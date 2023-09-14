Рустам Минниханов подписал указ о Годе научно-технологического развития в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении 2024-го в республике Годом научно-технологического развития. Решение принято в целях дальнейшего развития науки и техники в регионе, усиления их роли в решении важнейших задач социально-экономического развития региона.

Кабмину Татарстана поручено в течение месяца сформировать организационный комитет по проведению в регионе Года научно-технологического развития. Также правительство должно в трехмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О том, что 2024-й в Татарстане объявляется Годом научно-технологического развития Рустам Минниханов объявил 14 сентября, оглашая ежегодное послание Государственному совету региона.



Напомним, 2023-й в Татарстане — Год национальных культур и традиций. Оглашая в октябре 2022 года послание Госсовету республики, Рустам Минниханов заявил, что решение принято с учетом «важности сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России».

«Реальное время» предлагает вспомнить, чему власти Татарстана посвящали предыдущие годы:

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Татьяна Демина