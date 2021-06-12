Госсовет Татарстана «под ружьем»: главной целью сессии стал пакет законопроектов об оружии
Законодатели республики предлагают повысить возрастной ценз для «стрелков», ужесточить требования к психическому здоровью и контроль за обращением боеприпасов
Долгим и непростым оказалось XXII заседание Госсовета Республики Татарстан: повестку дня практически полностью сформировала трагедия в казанской гимназии №175, потеснив даже такое значимое событие, как 30-летний юбилей введения в Татарстане института президентства. О том, как поздравляли первого президента республики, обосновывали проекты федеральных законов, направленных на предотвращение шутинга в школах (и не только в школах), и спорили о наведении порядка с безнадзорными животными на улицах городов и сел — в репортаже «Реального времени»
Институту президентства в Татарстане — 30 лет
XXII сессия Госсовета началась с поздравления первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
— Хочу вам напомнить, что 30 лет назад Верховным Советом республики был учрежден институт президентства, который в значительной мере уравновесил нашу политико-правовую систему, придал ей созидательную динамику, — обратился к депутатам председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. — Двумя месяцами позже, 12 июня 1991 года, впервые большинством голосов всенародно был избран президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Поздравляя первого президента — ныне Государственного Советника РТ, председатель Госсовета подчеркнул:
— Авторитетный и ответственный политик, без преувеличения мирового масштаба, Герой Труда Российской Федерации, Минтимер Шарипович внес огромный, я бы сказал — беспрецедентный вклад в формирование новой государственности республики и страны в целом. Деятельность Шаймиева на посту президента во многом заложила фундамент уникальной «модели Татарстана», отличающейся эффективным взаимодействием с федеральным центром, реализацией продуманной экономической стратегии, ситуацией социальной и межэтнической стабильности. И сегодня Минтимер Шарипович вместе с нами активно занимается делами на посту Государственного Советника Татарстана, председателя Попечительского совета Фонда возрождения памятников истории и культуры республики.
В перерыве заседания депутаты ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию со дня избрания первого президента Республики Татарстан.
— Введение института президентства в Татарстане 30 лет назад — это новый этап парламентаризма и новый этап в жизни республики в целом, — сказала «Реальному времени» зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова. — Институт президентства в РТ уравновешивал и определял все уровни власти. В лице президента появился гарант перед населением ответственности всех уровней исполнительной власти за качество жизни, за порядок, мир и согласие в республике.
Россия же, по словам Татьяны Ларионовой, получила тогда «сильную и авторитетную республику в лице Татарстана, который стал маяком для многих других».
Возрастной ценз и срок «выдержки» для желающих вооружиться
Госсовет одобрил вчера целый пакет законодательных инициатив, ставших «эхом» трагедии в казанской гимназии №175.
Депутаты предлагают повысить возраст, дающий право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой. Теперь всем этим можно будет владеть только с 21 года. Правда, с оговоркой на призывников и на тех, кто служит в государственных военизированных организациях, имеет воинские звания, специальные звания или классные чины юстиции.
— И еще: приобретающий оружие для самообороны гражданин должен [к этому моменту] 5 лет владеть оружием ограниченного поражения, то есть иметь как бы пятилетний срок «выдержки», — уточнил, выступая перед депутатами, член Комитета Госсовета по законности и правопорядку Игорь Бикеев.
Требуются поручители…
Эту инициативу депутаты поддержали единодушно, однако пыл охладил присутствовавший на заседании президент Татарстана:
— Я боюсь, как бы наша инициатива не перешла в возрастной ценз, — заметил Рустам Минниханов.
Он указал, что проблему представляет не только оборот гражданского оружия:
— Почему мы не говорим об обороте боеприпасов? Какой-то регламент должен быть и по боеприпасам.
А еще президент Татарстана напомнил, что в России «очень серьезное оружейное лобби», которому жесткие ограничения невыгодны. И посоветовал депутату Госдумы Ильдару Гильмутдинову, который будет представлять законопроект в Госдуме, «провести серьезную подготовительную работу».
Вспомнили депутаты и о том, что в советское время хорошо работала система, которая при покупке охотничьего оружия обязывала гражданина к членству в охотничьей организации, причем за него должны были поручиться более опытные ее участники. При этом, отметили депутаты, поручители должны нести реальную ответственность по закону за поведение того, за кого они поручились.
… и превентивные меры
Еще одна законодательная инициатива, появившаяся вследствие трагедии в гимназии №175, касается ограничения в досудебном порядке распространения в интернете информации о способах и методах создания самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия, восстановления боевых свойств списанного оружия, а также информации, героизирующей преступления, подобные совершенному в казанской гимназии.
— Был случай, когда гражданин избил педофила, избитый погиб, а граждане, увидев эту информацию, стали высказываться в поддержку таких действий под статьями в СМИ, — напомнил депутат от КПРФ Артем Прокофьев и поинтересовался, какую именно информацию авторы законопроекта предлагают блокировать — определенную или «всю», давая таким образом понять, что возможно нарушение свободы слова для средств массовой информации.
— Наш комитет предложил внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — возразил докладчик — председатель Госкомитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.
— Речь идет об анонимной информации, которая героизирует такие поступки. Чем быстрее снять такую информацию, тем лучше! — вмешался в обсуждение Фарид Мухаметшин. — А то под новостями в соцсетях были комментарии: «Какой красивый татарин! Сколько людей расстрелял».
Одновременно татарстанские депутаты предложили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Сейчас ответственность за размещение подобных материалов в Сети не предусмотрена. Депутаты предлагают ввести ее, причем превентивную: когда еще нет жертвы преступления, но имеются все признаки лица, находящегося под влиянием преступного воздействия. Если поправки будут приняты, то за публичное распространение в телекоммуникационных сетях информации, оказывающей деструктивное воздействие, гражданам будет грозить штраф от 300 до 700 тысяч рублей, а группам лиц — лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Лишение за пьянку
Депутаты Государственного совета Республики Татарстан хотят также ужесточить российский Кодекс об административных правонарушениях. Они выступили с законодательной инициативой: если у человека, находящегося в состоянии опьянения, будет при себе оружие, а также если он не выполнит законное требование сотрудника полиции пройти медосвидетельствование, оружие будет подлежать конфискации.
Также предлагается усилить ответственность за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему, незаконное приобретение, продажу, передачу, перевозку оружия — депутаты хотят поднять штраф до 5 тысяч рублей.
«Председателю Госдумы напишем по-русски»
А еще депутаты приняли обращения к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и председателю Государственной думы России Вячеславу Володину.
Мишустина наши законодатели попросили принять меры к тому, чтобы скорее скорректировать подзаконные нормативные правовые акты, определяющие допуск гражданина к получению оружия, — в частности, изменить действующий порядок медицинского освидетельствования на предмет психического здоровья. Сейчас все сводится к получению справки о том, что гражданин не состоит на психоневрологическом учете. Депутаты предлагают ввести обязательное прохождение психологического тестирования по стандартным методикам, а при сомнительном результате комиссионно решать, разрешить ли человеку покупать оружие.
Вячеслава Володина татарстанские законодатели попросили «активизировать на федеральном и межгосударственном уровнях… работу по совершенствованию правового регулирования в данной области».
— С обращением я согласен, но последний пункт некорректно составлен, — проявил редакторские наклонности депутат Николай Рыбушкин. — Чью работу активизировать? Володина или Госдумы?
Коллеги заспорили, но вмешался Фарид Мухаметшин:
— Хорошо, мы более по-русски напишем…
«Человек с оружием — не сильный человек»
— Такой законопроект должен был появиться уже давно, — прокомментировал «Реальному времени» законодательные инициативы, касающиеся обращения с оружием, министр образования РТ Ильсур Хадиуллин. — Зачем давать оружие 18-летнему человеку, который в армии не служил, многого не видел в жизни? Главное для выпускников школ — умение применять полученные знания на практике. А от кого им защищаться? Друг от друга? Так надо защищаться с помощью выработанных веками традиций. У нас не было принято хвататься за оружие! Человек с оружием — это не сильный человек. Сильный — тот, кто может разрешать любые вопросы и проблемы без оружия.
По мнению министра, сейчас очень многое зависит не только от законодательства, которое ограничивает применение и приобретение оружия:
— Прежде всего должен быть контроль со стороны общества! Люди не должны стремиться к покупке и применению оружия, и воспитывать детей в таком духе должны школа и родители — без них школа мало что сможет сделать. Мы должны знать каждого ребенка, его душевное состояние. И учителю должны вернуть его функцию, перестать его отвлекать от основной работы, делать его модератором. Организатором разных мероприятий. Главная миссия учителя — воспитание.
«Собачья» работа
Госсовет вчера вернулся к проблеме безнадзорных животных. Гуманное обращение с безнадзорными собаками обернулось тем, что несмотря на предусмотренную законом стерилизацию, они расплодились и стали повсеместно сбиваться в опасные стаи, которые, как заметил Фарид Мухаметшин, живут уже по своим законам.
Депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…»: ввести регистрацию собак и кошек владельцами, разрешить повторный отлов животных для вакцинации против бешенства, а главное — снять запрет на отлов безнадзорных животных, имеющих неснимаемые или несмываемые метки, установить запрет на возвращение бесхозяйных животных на места обитания на территории образовательных и медицинских организаций, детских игровых площадок.
Однако энтузиазм коллег остудил депутат Марат Галеев:
— Принятие этого закона ничего не решает. Надо усилить работу по действующим законам.
Он указал, что сейчас организации, которые должны осуществлять отлов, вакцинацию и стерилизацию бродячих животных, просто не справляются с этой задачей. А еще обратился к спорящим депутатам. Которые, как обнаружилось, толком даже не знают, кто именно «отвечает» за бродячих собак в населенных пунктах республики:
— Ребята, ну вы немножко читайте законы, по которым живете!
Вода — это беда
В длинном заседании депутаты сделали перерыв на «Парламентский час», который был посвящен обеспечению республики чистой водой. Пролил свет на ситуацию с водой министр строительства и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Он сообщил, что из общего числа источников воды на территории Татарстана 20% не отвечают требованиям санитарных норм, а износ 18,61 тыс. километров сетей водоснабжения республики достиг 54%. Причем, подчеркнул он, 5,85 тыс. километров, то есть 31,5% из них требуют уже не ремонта, а замены.
Доля утечек из худых водопроводов составляет на сегодня 12,3% от всей поставляемой воды, а 86% от всех аварий, которые регистрируются в коммунальном хозяйстве Татарстана, происходят именно на водопроводах. При этом, дал понять Айзатуллин, чинить сети просто не на что и намекнул на ухудшение ситуации, если население не начнет платить за воду по более высоким тарифам:
— 24 процента организаций коммунального комплекса — убыточные из-за ограничения роста тарифов. Это не дает возможность вести реконструкцию.
Как выяснилось, в самый низкий тариф на воду — в Казани, 21,42 рубля за кубометр, а самый высокий — в Альметьевске, свыше 43 рублей за куб. Ведь в нефтеград воду качают из Челнов, за 150 километров. Но дороже всего за воду платят жители Тетюшского района — больше 49 рублей за кубометр.
Решать проблему переоснащения республиканской системы водоснабжения министр предложил через заключение концессионных соглашений с инвесторами и включения в тариф инвестиционной составляющей.
— А как обеспечивается качество воды на бесхозных объектах? — заинтересовался депутат Игорь Бикеев.
— Они на селе, это объекты, заброшенные еще колхозами. Там надлежащего контроля качества нет, — сообщил Айзатуллин.
Развернувшуюся было дискуссию погасил Фарид Мухаметшин, рассердившийся на депутатов, которые начали выкрикивать вопросы с мест, не включая микрофонов:
— Когда появится культура в этом созыве?..
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