Рустам Минниханов: «Задача в 5 триллионов рублей ВРП была и остается»

На годовой коллегии Минэкономики Татарстана объявили о готовности сделать постпандемийный рывок, выйдя в этом году на рост ВРП в 3,9%

Пандемия коронавируса и ее последствия пошатнули экономику Татарстана: валовый региональный продукт сократился почти на 3%, доложил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на отчетной коллегии накануне. В ответ федеральное правительство подготовило широкий набор инструментов, которые дадут республике шанс выйти на новый инвестиционный цикл. «Первая задача — начать подготовку новых инвестиционных проектов на 325 млрд рублей», — заявил замминистра экономического развития Андрей Иванов по видеоконференцсвязи, уточнив, что 50 млрд придется на прямые капитальные вложения. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



Минэкономразвития — Татарстану: готовьтесь на 325 миллиардов

Отчетная коллегия Министерства экономики республики впервые за последние 10 лет собрала самое большое количество федеральных спикеров. Причем, многие из них приехали в Казань, но ключевые гости все-таки выступили по видеконференцсвязи. Среди них первый замминистра экономического развития Андрей Иванов и один из разработчиков татарстанской Стратегии-2030 Алексей Кудрин.

Андрей Иванов (в прошлом замминистра финансов РФ) поблагодарил республику за достигнутые результаты в условиях пандемии, но больше сосредоточился на том, что будет дальше. Как следовало из его речи, федеральное правительство разработало широкий набор мер, направленных на привлечение инвестиций в экономику. Основная суть усилий в борьбе с последствиями эпидемии — дать гарантии инвесторам в неизменности финансовых условий проекта на весь срок его реализации. Федеральные власти рассматривают СЗПК как ключевой инструмент выполнения президентской цели по перезапуску инвестиционного цикла и восстановления экономики после «коронакризиса».

Первая задача — подготовить республику к реализации новых инвестиционных проектов на 325 млрд рублей, сообщил он: «Это около 150 млрд рублей капитальных вложений, 145 млрд в основной капитал». По его словам, сейчас в портфеле республики находится около 13 крупных проектов:

Андрей Иванов (в прошлом замминистра финансов РФ) поблагодарил республику за достигнутые результаты в условиях пандемии, но больше сосредоточился на том, что будет дальше

— Предлагаю сделать наш совместный инвестиционный штаб, ежеквартально подводить итоги, сколько реализовано инвестиционных проектов, какие вопросы появляются в связи с их реализацией, что нужно сделать на уровне федеральных и региональных правил регулирования, — сказал Иванов, уточнив, что формат совместного инвестштаба не означает, что «вы не справляетесь с какими-то вопросами», просто республика аккумулировала у себя лучшие практики нашей страны.

По словам замминистра, это отвечает и давней задумке президента Татарстана Рустама Минниханова — сделать республику методологическим центром для работы всех регионов страны по созданию условий для привлечения инвестиций.

— Нам бы хотелось, чтобы республика работала не только на инвестиционные задачи Татарстана, но и всей страны, — заключил Иванов, пояснив, что в ближайшее время ряд форматов такого штаба будет предложен первому зампреду правительства России Андрею Белоусову.

Мидхат Шагиахметов сообщил, что на федеральном уровне по проектам, реализуемым на территории республики, заключены три соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), идет проработка еще 10 соглашений.

Алексей Кудрин, разрабатывавший для Татарстана Стратегию-2030 почти 6 лет назад, предложил актуализировать ее для адаптации к экономическим шокам

Пора актуализировать Стратегию-2030

Алексей Кудрин, разрабатывавший для Татарстана Стратегию-2030 почти 6 лет назад, предложил актуализировать ее для адаптации к экономическим шокам. По его словам, необходима периодическая актуализация документа, так как стратегия как живой документ должна быть актуальной. При этом он рекомендовал обеспечить комплексное развитие территорий, и в частности разработать пространственную схему Казанской агломерации, выработать единые подходы к управлению агломерационными процессами. Позднее министр экономики развил эту тему:



— Это даст возможность воспользоваться такими агломерационными эффектами, как снижение транспортных издержек, привлечение экономически активного населения, рост кооперации между предприятиями, — пояснил он.

В стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года предусмотрены три агломерации: Казанская, Камская и Альметьевская.

— Сейчас республика столкнулась с дисбалансом развития территорий, миграцией населения и чрезмерной нагрузкой на социально-транспортную инфраструктуру. Для решения этих проблем нужно определить модель управления агломерациями республики, принять документы по их социально-экономическому и территориальному развитию, — указал Шагиахметов.

По итогам 2020 года валовой региональный продукт республики составил 2 трлн 447 млрд рублей или 97,1% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. «Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности экономических условий для роста реальных доходов населения и перехода к устойчивому развитию экономики перед нами стоит серьезная и напряженная задача по обеспечению роста ВРП на 3,9% в 2021 году», — заявил министр экономики республики.

Мидхат Шагиахметов сообщил, что на федеральном уровне по проектам, реализуемым на территории республики, заключены три соглашения о защите и поощрении капиталовложений

ВРП в 5 трлн рублей — задача остается

— Главная задача, которая была определена Стратегией-2030, доведение ВРП до 5 трлн рублей, — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. — Я думаю нам необходимо внести коррективы в нашей Стратегии, но задача в 5 трлн рублей была и остается. Это сложная задача, но реализуемая. Спасибо Алексею Леонидовичу, всегда нас поддерживал.

По словам президента, 2020 год был непростой, но федеральные власти оказали существенную поддержку республике. «Очень важно, что на федеральном уровне запущены новые экономические стимулы для развития экономики — это СЗПК, и постановления №1119, и №1704 и №1705. Конечно, там не все как нам хотелось бы, но основные предложения и замечания или учтены, или обещают быть учтенными. Постановление №1704 сегодня не адаптировано, конечно. Очень неплохо работает №1190, но по срокам надо его продлить. Есть предложения и по СЗПК, на этой неделе будут встречи. Эти вопросы будут решаться».

Минниханов указал на необходимость усилить работу по государственно-частному партнерству. «По ряду позиций ГЧП мы занимаем не ту позицию, где должны быть», — адресовал он замечание главе АИР РТ Талие Минуллиной. «И по административным барьерам, я бы просил, Мидхат Рафкатович, быть внимательным. Инвестклимат это наша задача», — сказал президент. Главе Минцифры РТ он поручил продолжить цифровизацию госулуг: «Только 8% — 29 из 326 услуг в цифровом формате», — указал он.

Говоря о развитии агломерации, президент сообщил, что эта работа будет идти в рамках комиссии Госсовета: «Большие задачи ставятся по строительству жилья. Практически 1,6 млн кв. м и, конечно, это будет в агломерациях, и сегодня многие вопросы — транспортные, особенно мы создадим коллапс по рабочим местам, если такое количество людей будет перемещаться в маятниковом режиме, это конечно, тогда никакой трассой мы эту задачу не решим».

Большие перспективы президент связывает с развитием Свияжского мультимодального комплекса. «Надо принять окончательные документы, резиденты готовы, это будет большая площадка», — сообщил он. А через каналы электронной коммерции предполагается наращивать экспорт товаров из Татарстана.

Гелий Кобелев, экс-глава бюджетного комитета Госсовета РТ оценил последствия пандемии просто как «лебединую песню». Фото: tatarstan.ru

«Вы еще 90-е годы не видели»

Гелий Кобелев, экс-глава бюджетного комитета Госсовета РТ оценил последствия пандемии просто как «лебединую песню», которая не сравнится с тяготами 90-х годов. «При советской власти дороги в Зеленый Дол не было вообще… А сейчас разрешено ездить под 100 км/ч. Дорога пришла и в Бакирово».

— Гелий Васильевич, сейчас все уедут в Бакирово отдыхать, — остановил его горячий запал Рустам Минниханов, — Вот ты ругаешь, что дорог не было. А помнишь, ты председатель комитета, а я глава Высокой Горы, и ты ругал, что я каждый год асфальт перекладываю, — засмеялся президент,



— Если уж об этом вспоминать, что я председатель комитета, а вы министр финансов, то до полночи сидели… Я много руководителей видел, но стиль работы президента — не унижать человека, а спрашивать с него. Прямо в лицо говорите человеку, и это очень импонирует людям, — отвечал Кобелев.

1 / 24 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов