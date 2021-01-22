Кто вбивает клин между татарами и башкирами?

«Элиты дико боятся фантастической консолидации тюркских народов»: как выясняют отношения Казань и Уфа, и кто за этим стоит

Некие силы намеренно стравливают братские народы — татар и башкир? Несмотря на то, что «семейные сцены» и склоки бывали и раньше, последнее время поляризация достигла новых пределов. Кто-то умело пользуется любыми шероховатостями в отношениях и хватается за каждый повод посеять раздор. Очередной такой повод, но, похоже, далеко не последний — всероссийская перепись населения. Эксперты «Реального времени» указывают на возможных интересантов противостояния Татарстана и Башкортостана: «федералы», «профессиональные» башкиры и татары. В причинах и последствиях зреющей «татаро-башкирской войны», которую надо прекратить до перехода к «боевым действиям», попыталось разобраться «Реальное время».

Оттепель и похолодание

Поволжье — один из центров сосредоточения национальных республик, куда после развала СССР, как на малую родину, потянулись народы, разбросанные ранее по огромной стране. Сложности во взаимоотношениях сильнейших регионов округа — Татарстаном и Башкирией — бывали. Но сегодня риторика обострилась как никогда ранее.

Хотя еще «вчера» в отношениях братских республик двух братских народов была самая настоящая оттепель. Лидеры Татарстана и Башкортостана не раз с официальными визитами навещали друг друга: Рустам Минниханов бывал в Уфе, где открывал памятник Габдулле Тукаю, а Радий Хабиров — в Казани, где присутствовал, например, на открытии памятника Мустаю Кариму. Башкирские чиновники, деятели культуры неоднократно ездили к своим западным соседям, а татарстанские — к восточным. Собственно, звезды национальной эстрады давно стали общим достоянием.

Однако некоторое непонимание в Казани вызвал лозунг башкирский властей «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы можем лучше!») — переиначенный татарстанский девиз «Без булдырабыз» («Мы можем»). Как и неоднозначные высказывания соседей в сторону Казани. Но в уфимском Белом доме нашли компромисс, придумав к приезду Минниханова «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Вместе мы можем лучше»). Более того, Хабиров заставил извиниться художника Камиля Бузыкаева, который нарисовал карикатуру, оскорбившую некоторых казанцев (карикатурист извинился другой картинкой).

Лидеры Татарстана и Башкортостана не раз с официальными визитами навещали друг друга: Рустам Минниханов бывал в Уфе, где открывал памятник Габдулле Тукаю, а Радий Хабиров — в Казани, например, на открытии памятника Мустаю Кариму. Фото: Максим Платонов

Конечно, когда дело касается спорта, на льду встречаются казанский ХК «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев», такие «зеленые дерби» привлекают внимание далеко за пределами двух республик, и на эмоции просто никто не обращает внимания. Принципиальный характер теперь носят и матчи на газоне — между казанским футбольным клубом «Рубин» и ФК «Уфа». Ученые в свою очередь любят сравнивать две братские республики и по социально-экономическим показателям, хотя о таком соперничестве говорят еще с советских времен.

Казалось бы, дружите и вместе добивайтесь высот, а отношения выясняйте на спортивной площадке или на майдане Сабантуя.

«Зеленое дерби» ученых, политиков и общественников

Вместе с тем в информационном пространстве вновь усилились баталии вокруг национальной идентификации татар и родственных народов (башкир, ногайцев, нагайбаков и др.). Имеют место и опасения фальсификации результатов переписи. В частности, есть беспокойство, что в Башкирии татар и носителей татарского языка по результатам окажется меньше, чем в 2010-м или в 2002-м годах.

Нерешенным остается вопрос национальности и языка жителей северо-западных районов Башкортостана и населения, проживающего вдоль границы соседних республик. Так, в 2019 году в 50 регионах России и 11 странах мира прошла акция «Татарча диктант». Однако Ассамблея народов Башкортостана, возглавляемая депутатом Госдумы Зугурой Рахматуллиной, направила президенту Татарстана Рустаму Минниханову претензию, в которой пожаловалась, что проведение «Татарского диктанта» в республике не было согласовано с правительством РБ. По их мнению, подобные действия, которые «нарушают все нормы деловой этики», могут привести к «пересмотру существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации». Свои претензии Ассамблея народов РБ адресовала, в частности, к Всемирному конгрессу татар. В свою очередь Всемирный форум татарской молодежи направил свое письмо в адрес главы РБ Радия Хабирова. Общественники из Казани считают, что башкирские чиновники «вбивают клин между народами» (между татарами и башкирами).

В 2020 году организаторы из Уфы провели «Башкирский диктант», где предлагалось написать текст на северо-западном диалекте башкирского языка, что вызвало «аллергическую реакцию» в Татарстане. Фото: gtrk.tv

В 2020 году организаторы из Уфы провели «Башкирский диктант», где предлагалось написать текст на северо-западном диалекте башкирского языка, что вызвало «аллергическую реакцию» в Татарстане. В Казани утверждают, что язык татарский. А осенью в Уфе прошел фестиваль «Сердце Евразии», где группа «Хаят-Исмаил», основанная музыкантом Альбертом Исмаилом (в прошлом татарский активист, обнаруживший в себе башкира), выступила с популярной башкирско-татарской песней «Ай, былбылым». Композицию представили как исполненную на диалекте, после чего «холивары» вновь усилились.



Зачастую стороны, дабы обосновать свою позицию, прибегают к истории, и каждый интерпретирует факты уже по-своему. Периодически отдельные деятели вбрасывают версию, что татары — это не национальность, а некая сборная из мишар, тептяр, кряшен, сибирских татар, башкир и ногаев, либо башкиры — это не народ, а сословие. Возникают споры и вокруг национального происхождения известных ученых, писателей, политиков, музыкантов прошлого и настоящего.



Возникают споры и вокруг национального происхождения известных ученых, писателей, политиков, музыкантов прошлого и настоящего. Фото: bashpredmsk.bashkortostan.ru

«Сознательная политтехнологическая спецоперация властей»

Кто разжигает войну между братскими народами и республиками? По первой версии, инициаторы такого противостояния находятся не в Уфе или в Казани, а, например, в Москве. Такой точки зрения придерживается политик и журналист Максим Шевченко.

— «Разделяй и властвуй» — это выгодно людям из властной элиты, которые дико боятся фантастической консолидации тюркских народов, — комментирует он «Реальному времени». — А тюркские народы консолидированы в рамках федерализма, единого политического пространства (сейчас это Российская Федерация, раньше — Советский Союз). Ни в какой пантюркизм и пантуранизм я не верю, как и в панславизм.



По мнению Шевченко, политтехнологи, сталкивающие лбами два народа, считают, что консолидация тюрков — это слишком большая угроза.

— Этим продиктована сознательная политтехнологическая спецоперация властей — стравливать интеллигенцию двух народов, чтобы избежать, как они полагают, единого пантюркистского проекта, — добавляет эксперт.

«Профессиональные татары» и «профессиональные башкиры»

Социолог, политолог Борис Кагарлицкий выдвинул другое предположение. Выгодоприобретателем могут быть те, кто привык громко выступать от имени своего народа.

— Еще в конце советского периода у нас сложилось своеобразное сословие интеллигентов и интеллектуалов, которые являются «профессиональными татарами», «профессиональными башкирами», «профессиональными русскими», «профессиональными евреями» и т. д. И для них это вопрос воспроизводства как особого сообщества, которое должно постоянно находиться в состоянии мобилизации против кого-то, — комментирует Кагарлицкий.



По его словам, сейчас их время уходит.

— То, что было в конце 1990-х, являлось результатом советской политики в сфере образования и формирования кадров. И политика, которая на определенном этапе казалась вполне себе закономерной и даже немного полезной, пережила себя. Но сейчас ситуация иная: экономика намного важнее. И такие вещи катастрофического результата не дадут, как давали бы в 1990-е годы, — считает социолог.

Когда выгодно подчеркивать «башкирскость» и «татарскость»

Уфимский политолог Дмитрий Михайличенко обращает внимание на то, что такие информационные баталии между татарами и башкирами усиливаются именно в преддверии Всероссийской переписи населения, когда национальный вопрос начинает активно политизироваться.

— Руководству обеих республик выгодно подчеркивать свою этническую идентичность — «башкирскость» и «татарскость». Эта борьба не очень приятная, но вполне понятная. Особенно она актуализируется в преддверии Всероссийской переписи населения. Некоторые эксперты говорят, что эти трения носят системный характер, — говорит он нашему корреспонденту.



Что касается Башкирии, по словам Михайличенко, здесь добавляется эксцесс исполнителей, озабоченных национальной тематикой, которые не умеют работать деликатно, но умеют создавать конфликты.

— В этих конфликтах нет ничего хорошего, — продолжает он. — И люди с татарской и башкирской идентичностью видят некоторые различия в языке, культуре, но в целом склонны к осознанию общей истории, этнического происхождения и пространства развития. Характерна реакция федеральных структур: месседж о недопустимости попыток сеять межнациональную рознь некоторые маргиналы от науки получили четкий.

Сложившаяся ситуация ему напоминает 1990-е, когда тема татаро-башкирских отношений была очень актуальной.

— Чем больше башкиры и татары ругают друг друга, тем менее здоровым кажется общество. Такую же проекцию можно сделать на уровень российско-украинских отношений. И от этого надо уходить, поскольку оно не принесет ничего, кроме сиюминутных политических очков. Межнациональные отношения — это критерий здорового общества. И я не поддерживаю эту политизацию, — резюмирует собеседник «Реального времени».

«Пытаются искусственными поводами отвлечь от реальных проблем»

Как полагает этнополитолог Ильдар Габдрафиков, выгоду из противостояния башкир и татар, Уфы и Казани в итоге никто не получит.

— Виной всему — фобии и стереотипы, которые существуют в ангажированной части общественности, татарской и башкирской. И эта небольшая часть будирует такие настроения, дескать, татары (или отдельные их представители) — враги башкирского народа, — отмечает собеседник издания.



Прокомментировал он и версию, о том, что такие настроения подогревает федеральный центр, исходя из принципа «Разделяй и властвуй».

— Если ты хочешь командовать кем-либо, создавай им проблему, чтобы они воевали между собой, а меня пусть считают верховным арбитром. Исходя из этого делается вывод, что чем больше проблем создают эти субъекты, тем легче будет с ними договариваться, отбирать активы, собственность у республик (например, нефтянку, должность президента и т. п.). И подводится общественное мнение под мысль, что две ключевые республики — Башкортостан и Татарстан — необходимо ликвидировать, как и в целом национально-территориальное деление России, — предполагает Габдрафиков.

Не исключает он и вариант об отвлекающей составляющей.

— В Башкирии пытаются искусственными поводами отвлечь от проблем социально-экономического характера: рост цен, падение уровня жизни, повышение коммунальных тарифов. И «высшие силы» в Москве чувствуют эти настроения и пытаются отвлечь другими информационными поводами: рисунки художницы Алены Савельевой, скандал вокруг клипа Мурзагулова, искусственное напряжение против членов запрещенного «Башкорта». Но я как человек, занимающийся этнологическим мониторингом и разрешением конфликтов, скажу, что таким образом не решаются проблемы взаимодействия государства с общественными организациями. Таким образом башкирский крайний национализм не решается, а усугубляется, уходит в теневую сторону, молодежь свое мнение не меняет, а наоборот радикализируется, — предупреждает эксперт.

«В конструктивном русле»

В конце прошлого года Институт истории им. Ш. Марджани выпустил справочник «Татары Уфимского уезда», в котором ученые, опираясь на ревизии XVIII века доказывают, что на северо-западе Башкирии расположены татарские деревни. Справочник вызвал гневную реакцию у башкирских общественников.

Справочник «Татары Уфимского уезда» вызвал гневную реакцию у башкирских общественников. Фото: Илья Репин

Не прошел мимо издания и заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов. В канун Нового года он весьма несдержанно высказался о представителях власти Татарстана (особенно досталось вице-премьеру РТ Василю Шайхразиеву), почему-то упомянув и высокую смертность в Татарстане. Информационную поддержку башкирскому чиновнику энергично оказывал карикатурист Камиль Бузыкаев, создавший рисунки с узнаваемыми татарскими общественниками.

Однако на минувшие выходные Азат Бадранов в компании Ростислава Мурзагулова съездил в Казань. Официально: на никах к певцу Элвину Грею (Радик Юльякшин). А накануне уже Шайхразиев нанес визит вежливости в Уфу, где встретился с Бадрановым за чашкой чая с чак-чаком и медом. Оба чиновника курируют в своих регионах весьма тонкий национальный вопрос. В официальных сводках сообщалось, что «разговор прошел в конструктивном русле». Хотя бы так. «Реальное время» будет следить за развитием событий.