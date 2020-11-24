Рамазан Абдулатипов: «В отношении России и ислама много информационных провокаций»

«Создаются целые фейковые пространства, основанные на лжи»

Сегодня Группа стратегического видения «Россия — исламский мир», которую возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов, провела онлайн-конференцию «Россия — исламский мир: перекрестки информационного сотрудничества». Форум проходил при поддержке постоянного представительства Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества (ОИС), Союза информационных агентств ОИС и Союза журналистов России. В форуме приняли участие российские и зарубежные медиаменеджеры, дипломаты, чиновники.

Модератором была советник ГСВ «Россия — исламский мир», востоковед Анна Беликова. К слову, представляя спикеров, она легко переходила с русского на арабский и наоборот.

Участники «встречи» в этот раз обсудили, в частности, перспективы взаимодействия стран ОИС и России в медийной сфере.

— Ряд мировых средств массовой информации продолжают активно противодействовать распространению правды о внешней и внутренней политике наших стран, при этом не только нарушая стандарты журналистской профессии и сложившиеся этические нормы, но и враждебно используя информационные технологии. В мире создаются целые фейковые пространства, основанные на бездоказательной прямой лжи. Это приводит к тому, что любой вопрос, противоречащий такому мейнстриму, фактически тонет в болоте двойных стандартов, — заявил заместитель главы ГСВ и зампредседателя Комитета по международным делам Совета Федерации Фарит Мухаметшин.

Фарит Мухаметшин отметил, что сегодня свобода слова нуждается в защите и призвал к отстаиванию этого принципа на международной арене. Фото russia-islworld.ru

Сенатор добавил, что сегодня свобода слова нуждается в защите. И он призвал к отстаиванию этого принципа на международной арене, защите журналистов, которые не боятся говорить правду, освещать события объективно.

Также он напомнил, что в прошлом году исполнилось 50 лет ОИС (Россия имеет статус наблюдателя в организации). Этому юбилею было посвящено специальное заседание ГСВ «Россия — исламский мир» в ноябре прошлого года в Уфе. Его проводил председатель Группы стратегического видения, президент РТ Рустам Минниханов при участии главы Башкортостана Радия Хабирова.

Цитируя Путина, Мухаметшин отметил, что Россия и ОИС являются союзниками, которые вместе противодействуют глобальным угрозам, регулируют конфликты и отстаивают социокультурное разнообразие мира. Москва — важный партнер для стран исламского мира.

Роль Москвы в урегулировании конфликтов

Специальный представитель РФ при ОИС Рамазан Абдулатипов развил мысль о взаимодействии России с исламскими странами. В частности, он отметил, что председатель ОИС Юсей аль-Усеймин высоко оценил роль Москвы в урегулировании военного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

— Многие конфликты на постсоветском пространстве возникают оттого, что мы начинаем противоречить историческому выбору народов России — нашему взаимодействию и дружбе. И Организация исламского сотрудничества отмечает роль России и президента Путина как новую возможность для достижения мира на Южном Кавказе, — сказал Абдулатипов.

Среди совместных задач России и стран ОИС он назвал борьбу с невежеством, которое навязывается и в религиозной сфере.

— В отношении России, в отношении ислама очень много информационных провокаций, имеющих цель дискредитировать Россию, ислам в глазах мировой общественности. В этом плане мы должны усилить взаимодействие, чтобы донести до людей истину, преодолеть ложь. Собака лает, караван идет. И мы должны продолжать делать свою работу, — считает спецпредставитель России при ОИС.

Абдулатипов считает, что укрепить информационное сотрудничество России с исламским миром можно на таких площадках, как KazanSummit, Петербургский международный экономический форум, Каспийский экономический форум. Фото: Ринат Назметдинов

Он добавил, что укрепить информационное сотрудничество России с исламским миром можно на таких площадках, как KazanSummit, Петербургский международный экономический форум, Каспийский экономический форум.

К слову, сегодняшнее мероприятие проводилось в рамках подготовки к VI Международному форуму мусульманских журналистов и блогеров, который запланирован на 2021 год в онлайн-формате.

Тимур Рахматуллин