Рустам Минниханов на сессии Казгордумы: «Ну что это такое? Казань должна быть примером!»

Коммунальное напутствие раиса, первые извинения и очередные обещания мэра, низкие доходы и слабые результаты ЕГЭ жителей столицы

Фото: Максим Платонов

О том, как богатеет Казань, почему много лет властям столицы республики не удается обеспечить нормальную работу общественного транспорта и почему казанский «Водоканал», несмотря на серьезные инвестиции, годами безрезультатно ремонтирует старые сети, говорили сегодня на отчетной сессии Казгордумы. Подробности заседания, вопросы без ответов и резюме раиса Татарстана — в материале «Реального времени».



«Мы научились существовать в условиях любых вызовов»



Мэр Казани Ильсур Метшин начал свой доклад об итогах 2023 года с хороших новостей — похвалившись скверами и парками, строительством школ и ремонтом дворов, он сообщил, что Казань впервые заняла первую строчку в рейтинге «Индекс качества жизни ВЭБ.РФ» и возглавила рейтинг по возможностям для инновационного развития по версии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Особым предметом гордости мэра стал рост инвестиций в экономику города — в 2023 году он составил почти 335 млрд рублей, что на 46,5 млрд рублей больше, чем в 2022-м, а объем валового территориального продукта по итогам года достиг 1 319,2 миллиарда.

Мэр подчеркнул, что доходы столицы республики в 2023 году выросли

Мэр подчеркнул, что доходы столицы республики в 2023 году выросли — в городской бюджет поступило 297 млрд рублей налогов, причем рост налоговых поступлений, по сравнению с 2022-м, составил 9%. Из них в бюджете города осталось 19 млрд рублей — остальное было перечислено в республиканский и федеральный бюджеты, однако и помощь от республиканского и федерального центров оказалась ощутимой.

— Минувший год показал, что мы научились существовать в условиях любых вызовов, — заявил Ильсур Метшин. — Бюджет города по доходам в 2023 году исполнен в объеме 43,8 млрд рублей при плане в 37,8 млрд рублей. 74,4% бюджета направлено на финансирование социально-культурной сферы. Все обязательства города выполнены в полном объеме.

Положительная динамика и скромная зарплата

Мэр сообщил, что основной прирост поступлений в бюджет — по налогу на доходы физических лиц — более чем 1,5 млрд руб. (прирост этих доходов составил 18,9%), и по упрощенной системе налогообложения — 320 млн руб.:

— Это отражает положительную динамику заработной платы и доходов малого и среднего бизнеса… Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям города за 11 месяцев 2023 года увеличилась на 18,5% и превысила 74 тысячи рублей.

Мэр сообщил, что основной прирост поступлений в бюджет — по налогу на доходы физических лиц — более чем 1,5 млрд руб.

Куда скромнее, как выяснилось, живут работники предприятий малого и среднего бизнеса — их среднемесячная зарплата по итогам 9 месяцев 2023 года едва превысила 35 тысяч. Это на 9,5% выше соответствующего периода 2022 года — то есть зарплата в этой сфере росла вдвое медленнее, чем на крупных предприятиях. Хотя, по словам Метшина, именно она дает 42% всего ВТП и именно здесь занята треть работающего населения столицы.

Сомнительным достижением выглядит и рост числа самозанятых в Казани за год более чем на 27 тысяч человек (на 33,7 %). По итогам года их количество превысило 108 тыс. Ведь учитывая, что на 1 февраля количество трудоспособного населения в возрасте от 18 до 60 лет составило почти 691,6 тыс., получается, что 15,6 % трудоспособных казанцев, перейдя в статус самозанятых, лишили себя в настоящем и будущем «соцпакета».

Лифты «съели» капремонт

Доложив об успешном ходе капремонта, Ильсур Метшин предложил создать для столицы РТ отдельную программу по замене лифтового оборудования в жилых домах и обратился к присутствующему на заседании Казгордумы раису РТ Рустаму Минниханову с просьбой о дополнительном выделении на эти цели денежных средств.

Ильсур Метшин предложил создать для столицы РТ отдельную программу по замене лифтового оборудования в жилых домах

Просьбу он подкрепил краткой экономической выкладкой, указав, что в 2023 году в городе было капитально отремонтировано 207 домов на общую сумму 2,3 млрд рублей, но значительная часть этих средств была направлена на замену лифтов в связи с истечением их срока службы. И добавил:

— В 2025 году необходимо отремонтировать 302 лифта в 99 домах на сумму 904,7 миллиона рублей, что составит около 40 процентов от программы.

Транспортный ребус

Озвучил мэр и еще одну проблему, которую Казань не способна решить в одиночку:

— Очень больным вопросом остается состояние городского общественного транспорта. В Казани за последние 5 лет из 14 перевозчиков шесть разорились. Дефицит водителей на сегодня составляет 920 человек, кондукторов — 820. Утренний выпуск автобусов в 2023 году составил 70 процентов, что обеспечило соблюдение графика только на 54 процента. Есть просто вопиющие случаи. Например, сегодня маршрут на Сухую Реку обслуживают всего два автобуса вместо 18.

Мэр сообщил, что укомплектованность водителями в этой отрасли в Казани составляет всего 58% от потребности:

— Они уходят в другие отрасли, где зарплата составляет от 150 тысяч рублей.

Также он указал, что покупка в прошлом году 25 новых троллейбусов для города не решила проблемы городских перевозок, поскольку основная часть пассажирских перевозок осуществляется автобусами, а они ветшают и сходят с линий:

— 250 автобусов, купленных к Универсиаде, требуют замены. Последнее обновление автобусного парка прошло к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Основная часть пассажирских перевозок в Казани осуществляется автобусами, а они ветшают и сходят с линий

Ильсур Метшин признал то, о чем давно говорят и горожане, и перевозчики:

— Существующая модель с субсидированием не позволяет перевозчикам осуществлять долгосрочное планирование и обновление автобусного парка. Это вопрос проблемный для подавляющего количества муниципалитетов, в том числе и Татарстана. Но именно Казань предлагает конкретные решения…

И вот на этом самом месте мэр остановился и сменил тему. А как он хочет решить этот транспортный ребус, осталось загадкой.

Нужен муниципальный стандарт

Свою разгадку ребуса предложил депутат Казгордумы Алексей Серов, который взял слово позднее и наглядно проиллюстрировал транспортные проблемы слайдами.

— Нельзя допускать, чтобы существовало два города — один для гостей, красивый, нарядный, а другой — для жителей, — заметил он. — Справедливую критику получает от горожан общественный транспорт! Казань — пятый город в России по доступности общественного транспорта, но каково его качество… Студенческих проездных нет... Единый проездной билет в Казани — 3 100 рублей, тогда как в Москве — 2 730. После 20.00 все автобусы идут в парк. Смена руководства «Метроэлектротранса» улучшила ситуацию, но не довела ее до идеала. Сходы трамваев с рельсов — это показатель работы менеджмента МУП «Метроэлектротранс»!

Серов рассказал на примере сопоставимой по масштабам с Казанью соседней Перми, как должен работать транспорт. Количество подвижного состава в Перми — 1 192 единицы, тогда как в Казани оно составляет всего 792 единицы. Средний возраст пермских автобусов — менее пяти лет, а казанских — восемь.

Прошелся Серов и по условиям труда водителей и кондукторов общественного транспорта. В Москве на конечных остановках имеется 60 специальных павильонов — комплексов для отдыха водителей. В Казани — и на это постоянно жалуются водители и кондукторы — на многих конечных остановках нет даже туалетов, а перекусывать им приходится прямо в салоне — на рабочих местах, в антисанитарных условиях.

Во многом, по мнению докладчика, проблемы общественного транспорта происходят от того, что муниципалитет не берет на себя ответственность за перевозки в полной мере:

— Назрела необходимость введения муниципального стандарта на работу общественного транспорта, — заявил Серов. — Нужно отказаться от безликого термина «перевозчики». Основную часть перевозок осуществляет муниципальный транспорт, и отвечает за него муниципалитет!

Алексей Серов отметил, что сколько бы город ни вкладывал в развитие дорожно-уличной сети — всегда будет мало, потому что «у нас огромное количество желающих застраивать казанские пустыри без создания должной транспортной связности».

Озвучил он и еще одну причину транспортных проблем, от устранения которой десятилетиями уклоняются власти столицы:

— Огромные средства вкладываются в развитие дорожно-уличной сети, но сколько бы мы ни вложили — всегда будет мало. Причина в том, что у нас огромное количество желающих застраивать казанские пустыри без создания должной транспортной связности. Яркий пример — Мамадышский тракт. Казалось бы, уже налицо коллапс на этом направлении, пробки распространяются на Южную трассу, теперь уже транзитное движение там встает — в то же время мы наблюдаем попытку там застроить микрорайоны за Самосырово огромным комплексом «Тихая гавань» на 16 тысяч жителей. Как в город поедут эти жители, на чем? На единственном автобусе №70, который до ЖК «Весна» ходит? Причем это не фигуральное выражение — это реальность: не маршрут единственный, а на маршруте работает единственный автобус.

А еще депутат выступил против засекречивания еще не утвержденной новой транспортной схемы Казани, которую давно разработали, но никому пока так и не показали:

— Казань потратила миллионы на новую транспортную схему, а теперь нам говорят: подождите, покажем раису… Как вы думаете, если главное лицо республики эту схему одобрит, можно будет в нее внести какие-то изменения по предложениям жителей?

Сколько денег ни дай — все мало

В своем докладе Ильсур Метшин лишь слегка коснулся другой серьезной городской проблемы — состояния инженерных сетей:

— Большинство сетей [водоснабжения и канализации] построены в 30—70-е годы прошлого века, их износ доходит до критических 70 процентов. В столице Татарстана до сих пор встречаются сети из дерева и керамики.

Мэр попросил присутствовавшего на сессии Рустама Минниханова объявить следующий, 2025 год годом модернизации инфраструктуры, а в этом году поддержать Казань в части «разработки проектов для включения в федеральные программы» по модернизации сетей «Водоканала».

Более четко масштабы инфраструктурного бедствия проступили, когда позднее на трибуну вышел с докладом руководитель «Водоканала» Андрей Егоров. Повторив старую песню о главном — об огромном количестве ветхих и бесхозных сетей, принятых городом на баланс с 2009 года, он сообщил, что за последние 5 лет количество аварий только на канализационных сетях увеличилось в 2 раза, и подчеркнул, что наихудшая ситуация создалась на коллекторах диаметром свыше 800 мм, «которые имеют предельный износ» — из-за разрушения их бетонных сводов.

Расходы на устранение таких аварий съедают основную часть бюджета предприятия, посетовал он и уточнил, что только на ремонт всех сетей «Водоканалу» сегодня требуется 53 млрд рублей, а с учетом потребностей в ремонте зданий и сооружений необходимо более 120 миллиардов.

Расходы на устранение аварий съедают основную часть бюджета казанского «Водоканала»

Егоров посетовал, что в 2013 году правительство России «отменило инвестнадбавку» — сняло с потребителей услуг «Водоканала» обязанность дополнительно платить за развитие сетей, и добавил:

— Но у нас основное — это ремонт. В 2021 году на федеральном уровне согласовали новые тарифы, была принята инвестпрограмма по реконструкции — на 9,5 миллиарда рублей, и уже выполнены работы на 25 километрах сетей на 30 улицах, из ветхих 5 километров Северного коллектора завершена реконструкция 2 километров на улице Чистопольской, проспектах Ямашева и Амирхана. Следующий этап — ликвидация провалов у ЖК «Магеллан» и «Татнефть Арены». Но мы можем выполнять работы всего на 2,6 миллиарда в год, а необходимо более 10 миллиардов ежегодно.

Егоров заявил, что для нормальной работы по ремонту и реконструкции казанских сетей тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения надо поднять в 4,5 раза:

— Жители города не готовы платить такую цену, нужна бюджетная поддержка! Мы не можем участвовать в целевой программе «Стимул» — в ней участвуют только застройщики, не можем участвовать в программе для городов с населением до 500 тысяч — нам нужна такая же программа.

Он добавил, что предприятием разработана программа ликвидации недоремонта 2 000 км сетей в Казани, общая стоимость которой — 53 млрд рублей, 10 млрд из которых требуются безотлагательно. И попросил Рустама Минниханова поддержать отрасль в части привлечения бюджетных средств на ее модернизацию.

— Мне повезло выступать после руководителя МУП «Водоканал», — высказал чуть позднее свои сомнения о целесообразности поддержки такой инициативы депутат Алексей Серов. — В Казани есть новые архитектурные элементы — заборы, которые построил «Водоканал», к ним можно водить экскурсии. Три километра Северного коллектора ремонтируют уже не первый год. Этому предприятию для решения вопросов всегда не хватает денег! Подняли тарифы — где результат? Очень удобно закрывать свои проблемы, пробелы в работе за счет горожан!

Технику для тротуаров закупили, а тротуары так и не почистили

Депутат Альмир Алеев по завершении выступления Ильсура Метшина задал ему вопрос о проблеме, которую в течение двух месяцев не мог решить муниципалитет, а сейчас активно решает повернувшее на весну солнышко — об устранении последствий снегопадов, и поинтересовался, какие были сделаны выводы и какие планы на будущее. Ответ мэра прозвучал обескураживающе для сотен тысяч казанцев, которые были вынуждены протаптывать тропы на засыпанных по пояс снегом тротуарах:

— Готовясь к этой зиме, мы особое внимание обратили на качество уборки тротуаров и пешеходных переходов… Подрядчики приобретали малогабаритную технику для этих целей. К сожалению, погода распорядилась по-другому…

Депутат Альмир Алеев по завершении выступления Ильсура Метшина задал ему вопрос о проблеме, которую в течение двух месяцев не мог решить муниципалитет, а сейчас активно решает повернувшее на весну солнышко — об устранении последствий снегопадов

О причинах, по которым тротуары при наличии новой техники вообще не убирались, градоначальник предпочел умолчать, переключился на описание стихии, размах которой привел к тому, что, «несмотря на огромный вывезенный объем снега, остаются улицы, на которые мы как будто не заезжали».

А потом пожаловался на нехватку водителей для снегоуборочной техники и объяснил ее причины:

— Разница в оплате труда: до 150 тысяч получают водители, а мы можем платить до 70 тысяч. Проблема в тарифе и в отсутствии механизаторов и водителей, их перестали обучать наши колледжи.

Мэр Казани не объяснил, почему тротуары при наличии новой техники этой зимой вообще не убирались

Впрочем, он извинился и пообещал проделать работу над ошибками:

— Мы сделаем выводы... Постараемся встретить [следующую зиму] во всеоружии… Мне лично как мэру стыдно.

Эх, дороги!

Олег Калимов поинтересовался у мэра планами ремонта дорог в казанских поселках, которого их жители ждут десятилетиями. Оказалось, что решить ее непросто и нескоро:

— На 1,8 миллиарда рублей 18 дорог в 11 поселках мы отремонтировали, но сумма всей беды — 92 миллиарда рублей.

Олег Калимов поинтересовался у мэра планами ремонта дорог в казанских поселках

— Бьются рекорды по строительству жилья, — напомнила мэру депутат Динара Халимдарова. — В Казани сохраняются планы по строительству новых жилых комплексов в тех районах, где нагрузка на инфраструктуру уже высока. На сегодняшнем заседании будет рассматриваться строительство ЖК в Новой Вишневке и «Тихой гавани» рядом с Мамадышским трактом. Просчитаны ли риски, связанные со строительством новых ЖК и их нагрузкой на инфраструктуру?

— Новый генплан мы разработали уже совместно с учетом Казанской агломерации, и там все эти вопросы учитываются, — заверил мэр и поспешил свалить ответственность за непрекращавшуюся все последние 25 лет беспорядочную застройку окраин и пригородов Казани на давно отошедших от дел руководителей и самих многострадальных жителей поселков без инфраструктуры: — Люди переезжают в те же Куюки, думая, что они живут в Казани, а Куюки и Салмачи была большая ошибка, допущенная в 90-х годах! Просто по 10 соток разделили сотни гектаров земли, люди за 25 лет построились и любое предложение… по сбору мусора, расширению тротуара встречают в штыки: «Попробуйте подойти к моему забору!» Это градостроительные ошибки, которые мы сейчас исправляем вместе с Институтом пространственного развития республики, с Институтом развития нашего города. Любой проект планировки самым жесточайшим образом прописан: сначала дороги, развитие новой хорды, строительство сетей, параллельное строительство детсадов и школ. Так будет!

А перечисленные Халимдаровой проекты по строительству новых ЖК в местах наибольшей транспортной напряженности депутаты Казгордумы впоследствии одобрили.

«Инвестиционный ресурс должен быть правильно реализован»

Черту под обсуждениями городских достижений и проблем подвел раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил столицу и ее мэра за хорошую организацию мультиспортивного турнира, напомнил, что 2024 год будет насыщенным событиями, и отметил успехи столицы в строительстве.

— Триллион триста миллиардов — это валовой продукт города Казани — не так много регионов, которые перешли цифру в триллион, — подчеркнул также раис. — Конечно, все эти результаты были бы невозможны без поддержки главы государства, правительства нашей республики, и я хочу попросить вас поблагодарить аплодисментами за все программы, которые мы реализовали… Никогда такой федеральной поддержки по строительству, по медицине мы не видели!

Черту под обсуждениями городских достижений и проблем подвел раис Татарстана Рустам Минниханов

А потом настало время для критики:

— В то же время средств не хватает. На 1 января недоимка по налогам [составила] 11,8 млрд рублей, только по Казани — 5,4 миллиарда рублей. Сегодня не только миллиард, а каждые сто миллионов очень востребованы! Поэтому нам необходимо очень серьезно поработать по недоимке.

Не проявил Рустам Минниханов и особого восторга по поводу информации о благосостоянии жителей столицы республики:

— Мы должны понимать, что сегодня 40 тысяч казанцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума… И по статистике за третий квартал 2023 года, 162 предприятия города выплачивают зарплату ниже МРОТ. Что это такое? МРОТ, вы знаете, сколько? Качество жизни — это достаток людей!

Напомнил раис о серьезных проблемах в ЖКХ, попутно раскритиковав казанский «Водоканал»:

— Количество обращений казанцев в социальных сетях увеличилось в 1,7 раза, в «Народный контроль» — на 17 процентов. Надо реагировать… 34 процента этих жалоб — вопросы по авариям на инженерных сетях. В городе зафиксирован 2 761 аварийный случай. Это 7,5 аварии в день, и конечно, основная их часть — 76,5% — это аварии на сетях водоснабжения и водоотведения… Дополнительная инвестпрограмма это не решит. И конечно, инвестиционный ресурс водоканала должен быть правильно и качественно реализован!

Минниханов сказал, что дал распоряжение изыскать средства на инвестиции в городскую инфраструктуру, но добавил, что и город должен пересмотреть свои траты в пользу ремонта сетей:

— Если есть доходы — их надо [на это] направлять…

«Ну что это такое? Казань должна быть примером!»

В очередной раз раис РТ отметил, что городским властям необходимо реагировать на жалобы жителей на плохое содержание МКД и работу управляющих компаний, а также на то, что «надо привести в порядок УК», тем более что «зима показала, кто есть кто». И повторил свои прежние рекомендации поспособствовать переводу всех расчетов за ЖКУ в «Татэнергосбыт» — во избежание того, чтобы УК «крутили» деньги жильцов на своих счетах: «Эти структуры на этих деньгах планируют как-то это…»

А по поводу общественного транспорта прозвучали, возможно, судьбоносные слова, которые, вероятно, и сподвигнут республиканский Минтранс и Казгорисполком на заключение желанных для перевозчиков и пассажиров «брутто-контрактов»:

— Тема транспортного обслуживания очень важна. Это не только городская проблема, но и Минтранса. Необходимо подключиться и нам, есть серьезная федеральная поддержка. Мы должны получить 416 автобусов, из них 253 пойдут в автобусный парк Казани. Но если другие вопросы не будут решаться, если мы не будем привлекать туда достойной зарплатой высококвалифицированных специалистов… Я дал соответствующее поручение правительству.

Также критически раис Татарстана высказался о качестве образования казанских школьников:

— Когда я посмотрел, что средний результат ЕГЭ в некоторых школах ниже среднереспубликанских… Ну что это такое? Казань должна быть примером!

Раис Татарстана критически высказался о качестве образования казанских школьников

И обратил внимание на необходимость создания в школах условий для изучения родных языков:

— Знание языка никому еще не повредило!

А в заключение напомнил:

— Мы очень любим нашу столицу, а ожидания людей накладывают на нас очень большую ответственность!