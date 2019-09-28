События недели: послание Минниханова, саммит разведчиков и уроки татарского на YouTube

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе одним из ключевых событий в республике стало послание президента Татарстана депутатам Госсовета РТ. Также в Казани собрались руководители разведслужб стран СНГ, а затем в столицу РТ прибыла делегация чиновников из Китая. Тем временем городские власти объяснили, почему в Казани развелось так много крыс. На YouTube были запущены уроки татарского с Дмитрием Петровым, а Следком возобновил дело в отношении бывшего автодилера Skoda.

Послание Минниханова

В среду, 25 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием к Госсовету республики. Он отчитался о выполненных за последние 10 лет задачах и поставил перед исполнительной властью региона новые. Глава республики затронул темы взаимоотношений Татарстана с федеральным центром и другими регионами, сосуществования наций и религий, изучения языков, а также отношений с другими странами.

Минниханов рассказал также о 40 госпрограммах, на которые только в 2019 году Татарстан направил 40 млрд рублей, о новых программах по восстановлению системы детских лагерей и ремонту дворов. Кроме того, в своем обращении президент РТ высказался о поддержке крупных предприятий, малого бизнеса и сельского хозяйства.



Съезд разведчиков

В Казани прошел саммит глав разведывательных служб стран СНГ. Все они сошлись на мысли об усиливающемся внешнем давлении. Участники форума выразили убежденность, что за этим стоит работа «американских друзей». Саммит провел глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Саммит провел глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото tatarstan.ru

Он зачитал обращение президента РФ Владимира Путина, в котором также говорилось о попытках внешнего воздействия. «Провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народов самим выбирать свою судьбу».



Миграция крыс

В Казани резко выросло количество жалоб на крыс в городе. В ответственных ведомствах рассказали о сезонной миграции грызунов. Службы утверждают, что проводятся все необходимые работы по дератизации. В то же время они приводят ряд причин, по которым избавиться от крыс окончательно не получится.

По данным Роспотребнадзора, в 2019 году в Казани обработано от крыс 4 440 га территории, что на 20% больше, чем годом ранее.



Уроки татарского с Дмитрием Петровым

В Татарстане презентовали новый образовательный проект — на YouTube появились ролики, обучающие татарскому языку. Они также появятся на телеканалах «Татарстан 24» и ТНВ. Ведущим проекта стал самый медийный полиглот России Дмитрий Петров. Он обещает помочь в изучении языка за 8 часов.

На YouTube появились ролики, обучающие татарскому языку

Продюсированием проекта занимался руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин. Он рассказал «Реальному времени», как пришел к этой идее, почему выбрал площадкой YouTube и кто является целевой аудиторией проекта.



Ли Чжаньшу в Казани

В Казань прибыла очередная делегация из Китая. На важность этого визита указывает то, что во главе этой группы — председатель комитета всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. Этот человек входит в тройку самых статусных чиновников страны.

В программе китайских гостей были посещение Казанского вертолетного завода, КФУ и Нацмузея РТ, рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



Банкротство подрядчика «Татойлгаза» и «Татнефти»

Арбитражный суд Татарстана рассмотрит дело о банкротстве компании турецкого бизнесмена Динчера Эреля, строившего здания в Татарстане, ХМАО и других регионах. Параллельно предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 355 млн рублей.

Предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 355 млн рублей. Фото ugra-tv.ru

В его портфолио административные здания «Татойлгаза» и «Татнефти», Соборная мечеть в Альметьевске и еще несколько объектов в нефтяной столице Татарстана. В Казани его компаниями в начале 2000-х были возведены элитный фитнес-центр на улице Хади Такташа, бизнес-центр «Пушкинский» и жилой дом на Курской.



Матч «КАМАЗ» — «Спартак»

Встреча челнинского ФК «КАМАЗ» с московским «Спартаком» стала одним из самых громких событий недели. Ажиотаж вокруг матча поднялся задолго до его проведения. Обсуждалась и возможность переноса игры из Набережных Челнов, и проблемы с билетами, и пресловутые «клетки», в которые были заперты болельщики.

Корреспондент «Реального времени» побывал на долгожданной игре, пообщался с болельщиками обоих клубов, оценил игру команд и организацию матча.



Арест замглавы Росреестра по РТ

На уходящей неделе задержали и арестовали замруководителя управления Росреестра по РТ Аду Зайнуллину. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Следствие утверждает, что чиновница заставила подчиненного зарегистрировать два участка по поддельным документам.



Аде Зайнуллиной предъявлены обвинения в мошенничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Фото Ирины Плотниковой

Минниханов против упразднения сельских поселений

Госсовет Татарстана провел свое третье заседание. Во время обсуждения поправок к закону о местном самоуправлении президент РТ Рустам Минниханов высказался против введения сельских округов.

Глава республики обратил внимание, что новый закон повлечет упразднение таких административных единиц, как сельские поселения. По его мнению, это приведет к отдалению власти от населения.



Скейт-парк под «Миллениумом»

В Казани начались работы по обустройству «молодежной зоны» под мостом «Миллениум». Московское ООО «Спортивная архитектура» занялось строительством скейт-парка на этом участке. Как подтвердили «Реальному времени» в Минмолодежи Татарстана, эти работы — начало реализации большого проекта.

В Казани начались работы по обустройству «молодежной зоны» под мостом «Миллениум». Фото Максима Платонова

E-commerce заходит в Татарстан



Ozon запустит в Татарстане логистический центр в середине 2020 года. Первая очередь распределительного хаба Ozon займет 38 тыс. кв. метров в промпарке «Зеленодольск». Проект оценивается в 1 млрд рублей.

Компания планирует хранить и обрабатывать в этом хабе почти 1 млн товарных наименований для покупателей в радиусе не более 1 тысячи километров.

Новое дело Зиннурова



В Казани следствие возобновило уголовное дело об уведенных деньгах покупателей автомобилей Skoda. Подозреваемыми вновь будут числиться экс-владелец холдинга «Сапсан» Ильдар Зиннуров и двое его подчиненных. Потерпевшие потеряли около 12 млн рублей, заплатив за машины, но так и не получив их. Около двух десятков клиентов пытаются вернуть деньги или получить машины с 2012 года.

Подозреваемыми вновь будут числиться экс-владелец холдинга «Сапсан» Ильдар Зиннуров и двое его подчиненных. Фото Ирины Плотниковой

Из Татарстана с любовью



Мусульмане Татарстана помогли восстановить школу в Сирии. Общероссийский благотворительный проект собрал на нее около $40 тысяч — существенный вклад в эту сумму внесли верующие республики.