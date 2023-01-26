Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию республики. Депутаты Государственного совета РТ приняли их 26 января на 40-м заседании.

Закон о внесении поправок в Конституцию Татарстана вступит в силу по истечении десяти дней с момента его опубликования. С этого момента высшее должностное лицо республики будет именоваться «Глава — Раис РТ».

Напомним, в повестку 40-го заседания Госсовета обсуждение закона о внесении поправок в Конституцию республики изначально не входило. Рассмотреть их предложил председатель Комитета парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.



— Хотел бы напомнить, что принятым в декабре законом Республики Татарстан №109 были внесены поправки, согласно которым наименование высшего должностного лица Татарстана «Глава — Раис РТ». При этом закон содержит переходные положения, в соответствии с которым новое наименование, предусмотренное законом, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Однако после проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона РТ, — заявил он.



Фото: gossov.tatarstan.ru

При голосовании по законопроекту в целом за него высказались 73 депутата Госсовета Татарстана, против — девять. Воздержался один парламентарий.

Утратит силу статья 21 Конституции Татарстана, в которой закреплено, что республика имеет свое гражданство. Поменялась и самая первая статья Основного закона — республика по-прежнему остается демократическим правовым государством, но уже не «объединенным с Российской Федерацией», а находящимся в ее составе. Подробнее — в материале «Реального времени».





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Татьяна Демина