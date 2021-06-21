Накроет ли Татарстан третья волна COVID-19? Республика готовит дополнительные койки

Всего 11%, а надо 50% — почему татарстанцы не торопятся привиться от ковида? А также выборы-2021 — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Москва продлила «ковидные нерабочие дни», ограничения из-за всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией введены в Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов. Татарстан пока держится, но свободных мест в ковид-госпиталях, по наблюдениям наших коллег из программы «7 дней» на телеканале «Новый век», почти не осталось. Медикам приходится вновь разворачивать койки в других клиниках под прием инфицированных. Об этом, а также о других событиях минувшей недели — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы.

«Видим тенденцию к увеличению заболеваемости»

Есть реальная угроза возникновения новой волны COVID-19, предупредил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Такие выводы напрашиваются сами, стоит проанализировать ситуацию в обеих столицах России — Москве и Санкт-Петербурге.

Программа «7 дней» с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции постоянно держит руку на пульсе эпидемиологической обстановки в регионе. В своем материале наши коллеги позволили себе добавить и личные наблюдения: в действующих ковидных госпиталях практически не осталось свободных мест. Инфицированных COVID-19, вновь начала принимать 16-я горбольница. На фоне очередного роста числа заболевших совершенно нелепо и безответственно выглядит нежелание людей сделать простейший шаг к тому, чтобы обезопасить самих себя и своих близких — вакцинироваться. Есть все: подготовленный персонал, достаточное количество самой вакцины. Развернуты стационарные и мобильные пункты вакцинации. Причем пациенты могут сами выбирать чем хотят привиться. Кроме «Спутник V» есть и «ЭпиВакКорона», и «КовиВак». Бесплатно! Но…

Для того, чтобы максимально затормозить распространение коронавирусной инфекции, нужно, чтобы вакцинировался каждый второй. Фото: Максим Платонов

В целом по Татарстану пока хотя бы первый компонент ввели лишь 11% населения. Для того, чтобы максимально затормозить распространение коронавирусной инфекции, нужно чтобы вакцинировался каждый второй. Сегодняшними темпами на достижение этого результата потребуется еще не менее года. А если точнее, то более 400 дней. Почему буксует кампания вакцинации? Наши коллеги из программы «7 дней» предполагают, что активную часть населения подталкивать и не нужно. Они сами уже взвесили все «за» и «против», приняли для себя решение и либо уже получили инъекцию, либо назначили для себя дату. Остальные, как их образно охарактеризовал автор материала о пандемийной обстановке в республике Михаил Любимов, — либо «ждуны», либо полагаются на авось. Вторые надеются на собственную удачу и то, что их-то точно беда минует. Пронесет, так сказать. Первые («ждуны») — ждут, изучают, приглядываются, надеясь успеть в последний момент заскочить в стремительно пролетающий мимо поезд. Вот только болезнь не предупреждает о своем визите заблаговременно. Сегодня чувствуешь себя прекрасно. Завтра — оказываешься под аппаратом ИВЛ, и врачи, уже больше года не знающие ни выходных, ни отпусков, вновь бьются за очередную жизнь и, к сожалению, не всегда побеждают.

Новые штаммы: английский, индийский… В Татарстане уже официально зарегистрировано 44 вариации смертельно опасного заболевания. И те лекарства, что хорошо помогают при одном штамме, на другой почти не действуют. Вакцина снизила бы риск самого заболевания, а если бы оно и случилось, то в гораздо менее опасной — ослабленной форме. Но инфантильность, боязнь, лень в конце-концов, толкают миллионы людей к тому, чтобы продолжать играть в русскую рулетку.

Онкология: степень излечения — 80%

Именно такие результаты демонстрирует сегодняшняя медицина. Там, где раньше бессильно опускались руки, сегодня люди в белых халатах в восьми случаях из десяти не просто останавливают болезнь, но и изгоняют ее полностью. Это — о приятном. Теперь — негатив: онкологические заболевания стремительно молодеют. Ежегодно и только в России выявляется до 4 тыс. новых случаев раковых заболеваний у детей в возрасте от 0 до 17 лет. Прирост в темпах за последние 20 лет — 20%. Взрослое население также стало болеть чаще. Примерно на те же 20%. И статистика не очень отличается от общемировой картины.

На прошлой неделе в Казани был открыт Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ. Фото: Ринат Назметдинов

Бороться с онкологическими заболеваниями помогают жесткий протокол лечения, современные медицинские центры и совершенное оборудование. На прошлой неделе в Казани был открыт Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ. Один из тех пяти, что планируются к открытию в России в ближайшие 3 года, и очень необходимый. ГУП «Татинвестгражданпроект» выступило разработчиком проектной документации центра. Разработчик фасадов и концепции интерьеров — архитектурное бюро Bespoke.



Прежнее отделение центра было переполнено вдвое. Новое же и оснащено по-новому: самой современной медицинской техникой. Центр получил возможность внедрять новые методики диагностики, лечения и реабилитации, вплоть до пересадки стволовых клеток.

Казанский центр детской онкологии введен в эксплуатацию. С этого момента он будет дарить надежду на выздоровление маленьким пациентам не только из Татарстана, но и со всего Поволжья.



19 сентября

Своим указом, президент России назначил дату проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации именно на эту дату. Всего россиянам предстоит выбрать 450 депутатов. Половина парламента будет избрана по партийным спискам, вторая — по одномандатным округам.

Уже сейчас политические партии, планирующие участие в битве за мандаты, окончательно определяются со списками тех, кто будет их представлять, утверждают программы. На этой неделе работу планируют завершить КПРФ, ЛДПР и объединенная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Партия «Единая Россия» уже провела съезд в Москве, где подвела окончательные итоги недавнего праймериз и окончательно согласовала свои списки кандидатов.

Голосование, как и в прошлом году, будет трехдневным. Фото: realnoevremya.ru

В нынешнем составе Госдумы РФ Татарстан представляют 16 депутатов. Задача на предстоящие выборы — не ослабить своих позиций. Общий список претендентов на депутатство — 20 человек: 15 — по партийному списку, еще 5 — попробуют свои силы в одномандатных округах. Примечательно, что половина — впервые будут участвовать в борьбе за депутатский мандат федерального уровня.

Центральная избирательная комиссия на следующий день после указа президента России Владимира Путина о проведении выборов в Госдуму 19 сентября приняла план и порядок голосования. Оно, как и в прошлом году, будет трехдневным.

Интернет-торговля

Или e-commerce. Особенно популярной эта тема стала в последний год. Причина — пандемия коноравируса, заставившая бизнес временно позакрывать торговые точки и искать новые каналы и способы сбыта. Для сравнения: к концу мая 2021 года, выручка татарстанских предпринимателей на маркетплейсах, показала вдвое большие результаты, чем за аналогичный предыдущий период. Задача к 2025 году — увеличить объемы онлайн-продаж еще вчетверо.

Именно об этом, а также о том, что помогает, а что тормозит развитие электронной торговли, на прошлой неделе предприниматели обсудили с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В числе озвученных проблем — неготовность части банковских систем к работе с самозанятыми. Еще один серьезный камень преткновения — необходимость выстраивать удобные логистические системы для оперативной и безопасной доставки товара потребителю. В том числе и иностранным покупателям: тем, кто готов покупать сделанное в Татарстане, но пока не знает — где и как это сделать.

Что помогает, а что тормозит развитие электронной торговли — на прошлой неделе предприниматели обсудили с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Фото: tatarstan.ru

По второму вопросу Рустам Минниханов сразу предложил возможное решение: в качестве основы новой логистической системы использовать возможности промышленных площадок и индустриальных парков республики. К решению вопроса также подключились профильные министерства и ведомства, и уже 15 июня Фонд поддержки предпринимательства предложил услугу для бизнеса и самозанятых в помощи по выходу на электронные торговые площадки.

Обо всем этом, а также о том, как Ольга Бузова подмостки МХАТа покоряла и что за постановку готовит театр имени Тинчурина, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 21 июня, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

