Как Марат Садыков и Ко строят индустрию здоровья в Татарстане

Для нормальной организации работы первичного звена здравоохранения республика нуждается в кадрах и деньгах

Фото: Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения, обеспечив доступность медицинской помощи в малых населенных пунктах. Актуальность этой проблемы для Татарстана высветила дискуссия на прошедшем недавно в Казани заседании экспертного клуба «Волга», где говорилось о том, как ситуация в здравоохранении влияет на уровень удовлетворенности населения властью. Как Минздрав РТ строит индустрию здоровья в республике и какова в этом личная роль главы ведомства Марата Садыкова, разбиралось «Реальное время».

Кадры решают все



Организованное агентством «Теория Дарвина» заседание экспертного клуба «Волга» в столице Татарстана обернулось бурным обсуждением в том числе тезиса «здравоохранение — инструмент обеспечения социальной стабильности, повышения доверия к власти, социального самочувствия и социального оптимизма».

А руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин увел дискуссию в неожиданную сторону, заявив, что успехи Казани в здравоохранении фактически являются успехами в «здравовосстановлении, когда здоровье уже потеряно». Отметив, что на образ жизни системе здравоохранения как лечебной системе влиять сложно, он сделал вывод: «Надо ставить вопрос об ответственности самого человека!»

Игорь Задорин увел дискуссию в неожиданную сторону, заявив, что успехи Казани в здравоохранении фактически являются успехами в «здравовосстановлении, когда здоровье уже потеряно». Фото Рината Назметдинова

— Вопрос в том, как население оценивает наши усилия, — вернул дискуссию «на землю» Марат Садыков. — Здравоохранение не только [политический] инструмент, но и основной индикатор в анализе благосостояния республики. Продукт «здоровье» никто еще не оценил. Основная цель здравоохранения — это рост продолжительности жизни, вторая — обеспечить удовлетворенность и доступность медпомощи.

Заметив, что больной человек хочет вылечиться, а тот, кто не болен, хочет продолжать оставаться здоровым, он сделал вывод: стратегической целью здравоохранения должно стать внедрение здорового образа жизни с детсада и школы. Указал министр и способы достижения «здоровой картины»: «первые 50 процентов успеха — это развитие первичной медицины, а вторые 50 — ликвидация кадрового дефицита в отрасли».

Модель «здравосбережения»

Перед заседанием экспертного клуба «Волга» его участников «разогревали» двухдневным осмотром крупных татарстанских медучреждений — от Лаишевской ЦРБ до детища министра здравоохранения РТ Марата Садыкова — ГКБ №7, и РКБ. А корреспонденту «Реального времени» продемонстрировали новую амбулаторию в Песчаных Ковалях — как образец учреждения первичного звена, которое может послужить завоеванию политических симпатий населения в глубинке.

— Новая амбулатория в Песчаных Ковалях открылась в октябре прошлого года, — рассказала «Реальному времени» главврач Лаишевской ЦРБ Елена Коробова. — До этого в селе был лишь старый фельдшерско-акушерский пункт, без оборудования, без специалистов. Сейчас здесь работают не только терапевты и педиатры, но и узкие специалисты — рентгенолог, невролог, гинеколог, стоматолог. Здесь, на месте, делаются все виды ультразвуковых исследований, есть своя лаборатория. И что очень важно, есть своя станция скорой помощи — три бригады, каждая обслуживает до 17 вызовов в сутки. Сейчас, говорят сотрудники скорой, у них очень высокая загрузка — вызовы поступают не только от «своего» населения, но и от дачников, которых в районе едва ли не столько же, сколько прикрепленных к амбулатории местных жителей.

«Сейчас мы готовимся к открытию дневного стационара на 10 коек, — сообщил Фанис Алеев. — Работать он будет с 1 сентября с максимальной загрузкой — в две смены». Фото Инны Серовой

Песчано-Ковалинская амбулатория включена в проект «Единый кардиолог»: кардиограммы, снятые сотрудниками скорой помощи и в самой амбулатории, передаются по интернету в общую информационную систему, и их сразу же видит дежурный кардиолог РКБ. При тревожных симптомах принимается решение о госпитализации пациента, но еще до этого ему на месте оказывается первая помощь — вводятся обезболивающие, препараты для разжижения крови, чтобы предотвратить развитие осложнений.

— Сейчас мы готовимся к открытию дневного стационара на 10 коек, — сообщил «Реальному времени» заведующий амбулаторией Фанис Алеев. — Работать он будет с 1 сентября с максимальной загрузкой — в две смены.

Получается, Песчано-Ковалинская амбулатория фактически и является той самой «низовой» медицинской организацией, которая обеспечит профилактику заболеваемости, а именно диспансеризацию и медосмотры, своевременную, то есть по-настоящему раннюю, выявляемость заболеваний и своевременное начало лечения заболеваний на ранних стадиях (в том самом дневном стационаре, который скоро должен открыться).

Кабинеты ждут докторов

Упомянутые выше 50 процентов успеха стратегии, провозглашенной Маратом Садыковым, в Песчано-Ковалинской амбулатории налицо. Это сияющие краской и новым оборудованием кабинеты. А вот вторых 50 процентов — врачей — откровенно не хватает. Особенно педиатров и узких специалистов. Именно за это полгода назад на совещании в казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов подверг резкой критике глав районов.

Кабинеты в Песчано-Ковалинской амбулатории сияют краской и новым оборудованием. А вот врачей откровенно не хватает. Фото Инны Серовой

Педиатры, как рассказала заведующая Лаишевской ЦРБ, исправно приходят сюда работать и уходят… в декрет. Как будто материнством на рабочем месте заражаются. А на место декретницы человека подобрать трудно, потому что оно временно свободное. Но с узкими специалистами еще сложнее:

— Если раньше специализацию можно было получить на четырехмесячных курсах, то теперь надо отучиться три года. И даже на платные места трудно поступить из-за огромного конкурса. Вот здесь у нас кабинет офтальмолога. А офтальмолога у нас нет. С большим трудом удалось поступить на платное место в ординатуре моей «протеже» — мы с будущим специалистом, вузом и Минздравом заключили четырехсторонний договор, в котором предусмотрено, что половину стоимости обучения, а это 186 тысяч рублей в год, оплачивает она, а половину — мы.

Еще хуже обстоят дела с эндокринологами для первичного звена. Песчано-Ковалинской амбулатории такого специалиста за малочисленностью прикрепленного населения (сейчас 10 300 человек, а в перспективе — 13 тысяч) просто не положено. Несмотря на то, что диабет и заболевания щитовидной железы в Татарстане встречаются все чаще (на конец 2018 года в республике насчитывалось уже более 123 тысяч страдающих диабетом, а с 2012 года заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ выросла почти в два раза).

— Единственное, что мы можем в этой ситуации, — обеспечить пациентам с диабетом контроль уровня сахара и выписку льготных рецептов, — говорит Фанис Алеев. — Кровь можно сдать здесь, к пожилым и маломобильным пациентам медсестра выезжает на дом, а рецепты на бесплатные лекарства выписывает врач общей практики.

— Это наша гордость — врач-рентгенолог и узист Нияз Ахметзянов, — представила «хозяина» рентген-кабинета Елена Коробова. — Он здесь работает благодаря гранту президента РТ.

Полагающийся ему за переезд в село президентский грант для врачей в 500 тысяч рублей Ахметзянов планирует внести в счет оплаты соципотечной двухкомнатной квартиры. Фото Инны Серовой

Ахметзянов пояснил: полагающийся ему за переезд в село президентский грант для врачей в 500 тысяч рублей он планирует внести в счет оплаты соципотечной двухкомнатной квартиры в Столбище. Общая ее стоимость составляет 2,1 млн рублей, и доктор очень доволен тем, что четверть ее стоимости гарантированно будет оплачена. Правда, у него уже появились претензии к качеству жилья: в частности, территория перед новым домом, в котором он живет, до сих пор не благоустроена.

Всего благодаря грантам президента РТ и федеральной программе «Земский доктор», по которой за переезд в глубинку врачи получают 1 млн рублей на жилье, в Песчано-Ковалинскую амбулаторию удалось «заманить» трех врачей-специалистов — рентгенолога, стоматолога и педиатра. Осенью придет четвертый «земский доктор» — тоже педиатр.

«Индустрия здоровья» нуждается в деньгах и правильном освещении

На 2019—2021 годы на развитие в Татарстане системы оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здоровье» выделено почти 1 258,26 млн рублей. Еще без малого 344 млн республика получит по программе обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Но не всем эти суммы кажутся достаточными.

Подводя на прошлой неделе итоги заседания экспертного клуба «Волга», Игорь Задорин был явно огорчен:

— Когда все говорят о лечении, трудно говорить о том, каким образом сделать риски обращения за лечением меньше. Не получилось! Я за то, чтобы появилась индустрия здоровья, а не индустрия лечения, которая у нас есть.

Гузель Улумбекова предложила свою версию программы завоевания и укрепления политических симпатий населения. Фото Рината Назметдинова

Он подчеркнул, что не видит в Татарстане такого фактора политической нестабильности, как здравоохранение, поскольку «оно здесь не является дефицитной отраслью», но полагает, что на политическую стабильность повлиял бы все-таки не тезис «У нас лучше всего лечат», а «Мы самые здоровые».

Но Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, предложила свою версию программы завоевания и укрепления политических симпатий населения:

— В полтора раза нужно больше врачей и в полтора раза больше денег! И [за выделением денег] надо обращаться к депутатам не только здесь в Татарстане, но и к тем, кто сидит в Москве. Чтобы эти деньги дали! Нужно опять-таки использовать вертикаль власти. А мы будем помогать. Все просто!

Однако Марат Садыков указал на еще один эффективный, но обоюдоострый фактор:

— Потерять доверие [населения] можно быстро, а восстанавливать — очень долго. Ведь все общество виновато: посмотрите, какие фильмы снимались в Советском Союзе о враче, об участковом. А у нас в СМИ девяносто процентов негативной информации! Но ведь положительного сделано больше! Давайте говорить открыто и о других вещах, не только о негативе! Работа предстоит большая, есть ряд недоработок, и необходимо освещать ход реализации национальных проектов в СМИ.



Инна Серова, Ольга Голыжбина