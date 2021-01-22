Кто вбивает клин между татарами и башкирами?
«Элиты дико боятся фантастической консолидации тюркских народов»: как выясняют отношения Казань и Уфа, и кто за этим стоит
Некие силы намеренно стравливают братские народы — татар и башкир? Несмотря на то, что «семейные сцены» и склоки бывали и раньше, последнее время поляризация достигла новых пределов. Кто-то умело пользуется любыми шероховатостями в отношениях и хватается за каждый повод посеять раздор. Очередной такой повод, но, похоже, далеко не последний — всероссийская перепись населения. Эксперты «Реального времени» указывают на возможных интересантов противостояния Татарстана и Башкортостана: «федералы», «профессиональные» башкиры и татары. В причинах и последствиях зреющей «татаро-башкирской войны», которую надо прекратить до перехода к «боевым действиям», попыталось разобраться «Реальное время».
Оттепель и похолодание
Поволжье — один из центров сосредоточения национальных республик, куда после развала СССР, как на малую родину, потянулись народы, разбросанные ранее по огромной стране. Сложности во взаимоотношениях сильнейших регионов округа — Татарстаном и Башкирией — бывали. Но сегодня риторика обострилась как никогда ранее.
Хотя еще «вчера» в отношениях братских республик двух братских народов была самая настоящая оттепель. Лидеры Татарстана и Башкортостана не раз с официальными визитами навещали друг друга: Рустам Минниханов бывал в Уфе, где открывал памятник Габдулле Тукаю, а Радий Хабиров — в Казани, где присутствовал, например, на открытии памятника Мустаю Кариму. Башкирские чиновники, деятели культуры неоднократно ездили к своим западным соседям, а татарстанские — к восточным. Собственно, звезды национальной эстрады давно стали общим достоянием.
Однако некоторое непонимание в Казани вызвал лозунг башкирский властей «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы можем лучше!») — переиначенный татарстанский девиз «Без булдырабыз» («Мы можем»). Как и неоднозначные высказывания соседей в сторону Казани. Но в уфимском Белом доме нашли компромисс, придумав к приезду Минниханова «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Вместе мы можем лучше»). Более того, Хабиров заставил извиниться художника Камиля Бузыкаева, который нарисовал карикатуру, оскорбившую некоторых казанцев (карикатурист извинился другой картинкой).
Конечно, когда дело касается спорта, на льду встречаются казанский ХК «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев», такие «зеленые дерби» привлекают внимание далеко за пределами двух республик, и на эмоции просто никто не обращает внимания. Принципиальный характер теперь носят и матчи на газоне — между казанским футбольным клубом «Рубин» и ФК «Уфа». Ученые в свою очередь любят сравнивать две братские республики и по социально-экономическим показателям, хотя о таком соперничестве говорят еще с советских времен.
Казалось бы, дружите и вместе добивайтесь высот, а отношения выясняйте на спортивной площадке или на майдане Сабантуя.
«Зеленое дерби» ученых, политиков и общественников
Вместе с тем в информационном пространстве вновь усилились баталии вокруг национальной идентификации татар и родственных народов (башкир, ногайцев, нагайбаков и др.). Имеют место и опасения фальсификации результатов переписи. В частности, есть беспокойство, что в Башкирии татар и носителей татарского языка по результатам окажется меньше, чем в 2010-м или в 2002-м годах.
Нерешенным остается вопрос национальности и языка жителей северо-западных районов Башкортостана и населения, проживающего вдоль границы соседних республик. Так, в 2019 году в 50 регионах России и 11 странах мира прошла акция «Татарча диктант». Однако Ассамблея народов Башкортостана, возглавляемая депутатом Госдумы Зугурой Рахматуллиной, направила президенту Татарстана Рустаму Минниханову претензию, в которой пожаловалась, что проведение «Татарского диктанта» в республике не было согласовано с правительством РБ. По их мнению, подобные действия, которые «нарушают все нормы деловой этики», могут привести к «пересмотру существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации». Свои претензии Ассамблея народов РБ адресовала, в частности, к Всемирному конгрессу татар. В свою очередь Всемирный форум татарской молодежи направил свое письмо в адрес главы РБ Радия Хабирова. Общественники из Казани считают, что башкирские чиновники «вбивают клин между народами» (между татарами и башкирами).
В 2020 году организаторы из Уфы провели «Башкирский диктант», где предлагалось написать текст на северо-западном диалекте башкирского языка, что вызвало «аллергическую реакцию» в Татарстане. В Казани утверждают, что язык татарский. А осенью в Уфе прошел фестиваль «Сердце Евразии», где группа «Хаят-Исмаил», основанная музыкантом Альбертом Исмаилом (в прошлом татарский активист, обнаруживший в себе башкира), выступила с популярной башкирско-татарской песней «Ай, былбылым». Композицию представили как исполненную на диалекте, после чего «холивары» вновь усилились.
Зачастую стороны, дабы обосновать свою позицию, прибегают к истории, и каждый интерпретирует факты уже по-своему. Периодически отдельные деятели вбрасывают версию, что татары — это не национальность, а некая сборная из мишар, тептяр, кряшен, сибирских татар, башкир и ногаев, либо башкиры — это не народ, а сословие. Возникают споры и вокруг национального происхождения известных ученых, писателей, политиков, музыкантов прошлого и настоящего.
«Сознательная политтехнологическая спецоперация властей»
— «Разделяй и властвуй» — это выгодно людям из властной элиты, которые дико боятся фантастической консолидации тюркских народов, — комментирует он «Реальному времени». — А тюркские народы консолидированы в рамках федерализма, единого политического пространства (сейчас это Российская Федерация, раньше — Советский Союз). Ни в какой пантюркизм и пантуранизм я не верю, как и в панславизм.
По мнению Шевченко, политтехнологи, сталкивающие лбами два народа, считают, что консолидация тюрков — это слишком большая угроза.
— Этим продиктована сознательная политтехнологическая спецоперация властей — стравливать интеллигенцию двух народов, чтобы избежать, как они полагают, единого пантюркистского проекта, — добавляет эксперт.
«Профессиональные татары» и «профессиональные башкиры»
— Еще в конце советского периода у нас сложилось своеобразное сословие интеллигентов и интеллектуалов, которые являются «профессиональными татарами», «профессиональными башкирами», «профессиональными русскими», «профессиональными евреями» и т. д. И для них это вопрос воспроизводства как особого сообщества, которое должно постоянно находиться в состоянии мобилизации против кого-то, — комментирует Кагарлицкий.
По его словам, сейчас их время уходит.
— То, что было в конце 1990-х, являлось результатом советской политики в сфере образования и формирования кадров. И политика, которая на определенном этапе казалась вполне себе закономерной и даже немного полезной, пережила себя. Но сейчас ситуация иная: экономика намного важнее. И такие вещи катастрофического результата не дадут, как давали бы в 1990-е годы, — считает социолог.
Когда выгодно подчеркивать «башкирскость» и «татарскость»
— Руководству обеих республик выгодно подчеркивать свою этническую идентичность — «башкирскость» и «татарскость». Эта борьба не очень приятная, но вполне понятная. Особенно она актуализируется в преддверии Всероссийской переписи населения. Некоторые эксперты говорят, что эти трения носят системный характер, — говорит он нашему корреспонденту.
Что касается Башкирии, по словам Михайличенко, здесь добавляется эксцесс исполнителей, озабоченных национальной тематикой, которые не умеют работать деликатно, но умеют создавать конфликты.
— В этих конфликтах нет ничего хорошего, — продолжает он. — И люди с татарской и башкирской идентичностью видят некоторые различия в языке, культуре, но в целом склонны к осознанию общей истории, этнического происхождения и пространства развития. Характерна реакция федеральных структур: месседж о недопустимости попыток сеять межнациональную рознь некоторые маргиналы от науки получили четкий.
Сложившаяся ситуация ему напоминает 1990-е, когда тема татаро-башкирских отношений была очень актуальной.
— Чем больше башкиры и татары ругают друг друга, тем менее здоровым кажется общество. Такую же проекцию можно сделать на уровень российско-украинских отношений. И от этого надо уходить, поскольку оно не принесет ничего, кроме сиюминутных политических очков. Межнациональные отношения — это критерий здорового общества. И я не поддерживаю эту политизацию, — резюмирует собеседник «Реального времени».
«Пытаются искусственными поводами отвлечь от реальных проблем»
— Виной всему — фобии и стереотипы, которые существуют в ангажированной части общественности, татарской и башкирской. И эта небольшая часть будирует такие настроения, дескать, татары (или отдельные их представители) — враги башкирского народа, — отмечает собеседник издания.
Прокомментировал он и версию, о том, что такие настроения подогревает федеральный центр, исходя из принципа «Разделяй и властвуй».
— Если ты хочешь командовать кем-либо, создавай им проблему, чтобы они воевали между собой, а меня пусть считают верховным арбитром. Исходя из этого делается вывод, что чем больше проблем создают эти субъекты, тем легче будет с ними договариваться, отбирать активы, собственность у республик (например, нефтянку, должность президента и т. п.). И подводится общественное мнение под мысль, что две ключевые республики — Башкортостан и Татарстан — необходимо ликвидировать, как и в целом национально-территориальное деление России, — предполагает Габдрафиков.
Не исключает он и вариант об отвлекающей составляющей.
— В Башкирии пытаются искусственными поводами отвлечь от проблем социально-экономического характера: рост цен, падение уровня жизни, повышение коммунальных тарифов. И «высшие силы» в Москве чувствуют эти настроения и пытаются отвлечь другими информационными поводами: рисунки художницы Алены Савельевой, скандал вокруг клипа Мурзагулова, искусственное напряжение против членов запрещенного «Башкорта». Но я как человек, занимающийся этнологическим мониторингом и разрешением конфликтов, скажу, что таким образом не решаются проблемы взаимодействия государства с общественными организациями. Таким образом башкирский крайний национализм не решается, а усугубляется, уходит в теневую сторону, молодежь свое мнение не меняет, а наоборот радикализируется, — предупреждает эксперт.
«В конструктивном русле»
В конце прошлого года Институт истории им. Ш. Марджани выпустил справочник «Татары Уфимского уезда», в котором ученые, опираясь на ревизии XVIII века доказывают, что на северо-западе Башкирии расположены татарские деревни. Справочник вызвал гневную реакцию у башкирских общественников.
Не прошел мимо издания и заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов. В канун Нового года он весьма несдержанно высказался о представителях власти Татарстана (особенно досталось вице-премьеру РТ Василю Шайхразиеву), почему-то упомянув и высокую смертность в Татарстане. Информационную поддержку башкирскому чиновнику энергично оказывал карикатурист Камиль Бузыкаев, создавший рисунки с узнаваемыми татарскими общественниками.
Однако на минувшие выходные Азат Бадранов в компании Ростислава Мурзагулова съездил в Казань. Официально: на никах к певцу Элвину Грею (Радик Юльякшин). А накануне уже Шайхразиев нанес визит вежливости в Уфу, где встретился с Бадрановым за чашкой чая с чак-чаком и медом. Оба чиновника курируют в своих регионах весьма тонкий национальный вопрос. В официальных сводках сообщалось, что «разговор прошел в конструктивном русле». Хотя бы так. «Реальное время» будет следить за развитием событий.
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