Минниханов запостил в Instagram «Азбуку важных слов»
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в «Инстаграме» видео «Азбука важных слов».
На видео известные личности на русском и татарском языках объясняют значения таких слов, как «мәхәббәт» (любовь), «храбрость» (батырлык), «кояш» (солнце), «җыр» (песня).
В записи участвовали телеведущая Зухра Уразбахтина, композитор Радик Салимов, победитель WorldSkills Russia Шамиль Валлиулин, а также певица Лэйна (автор нашумевшей песни «Малай на белом барсе»).ОбществоКультура Татарстан
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