Рустам Минниханов — о промышленной ипотеке: «Сделали так, что ничего не получишь»

Раис Татарстана раскритиковал механизмы промышленной ипотеки, согласился отдать станки в руки местных поставщиков и ждет увеличения поставок газа в Закамье

Под давлением международных санкций крупные предприятия Татарстана начали делать первые шаги по замещению зарубежных компонентов, но базовые отрасли экономики по-прежнему страдают из-за зависимости от иностранцев. КАМАЗ сумел возобновить производство грузовиков К5, а «Татэнерго» так и не смогло получить оплаченную газовую турбину General Electric для модернизации Заинской ГРЭС, сокрушался на годовой коллегии Рустам Минниханов. Тем не менее промышленность РТ показала ураганный рост в 106,6%, а в обрабатывающей отрасли — небывалые 108,8%, удивлялся экономическому чуду замминистра промышленности России Альберт Каримов. Тут же Минниханов попенял станкостроительному холдингу «СТАН» за «разводку» и попросил федералов сделать доступной промышленную ипотеку.

«Ансат» перекрасился в голубой, а «Аурус Комендант» не вписался в зеленодольский ландшафт

В Зеленодольске прошла выездная коллегия Министерства промышленности и торговли РТ. Ее впервые организовывала команда вице-премьера — главы Минпромторга РТ Олега Коробченко (назначен после ухода его предшественника Альберта Каримова в федеральное ведомство, — прим. ред.). И хотя московский гость тепло поздравил своего сменщика с почином, заметив, что люди «с небольшой зарплатой» организовали хорошее мероприятие, все-таки собрание трудно назвать впечатляющим.

Выставленная прямо у входа в ДК им. Ленина автомобильная техника вызывала смешанные чувства. Гвоздь выставки — люксовый автомобиль Aurus Komendant стоимостью почти 80 млн рублей горделиво стоял в окружении пассажирских автобусов КАМАЗ и сельскохозяйственной техники «Агромастера». Идея такого подбора понятна — показать достижения татарстанского автопрома. Но все-таки Aurus Komendant — это как бы атмосферный продукт автопрома, который сложно сочетается с городским транспортом и нуждами сельчан. Он такой один — ему никто не нужен. А с торца здания «прятались» военные новинки: бронированные автомобили «Ахмат» и «Астейс» от «Ремдизеля», легендарный участник гоночных ралли «КАМАЗ-Мастер» и выкрашенный в голубой цвет легкий вертолет «Ансат» от Казанского вертолетного завода (до сих пор его любили выставлять в санитарной версии желто-красного цвета либо в черном цвете под маркой «Аурус»). С чем связана смена имиджа «Ансата» в Зеленодольске, так и осталось загадкой. Впрочем, времени для знакомства с экспонатами под открытым небом журналистам не оставили. Автобус с прессой прибыл буквально за 10—15 минут до начала заседания, и к тому моменту зал был забит до отказа. Причем, как утверждают местные жители, зал ДК вмещает свыше 250 человек.

По традиции о самых важных достижениях организаторы решили рассказать в коротком 5-минутном ролике. Его главными героями, как обычно, стали флагманы татарстанской промышленности — КАМАЗ, Зеленодольский завод им. Горького, КВЗ. Несмотря на желание авторов «сжать» время, отчетная коллегия все равно растянулась надолго — почти на 2 часа. Здесь был побит абсолютный рекорд по количеству выступающих. Их было больше шести, включая главу Управления Роспотребнадзора РФ по РТ Марину Патяшину, раскрывшую промышленные предприятия с неожиданной стороны — она раскритиковала заводские столовые, найдя инфекции в блюдах для рабочих.

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарское экономическое чудо

Глава Минпромторга РТ Олег Коробченко напомнил, что весь прошлый год промышленность и торговля находились в жестких условиях, так как «против нашей страны было введено более 10 тысяч санкций». Запрет на поставку зарубежной продукции тяжело сказался на производстве, поскольку базовые отрасли «остались слишком зависимы от импортных технологий», отметил он. Судя по всему, из-за отсутствия поставок компании вынуждены были перенести или отложить выполнение проектов, что привело к спаду в автопроме, химии, производстве машин и оборудования, а также резинотехнических изделий. «По этим направлениям мы не вышли на уровень 2021 года», — уклончиво сказал докладчик. Но в целом по итогам 2022 года промышленности удалось поднять общие показатели:

— Индекс промышленного производства составил 106,6%, объем отгрузки — порядка 4,6 трлн рублей, — уточнил Олег Коробченко.

Наибольший объем отгрузки достигнут в нефтегазохимии — 791 млрд рублей, что выше на 20% по сравнению с предыдущим годом, сообщил он. Наименьший — в автопроме — 370 млрд рублей, уточнил позднее Альберт Каримов. Перспективные задачи на 2023 год: сохранить добычу на уровне 35 млн тонн, увеличить нефтепереработку на 6%, сохранить объемы выпуска грузовиков КАМАЗ до 47 тысяч, легких коммерческих автомобилей — до 10 тысяч штук, хотя есть надежда выйти на уровень 15 тысяч штук.

Интересный момент: во время отчета прозвучало, что Зеленодольский завод им. Горького сдал семь судов разного класса, КАМАЗ реализовал почти 47 тысяч грузовиков, КВЗ второй год стабильно выпускает около 100 вертолетов, а сколько воздушных судов сдал Казанский авиазавод, осталось неизвестным. Вместо конкретных данных снова упомянули, что завод занят в реализации программы по строительству 20 самолетов Ту-214, но о подробностях предпочли не распространяться.

Олег Коробченко выступил на коллегии с двумя инициативами, которые призваны ослабить зависимость от зарубежных поставщиков. Во-первых, он предложил создать научно-производственный центр по беспилотным технологиям на базе Иннополиса:



— Военные действия показали важность развития беспилотных технологий. Они нужны и в гражданской сфере. В Татарстане накоплены достаточные компетенции в производстве в этой сфере, — пояснил он. — Просим вашей поддержки, Рустам Нургалиевич. Если вы дадите указания, то мы вместе это отработаем.

Фото: rais.tatarstan.ru

Во-вторых, министр предложил создать инжиниринговый центр по развитию станкостроения в республике: «Многие предприятия сохраняют критическую зависимость от импортного оборудования. Поэтому мы начали работу по развитию станкостроения в Татарстане. Уже в этом году мы планируем собрать 30 станков. К 2025 году — расширить модельный ряд и обеспечить локализацию производства до 90%. В это пока мало кто верит, но мы думаем, что у нас получится», — уверен он.



5 минут о станкостроении

Более подробно об идее вице-премьера создать собственный станочный кластер с рабочим названием «Татпромстан» рассказал глава ТПК «Пегас» Ильдар Нуриев. Суть в том, чтобы объединить разработчиков и поставщиков агрегатов на единой площадке и выстроить между ними кооперационные связи. Бедственное положение с производством станков в стране он сравнил с царской Россией:

— Внутри страны сейчас производится станков на 30 млрд рублей. Такая ситуация складывается не в первый раз. В 1913 году в России было 75 тысяч станков. А в 1940 году их число выросло до 710 тысяч станков. При этом доля импортных станков упала до 30%. Вот это хотелось бы повторить. С этой целью по поручению Коробченко была разработана стратегия станкостроительной отрасли, — сообщил Нуриев.

Глава ТПК «Пегас» попросил выделить земельный участок и обеспечить стартовым заказом. И добавил, что четыре компонента для сборки станков получили.

— Может нам начать с чего попроще и дальше двигаться вперед? — осторожно переспросил раис Татарстана Рустам Минниханов, но решил больше не колебаться с созданием собственного поставщика. — «ХК СТАН» немножко подвел — мы ходили, крутились вокруг них из-за токарных станков, а нас пустили по длинному кругу.

Тут нашелся Ильдар Нуриев, заверивший, что белорусские партнеры готовы помочь, если «дадим площадки». По его словам, они уже имеют опыт поставки станков на КАЗ им. Горбунова. Замдиректора «Ростеха» Дмитрий Леликов добавил, что важно, чтобы центр дал 10-летнюю гарантию на обслуживание станков, чтобы предприятиям не пришлось искать наладчиков через 3 года эксплуатации.

Фото: rais.tatarstan.ru

Вернут налоговые льготы промкластерам

Замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов приехал с охапкой решений о мерах по господдержке промышленности. В прошлом году предприятия смогли получить помощь на 70 млрд рублей по программе субсидирования процентной ставки по кредитам. Еще 2,8 млрд рублей получили экспортеры по линии Российского экспортного центра. 277 млн рублей — гранты на НИОКР через Агентство технологического развития. По словам Каримова, в этом году многие инструменты поддержки будут расширены. Но прежде всего он восхитился успехами татарстанского автопрома:

— Самый значимый результат — это возврат к производству грузовиков поколения К5. Причем с параметрами, которые превышают изначальную конструкцию. «Соллерс» запустил производство коммерческих автомобилей, ведет локализацию в рамках СПИК. «Елаз», «Агромастер» — это компании российского значения по производству сельхозтехники. Они занимают ниши, которые оставляют западные игроки, — похвалил он.

Главную задачу на перспективу Каримов видит в расширении ассортимента автокомпонентов. По его словам, есть перекос между сборочными мощностями на 3 млн единиц автомобилей и слабой базой поставщиков компонентов. Он заверил, что эти направления получат особую господдержку.

Возможно, в этом году будет возрождено льготирование промышленных кластеров, сообщил Каримов. Сейчас законопроект проходит второе чтение в Госдуме. Это даст возможность снизить тарифы страховых взносов до 7,6% на срок до 7 лет. Кроме того, участники программы получат субсидии на приобретение стартовых партий комплектующих и льготные кредиты.

Время вызовов и возможностей

«Сейчас время вызовов и возможностей. Мы должны реализовать их в полной мере», — процитировал слова Путина в своем заключительном слове раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил предприятия за поддержку мобилизованных граждан.

Фото: rais.tatarstan.ru

Переходя к повестке дня, он снова высказал обеспокоенность по поводу изменения подходов к налогообложению нефтяной отрасли на фоне ограничений нефтедобычи. По его словам, «Татнефть» и МНК должны сохранить производственный потенциал. Приоритетной задачей он считает безусловный ГОЗ, который кратно вырос на предприятиях республики. Он прогнозирует, что в связи с этим в течение 7 лет будет сохраняться высокая потребность в рабочих на предприятиях. В связи с развитием новых производств «Аммоний-2» и «Этилен-600» в Закамье необходимо увеличивать доступ газа. Рустам Минниханов поручил ускорить согласование проекта газопровода Можга — Елабуга. «Большая проблема на Заинской ГРЭС, не смогли получить заказанное и оплаченное оборудование», — сокрушался он.

Инструменты поддержки не так доступны, как кажется. Раис Татарстана попросил подумать над упрощением механизма льготной ипотеки: «Сделали так, что ничего не получишь, а вроде бы она и есть», — указал он. Минпромторг запустил в прошлом году механизм льготной промышленной ипотеки, компании смогут получить льготный кредит под 5% годовых на 7 лет, напомнил Каримов. В программе участвуют 16 банков, выбраны первые займы. В этом году механизм будет расширен — можно будет брать кредиты на строительство и модернизацию. «Это реальный инструмент для тех, кто задумал обновить производственную инфраструктуру», — призывал Каримов.

Но промышленность республики выстояла в условиях санкций. «В целом выполнили все параметры», — заключил Рустам Минниханов и перешел к награждению ветеранов, работавших в годы Великой Отечественной войны на предприятиях республики.