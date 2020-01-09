Как аккаунт главы Татарстана стал самым «живым» среди губернаторов

На пьедестале почета

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял второе место в рейтинге самых «живых» аккаунтов губернаторов России в социальных сетях. Его аккаунт набрал 13,6 тыс. баллов. Лидером рейтинга стал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с показателем 35,9 тыс. баллов. Замкнул тройку губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, набравший 12,2 тыс. баллов.

Также весьма активные аккаунты у Радия Хабирова (Башкортостан), Андрея Воробьева (Московская область), Сергея Собянина (Москва), Алексея Текслера (Челябинская область), Виктора Томенко (Алтайский край) и Сергея Цивилева (Кемеровская область).

Такие результаты опубликовал Центр социально-политических исследований «Черный куб». Эксперты ориентировались на количество «лайков» и комментариев. Авторы исследования проанализировали аккаунты всех руководителей регионов России в пяти наиболее популярных социальных сетях: Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Twitter и «Одноклассники».

Кроме того, Рустам Минниханов вошел в топ-10 рейтинга губернаторов по отклику в соцсетях.

«Популярность его аккаунтов связана с тем, что он уделяет им личное внимание, сам их ведет и ставит задачи, чтоб вся информация, которая появляется в комментариях, была взята в работу», — комментирует Галимова

Инструмент коммуникации

Как рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова, Рустам Минниханов ведет профили в трех соцсетях — Instagram, «ВКонтакте» и Twitter.

— Популярность его аккаунтов связана с тем, что он уделяет им личное внимание, сам их ведет и ставит задачи, чтоб вся информация, которая появляется в комментариях, была взята в работу, — комментирует Галимова. — Большая часть обращений направляется в работу по линии «Народного контроля» или непосредственно в ведомство, конкретному министру.

Примером прямого взаимодействия с подписчиками она назвала опрос относительно выходного 31 декабря, когда президент смог лично обратиться к людям и получить обратную связь.

По ее словам, соцсети для Минниханова — один из важнейших инструментов коммуникации, при котором он может лично зайти и увидеть, что ему пишут. При этом она добавила, что у президента есть люди, которые ему помогают вести аккаунты.

Все фотографии, прямые эфиры, сториз Минниханов постит сам. Однако расширять свое присутствие на других информационных платформах президент не планирует ввиду плотного рабочего графика. Фото instagram.com/rusminnikhanov

— Безусловно, он сам заходит и что-то видит, но для оперативности эти люди отслеживают обращения граждан и тут же информируют его, особенно если это касается какого-то важного случая — не единичный какой-то комментарий, а когда несколько людей обращаются по одному и тому же вопросу, когда видна какая-то тенденция. Это признак того, что нужно подключаться, изучать проблему и давать поручение, чтоб ее решили, — отмечает Галимова.

Собеседница «Реального времени» подчеркнула, что все фотографии, прямые эфиры, сториз Минниханов постит сам. Однако расширять свое присутствие на других информационных платформах президент не планирует ввиду плотного рабочего графика.