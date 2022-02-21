Минниханов пожурил власти Казани за зарплаты ниже прожиточного минимума

На итоговой сессии Казгордумы общими усилиями президент Татарстана, мэр Казани и депутаты зафиксировали ключевые проблемы города: от дорог в пригороды до неумения говорить с населением в соцсетях

Сегодня при участии президента Татарстана Рустама Минниханова и главного федерального инспектора по Татарстану Виктора Демидова на XII сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин отчитался по итогам работы за прошлый год и пятилетку. Успехи, если верить его словам, впечатляющие. Сам градоначальник на эмоциях то и дело повторял одну и ту же фразу «десять лет назад мы о таком и мечтать даже не могли». Однако депутаты и президент Татарстана спустили градоначальника с небес на землю: общими усилиями были названы семь ключевых проблем, которые Казань, при всех ее успехах, должна решить до 2030 года: от зарплат ниже прожиточного минимума, пробок и пригородов, износа коммунальных сетей — до нехватки нормальных детсадов, ветшающих с каждым годом автобусов и неумения чиновников влюблять в себя казанцев в соцсетях. О том, как решить хотя бы последнюю, один из казанских блогеров рассказал на примере «оппозиции».

«Все должно быть прозрачно»

Казани удалось сохранить темпы капремонта и строительства медицинских учреждений, несмотря на пандемию, которая нанесла серьезный удар по экономике. В частности, в планах мэрии города построить в скором времени детскую больницу на ул. Гаврилова, детскую поликлинику в Дербышках, и две взрослые поликлиники в жилых комплексах «Салават Купере» и «Весна». Основный упор казанский градоначальник сделал на то, что экономика города именно в прошлом году выбралась из пандемийного кризиса. Бюджет в итоге, хотя и формировался в условиях высокой неопределенности, оказался выше запланированного на 9,8 миллиарда рублей, составив почти 38 миллиардов. Городская экономика показала «стабильные результаты», отметил он. Уровень безработицы снизился в четыре раза в 2021 году, средняя зарплата выросла (данные по ней он, впрочем, не озвучил), как и объемы производства — отгружено продукции на 579,3 млрд рублей, или 135,4% к 2020 году. По данным мэрии, заметно подросли объемы производства в строительстве (48,8 млрд рублей, 118,8%) и платных услуг населению (88,6 млрд рублей, или на 8,9%). Почти на 20% выросли объемы инвестиций в основной капитал — за первые 9 месяцев 2021 года.

Зато в курсе данных по зарплатам жителей Казани оказался президент Татарстана Рустам Минниханов, который комментируя оптимизм Метшина, отметил, что из 23 миллиардов рублей, направленных на социальную поддержку, 9 миллиардов поступило именно для жителей столицы Татарстана.

— Главное — это снижение бедности и повышение реальных доходов граждан. И здесь не все так просто. Зарплата в Казани — более 55 тыс. рублей, при том, что в РТ — 43,4 тысячи. Это действительно высокая зарплата. Но в то же время, по итогам III квартала 2021 года — 314 предприятий города — платили своим работникам зарплату ниже МРОТ или 12 792 рублей. То есть, более 52 тысяч казанцев имеют доходы ниже прожиточного минимума! Это наши вопросы. Здесь может быть доход по-другому получают (имеются в виду «серые зарплаты»- прим. ред.), это тоже несправедливо. Все должно быть прозрачно, — заявил Минниханов.

Несмотря на стабилизацию экономики, в условиях пандемии коронавируса ряд мер поддержки наиболее пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса будет продолжаться реализовываться и в 2022 году, пообещал мэр Казани. В том числе мораторий на штрафы за нарушения правил благоустройства города, сохранение льготного режима работы парковок, отсрочка платежей за установку рекламных конструкций и т.д. В результате такой поддержки, число представителей МСБ не просто не сократилось, а выросло на 3,8 тысяч, а самозанятых стало больше на 25 тысяч, всего их 58 тысяч.

После сложных пандемийных лет Татарстан выравнивает «ситуацию по демографии» за счет мигрантов

По словам Метшина, Казань — «одна из немногих столиц, где все ветви власти работают в одной команде». Он привел анализ всех своих выступлений начиная с 2007 года, и результаты реакций президента Татарстана на просьбы казанского градоначальника. Он заявил, что на сегодняшний день «не осталось ни одной проблемы, по которой бы мы не получили поддержки от республики». А последовательная реализация Стратегии-2030 привела к росту численности населения Казани — официально в городе теперь живет более 1,3 млн человек, из них 168 тысяч — студенты. А несмотря на пандемию, Метшин уверен, что количество туристов, посещающих Казань ежегодно, вырастет-таки до 5 миллионов человек, продолжительность жизни составит 80 лет, и 75% казанцев будут регулярно заниматься спортом.

В эти радужные перспективы президент Татарстана все же вынужден был добавить и неприятные нотки, хотя и отметил, что численность населения республики приближается к 4 млн человек. Однако пандемия внесли свои коррективы — рождаемость в РТ сократилась на 1,6%.

— Что касается демографии, есть и объективные причины, но у вас по «родилось и умерло» тоже упали показатели. И пандемия повлияла, конечно. Тем не менее демография важный вопрос. За счет миграции выравниваем сейчас ситуацию, — рассказал он.

«Дети не виноваты, что оказались в школе, которая раньше была построена»

Второй «точкой расхождения» между президентом Татарстана и мэром Казани стала проблема социально-образовательной инфраструктуры как в столице республики, так и в ее пригородах. С одной стороны, в прошлом году был введен рекордный объем жилья за всю историю Казани — 1,25 млн кв.м. За пять лет построено и 4,76 млн кв. м. жилья по социальной ипотеке. Возвели 34 детских сада на 7,5 тысяч мест, отремонтировали 51 детсад. Построили 12 школ на 15 тысяч человек.

— Мы и не мечтали о таких темпах когда-то, — заявил Метшин.

Однако, во-первых, как признал он сам, через пять лет на 30% вырастет число первоклассников — число школьников превысит 200 тыс. школьников. Даже при существующих темпах строительства школ и детсадов — их будет не хватать. К тому же, еще 197 садиков нуждаются в капремонте.

— Не будем системно решать — будет сложно. Где-то что-то мы недоработали, — признал президент РТ. — Мы знаем, что по школам и детсадам идет разговор по всей стране. По детсадам еще большая стоит задача. Мы видели школу Казани, где и бассейн, и спортзал есть. Не секрет, есть школы, где тоже наши дети, [а там всего этого нет], и дети не виноваты, что оказались в школе, которая раньше была построена.

Некоторые депутаты предложили «сделать как у Собянина», который собирается строить треть московских школ за счет застройщиков.

«Институт пространственного развития давно был очень нужен, мы опоздали»

Третьей точкой пересечения мнений Минниханова и Метшина стала проблема пригородов, и тесно связанная с ними проблема дорог и дорожных пробок Казани. С одной стороны, Казань до Универсиады только мечтала, чтобы ей выделили 5-6 млрд рублей на капремонт существующих дорог и строительство новых — а в одном лишь 2021 году столица РТ получила на это 18,4 млрд рублей, что на треть больше прошлогодних объемов, и в 1,5 раза больше полученного в 2019 году. 167 улиц отремонтировали, из тройки важнейших проблем, стоявших до Универсиады — исчезли пробки. Во всяком случае, по словам Метшина.

— Тогда и мечтать не могли о том, чтобы в западной части сделать дублера Горьковского шоссе, стоявшего в часовых заторах! О Вознесенском тракте мечтали еще в генплане 1969 года! — поделился мэр Казани.

Но за все эти годы Казань приросла пригородами, а значит — и пригородными проблемами, где порой нет нормальной социальной и дорожной инфраструктуры. Теперь заторы появились на въездах в город. Президент РТ заверил, что всегда слышал и слышит о проблемах пригородов, еще со времен его руководства Высокогорским районом Татарстана.

— В черте города и нашего района у нас такая проблема тоже была, но не такая серьезная — сегодня она еще выросла. У нас огромное количество жилья в казанской агломерации было построено. И огромное число ошибок мы совершили, не рассматривая проблему комплексно. Институт пространственного развития давно был очень нужен, мы опоздали. Посмотрите, каким образом идет перемещение: утром все едут в Казани, после работы — обратно, — обратил внимание Минниханов.

«Мы тоже Казань, мы тоже Татарстан! Поддержите нас пожалуйста»

Напомним, по поручению президента Татарстана созданием Института пространственного развития занимаются уже почти год. О нем, к слову, на сессии говорила и главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, которая определила несколько трендов, по которым в скором времени будет опираться развития города. В числе прочего и «тренд на комплексный подход с ориентацией на проект планировки территории», он будет включать в себя и порядок развития территории. Правда, тут же застройщиков и архитекторов, как и город в целом, может ждать «микропроблема», озвученная Метшиным: до сих пор услуги по перераспределению участков оказываются в Казани — 90 дней, а норматив — 22 дня. А градостроительное заключение выдается в течение 122 дней, вместо 22-х положенных.

Еще одним важнейшим трендом Тухватуллина назвала необходимость разработки концепции «исторического поселения регионального значения города Казани». Она должна будет определить границы исторического центра, сохранить морфологию застройки, «запрограммировать интенсивность ее использования». Председатель ТОС Константиновка публично попросил президента РТ поддержать четверть миллиона живущих там казанцев, которым нужны «свои дороги, свои детсады, свои сети»:

— Мы тоже Казань, мы тоже Татарстан! Поддержите нас пожалуйста, — взмолился он.

Кроме пробок на казанских границах город, как известно, продолжает страдать от изношенности сетей, о чем Метшин неоднократно уже говорил, прося региональных и федеральных средств. В Казани сетей, отслуживших свой нормативный срок — 1 700 км, и каждый год таких становится больше на 75 км. Какие-либо целевые федеральные программы на их обновление отсутствует, отметил он. А возможности городского бюджета и «Водоканала» ограничены. На инвестиции требуется как минимум 65 млрд рублей.

Транспортники не могут обновлять автобусный парк за свой счет

Пятая проблема — общественный транспорт. Формально — действительно проблемой Метшин ее не считает, он отметил, что Казань одной из первых внедрила транспортную реформу, у которой было «больше врагов, чем друзей» — а теперь транспортная сеть, «по признанию экспертов — «одна из самых современных».

— Но многое еще предстоит сделать, — оговорился он. — В 2021 году 40 единиц автобусов было обновлено, в 2022-м обновим еще 250. Но федеральные нормы требуют обновлять парк каждые 10 лет. За свои собственные средства транспортные компании не могут этого делать. Пытаемся обратиться в федеральную программу от имени 500 тысяч казанцев, пользующихся таким видом транспорта ежедневно, позволяющей 60% обновления автобусного парка субсидировать, — рассказал мэр города.

Депутат Алексей Серов, комментируя проблему, вообще заявил, что «общественный транспорт Казани оставляет желать лучшего». Проблема, по его словам, в недополученных доходах перевозчиков — это 486 млн рублей только в 2021 году. И предложил переходить на брутто-контракты с ними, по которым город оплачивает «весь пробег перевозчиков»

В казанских детсадах нет нормального интернета — обнаружили депутаты

Шестую проблему выявили, можно сказать, «сообща». Депутаты Казгордумы сообщили на сессии, что до сих пор нет устойчивого подключения интернета в ряде образовательных учреждений Казани. «Новостью» стало и то, что скоростного интернета вообще нет в детских садах. А это, между прочим, сводит на нет усилия по обеспечению безопасности детей, так как видеокамеры в таких случаях установлены, можно сказать, впустую. Метшин, услышав об этом, пообещал разобраться в этом вопросе, тем более что «в год цифровизации сам бог велел решить».

Однако, помимо этого, депутаты, проверив безопасность учреждений, выяснили, что у многих стоит лишь звуковое оповещение о тревоге, и нет речевого. Как оказалось, требования его устанавливать нет и в федеральных паспортах безопасности. А они за два года переписывались уже трижды, с сожалением заметил Метшин. И только-только, наконец, утверждены. Теперь необходимо распределить все учреждения по категориям и согласно им обезопасить:

— Свыше 1,7 млрд рублей на это выделили, беспрецедентная сумма. Нужно распределить учреждения по депутатам, чтобы был депутатский контроль, — заявил он.

Как блогер учил казанские власти «идти в соцсети» на примере Навального

Седьмая проблема — проблема интернет-коммуникации с горожанами — за Казань отвечают сотни и тысячи мэра города, о которых простой казанец не имеет ни малейшего представления. Сам Метшин обратил внимание на то, что новости сегодня распространяются не вертикально, от источника власти к читателю, а горизонтально — от анонимного источника, и распространяются молниеносно. С лекцией для депутатов об этом выступил блогер Булат Закиров, который привел в пример хорошую работу с молодыми россиянами «оппозиции», «которая работает через то, что еще не закрыто — Instagram и YouTube.

— Люди выходят на улицу бесплатно, рискуя потерять работу или получить дубинкой — безоговорочно верят своему лидеру, не пытаясь задуматься, правда или нет эти ролики на YouTube. Верят, потому что [лидеры оппозиции] гораздо доступнее, у них есть соцсети. Они ближе к людям, чем вы, люди, управляющие страной! Почему вы, управляющие городом, Татарстаном, страной не используете этот канал? Самый кратчайший путь к мозгам людей!

Закиров предложил тем чиновником, для которых некомфортно открывать страницу в социальных сетях, обращаться к блогерам с лояльной аудиторией, и уже «лидер мнений» может ретранслировать пожелания или идеи властей среди людей, либо доносить до власти просьбы простых сограждан.

— Травля в комментариях — это тоже нормально! — резюмировал блогер.

Метшин признался, что его команда только начинают идти по «большой дороге обсуждения» проектов с блогерами и их подписчиками. А Минниханов согласился, что в социальных сетях «быть не совсем комфортно — но работа у нас такая».

— Хотя радостные сообщения в адрес чиновника редко бывают, но надо быть к этому готовым, — заявил президент РТ, и привел в пример доклад того же Метшина. — Все вроде было хорошо, аплодировали, а потом пошли домашние задания! Но чем больше мы делаем, тем больше ожиданий от населения. Это нормально. Есть много нерешенных вопросов.