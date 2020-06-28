Политологи о Татарстане: «Говорить о полной «заасфальтированности» не приходится»

Эксперты обсудили развитие региона и разобрали выступление Рустама Минниханова на конференции «Единой России»

Позволит ли текущая ситуация в стране развиваться Татарстану по-прежнему или утверждение «хуже не будет» нужно считать достижением и повесткой на ближайшую пятилетку — об этом говорили накануне в экспертном клубе «Волга». Собравшиеся разобрали выступление Рустама Минниханова на региональной партконференции «Единой России», которая состоялась в этот же день, в контексте будущей избирательной кампании. Подробнее о дискуссии на тему предвыборной программы действующего главы Татарстана, коронавирусной реальности и ожиданий населения — в материале «Реального времени».

«Власть допустила страшное, толпы людей рвутся на участок»

«Сегодня Рустам Нургалиевич сделал программные заявления в рамках конференции «Единой России». Наверное, ни у кого нет сомнений, кто будет задавать тренд развития республики по итогам сентябрьских выборов», — задал, в свою очередь, тон обсуждению в начале встречи экспертов модератор клуба «Волга», руководитель PR-агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

Прибывший из Москвы член рабочей группы Общественной палаты РФ по подготовке к общероссийскому голосованию, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич успел проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Казани в школе №181. Он отметил, что его приятно удивило современное состояние школы и организация процесса голосования.

— Сегодня, когда мы встречались с президентом республики, я сказал, что в Татарстане каждый раз открываешь что-то новое для себя и рассказываешь в других регионах страны, как здесь все утроено. Близкая мне тема IT-практики: наблюдал в ряде регионов попытки ввести цифровые пропуска — меры, направленные на ограничение передвижения людей. Насколько понимаю, только Татарстану удалось пройти этот период более или менее без сбоев. А потом, когда все закончилось, корректно уничтожить базу данных людей, которые эти цифровые пропуска заказывали. Мне кажется, это тот опыт, который неплохо было бы перенять целому ряду регионов страны. Движение вперед никто остановить не сможет, надеюсь, электронное голосование тоже затронет республику — но уже, например, в следующем году, когда пройдут федеральные выборы, — высказался Малькевич.

По словам Малькевича, во время текущего общероссийского голосования люди «привыкают к хорошему» в плане соблюдения всех мер безопасности в условиях эпидемии: не смог проголосовать сегодня — можно завтра. Фото spbdnevnik.ru

Он напомнил, что 13 сентября республика выберет не только президента, но и муниципальных депутатов — по сути, это будет огромная избирательная кампания. По словам Малькевича, во время текущего общероссийского голосования люди «привыкают к хорошему» в плане соблюдения всех мер безопасности в условиях эпидемии: не смог проголосовать сегодня — можно завтра. «И вот наступает сентябрь, когда тебе не один бюллетень получать с двумя графами, а много бюллетеней, а день один», — заметил Малькевич. Он предостерег, что могут появиться фейки вроде: «Власть допустила страшное, толпы людей рвутся на участок», отметив, что нужно тщательно продумать организацию единого дня голосования.

«Существует ложный тезис, что нам нужно отказаться от нефти и газа»

В продолжение темы безопасности и связанных с ней дистанционных возможностей Владимир Кутилов отметил, что «в этом выступлении президента не так много места уделено электронным сервисам, но угол подачи был определенный: электронные сервисы — для взаимодействия с населением, для обратной связи». Модератор напомнил о приоритетах, которые Минниханов расставил в следующем порядке: забота о гражданах, создание условий для самореализации, развитие комфортной среды и развитие экономики.

Президент НП «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» Марат Баширов начал анализ доклада главы республики с последнего тезиса:

— Он (президент) не постеснялся заявить, что основа бюджета республики — нефтегазовый комплекс плюс нефтепереработка, промышленное производство. Существует ложный тезис, что нам нужно отказаться от своих недр: нефти, газа. Александр Малькевич, мой коллега, нам говорил про информационные фейки — так вот, это тоже информационный фейк. Мы должны ценить то, чем владеем. Сделаны акценты и на малом и среднем бизнесе, и на развитии IT — это то, на чем будет строиться экономика будущего. Два пласта: недра и новые знания.

Марат Баширов: «Татарстан всегда задавал стандарты социального поведения власти. Как человек, родственники которого живут в Татарстане, я вижу, как люди довольны этой политикой». Фото Максима Платонова

При этом Баширов обратил внимание на развитие Иннополиса и поддержку его молодых специалистов. А потом он вернулся к первому тезису:

— Забота о людях — то, что закрепляется в виде прямых норм в Конституции России. Гарантии по всем незащищенным слоям населения. Для региона эти нормы получают прямое закрепление в федеральном бюджете в виде гарантированного финансирования. Это выравнивает положение людей в социальной сфере. Татарстан всегда задавал стандарты социального поведения власти. Как человек, родственники которого живут в Татарстане, я вижу, как люди довольны этой политикой и что этот тезис на первом месте.



«Тема коронавируса не обойдена, но ей найдено разумное место»

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напомнил о «расхожем стереотипе»: избирателю важно, чтобы у кандидата была программа. Программный документ действующего руководителя региона, по словам политолога, это коллективный документ, результат работы большой системы.

— Обычный рядовой чиновник редко имеет возможность задумываться над целями своей работы. Он живет в мире сроков выполнения и бумаг. Выработка большой программы — как раз возможность поговорить с большим количеством руководителей республики разного уровня, чтобы заставить его самого мыслить в категории целей, — заявил Виноградов.

Он отметил, что в выступлении Минниханова тема коронавируса «не была обойдена, но ей было найдено разумное место… Не было расставлено акцентов: ситуация не очень понятная — победу праздновать рано, пугать друг друга несвоевременно. Тема гораздо масштабнее и страшнее, чтобы разменивать ее на политические цели». По мнению спикера, был «сбалансирован и разговор о качестве жизни и роли труда, которая была особо выделена в выступлении Минниханова — разумный баланс в условиях и надежд, и тревожности, которые существуют в обществе». Достаточно точной интонацией Виноградов назвал то, что в речи президента «прозвучало много о республике и поддержке того, что называется местным патриотизмом».

Программный документ действующего руководителя региона, по словам политолога, это коллективный документ, результат работы большой системы

«Говорить то, с чем люди не согласны, в надежде на то, что они тебе поверят, — это время прошло»

Политолог Аббас Галлямов прошелся по тезисам выступления главы республики, которые были выложены на его официальном сайте. «У нас же честный разговор: не только похвалить друг друга можем, но поговорить, что нас тревожит, настораживает, к тому же кому как не татарстанским братьям знать, что я в целом всегда их хвалю и позитивно к ним отношусь», — предварил свой анализ Галлямов.

— У меня нет радужных настроений. В целом ситуация в стране будет ухудшаться. Будет расти число социальных, политических, конфликтов, расти протестное настроение. Россия — страна централизованная. Все тренды задаются из центра. Руководство моего любимого Татарстана не слишком много может сделать, чтобы что-то изменить. Из того, что прочел на сайте из речи Рустама Нургалиевича, — там слишком победная банальность: «сделано очень много», «основные положения программы выполнены», «нарастить экономический потенциал», «занимаем лидерские позиции». Но в целом у людей сейчас нет таких настроений: число людей, которые считают, что страна идет по верному и по неверному пути, — сравнялось. В Татарстане уровень [жизни] выше, чем в целом по стране, но не радикально, — заметил политолог.

Он считает, что политический лидер не может позволить себе алармистские высказывания, но если он будет говорить только об успехах, то «вгонит всех в тоску».

— Надо все-таки совпадать с аудиторией. Либо несовпадение сделать специальной темой своего выступления: «Вы многого не видите, а я вам расскажу». Говорить то, с чем люди не согласны, в надежде на то, что они тебе поверят, — это время прошло. Власти держат людей за детей, которым надо рассказывать сказки. Но дети выросли, они считают, что им надо знать правду. У меня нет простого ответа, как сделать, чтобы не было алармизма и оптимизма. Но в целом нет уверенности, что избирательная кампания президента Татарстана может сейчас, летом 20-го года, позволить себе роскошь быть такой: от победы — к победе. Мне кажется, сейчас «хуже не станет» — это уже достижение, это повестка ближайших пяти лет, — предположил Галлямов.

Аббас Галлямов считает, что политический лидер не может позволить себе алармистские высказывания, но если он будет говорить только об успехах, то «вгонит всех в тоску». Фото Максима Платонова

«Про «зацементированность» не говорил»

— Когда говорят о процессах в национальных республиках, что там все зацементировано, заасфальтировано политически... Сегодня заезжал на конференцию «Единой России», возле здания стоял пикетчик с плакатом, и его никто не трогал. Для меня это позитивный знак того, что говорить о полной заасфальтированности не приходится. Есть территории с куда более запущенной заасфальтированностью, — возразил Виноградов своему коллеге.

— Про зацементированность я ничего такого не говорил. Татарстан как раз один из самых гибких и «незацементированных» регионов. В моей родной Башкирии никогда бы не позволили стоять человеку, про которого вы рассказали, и в этом смысле Татарстан мне нравится больше, чем родная Башкирия, — ответил Галлямов.

— Я здесь живу и наблюдаю за социологией и общественными настроениями. Мне кажется, речь [Минниханова] сегодня была своевременная. Да, полтора месяца назад была совершенно другая ситуация. Аббас прав, полтора месяца назад мы бы ждали совершенно другого. Но сейчас сняты некоторые ограничения, люди успокоились и хотят конструктивного понимания, что в ближайшее время их ждет возврат к стабильности, — отметил Кутилов.

«Первые два уровня пирамиды Маслоу в Татарстане закрыты»

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов заметил, что он не слышит в Татарстане от молодых людей, что они хотят уехать в Москву, для них созданы условия, в которых интересно жить.

— На позапрошлом круглом столе был разговор, как приобщить молодых людей к здоровому образу жизни. И это невозможно, если они не заполнили первые два уровня пирамиды Маслоу, если не знают, что есть и как их защитят. Татарстан прошел этот путь — первые два уровня пирамиды Маслоу закрыты. Теперь можно говорить о саморазвитии и реализации планов, — рассказал Куртов.

Алексей Куртов заметил, что он не слышит в Татарстане от молодых людей, что они хотят уехать в Москву, для них созданы условия, в которых интересно жить. Фото агентства «Теория Дарвина»

— Круто, что такой блок [выступления] был посвящен молодежи. Президент сегодня приехал в экстрим-парк, его открыли в тестовом режиме, — взяла слово председатель молодежного правительства при кабмине РТ Алла Абросимова.

По ее мнению, президент Татарстана сделал акцент на вовлечение молодежи в систему управления государством. И та проявляет активность — например, запускает петиции в соцсетях. «Хотелось бы, чтобы не забывали о вовлечении молодежи в муниципалитеты. В прошлом году организовали молодежное предвыборное ралли — прокатились по районам, сделали замер, что молодежи нужно: где-то парки, скверы, молодежные центры», — рассказала Абросимова.



«Выбираем президента республики, а не главу»

— Выбираем президента республики, а не главу. Федерализм жив — это важная вещь для Татарстана. Регионы сами по себе могут достигать успеха. Фарид Хайруллович (Мухаметшин) правильно говорит: «Сильные регионы — сильная Россия», — не согласился с утверждением Галлямова о трендах, задаваемых центром, политолог, доцент, кандидат политических наук КФУ Виктор Сидоров.

Он обратил внимание, что в выступлении действующего президента ему не хватило акцентов на «классной» программе «Наш двор», строительстве в рекордные сроки трассы М-12 Москва — Казань, росте продолжительности жизни в республике — показателях того, что качество жизни повысилось.

Местному политологу возразил Марат Баширов:

— Минниханов — очень тонкий и опытный политик. Нельзя перебивать повестку на региональной конференции «Единой России». Самое главное, пока кандидат не зарегистрирован, он не имеет права вести избирательную кампанию, это будет нарушение. Так что он очень правильно выстроил свой текст.

Виктор Сидоров обратил внимание, что в выступлении президента ему не хватило акцентов на «классной» программе «Наш двор», строительстве в рекордные сроки трассы М-12 Москва — Казань, росте продолжительности жизни в республике — показателях того, что качество жизни повысилось. Фото kpfu.ru

«Татарстанский Трамп»

— Среди вас я чувствую себя неандертальцем. Вы говорите о таких вещах, о которых я редко задумываюсь и вообще редко с кем говорю. Я «хожу по земле», занимаюсь бизнесом, у меня свой «огородик», который каждый предприниматель «полет», — вступил в дискуссию Руслан Абдулнасыров, собственник компании «Автосеть. РФ». — Предпринимателей «умерло» больше, чем людей, — очень страшные вещи сейчас говорю, но никто не мог ничего с этим поделать. До сих пор закрыты торговые центры, ресторанам запрещено работать. Они вытаскивают столы, пытаются организовать бизнес на улице... Люди — настолько живучий организм, но наша страна недосчитается большого количества предпринимателей.



Абдулнасыров считает, что татарстанцам повезло с тем, что их президент — «четкий экономист». «Он мыслит как предприниматель, на кончиках пальцев чувствует экономику, — пояснил он. — Американцам повезло: у них Трамп — активный предприниматель, он хорошо разбирается в деньгах. Наш президент — такой же Трамп, только наш, татарин, он хорошо понимает, как деньги зарабатывают».

В заключение Александр Малькевич обратил внимание, что во время голосования в Татарстане вполне можно было бы применить элементы электронного сервиса. По его мнению, «было бы любопытно посмотреть, как жители в интерактивной форме внесли бы свои предложения и проголосовали за них, а также увидеть в следующей пятилетке, как это воплощается в жизнь».

— У людей низкий уровень доверия к контролю электронного голосования, — ответил на предложение коллеги Михаил Виноградов.

А Алексей Куртов пожелал действующему президенту достойных соперников и взаимодополняющих программ:

— Хотелось бы видеть достаточно сильных конкурентов, которые могут в той самой реке погонять карася в качестве щуки, чтобы не застаиваться. Политическая конкуренция — двигатель, который всегда помогает вести достойный диалог и широкие общественные дискуссии. Мне кажется, это поможет вовлечь людей.