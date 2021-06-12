Госсовет Татарстана «под ружьем»: главной целью сессии стал пакет законопроектов об оружии

Законодатели республики предлагают повысить возрастной ценз для «стрелков», ужесточить требования к психическому здоровью и контроль за обращением боеприпасов

Долгим и непростым оказалось XXII заседание Госсовета Республики Татарстан: повестку дня практически полностью сформировала трагедия в казанской гимназии №175, потеснив даже такое значимое событие, как 30-летний юбилей введения в Татарстане института президентства. О том, как поздравляли первого президента республики, обосновывали проекты федеральных законов, направленных на предотвращение шутинга в школах (и не только в школах), и спорили о наведении порядка с безнадзорными животными на улицах городов и сел — в репортаже «Реального времени»

Институту президентства в Татарстане — 30 лет



XXII сессия Госсовета началась с поздравления первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

— Хочу вам напомнить, что 30 лет назад Верховным Советом республики был учрежден институт президентства, который в значительной мере уравновесил нашу политико-правовую систему, придал ей созидательную динамику, — обратился к депутатам председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. — Двумя месяцами позже, 12 июня 1991 года, впервые большинством голосов всенародно был избран президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Поздравляя первого президента — ныне Государственного Советника РТ, председатель Госсовета подчеркнул:

— Авторитетный и ответственный политик, без преувеличения мирового масштаба, Герой Труда Российской Федерации, Минтимер Шарипович внес огромный, я бы сказал — беспрецедентный вклад в формирование новой государственности республики и страны в целом. Деятельность Шаймиева на посту президента во многом заложила фундамент уникальной «модели Татарстана», отличающейся эффективным взаимодействием с федеральным центром, реализацией продуманной экономической стратегии, ситуацией социальной и межэтнической стабильности. И сегодня Минтимер Шарипович вместе с нами активно занимается делами на посту Государственного Советника Татарстана, председателя Попечительского совета Фонда возрождения памятников истории и культуры республики.



В перерыве заседания депутаты ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию со дня избрания первого президента Республики Татарстан. Фото: tatarstan.ru

В перерыве заседания депутаты ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию со дня избрания первого президента Республики Татарстан.

— Введение института президентства в Татарстане 30 лет назад — это новый этап парламентаризма и новый этап в жизни республики в целом, — сказала «Реальному времени» зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова. — Институт президентства в РТ уравновешивал и определял все уровни власти. В лице президента появился гарант перед населением ответственности всех уровней исполнительной власти за качество жизни, за порядок, мир и согласие в республике.

Россия же, по словам Татьяны Ларионовой, получила тогда «сильную и авторитетную республику в лице Татарстана, который стал маяком для многих других».

Возрастной ценз и срок «выдержки» для желающих вооружиться

Госсовет одобрил вчера целый пакет законодательных инициатив, ставших «эхом» трагедии в казанской гимназии №175.

Депутаты предлагают повысить возраст, дающий право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой. Теперь всем этим можно будет владеть только с 21 года. Правда, с оговоркой на призывников и на тех, кто служит в государственных военизированных организациях, имеет воинские звания, специальные звания или классные чины юстиции.

— И еще: приобретающий оружие для самообороны гражданин должен [к этому моменту] 5 лет владеть оружием ограниченного поражения, то есть иметь как бы пятилетний срок «выдержки», — уточнил, выступая перед депутатами, член Комитета Госсовета по законности и правопорядку Игорь Бикеев.

Игорь Бикеев: «Приобретающий оружие для самообороны гражданин должен [к этому моменту] 5 лет владеть оружием ограниченного поражения, то есть иметь как бы пятилетний срок «выдержки». Фото: tatarstan.ru

Требуются поручители…

Эту инициативу депутаты поддержали единодушно, однако пыл охладил присутствовавший на заседании президент Татарстана:

— Я боюсь, как бы наша инициатива не перешла в возрастной ценз, — заметил Рустам Минниханов.

Он указал, что проблему представляет не только оборот гражданского оружия:

— Почему мы не говорим об обороте боеприпасов? Какой-то регламент должен быть и по боеприпасам.

А еще президент Татарстана напомнил, что в России «очень серьезное оружейное лобби», которому жесткие ограничения невыгодны. И посоветовал депутату Госдумы Ильдару Гильмутдинову, который будет представлять законопроект в Госдуме, «провести серьезную подготовительную работу».

Вспомнили депутаты и о том, что в советское время хорошо работала система, которая при покупке охотничьего оружия обязывала гражданина к членству в охотничьей организации, причем за него должны были поручиться более опытные ее участники. При этом, отметили депутаты, поручители должны нести реальную ответственность по закону за поведение того, за кого они поручились.

Рустам Минниханов: «Я боюсь, как бы наша инициатива не перешла в возрастной ценз». Фото: tatarstan.ru

… и превентивные меры



Еще одна законодательная инициатива, появившаяся вследствие трагедии в гимназии №175, касается ограничения в досудебном порядке распространения в интернете информации о способах и методах создания самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия, восстановления боевых свойств списанного оружия, а также информации, героизирующей преступления, подобные совершенному в казанской гимназии.

— Был случай, когда гражданин избил педофила, избитый погиб, а граждане, увидев эту информацию, стали высказываться в поддержку таких действий под статьями в СМИ, — напомнил депутат от КПРФ Артем Прокофьев и поинтересовался, какую именно информацию авторы законопроекта предлагают блокировать — определенную или «всю», давая таким образом понять, что возможно нарушение свободы слова для средств массовой информации.

— Наш комитет предложил внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — возразил докладчик — председатель Госкомитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

— Речь идет об анонимной информации, которая героизирует такие поступки. Чем быстрее снять такую информацию, тем лучше! — вмешался в обсуждение Фарид Мухаметшин. — А то под новостями в соцсетях были комментарии: «Какой красивый татарин! Сколько людей расстрелял».

Одновременно татарстанские депутаты предложили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Сейчас ответственность за размещение подобных материалов в Сети не предусмотрена. Депутаты предлагают ввести ее, причем превентивную: когда еще нет жертвы преступления, но имеются все признаки лица, находящегося под влиянием преступного воздействия. Если поправки будут приняты, то за публичное распространение в телекоммуникационных сетях информации, оказывающей деструктивное воздействие, гражданам будет грозить штраф от 300 до 700 тысяч рублей, а группам лиц — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Фарид Мухаметшин: «Речь идет об анонимной информации, которая героизирует такие поступки. Чем быстрее снять такую информацию, тем лучше!» Фото: tatarstan.ru

Лишение за пьянку

Депутаты Государственного совета Республики Татарстан хотят также ужесточить российский Кодекс об административных правонарушениях. Они выступили с законодательной инициативой: если у человека, находящегося в состоянии опьянения, будет при себе оружие, а также если он не выполнит законное требование сотрудника полиции пройти медосвидетельствование, оружие будет подлежать конфискации.

Также предлагается усилить ответственность за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему, незаконное приобретение, продажу, передачу, перевозку оружия — депутаты хотят поднять штраф до 5 тысяч рублей.

«Председателю Госдумы напишем по-русски»

А еще депутаты приняли обращения к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и председателю Государственной думы России Вячеславу Володину.

Мишустина наши законодатели попросили принять меры к тому, чтобы скорее скорректировать подзаконные нормативные правовые акты, определяющие допуск гражданина к получению оружия, — в частности, изменить действующий порядок медицинского освидетельствования на предмет психического здоровья. Сейчас все сводится к получению справки о том, что гражданин не состоит на психоневрологическом учете. Депутаты предлагают ввести обязательное прохождение психологического тестирования по стандартным методикам, а при сомнительном результате комиссионно решать, разрешить ли человеку покупать оружие.

Вячеслава Володина татарстанские законодатели попросили «активизировать на федеральном и межгосударственном уровнях… работу по совершенствованию правового регулирования в данной области».

— С обращением я согласен, но последний пункт некорректно составлен, — проявил редакторские наклонности депутат Николай Рыбушкин. — Чью работу активизировать? Володина или Госдумы?

Коллеги заспорили, но вмешался Фарид Мухаметшин:

— Хорошо, мы более по-русски напишем…

Ильсур Хадиуллин: «Человек с оружием — это не сильный человек. Сильный — тот, кто может разрешать любые вопросы и проблемы без оружия». Фото: tatarstan.er.ru

«Человек с оружием — не сильный человек»

— Такой законопроект должен был появиться уже давно, — прокомментировал «Реальному времени» законодательные инициативы, касающиеся обращения с оружием, министр образования РТ Ильсур Хадиуллин. — Зачем давать оружие 18-летнему человеку, который в армии не служил, многого не видел в жизни? Главное для выпускников школ — умение применять полученные знания на практике. А от кого им защищаться? Друг от друга? Так надо защищаться с помощью выработанных веками традиций. У нас не было принято хвататься за оружие! Человек с оружием — это не сильный человек. Сильный — тот, кто может разрешать любые вопросы и проблемы без оружия.

По мнению министра, сейчас очень многое зависит не только от законодательства, которое ограничивает применение и приобретение оружия:

— Прежде всего должен быть контроль со стороны общества! Люди не должны стремиться к покупке и применению оружия, и воспитывать детей в таком духе должны школа и родители — без них школа мало что сможет сделать. Мы должны знать каждого ребенка, его душевное состояние. И учителю должны вернуть его функцию, перестать его отвлекать от основной работы, делать его модератором. Организатором разных мероприятий. Главная миссия учителя — воспитание.

«Собачья» работа

Госсовет вчера вернулся к проблеме безнадзорных животных. Гуманное обращение с безнадзорными собаками обернулось тем, что несмотря на предусмотренную законом стерилизацию, они расплодились и стали повсеместно сбиваться в опасные стаи, которые, как заметил Фарид Мухаметшин, живут уже по своим законам.

Депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…»: ввести регистрацию собак и кошек владельцами, разрешить повторный отлов животных для вакцинации против бешенства, а главное — снять запрет на отлов безнадзорных животных, имеющих неснимаемые или несмываемые метки, установить запрет на возвращение бесхозяйных животных на места обитания на территории образовательных и медицинских организаций, детских игровых площадок.

Марат Гадеев: «Принятие этого закона ничего не решает. Надо усилить работу по действующим законам». Фото: tatarstan.ru

Однако энтузиазм коллег остудил депутат Марат Галеев:

— Принятие этого закона ничего не решает. Надо усилить работу по действующим законам.

Он указал, что сейчас организации, которые должны осуществлять отлов, вакцинацию и стерилизацию бродячих животных, просто не справляются с этой задачей. А еще обратился к спорящим депутатам. Которые, как обнаружилось, толком даже не знают, кто именно «отвечает» за бродячих собак в населенных пунктах республики:

— Ребята, ну вы немножко читайте законы, по которым живете!

Вода — это беда

В длинном заседании депутаты сделали перерыв на «Парламентский час», который был посвящен обеспечению республики чистой водой. Пролил свет на ситуацию с водой министр строительства и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он сообщил, что из общего числа источников воды на территории Татарстана 20% не отвечают требованиям санитарных норм, а износ 18,61 тыс. километров сетей водоснабжения республики достиг 54%. Причем, подчеркнул он, 5,85 тыс. километров, то есть 31,5% из них требуют уже не ремонта, а замены.

Доля утечек из худых водопроводов составляет на сегодня 12,3% от всей поставляемой воды, а 86% от всех аварий, которые регистрируются в коммунальном хозяйстве Татарстана, происходят именно на водопроводах. При этом, дал понять Айзатуллин, чинить сети просто не на что и намекнул на ухудшение ситуации, если население не начнет платить за воду по более высоким тарифам:

— 24 процента организаций коммунального комплекса — убыточные из-за ограничения роста тарифов. Это не дает возможность вести реконструкцию.

Марат Айзатуллин: «24 процента организаций коммунального комплекса — убыточные из-за ограничения роста тарифов. Это не дает возможность вести реконструкцию». Фото: tatarstan.ru

Как выяснилось, в самый низкий тариф на воду — в Казани, 21,42 рубля за кубометр, а самый высокий — в Альметьевске, свыше 43 рублей за куб. Ведь в нефтеград воду качают из Челнов, за 150 километров. Но дороже всего за воду платят жители Тетюшского района — больше 49 рублей за кубометр.

Решать проблему переоснащения республиканской системы водоснабжения министр предложил через заключение концессионных соглашений с инвесторами и включения в тариф инвестиционной составляющей.

— А как обеспечивается качество воды на бесхозных объектах? — заинтересовался депутат Игорь Бикеев.

— Они на селе, это объекты, заброшенные еще колхозами. Там надлежащего контроля качества нет, — сообщил Айзатуллин.

Развернувшуюся было дискуссию погасил Фарид Мухаметшин, рассердившийся на депутатов, которые начали выкрикивать вопросы с мест, не включая микрофонов:

— Когда появится культура в этом созыве?..