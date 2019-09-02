Сотруднику ТАИФ-НК присвоено звание «Заслуженный химик Республики Татарстан»

Фото: Ринат Назметдинов

Оператор технологических установок завода бензинов АО «ТАИФ-НК» удостоен звания «Заслуженный химик Республики Татарстан». Церемония награждения состоялась в казанском Кремле, где президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

В списке наград — 58 татарстанцев

В казанском Кремле собрались представители самых разных отраслей: нефтехимии и нефтепереработки, образования, здравоохранения, культуры, агропромышленного комплекса. Повод весомый — здесь в зале торжеств вручали государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан за наивысшие достижения в профессии. В этот раз награды из рук президента республики Рустама Минниханова получили 58 татарстанцев.

— В этом зале мы чествуем заслуженных представителей самых различных сфер экономики и социальной сферы. Отрадно, что среди награждаемых с каждым годом все больше людей с производства, которые своими руками создают материальные ценности. Считаю, что государство и общество должны еще активнее способствовать повышению престижа человека труда. От души поздравляю вас с наградами, — обратился к присутствующим Рустам Минниханов.

Среди награждаемых в этом году оператор технологических установок завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Александр Трофимов. Ему было присвоено звание «Заслуженный химик Республики Татарстан».

— Для меня это первая награда такого уровня, — признался Александр Трофимов в разговоре с «Реальным временем». — Медаль для меня значима. Это подтверждение моей преданности профессии и предприятию, которое я очень люблю.

Профессионал нефтепереработки

Вся трудовая деятельность Александра Трофимова связана с нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностью. В ТАИФ-НК он начал работать в 2006 году на заводе бензинов. В тот момент как раз заканчивалось строительство и начинались пусконаладочные работы цеха каталитического крекинга. После успешного пуска цеха Александр Трофимов продолжил курировать реконструкцию узла гидроочистки бензина.

Александр Михайлович принимал участие в разработке предложений по снижению потребления тепловой энергии. Кроме того, он оказал помощь в подготовке технологического оборудования блока гидроочистки бензина к проведению ремонтных работ по их реконструкции.

Также Александр Трофимов принял участие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах по запуску в производство автобензина экологического стандарта Евро-5. Он отслеживал работу блока газофракционирования углеводородных фракций, контролировал очистку получаемой продукции от серосодержащих соединений.

Не обошлась без его участия и реконструкция блока гидроочистки бензина каталитического крекинга. Проект позволил изменить показатели качества выпускаемой продукции в лучшую сторону и усовершенствовать технологию получения товарных бензинов.

Наставник молодых работников

Помимо профессиональных достижений Александр Трофимов ведет активную социальную жизнь. Он выступает наставником, передает свои знания и опыт, обучает эффективным и безопасным методам работы молодых рабочих, которые продолжают самостоятельно работать в производственных цехах завода бензинов.

«Он технически грамотный, исполнительный, дисциплинированный», — именно так отзываются об Александре Трофимове его коллеги. Благодаря этим качествам он пользуется заслуженным авторитетом и большим уважением в коллективе и на производстве.

— Работа на ТАИФ-НК помогла приобрести мне новые знания, вырасти профессионально, приобрести жизненный опыт. В планах и дальше эффективно работать на благо родного предприятия, — подытожил сам Александр Трофимов.

Отметим, сотрудники ТАИФ-НК ежегодно удостаиваются почетных званий и наград. Это результат эффективно выстроенной кадровой политики предприятия. Профессиональная команда — это фундамент успешной компании, поэтому на ТАИФ-НК ценят каждого сотрудника и вкладывают значительные средства на обучение и создание комфортных условий для работников.

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