«Зажила ли набережная правого берега Казанки, как планировалось? Конечно нет»
Архитекторы и краеведы — о проблемах благоустройства «казанского Сити», проекты которого презентовали 10 лет назад
Весной 2010 года президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили концепцию благоустройства части правого берега Казанки вдоль улицы Сибгата Хакима, предполагавшую создание там зоны отдыха и пляжей, а также строительство гостиниц, клубов и спортивных объектов. Спустя 10 лет привести берег в порядок городские власти так и не смогли. «Реальное время» вспоминает различные проекты реконструкции территории, а также оценивает вместе с казанскими архитекторами и краеведами текущее состояние казанского правобережья.
Несбывшиеся планы
Концепция благоустройства правого берега реки Казанки, презентованная главе республики в апреле 2010 года, разрабатывалась йошкар-олинской торгово-промышленной группой «Одис». Тогда заявлялось о том, что между Ленинской и Кировской дамбами (по ул. Пролетарской) будет создана всесезонная зона отдыха.
Реконструкция набережной включала в себя создание пляжной зоны, террасных спусков к воде, строительство магазинов, клубов, пунктов проката инвентаря и мини-гостиниц. Также авторы проекта предусмотрели размещение там велосипедных дорожек и футбольных полей, а на самой реке должны были появиться декоративные фонтаны. К сожалению, к 2020 году эта территория мало изменилась.
За другую часть правого берега — между «Казань Ареной» и мостом «Миллениум» — в 2016 году решила взяться дирекция крупнейшего в городе стадиона во главе с Радиком Миннахметовым. Общая площадь благоустройства должна была составить около 29 га, а протяженность набережной — 2,6 км.
Планы были поистине грандиозные — на берегу Казанки должны были появиться площадки для мини-гольфа, теннисные корты, паддл-теннис, футбольные мини-поля, два вейк-парка, яхт-клуб, арт-объекты, место для пикников, парк динозавров, рекреационная зона с ботаническим садом, самая длинная в мире скамейка и многое другое. Открыть новую набережную должны были к ЧМ-2018, но она так и осталась на бумаге.
Еще более глобальный проект, касающийся благоустройства всей прибрежной зоны Казанки (включая правый берег), осенью прошлого года был представлен мэром Казани Ильсуром Метшиным и помощником президента Татарстана Наталией Фишман-Бекмамбетовой. Предполагалось, что благоустройство затронет территорию протяженностью более 3 тыс. гектар, от исторического русла и Зилантова монастыря до Голубых озер.
Проект был рассчитан более чем на 10 лет, а в начале текущего года планировалось определить этапы реализации программы и выделить ее основные приоритеты. Так или иначе, жизнь вносит свои коррективы, и пока — из-за бушующей пандемии — не совсем понятно, когда заявленный проект приблизится к началу реализации.
«Не делали бы там коттеджные поселки сродни поселку Нефтяников»
Советник министра строительства РТ Николай Васильев констатирует: на сегодняшний день общая концепция благоустройства правого берега Казанки не очень явная. По его словам, за минувшие годы разрабатывалось не менее десяти различных проектов, однако единое видение так и не было сформировано.
Более позитивно на происходящее с правым берегом Казанки смотрит известный казанский краевед Алексей Клочков, призывая обратить внимание на то, как «хорошо смотрится город с Миллениума и Кремлевской дамбы».
«Абсолютно не идут ноги и на правый берег Казанки»
Также по просьбе «Реального времени» свою оценку происходящему на правом берегу Казанки дал заслуженный архитектор РТ Сергей Саначин — он заявил, что не очень-то любит прогуливаться по этой территории.
В свою очередь заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич указывает на то, что территория застраивалась в разное время и не была связана таким документом, который у нас предусмотрен градостроительным кодексом, как проект планировки территории.
комментарии
Может и "заслуженный архитектор" подобреет и прогуляется по Новой Казани, которую он так не любит, но к созданию которой он "руку приложил".