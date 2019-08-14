Новости общества

13:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов запостил в Instagram «Азбуку важных слов»

12:26, 14.08.2019
Минниханов запостил в Instagram «Азбуку важных слов»
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в «Инстаграме» видео «Азбука важных слов».

На видео известные личности на русском и татарском языках объясняют значения таких слов, как «мәхәббәт» (любовь), «храбрость» (батырлык), «кояш» (солнце), «җыр» (песня).

В записи участвовали телеведущая Зухра Уразбахтина, композитор Радик Салимов, победитель WorldSkills Russia Шамиль Валлиулин, а также певица Лэйна (автор нашумевшей песни «Малай на белом барсе»).

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров