«Спортшколам не нужно объединение — им нужны деньги!»

Реорганизация спортивных школ олимпийского резерва в Казани обернется потерей ежегодной четырехмиллионной субсидии, предупреждают эксперты

Новость о слиянии детских спортивных школ Казани вызвала широкий общественный резонанс. Несмотря на четко сформулированную позицию правительства и президента Татарстана, городские чиновники, по словам родителей воспитанников, продолжают уговаривать их смириться с реорганизацией. Между тем, как выяснило «Реальное время», против объединения спортшкол выступили также детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец и олимпийский чемпион, экс-депутат Госдумы, а ныне глава представительства Россотрудничества в Баку Ирек Зиннуров. Подробнее о беспристрастной оценке московского опыта, который пытаются перенести на казанскую почву, и сложностях развития детского спорта в республике, — в нашем материале.

А документы где?



Реакция городского комитета по физической культуре и спорту на материал «Реального времени» об объединении спортивной школы олимпийского резерва «Грация» с эксплуатантом спорткомлекса «Трудовые резервы» последовала незамедлительно: чиновники сообщили родителям юных гимнасток, что постановление о реорганизации школы отменено. Как выяснило наше издание, проинформировали об этом и сотрудников школы.

Однако и родителям, и работникам школы сообщили об этом устно, не назвав ни номера, ни даты выхода постановления. Не удалось обнаружить этот документ и на сайте Казгорисполкома, и в опубликованных исполкомом сборниках документов.

«Реальное время» запросило пресс-службу исполкома о подтверждении факта отмены постановления №3976 от 30 декабря 2021 года. Мы также попросили пояснить, приняты ли исполкомом Казани какие-либо решения о пересмотре вопроса об объединении спортшкол и если да, то какие именно документы в настоящее время изданы на этот счет. Ответ будет опубликован по получении.

Чиновники сообщили родителям юных гимнасток, что постановление о объединении спортшколы «Грация» с эксплуатантом спорткомлекса «Трудовые резервы» отменено. Фото: kazan.spravka.ru

«Плюсы», которых не видно

Тем временем в наше издание обратились родители воспитанников другой школы олимпийского резерва — школы плавания «Дельта», которую исполком решил присоединить к хоккейной спортшколе «Волна» (вместе с баскетбольной школой «Уникс-Юниор»). Они, как выяснилось, уже не раз ходили на прием к председателю Комитета физической культуры и спорта Альберту Салихову и, вплоть до последней встречи, прошедшей на этой неделе, их продолжали уговаривать согласиться с объединением.

— Нас уверяют, что слияние школ будет полезно и нашим детям, и тренерам, но мы пока не видим никаких плюсов, — говорит мать юного пловца Зульфия. — Нам еще на первой встрече в прошлом году предложили заполнить анкеты с пожеланиями и вопросами, мы их заполнили, но конкретных ответов не получили.

Родители обращались и к мэру Казани Ильсуру Метшину — написали, что в результате слияния сократится финансирование школы, соответственно вырастет финансовая нагрузка на родителей, а родители и сейчас платят немало (к примеру, гидрокостюм, без которого можно проститься с надеждами на победы, стоит от 16 тысяч рублей, а используется от силы 10 раз, после чего приходит в негодность). Что «если раньше в соревнованиях участвовало от одной спортшколы 15—25 человек, то с ФСО это количество сократится до минимума, а ребятам сейчас очень нужно, чтобы было как можно больше простартовок, тем более как спортсмены-пловцы они больше остальных пострадали в связи с пандемией COVID-19», когда были закрыты бассейны. Что тренеры потеряют в окладах и многие из них уйдут из школы на другую — высокооплачиваемую работу, а юные спортсмены , потеряв наставников, получат психологические травмы.

Ответ на эти жалобы, равно как и на вопросы, заданные в анкетах, по словам родителей, удалось выпросить только недавно. На электронную почту из исполкома прислали документ без номера и даты, за подписью и. о. замруководителя исполкома Азата Абзалова, но без скана подписи Абзалова, и родители теперь ломают голову — ответ это или филькина грамота, следов которой потом в официальных документах исполкома будет не сыскать.

Родители подчеркнули, что в «Ватане» им собираются выделять «муниципальное», то есть дневное время, когда дети посещают школу, а за тренировки в «коммерческое» вечернее не пришлось бы платить. Фото: swim-rt.ru

Впрочем, письмо это для них ценности не имеет, так как в нем не содержится ни цифр, ни ссылок на документы, ни каких-либо гарантий исполнения щедро рассыпанных обещаний.

В ответе, в частности, говорится: «Функционирование СШОР «Дельта» в структуре ФСО «Волна» позволит решить вопрос наличия лицензии, медицинского сопровождения спортивной подготовки, благодаря наличию лицензированного медицинского кабинета и обслуживающего его высококвалифицированного медицинского персонала в спортивном комплексе «Ватан». Внебюджетный фонд ФСО «Волна» позволит обеспечить увеличение суммы командировочных средств. На балансе ФСО «Волна» имеется автотранспортный парк. К услугам тренеров и воспитанников спортивный школы будет предоставлен автобус, оформленный согласно требованиям, предъявляемым к перевозке детей. Тренировочные мероприятия для детей и подростков, занимающихся в СШОР «Дельта» в рамках муниципального задания, также будут вестись на прежних местах занятий, полностью на безвозмездной основе на муниципальных спортивных объектах».

— Лицензия у нашей школы и так есть, — говорят родители воспитанников «Дельты». — Медосмотры мы регулярно проходим, а случись не дай бог ЧП, можно вызвать скорую, так что медкабинет — не довод. А что касается обещания автобуса, то директор спортшколы «Волна» Алексей Чупин нам его так подтвердил: «Если в это время хоккеистам автобус не потребуется, то его можно взять. Но зачем нас объединять с «Ватаном», если заниматься дети будут на прежних местах, а у них тренировки, кроме «Ватана», проходят еще и в «Олимпе», и «Триумфе», потому что на всех «воды» не хватает? Или они запихнут все четыре с половиной сотни детей в маленький бассейн «Ватана», урезав время тренировок? А еще нашим детям обидно: они много лет боролись на соревнованиях за «Дельту», гордились своей школой, и теперь это имя отнимают!

Особо родители подчеркнули, что в «Ватане» им собираются выделять «муниципальное», то есть дневное время, когда дети посещают общеобразовательную школу, а за тренировки в «коммерческое» вечернее не пришлось бы платить. «И вообще «Ватан» — спорткомплекс ненадежный: он еще долгое время после завершения самоизоляции и открытия других бассейнов не принимал нашу спортшколу — там что-то в чаше протекало», — говорят казанцы. Родители платили за аренду чужих водных дорожек, чтобы обеспечить тренировки. Неизвестно, говорят они, устранили протечки или в любой момент могут закрыть бассейн на ремонт.

Директор МАУ «Спортивная школа «Волна» Алексей Чупин, к которому «Реальное время» обратилось по телефону, от комментариев отказался.

О минусах объединения, против которого восстают мамы и папы юных казанских спортсменов, говорится и в ответе республиканского Минспорта. Фото: inkazan.ru

Неправда о статусе



О минусах объединения, против которого восстают мамы и папы юных казанских спортсменов, говорится и в ответе республиканского Минспорта, полученного родителями пловцов «Дельты».

В нем, в частности, сообщается, что Министерством спорта РТ 8 июня 2020 года проведено совещание <...> с участием Министерства спорта Российской Федерации, Министерства финансов Республики Татарстан, ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» и исполнительного комитета Казани.

В документе говорится: «Министерством спорта Российской Федерации была высказана отрицательная позиция по вопросу данной реорганизации, которая связана с негативными последствиями для развития, в том числе:

13 СШОР г. Казани потеряют статус «олимпийский», т. к. в ходе реорганизации СШОР прекратят свою деятельность как юридические лица. По итогам реорганизации образуются 9 ФСО, спортивные результаты СШОР (как и результаты интеллектуальной деятельности) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не являются переходящим правом. Подтвердить статус «олимпийский» для своих структурных подразделений вновь созданные ФСО смогут лишь через 4 года согласно Порядку, утвержденному приказом Минспорта России от 30.12.2016 №1368. Объединение 28 СШ и СШОР в 9 ФСО повлечет уменьшение количества организаций в Республике Татарстан и будет отражено в федеральном статистическом наблюдении №5-ФК (было — 164, станет — 145), что приведет к неисполнению показателя Государственной программы Республики Татарстан по развитию физической культуры и спорта и результата регионального проекта «Спорт — норма жизни» (результат по РТ — 164 организации), а также впоследствии повлечет неисполнение показателя Госпрограммы Российской Федерации и результата федерального проекта «Спорт — норма жизни». В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (приложение №10 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта») Минспортом России ежегодно оказывается государственная поддержка спортивных организаций, Республика Татарстан включена в распределение на 2020—2022 годы в размере: общий объем субсидии — 31 672,4 тыс. рублей (федеральный бюджет — 18 370,0 тыс. рублей, республиканский бюджет 42% — 13 302,4 тыс. рублей). В соответствии с пунктом 9 Правил, методика расчета субсидии учитывает показатель количества организаций ведомственной принадлежности органов управления в сфере физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации по данным федерального статистического наблюдения №5-ФК за отчетный год. В этой связи, объединение СШ и СШОР в г. Казани может привести к уменьшению размера субсидии для республики не менее чем на 13% ежегодно, что составит не менее 4 100, 00 тыс. рублей».

Ради перераспределения этой суммы, в Казгорисполкоме, похоже, готовы легко пожертвовать 4 миллионами в год, которые недополучат из-за передела конкретные спортшколы. Фото: Роман Хасаев

Переводя с канцелярского на русский, обещания сохранить за спортшколами после объединения олимпийский статус не могут быть исполнены. И за один этот обман чиновники должны бы испытывать глубокое чувство стыда перед детьми, выкладывавшимся ради этого гордого статуса на полную катушку.

А реорганизация, судя по всему, затеяна в связи с желанием произвести передел 30-миллионной субсидии в пользу вновь создаваемых объединений. И ради перераспределения этой суммы, в Казгорисполкоме, похоже, готовы легко пожертвовать 4 миллионами в год, которые недополучат из-за передела конкретные спортшколы, заработавшие своими победами эти деньги.

ФСО решили продвигать поэтапно

Против объединения спортшкол Казани выступили сразу двое уполномоченных по делам детей в Татарстане. Гузель Удачина сообщила родителям, что «данная реорганизация приведет к нарушению прав и законных интересов детей». А сменившая ее на посту Ирина Волынец подтвердила эту позицию, в том числе и корреспонденту «Реального времени», но уже в более мягкой форме:

— На контроле Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан находятся коллективные обращения граждан в защиту прав детей по вопросу реорганизации муниципальных детских спортивных школ Казани и сохранения у школ статуса олимпийского резерва. В своем обращении заявители обеспокоены тем, что проводимая реорганизация негативно скажется на качестве тренировочного процесса, возможности детей активно участвовать в соревнованиях, приведет к увеличению финансовой нагрузки на родителей за счет перехода на платные формы спортивно-тренировочного процесса, потере статуса олимпийского резерва. По мнению родителей, это может привести к нарушению прав детей. В целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей, Уполномоченным по правам ребенка в РТ были направлены обращения в адрес Министерства спорта РТ и мэра Казани с просьбой оказать содействие в защите интересов юных спортсменов, исключении негативных последствий и дать соответствующие поручения доработать проект поэтапной реорганизации физкультурно-спортивных организаций в интересах несовершеннолетних.

Однако Ирина Волынец сообщила, что по итогам обсуждений в ходе встреч и совещаний решение о реорганизации все же... принято, но «в целях исключения возникновения имеющихся рисков как федерального так и республиканского уровня, которые могут негативно отразиться на развитии отрасли, исполнительным комитетом муниципального образования Казани разработан проект Концепции реорганизации муниципальных учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта исполнительного комитета муниципального образования Казани».

Проект Концепции, говорит она, «предполагает несколько этапов реорганизации:

— Первый этап — создание ФСО путем переименования СШОР «Ак Буре» и СШОР «Тасма» в ФСО «Ак Буре» и ФСО «Тасма» соответственно. Второй этап — создание ФСО «Авиатор»(на базе СШОР «Авиатор»). На сегодняшний день первый и второй этапы реализованы. Третий этап — создание ФСО «Трудовые резервы» (на базе СШОР Вахитовского района), ФСО «Идель»(на базе СШОР «Приволжанка»), ФСО «Ватан»(на базе СШОР «Дельта»), ФСО «Центральный»(на базе СШОР «Касатка», СШОР «Юность», СШОР «Первая», СШОР «Атлетика»), а также создание ФСО «Ракета». В целях сохранения права использовать в наименовании слово «олимпийский» на данных этапах реорганизации не будут присоединены три спортивные школы: СШОР по водному поло, СШОР по водно-гребным видам спорта, СШОР «Грация».

Уполномоченный по правам ребенка в РТ выразила уверенность, что «все мероприятия и принимаемые решения учитывают интересы детей».

Ну, а по данным ЕГРЮЛ, спортшкола «Грация» по-прежнему находится в стадии реорганизации, а родители воспитанников «Дельты», не согласные с поэтапным объединением пловцов с хоккеистами, всерьез опасаются, что пока они ходят на переговоры с чиновниками, процесс слияния ласт и клюшек тихо завершится. И после регистрации новых юридических лиц «олимпийский» статус будет не вернуть, даже если Казгорисполком и даст «задний ход». А «олимпийские» деньги, резонно говорят родители, еще неизвестно как будут распределяться между разными спортивными направлениями в новообразованных объединениях, может, они и не пойдут на истинных «олимпийцев».

«Из года в год уменьшается финансирование спорта»



— Я не могу понять, зачем потребовалось это объединение, — говорит воспитанник казанской СДЮШОР №8, серебряный призер Олимпиады в Сиднее (2000), бронзовый призер Олимпиады в Афинах (2004), обладатель множества регалий и наград татарстанский пловец, депутат Государственной думы VII созыва Ирек Зиннуров. — Я был против этого, это решение до конца не продумано. Школы потеряют статус олимпийского резерва, непонятно, как будут распределяться финансы, кто будет решать, какое отделение в объединении закрыть или открыть.

— А что, если не реорганизация, нужно, по-вашему, для развития детского спорта в республике? — поинтересовалось «Реальное время».

— Нужно финансирование! Есть федеральные стандарты, на их исполнение нужны большие деньги, которые не выделяются. Как депутат, я видел, как из года в год уменьшается финансирование спорта. А детские спортшколы передали из системы образования в систему спорта, и детские тренеры потеряли приставку «педагог» и автоматически лишились соответствующего «соцпакета», стали вынуждены больше работать за меньшие деньги. Так что нужны деньги, и этот вопрос не решается на местах — только в масштабах страны.

«В Москве признали нерациональным»

Координатор федерального проекта «Единой России» «Детский спорт» в Республике Татарстан, депутат Государственной думы VII созыва, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова также, как выяснилось, решительно против объединения спортшкол под эгидой ФСО. Как выяснилось, это ее усилиями на уровне правительства и президента республики был проведен анализ и дана оценка инициативе исполкома Казани.

— Ко мне обратились родители воспитанников спортшкол, под письмом было несколько листов с подписями, — рассказала она «Реальному времени». — А я обратилась к президенту республики и после этого была проведена большая аналитическая работа, было проведено крупнейшее совещание, после чего и был сделан вывод о нецелесообразности объединения.

По словам Павловой, такое объединение было реализовано в Москве и его «признали нерациональным и отказались от него».