Минниханов в Альметьевске встретился с конкурсантами «АгроНТИ — 2019» и посетил центр «Нефтяник»

Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Альметьевск для участия в мероприятиях в рамках Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

По прибытии глава РТ осмотрел новый центр хоккейной подготовки «Нефтяник». У него имеются две ледовых площадки, спортивный, гимнастический и тренажерный залы, зона для оттачивания бросков, раздевалки для команд ДЮСШ всех возрастов. При проектировании комплекса был изучен опыт работы детской хоккейной школы питерского клуба СКА и академии Павла Дацюка в Екатеринбурге. Заниматься в новом центре будут воспитанники ДЮСШ хоккейного клуба «Нефтяник», также свои сборы здесь проводят команды академии хоккея «Ак Барс», передает пресс-служба президента РТ.

Затем Минниханов посетил детский технопарк «Кванториум», на площадке которого в эти дни проходит VII Всероссийский конкурс «АгроНТИ — 2019» среди учеников 5-10 классов из Казани, Волгограда, Кемерова, Новосибирска и Саратова. Президент РТ осмотрел площадки конкурса, который проходит по 4 направлениям, а затем пообщался с конкурсантами и экспертами, и ознакомился с современными технологиями, применяемыми для решения прикладных задач в сфере сельского хозяйства.

Ранее Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.