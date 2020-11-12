«У него был авторитет»: ушел из жизни последний Герой Татарстана

Фото: Олег Тихонов

Умер в год 75-летия Победы

Борис Кириллович Кузнецов не дожил до 95-летия чуть больше месяца — он родился 26 декабря 1925 года в Казани. В 15 лет он встал к станку недавно открытого КОМЗа, в 16 — ушел на фронт, в 17 — переправил 13 бойцов на правый берег Днепра, занятый фашистами, и несколько дней восстанавливал связь, латая кабель в ледяной воде. Год спустя ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Кузнецов служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. После обучения основам военного дела он оказался на Волховском фронте, на передовой. Там, а позже на Степном (Втором Украинском) фронте ему доводилось и сидеть в окопах, и участвовать в наступательных операциях, и ходить в разведку. У Бориса Кузнецова на счету девять вылазок в тыл врага, семь боевых прыжков с парашютом, три серьезных ранения, он участвовал в освобождении Украины, Польши и Чехословакии от фашистских захватчиков, а в 45-м — и во взятии Берлина.

Волховский фронт. Фото ik-ptz.ru

В запас Борис Кузнецов ушел старшим лейтенантом. Фронтовик вел очень активную социальную жизнь: несколько раз участвовал в парадах Победы на Красной площади в составе ветеранских парадных «коробок», регулярно выступал перед школьниками, несколько лет входил в татарстанский совет ДОСААФ.

Не так давно, в преддверии 75-летия Победы, Борис Кузнецов давал интервью нашему изданию, в котором подробно вспоминал и начало войны, и день взятия Берлина. Причем интервью проходило по Zoom — в тот период фронтовик как раз активно осваивал интернет-сервисы. Сам он находился в Лаишево — туда, в новый дом, он перебрался три года назад из Казани. В столице Татарстана же имя Кузнецова носит кадетская школа.

Фронтовик вел очень активную социальную жизнь: несколько раз участвовал в парадах Победы на Красной площади в составе ветеранских парадных «коробок», регулярно выступал перед школьниками, несколько лет входил в татарстанский совет ДОСААФ. Фото Михаила Козловского

Внук Кузнецова Александр Иваньчиков рассказал, что у Бориса Кирилловича был тромб в ноге, который дал осложнение на сердце, что и стало причиной смерти. Тест на COVID-19 был отрицательным.

Прощание с Борисом Кузнецовым состоится завтра в 10 часов в здании Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. Похоронят его на Арском кладбище в Казани.

«Уходит эпоха»

Сегодня соболезнования в связи со смертью Кузнецова выразил президент Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, воспоминаниями о ветеране поделился и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

— Бориса Кирилловича всегда отличали оптимизм, позитивный настрой и глубокая благодарность. Он с любовью проживал каждый свой день. Мне запомнилось одно из последних его интервью, в котором он сказал: «Я счастлив, что прожил такую жизнь, у меня были и счастье, и любовь. Сейчас, я вам хочу сказать, у меня уже есть дочь, но и внуки, и правнучка». Смерть Героя — невосполнимая утрата, — говорит Зарипов.

В течение многих лет после войны Борис Кузнецов участвовал в создании и работе ветеранских организаций. Фото Олега Тихонова

— Несмотря на преклонный возраст, Борис Кириллович до конца дней вел активную общественную жизнь, участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, в ветеранском движении. Тот, кто хоть раз общался с этим человеком, уже не мог забыть его острый ум, его рассказы про непростую, но интересную и насыщенную событиями жизнь, про военное прошлое, — говорится в сообщении татарстанского Следкома.

Председатель Союза ветеранов Татарстана генерал-майор Ахат Юлашев рассказал «Реальному времени», что в течение многих лет после войны Борис Кузнецов участвовал в создании и работе ветеранских организаций — занимался и вопросами социальной защиты ветеранов, и патриотическим воспитанием молодежи.

«Он был активным, жизнерадостным человеком. Его везде приглашали, и он никогда никому не отказывал», — рассказал Юлашев. Фото Арсения Фавстрицкого

— В те годы, особенно после войны, молодежь была разболтана, было много хулиганства. Комсомольским организациям было сложно вести работу. И здесь подключался Борис Кириллович. У него был авторитет, он герой, молодой еще, вернувшийся с фронта, мог оказать активное влияние на молодежь. Мы дружили с ним. Он был постоянным членом нашего президиума. Часто встречались с ним, просто так приходил, делился впечатлениями, что делается в районе, в городе. С нами вместе выезжал по районам республики. Он был активным, жизнерадостным человеком. Его везде приглашали, и он никогда никому не отказывал, — рассказал Юлашев.

О выступлениях Кузнецова вспоминает и глава организации ветеранов (пенсионеров) Казани Виктор Карягин.

— Патриот, герой, дошел до Берлина. Занимался с молодежью, у него были очень яркие, эмоциональные выступления. Патриот Родины, патриот Татарстана. Очень яркий, эмоциональный. Замечательный человек.

«Последний Герой Советского Союза в республике, последняя звезда в республике», — говорит Кабыш. Фото Романа Хасаева

Глава республиканского Союза ветеранов Афганистана Евгений Кабыш вспоминает о Кузнецове как о ярком примере для его поколения военнослужащих.

— Последний Герой Советского Союза в республике, последняя звезда в республике. Для нас, ветеранов боевых действий, он всегда был особенным и, конечно, был примером. Уходит эпоха, уходит последнее поколение, уходит пример, те люди, подвиги которых мы изучали в школе, — говорит Кабыш.

Александр Артемьев