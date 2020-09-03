Повысить энергосбережение: на Татарстанском нефтегазохимическом форуме обсудили развитие генерации

Татарстанский нефтегазохимический форум, открывшийся 2 сентября, стал одним из первых массовых мероприятий в деловой жизни Казани после отмены ограничений из-за коронавирусной пандемии. На площадке «Казань Экспо» презентовали свои достижения предприятия нефтегазохимического и энергетического комплекса. В рамках форума прошли круглые столы о развитии нефтегазовой геологии, участники которых затронули вопросы повышения энергоэффективности на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также обсудили реализацию госпрограммы по энергосбережению. Подробнее — в материале «Реального времени».

Знаковый форум среди региональных выставок



В этом году Татарстанский нефтегазохимический форум приурочен к 100-летию образования Татарской АССР. Традиционно он проходит под патронажем президента Татарстана Рустама Минниханова. Мероприятие зарекомендовало себя, как эффективная площадка для расширения границ делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями, как на региональном, так и международном уровнях. Церемония открытия форума прошла с участием Рустама Минниханова, замминистра энергетики России Антона Инюцына, президента Союза нефтегазопромышленников Геннадия Шмаля и заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова.

Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, форум проводится в преддверии дня работников нефтяной и газовой промышленности. Глава республики поблагодарил тех, кто принял участие в выставке. В этом году на «Казань Экспо» представлено более 100 экспозиций из 18 регионов.

Антон Инюцин также поздравил присутствующих с открытием форума и отметил, что мероприятие занимает знаковое место среди региональных выставок

Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин также поздравил присутствующих с открытием форума и отметил, что мероприятие занимает знаковое место среди региональных выставок.

— Сегодня ТЭК является передовой отраслью, которая движет экономику не только Татарстана, но и всей России. Это основа развития нашего государства. Кроме того, здесь в отдельный блок выделена нефтегазохимия и я считаю, что линейка продукции, которая выпускается в Татарстане, будет прорывной в ближайшие годы, — сказал Антон Инюцин.

ТГК-16 презентовал достижения президенту Татарстана

Во время обхода экспозиций форума президент Татарстана посетил стенды ведущих промышленных и энергетических предприятий России. В их числе татарстанская энергетическая компания ТГК-16. Она является частью производственного кластера нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан. Ее основное предназначение надежное и качественное энергоснабжение предприятий нефтепереработки и нефтехимии ГК ТАИФ и жилых микрорайонов Казани и Нижнекамска.

Эдуард Галеев во время презентации стенда рассказал Рустаму Минниханову о достижениях энергокомпании за последние 10 лет. Фото Рината Назметдинова

Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев во время презентации стенда рассказал Рустаму Минниханову о достижениях энергокомпании за последние 10 лет. К первому большому юбилею предприятие подошло со значительными успехами: на 40% была увеличена выработка тепловой энергии, на 25% выросла выработка электроэнергии. Эдуард Галеев рассказал президенту, что благодаря модернизации производства на 25% снизился расход удельного топлива. В 2018 году Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) вышла на максимальную выработку тепловой энергии.

— Станции ТГК-16 занимают более половины рынка тепловой энергии Татарстана по объему отпуска тепла. В прошлом году выработка электроэнергии ТЭЦ ТГК-16 составила 9,3 млрд кВт·ч. При этом доля комбинированной выработки электрической и тепловой энергии составила 75%. Отпуск тепловой энергии достиг 20,7 млн Гкал, а доля отпуска тепла в паре оказалась на уровне 85%, — сказал Эдуард Галеев.

В 2018 году в одном из химических цехов Нижнекамской ТЭЦ-1 были установлены высокоскоростные осветлители, а также элементы цепочки обессоливания. Если до модернизации производительность цеха по химически обессоленной воде составляла 1500 т/ч, то после она увеличилась до 1900 т/ч.

Эдуард Галеев уточнил, что компания продолжит техническое перевооружение и модернизацию основных фондов электростанций и в 2020 году. Фото Рината Назметдинова

В прошлом году энергокомпания направила на техперевооружение, реконструкцию и модернизацию, а также техобслуживание и ремонт основного оборудования, зданий и сооружений более 2 млрд рублей. Тогда же компания завершила техническое перевооружение второго цеха химической водоподготовки на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Там производительность по химически обессоленной воде до модернизации составляла 1430 т/ч, после — 1630 т/ч.

Эдуард Галеев уточнил, что компания продолжит техническое перевооружение и модернизацию основных фондов электростанций и в 2020 году. Чтобы повысить надежность оборудования, АО «ТГК-16» участвовало в программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. В результате конкурсного отбора в программу модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций по филиалам АО «ТГК-16» на 2025 год были отобраны проекты модернизации паровых турбин на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3.

Энергоемкость ВРП республики снизилась на 0,7%

Тема развития генерирующих мощностей и энергосбережения была продолжена на заседании правительства Татарстана. Альберт Каримов подвел основные итоги энергосбережения за 2019 год и назвал задачи на 2020 год. Он напомнил, что госпрограмма энергосбережения и повышения энергоэффективности в Республике Татарстан рассчитана с 2014 по 2024 год.

В целом, энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) республики снизилась на 0,7% к уровню 2018 года. Снижение относительно 2007 года составило 24,5%. Ключевым драйвером для снижения энергоемкости определен технологический фактор, а именно развитие и внедрение современных энергосберегающих технологий.

Альберт Каримов подвел основные итоги энергосбережения за 2019 год и назвал задачи на 2020 год. Фото Рината Назметдинова

Альберт Каримов отметил, что больше 70% потребляемых ресурсов приходятся на производство и распределение электроэнергии, газа и пара, 20% — обрабатывающие производства и добычу полезных ископаемых, 1,6% — сельское хозяйство, 1,4% — строительство и ЖКХ, 6,3% — прочие.

— Энергоемкость производства снижается последовательно и за последний год сократилась на 1,5%. Снижение энергоемкости произошло в легкой, деревообрабатывающей, топливной промышленности и прибавилось в пищевой, химии, нефтехимии и машиностроении. Это обуславливается снижением выпуска производства продукции в этих отраслях. Внутри предприятий ситуации разные, — сказал Альберт Каримов.

Среди предприятий, улучшивших энергоэффективность, он назвал «Вакууммаш», «Казаньоргсинтез», КМПО.

Удельный расход топлива генерирующих компаний снизился на 9% к уровню прошлого года

Отдельно Альберт Каримов остановился на потреблении энергоресурсов энергокомпаниями. Татарстан в ПФО находится на первом месте с точки зрения потребления электроэнергии. Среди регионов России по этому показателю занимает девятое место. За 2019 год потребление составило 30,6 млрд. кВтч. При этом выработано 28,9 млрд. кВтч.

За последние два года удалось сократить объемы электрической энергии, которая поставляется из-за пределов республики. Если в 2017 году этот показатель достигал свыше 7 млрд кВтч, то в 2018-2019 году за счет более эффективной загрузки станций удалось сократить дефицит электроэнергии в республике.

Отдельно Альберт Каримов остановился на потреблении энергоресурсов энергокомпаниями. Фото Рината Назметдинова

Свою роль в отношении энергетики сыграла и пандемия, поскольку наблюдается спад в производстве в первое полугодие. Это отразилось и на производстве электроэнергии. Она снизилась на 11% за первое полугодие, хотя потребление электроэнергии снизилось лишь на 5%. Снижение электропотребления по ЕЭС России составило около 6%.

Как отметил министр промышленности и торговли РТ, генерация показывает положительную динамику в области энергоэффективности. Удельный расход топлива снизился на 9% к уровню прошлого года. По итогам 2019 года наиболее эффективно сработали на снижение удельного расхода топлива Казанская ТЭЦ-3 и Казанская ТЭЦ-1. Для повышения уровня энергоэффективности станций будет продолжена работа по обновлению генерирующих мощностей республики.

— За последние шесть лет модернизированы четыре крупные энергостанции, что позволило увеличить мощности энергосистемы на 1,2 гВт. Важнейшая задача реализовать крупные проекты, это модернизация Заинской ГРЭС, которой на днях будет дан официальный старт. Планируется строительство парогазовой установки мощностью 850 МВт на Заинской ГРЭС, — сказал Альберт Каримов.

Он также перечислил проекты по обновлению генерирующих мощностей по программе ДПМ: Казанская ТЭЦ-2 обновит мощности на 62 МВт, Нижнекамская ТЭЦ-2 — на 155 МВт, Казанская ТЭЦ-3 — на 50 МВт, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — на 267 МВт. «Эти проекты надо эффективно ввести в строй в соответствии с обязательствами по ДПМ», — добавил Альберт Каримов.

Как отметил министр промышленности и торговли РТ, генерация показывает положительную динамику в области энергоэффективности. Фото Рината Назметдинова

В отстающих три района

По словам министра, в сельском хозяйстве произошел небольшой рост энергоемкости, на 3,2% в 2019 году по сравнению с предшествующим периодом. Рост урожая также вызовет рост энергопортебления, предупредил докладчик. Альберт Каримов отметил, что в сфере ЖКХ заменили более 12 тыс. уличных светильников на энергосберегающие, что снизило потребление энергии в целом на 7,5%.

Лучший результат в бюджетной сфере показали учреждения образования. Министр призвал подтянуться учреждения спорта, у которых наиболее высокий показатель удельного потребления энергоресурсов и воды. В муниципалитетах по основным показателям идет снижение по отоплению (на 14%) и воде (на 26%) по итогам первого полугодия. Сокращению расходов по электроэнергии способствуют приборы учета и реализация энергосервисных контрактов. С 2014 по 2019 год их подписали на 1,5 млрд рублей, что позволило сэкономить 340 млн рублей. В лидерах по этому показателю Минздрав, Минтруд, а также Зеленодольский и Ленингорский районы среди муниципалитетов.

Глава ведомства отметил наиболее эффективную работу Альметьевского, Балтасинского, Муслюмовского районов. А в Елабужском, Мензелинском, Дрожжановском районах есть над чем поработать, по словам Каримова, здесь высокий удельный уровень потребления энергии (превышает средний уровень потребления по республике на 20%, 43% и 62% соответственно).

В стране появится сеть криозаправок

По мнению Альберта Каримова, необходимо и дальше развивать альтернативные источники энергетики, которые становятся все популярнее в Европе, внедрять «умные» счетчики, расширять применение газомоторного топлива, энергосервисных контрактов. Руководитель министерства обратил внимание коллег, что до 30 сентября главные распорядители бюджетных средств в своих подведомственных учреждениях должны провести аудит и разработать для них методологию по снижению потребления энергоресурсов на 3-летний период.

Руководитель министерства обратил внимание коллег, что до 30 сентября главные распорядители бюджетных средств в своих подведомственных учреждениях должны провести аудит. Фото tatarstan.ru

Заместитель министра промышленности Тимур Саматов рассказал о том, что в рамках 10-летней программы использования газомоторного топлива, которая реализуется с 2013 года, сэкономили более 5,5 млрд рублей, приобрели и переоборудовали около 9 тыс. машин. По его словам, в 2021 году планируется строительство завода по сжижению природного газа в Набережных Челнах с финансированием около 11 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей — внебюджетные средства. На этот проект республика планирует потратить 378 млн рублей, а 521 млн рублей — просить из федеральной казны. Это даст толчок развитию производств в особой экономической зоне «Алабуга», а также для автогиганта КАМАЗ.

— Каждая новая станция — это дополнительный спрос на 30 новых КАМАЗов. Если мы реализуем 500 новых станций за 5 лет, то дополнительный заказ КАМАЗов составит до 15 тыс. грузовиков, — заметил замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, который поддерживает программу СПГ.

Он подчеркнул, что российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании программы по криозаправкам, которое в ближайшие дни опубликуют: в России планируют создать сеть таких АЗС на основных маршрутах движения автотранспорта.

Сжиженный газ там, где «невыгодно тащить трубу»

Важность энергоэффективности для промышленности на заседании отметил и Рустам Минниханов. По его словам, последние 4 года энергоемкость ВРП сокращается менее, чем на 1% ежегодно. Это не соответствует возможностям республики. Президент поручил проанализировать ситуацию по всем отраслям, рассмотреть тему малоэффективных котельных, переходить на комбинированную выработку. Он также предложил развивать индивидуальное отопление, там, где это возможно.



Глава республики напомнил, что в 2011-2014 годах регионам предоставляли федеральные средства на софинансирование программ энергоэффективности. Он обратился к заместителю федерального министра снова рассмотреть такую возможность.

Глава республики напомнил, что в 2011-2014 годах регионам предоставляли федеральные средства на софинансирование программ энергоэффективности. Фото tatarstan.ru

Требуется активнее использовать механизмы энергосервисных контрактов, считает глава республики. Они заключены только в 22 муниципальных районах. Рустам Минниханов сделал замечание в адрес отстающих по этому вопросу Набережных Челнов. Он заметил, что в уличном освещении светодиодные лампы составляют только 28 % в Татарстане — республика лишь на 21 месте в России.

Поблагодарив федеральный Минпромторг за поддержку в модернизации Заинской ГРЭС, президент республики обратил внимание, что требует решения вопрос обновления Набережночелнинской ТЭЦ. Кроме того, глава Татарстана подчеркнул, что нужно активнее применять интеллектуальные системы учета и потребления энергии, способные экономить, например, расход тепла в зависимости от температуры воздуха, а также устанавливать газоанализаторы, которые помогают избежать чрезвычайных происшествий.

Рустам Минниханов отметил, что есть случаи, когда муниципалитеты выделяют земельные участки, не учитывая охранные зоны объектов электроэнергетики: «Выделяются земельные участки, строятся дома, а потом эти люди мучаются… С этим делом нужно жестко бороться».

— Пока по электромобилям ничего не делаем. В новых домах надо предусматривать зарядные станции для электромобилей. Если они будут, люди станут потихоньку покупать электромобили. Все равно 60 — 70% экологической нагрузки — это автотранспорт. Переходить надо на гибридное, газомоторное топливо, — президент Татарстана считает, что в том числе Евро-5 и Евро-6 могут спасти крупные города от вредных выбросов.

За активное участие в реализации государственной политики в области энергосбережений и повышения энергоэффективности в Республике Татарстан в номинации «Энергоэффективность, как стратегия развития» дипломом наградили филиал АО «ТГК-16» — Казанскую ТЭЦ-3. Фото Рината Назметдинова

Кроме того, по мнению Рустама Минниханова, сжиженный природный газ — перспективное направление не только для автомобилей, но и для малых населенных пунктов, садовых товариществ, пионерлагерей — объектов, куда «невыгодно тащить трубу». На дальних дистанциях — это удобно и экологично.



Завершилось заседание церемонией награждения участников ТЭК. Им были вручены грамоты и дипломы от министерства энергетики РФ за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса. Также награду получили компании за использование энергоэффективного оборудования и технологий.

Успешная деятельность генерирующих предприятий также заслужила внимания со стороны министерства промышленности и торговли РТ. За активное участие в реализации государственной политики в области энергосбережений и повышения энергоэффективности в Республике Татарстан в номинации «Энергоэффективность, как стратегия развития» дипломом наградили филиал АО «ТГК-16» — Казанскую ТЭЦ-3.