Татарстан и «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и правительство Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили раис республики Рустам Минниханов и председатель организации Алексей Репик.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития бизнеса, улучшения инвестиционного климата, развития межрегионального и международного сотрудничества и другие темы.
Встреча прошла в Доме правительства республики. В ней приняли участие министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
«Деловая Россия» — это организация, которая представляет интересы частных несырьевых компаний, лидирующих в своих отраслях. Она была основана в 2001 году. Сейчас организация объединяет более 7 тысяч бизнесменов и более 400 депутатов региональных и федерального парламентов России.
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