперклубы воспитывают своих футболистов, хотя могут скупить кого угодно



Причем это была последовательная политика, когда происходил рост талантов на родной земле, в том числе и потому, что существовали серьезные проблемы с переездом и проживанием в другом городе. Сейчас многочисленные академии потихоньку убивают спорт. Вначале туда набирают детишек со всего города, тем самым убивая всякую конкуренцию в детских городских соревнованиях. Затем, годам к 12-ти, начинают сколачивать некую сборную федерального округа, оставляя выжженную землю в месте, где ранее существовало подобие конкуренции, а в 14 лет собирают в интернат сильнейших по стране. В итоге один выпуск может пережить до трех-четырех перемен состава с нулевым выхлопом на финише. Причем выпускники начинают чувствовать сумасшедшую усталость в 17-18 лет, тогда, когда в топ-странах мирового футбола только выходят на пик настоящей конкуренции.

В целом, это проблема российского футбола, когда манежи строятся в Москве, Питере, Казани, а сборники рождаются в Калтане, Иркутске, Моздоке, Комсомольск-на-Амуре, Улан-Удэ, Барнауле, Тамбове, Валуйках, Ставрополе, Славянске, Саратове, Оренбурге. Большая часть сборной на ЧМ-2018 родилась и выросла в футбольной провинции, и это заставлет задавать вопрос: а в чем отдача футбольных академий?

Даже недавний финал Лиги чемпионов показал, что собственные школы остаются актуальными (Алаба и Мюллер в «Баварии», Кимпембе в ПСЖ, а также нынешний баварец Коман, который забил в ворота команды, его воспитавшей). На своих воспитанниках строился фундамент побед «Аякса», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Реала».

Впрочем, мы отвлеклись. Возвращаясь к будущему открытию манежа, заметим, что, по словам градоначальника Казани, в манеже получат возможность тренироваться до 60 детей спортшколы ежедневно, а трибуны рассчитаны на 160 зрителей. Но пропускная способность манежа будет еще увеличена за счет территории разминочных площадок, воркаут-зон с резиновым покрытием, а также площадки для отработки футбольных маневров.

В Татарстане реально делают все возможное для того, чтобы собственных Лионелей и быстрых разумом Криштиану казанская земля могла рождать. Даже название манежу придумали соответствующее — «Максат», что в переводе с татарского означает цель. Теперь мяч на стороне тренерского корпуса…



1 / 25 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин