Алсу Хамаева построит ЖК на месте снесенного старинного дома на Бутлерова

В процессе застройки участка в центре Казани вдвое «сократят» историческое здание под госохраной

Как выяснило «Реальное время», на месте скандально снесенных три года назад старинных деревянных зданий на улице Бутлерова в Казани появится элитный жилой комплекс в 4—5 этажей. Его построит предпринимательница Алсу Азатовна Хамаева, чьи фамилия и отчество позволяют предположить наличие родства с председателем комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, экс-министра земельных и имущественных отношений РТ Азатом Хамаевым, у которого есть две дочери. Подробнее о новом объекте в исторической части города, перспективах уцелевшего старого здания и судьбе его скандального «соседа», четырехэтажного самостроя — в нашем материале.

Вырастет новый дом — уменьшится старый



«Реальному времени» стало известно о планах по застройке жильем участка на улице Бутлерова, 20 в Казани — между стоматологической клиникой и давно замороженным 4-этажным самостроем, скандальным детищем фирмы, входившей в группу компаний, аффилированных экс-заместителю Равиля Зиганшина Марсу Газизуллину.

На этом месте будет построен многоквартирный жилой дом переменной этажности: в 2 и 4 надземных этажа и 1 подземный, где предусмотрена автомобильная парковка — под нее выроют котлован глубиной 4,6 м. Площадь застройки здания — 1200,6 кв. м — это почти половина отведенного под строительство земельного участка в 0,27 га.

Эскизный проект нового и старого дома. Предоставлен Олесей Балтусовой

На участке сохранился не отмеченный на карте двухэтажный каменно-деревянный дом, который подвергнется реконструкции. Новое здание будет пристроено к нему практически впритык.

Как следует из эскизного проекта реконструкции, прикрытое баннером старое двухэтажное здание размерами в плане 13,4 на 22,7 м, примыкающее к брандмауэрной стене, фактически должно быть перестроено: второй, бревенчатый этаж выполнят в кирпиче, который замаскируют деревянными рейками. Также у дома появится кирпичный пристрой. Однако общая площадь строения уменьшится на треть, а размеры в плане до 13,4 на 11,25 м, то есть вдвое. За счет этого у застройщика появятся дополнительные возможности для нового строительства в глубине участка.

В ходе реконструкции будут проведены работы по восстановлению брандмауэрной стены. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В ходе реконструкции здания будут проведены работы по восстановлению уцелевшей на границе участка брандмауэрной стены. Причем 55,3 кубометра стены будет разобрано и восстановлено из «исторических» кирпичей на фундаменте из грунто-бетонных свай.

Расходы и доходы семейных компаний

Застраивать участок будет казанское ООО «Премия», единственным учредителем которого выступает Алсу Азатовна Хамаева. «Реальному времени» удалось связаться с ней по телефону с вопросами относительно проекта строительства на улице Бутлерова, однако предпринимательница, не дослушав, бросила трубку. Редакцией направлен запрос на электронную почту принадлежащей ей компании, по получении ответ будет опубликован.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал фирмы «Премия», в которой на 31 декабря прошлого года числился лишь один сотрудник — гендиректор Ольга Агапова, составляет 10,5 млн рублей. В 2021-м компания, как и на протяжении четырех предыдущих лет, только тратила и не зарабатывала: убыток по итогам года превысил полмиллиона рублей.

Кроме ООО «Премия» Алсу Хамаева на паритетных началах с Гульнарой Азатовной Хамаевой владеет другой компанией — ООО «Эмет». Это предприятие, основной вид деятельности которого аренда и управление недвижимостью, за последние 5 лет принесло, как можно предположить по общему отчеству владелиц, сестрам Хамевым более 32 млн рублей чистой прибыли. По итогам 2021 года выручка составила 22,3 млн, а чистая прибыль — 13,46 млн.

В собственности ООО «Эмет» есть помещения в доме №49 по ул. Баумана (дом, где расположена легендарная аптека Бренинга). Помещение площадью 40,9 кв. м на первом этаже компания много лет сдает в аренду республиканскому Госкомитету по туризму — общая сумма контрактов за 2021—2022 гг. составила 2,54 млн рублей.

Фото: yandex.ru

Снесли как не имевшие ценности

В мае 2019 года у собственников участка на ул. Бутлерова, где начинается жилищное строительство, случился большой скандал с казанскими градозащитниками. Владельцы земли начали «расчищать» территорию и снесли два деревянных дома в глубине участка. Общественные активисты возмутились происходящим и обратились в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В результате на место выезжал глава комитета Иван Гущин. Впоследствии ведомство распространило информацию о том, что снесенные здания не были объектами культурного наследия, не входили в перечень исторически ценных градоформирующих объектов (на тот момент) и госохране не подлежали.

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова сообщила тогда, что дом, включенный в предмет охраны исторического поселения города Казань, уцелел: «По Бутлерова, 20 дом стоит... Сносят дворовые литеры, которые ни в какие списки не вносились экспертным сообществом, ценности не имеют как будто, расселены уже очень давно. Проект на данную территорию нигде не рассматривался».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Эту информацию подтвердили «Реальному времени» и в Комитете РТ по охране ОКН:



— Дом 20 на улице Бутлерова признан ценным градоформирующим объектом. Брандмауэрная стена признана аварийной. В рамках реконструкции [она] подлежит временному демонтажу и воссозданию.

— Это дом из предмета охраны исторического поселения Казани, — подтвердила нашему изданию Олеся Балтусова. — Он является ценным градоформирующим объектом. Участок, на котором он находится, — девелоперский, его выкупили вместе с домом. В 2020 году была создана комиссия комитета ОКН, которая определила границы сохранности дома по ул. Бутлерова,20 — переднего литера. Пристрои сзади были признаны аварийными и не представляющими исторической ценности. Заказчиком был сделан проект реконструкции переднего литера и согласован в комитете ОКН с пристроем в виде крыльца, для воссоздания по историческим фотографиям. Каменный первый этаж усиливается, деревянная часть воссоздается по обмерочным чертежам облицованной доской с сохранением карнизов, наличников и деревянных окон, кровля будет фальцевая с шагом фальца, как в оригинале. Реконструкция необходима для функционального использования здания.

Эскизный проект застройки участка. Фото предоставлено Олесей Балтусовой

По словам Балтусовой, экспертиза брандмауэрной стены показала, что стена находится в аварийном состоянии:

— Проект реконструкции стены направлен в ОКН на согласование. Согласно ему, стена будет разобрана вручную, будут отделять каждый кирпич, затем усилят фундамент и воссоздадут стену заново из этого же материала и в тех же размерах.

Фото: экспертное заключение, предоставлено Олесей Балтусовой

Часть исторического квартала на улице Бутлерова, где сейчас затевается новое строительство, застраивалась в XVII—XIX вв., в основном деревянными домами. «На сохранившихся планах города начиная c середины XVIII в. и до конца XIX в. застройка интересующей нас территории указана как деревянная, за исключением двух объектов: здания полицейской части и здания Александровского детского приюта, — говорится в акте госэкспертизы. — Интересующий нас участок входил в 76 квартал 1 участка 4 части города Казани. С 1872 г. домовладением владел мещанин В.Р. Федоров и его наследники».



Эксперт пришел к выводу, что обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия регионального значения — Достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.» проведение работ по проекту строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями» «возможно при соблюдении проектного решения».

Скандал окончен, стройка продолжается

Попытки строительства на той же улице — территории, прилегающей к бывшей Кирпичной (Горшечной) слободе, — не всегда заканчивались так благополучно. В марте прошлого года Арбитражный суд РТ постановил изъять у ООО «СтройЭкспо» недостроенный жилой дом по соседству — на Бутлерова, 22 — и продать его с публичных торгов. Причиной стали многочисленные нарушения, отсутствие пакета разрешительных документов и истекший срок договора аренды земли.

Фото: Любовь Шебалова/realnoevremya.ru

Учредителем ООО «СтройЭкспо» была Римма Муллануровна Газизуллина, отчество и фамилия которой совпадают с отчеством и фамилией Марса Муллануровича Газизуллина, который, как ранее рассказывало «Реальное время», в 2001—2005 гг. занимал должность замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, затем — заместителя гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, а впоследствии 2012 года Марс Муланнурович курировал строительство главной спортивной арены Универсиады 2013 года — стадиона «Казань Арена». Вслед за экс-министром строительства РТ Маратом Хуснуллиным он переехал в Москву и несколько лет руководил АО «Мосинжпроект». Римма Газизуллина вместе с Марсом Газизуллиным состояла в учредителях одной компании — ООО «Стройсервис-Монтаж».

В сентябре 2021 года решение суда было исполнено — долгострой на Бутлерова, 22 ушел с молотка. Победителем аукциона стало казанское ООО «Юлдаш», заплатившее за недостроенное здание 136,2 млн рублей.

Проект реконструкции этого многострадального дома, разработанный студией Office DE Architects, рассматривался в августе 2022 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством президента Татарстана Рустама Миниханова. Студия архитекторов Дмитрия Куликова и Евгения Жиркова предложила разноэтажное решение жилого здания (2 и 4 этажа) общей площадью 15,4 тыс. кв. м. В здании предусмотрена подземная парковка на 109 машин, а во дворе запроектирован частный детсад.