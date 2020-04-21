«Зажила ли набережная правого берега Казанки, как планировалось? Конечно нет»

Архитекторы и краеведы — о проблемах благоустройства «казанского Сити», проекты которого презентовали 10 лет назад

Фото: Ринат Назметдинов

Весной 2010 года президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили концепцию благоустройства части правого берега Казанки вдоль улицы Сибгата Хакима, предполагавшую создание там зоны отдыха и пляжей, а также строительство гостиниц, клубов и спортивных объектов. Спустя 10 лет привести берег в порядок городские власти так и не смогли. «Реальное время» вспоминает различные проекты реконструкции территории, а также оценивает вместе с казанскими архитекторами и краеведами текущее состояние казанского правобережья.

Несбывшиеся планы

Концепция благоустройства правого берега реки Казанки, презентованная главе республики в апреле 2010 года, разрабатывалась йошкар-олинской торгово-промышленной группой «Одис». Тогда заявлялось о том, что между Ленинской и Кировской дамбами (по ул. Пролетарской) будет создана всесезонная зона отдыха.

Реконструкция набережной включала в себя создание пляжной зоны, террасных спусков к воде, строительство магазинов, клубов, пунктов проката инвентаря и мини-гостиниц. Также авторы проекта предусмотрели размещение там велосипедных дорожек и футбольных полей, а на самой реке должны были появиться декоративные фонтаны. К сожалению, к 2020 году эта территория мало изменилась.

За другую часть правого берега — между «Казань Ареной» и мостом «Миллениум» — в 2016 году решила взяться дирекция крупнейшего в городе стадиона во главе с Радиком Миннахметовым. Общая площадь благоустройства должна была составить около 29 га, а протяженность набережной — 2,6 км.

Открыть новую набережную должны были к ЧМ-2018, но она так и осталась на бумаге

Планы были поистине грандиозные — на берегу Казанки должны были появиться площадки для мини-гольфа, теннисные корты, паддл-теннис, футбольные мини-поля, два вейк-парка, яхт-клуб, арт-объекты, место для пикников, парк динозавров, рекреационная зона с ботаническим садом, самая длинная в мире скамейка и многое другое. Открыть новую набережную должны были к ЧМ-2018, но она так и осталась на бумаге.

Еще более глобальный проект, касающийся благоустройства всей прибрежной зоны Казанки (включая правый берег), осенью прошлого года был представлен мэром Казани Ильсуром Метшиным и помощником президента Татарстана Наталией Фишман-Бекмамбетовой. Предполагалось, что благоустройство затронет территорию протяженностью более 3 тыс. гектар, от исторического русла и Зилантова монастыря до Голубых озер.

Проект был рассчитан более чем на 10 лет, а в начале текущего года планировалось определить этапы реализации программы и выделить ее основные приоритеты. Так или иначе, жизнь вносит свои коррективы, и пока — из-за бушующей пандемии — не совсем понятно, когда заявленный проект приблизится к началу реализации.

«Не делали бы там коттеджные поселки сродни поселку Нефтяников»

Советник министра строительства РТ Николай Васильев констатирует: на сегодняшний день общая концепция благоустройства правого берега Казанки не очень явная. По его словам, за минувшие годы разрабатывалось не менее десяти различных проектов, однако единое видение так и не было сформировано.

— Были очень интересные отдельные проекты, которые предусматривали в том числе высотное строительство, но все это, конечно, связано с возможностью инвестирования, а инвестиционные возможности и предложения меняются, — комментирует Николай Васильев. — Общая идея понятна — надо формировать набережную и вид с левого берега на правый — и это правильно. Первая линия застройки предполагает крупные, интересные объемы — это тоже совершенно правильно. Также последовательно выдерживается линия того, чтобы сделать комфортной и доступной зону, прилегающую к Казанке. В целом критериев оценки объекта правого берега, вероятно, сейчас нет. Если же мы будем говорить о том, зажила ли набережная правого берега, как планировалось, то, конечно, нет. Есть совершенно объективные вопросы вложений в инфраструктуру.

Более позитивно на происходящее с правым берегом Казанки смотрит известный казанский краевед Алексей Клочков, призывая обратить внимание на то, как «хорошо смотрится город с Миллениума и Кремлевской дамбы».

— Хорошо сейчас рассуждать о том, какая хорошая раньше была Казань. Вся равнина вдоль Казанки, ее ближнее и дальнее устье — все было завалено грязью. А сейчас территорию привели в порядок, — напоминает краевед. — Единственное, не делали бы там коттеджные поселки сродни поселку Нефтяников, что на другом берегу. Делайте в Салмачах, в Царицыно, а здесь они неуместны. Был же план сделать длинную набережную — хорошая идея. Если сделать благоустроенную набережную от стадиона до Дворца единоборств, поднять немного землю, убрать болота с комарами, то все станет упорядоченно.

«Абсолютно не идут ноги и на правый берег Казанки»

Также по просьбе «Реального времени» свою оценку происходящему на правом берегу Казанки дал заслуженный архитектор РТ Сергей Саначин — он заявил, что не очень-то любит прогуливаться по этой территории.

— Есть места в городе, которые не хочется посещать. К примеру, бывшая улица Касаткина, район Тельмана, все, что севернее площади Свободы. Абсолютно не идут ноги и на правый берег Казанки, — делится эксперт. — В остальном могу сказать, что помню, как на градостроительных советах обсуждались новые спортивные объекты вдоль берега — это, на мой взгляд, было весьма интересно. Также заявлялся один объект, по-моему, по пляжным видам спорта. Это тоже хорошее дело. В целом предлагалось что-то неинтересное. Во всяком случае то, что восточнее панорамы — скучно и хаотично.

В свою очередь заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич указывает на то, что территория застраивалась в разное время и не была связана таким документом, который у нас предусмотрен градостроительным кодексом, как проект планировки территории.



— На все правое побережье такого документа не делалось. А на самом деле градостроительный кодекс предписывает это. Тем не менее ничего страшного на правом берегу сейчас не происходит. Территория подлежит дальнейшей детализации и улучшению. Я пока не вижу там жутких ошибок, которые не позволили бы довести дело до ума. То, что некоторые комплексы отличаются друг от друга стилистически, в этом нет ничего страшного. Этим поддерживается разнообразие городской среды. Гораздо важнее пешеходная и транспортная инфраструктуры, а также сама набережная и то, насколько удобно будет эту набережную использовать. Мне кажется, все это вполне возможно. Для этого просто надо проработать территорию в рамках проекта планировки, — резюмирует эксперт.