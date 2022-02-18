Обойтись без гастарбайтеров: КВЗ показал, как вывел мощности в Тетюши

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В Татарстане прогнозируют более медленный рост экономики в 103,6% и более оживленный приток инвестиций в 104,7%

Татарстанские предприниматели проявили умеренную активность при подаче заявок на получение льготного кредита по программе ФОТ 3.0. Для оживления инвестиций федеральные власти готовы внести радикальные корректировки в правовой режим ОЭЗ, но и без них в стране появилось в этом году сразу восемь новых особых экономических зон, которые будут конкурировать с «Алабугой», переживал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии. Несмотря на трудности, президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить рост ВРП Татарстана в 2022 году не менее чем на 3,6%. Подробности — в материале «Реального времени».

Экономика идет в рост на пару процентов

Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на коллегии подвел итоги 2021 года и обрисовал задачи социально-экономического развития республики в текущем, исключив из прогноза два последующих года, как это делали ранее. По его данным, валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана составил 3,259 трлн руб. (+3,8% к 2020 году в сопоставимых ценах), или 100,9% к допандемийному 2019 году.

Последняя цифра даже важнее, так как дала ему возможность заявить, что экономика республики восстановилась после коронавирусных ограничений. По его словам, восстановилось большинство отраслей экономики, за исключением общепита, который все еще не может работать в полную силу. Тем не менее розничный оборот превысил 1 млрд рублей, а средняя зарплата выросла на 105,8% — до 44 930 рублей, сообщил он.

По словам министра, восстановилось большинство отраслей экономики, за исключением общепита, который все еще не может работать в полную силу. Фото: tatarstan.ru

Согласно прогнозу министра, в предстоящем году экономика продолжит восстановительный цикл, и ожидаемый рост ВРП должен составить не менее 103,6%. Шагиахметов ожидает, что обеспечение устойчивого развития принесет экономике не менее 476 млрд рублей прибыли и рост заработной платы на 102,7%. При этом он подверг критике работу балансовых комиссий, которые формально выполняют работу по поиску оздоровительных процедур.

— Из 1663 предприятий (речь идет об убыточных) были найдены резервы роста только у 12, — возмущался министр. — В промышленности есть серьезные резервы роста.

Истоки инвестиций: СЗПК и больше ОЭЗ

Вторая задача на 2022 год — стимулирование притока инвестиций. По данным Шагиахметова, в прошлом году было привлечено 680 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 104,5%. На этот год задача более амбициозная — 745,4 млрд рублей, или 104,7%. «Соотношение инвестиций к ВРП должно быть не менее 25%, а у нас сейчас — 20,3%», — волновался он.

Источниками роста инвестиций глава Минэкономики видит пилотные инвестиционные проекты, которые могли бы стать потенциальными участниками для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Правда, он не стал называть тех, кто входит в список, и каким может быть общий объем инвестиций. Другим ресурсом рассматривается постановление правительства РФ №1119 для управляющих компаний ОЭЗ и промышленных парков. «В этом году появилось 8 новых ОЭЗ, конкуренция за инвесторов возрастает», — заострил он внимание.

Татарстан предлагает разрешить выпуск подакцизных товаров и расширить территорию «Алабуги» для нефтехимии. Фото: russez.ru

Замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев сообщил на коллегии, что федеральные власти готовятся переписать правовой режим ОЭЗ. Татарстан предлагает разрешить выпуск подакцизных товаров и расширить территорию «Алабуги» для нефтехимии.

— Минэкономразвития России учтет интересы Татарстана в части расширения территории особой экономической зоны «Алабуга» для размещения здесь проектов в области нефтехимии, — согласился замглавы Минэкономразвития РФ. — Важную роль для привлечения инвестиций играют особые экономические зоны республики. В 2022 году нами планируется продолжить работу по развитию законодательства об ОЭЗ. Знаю, что актуальными для Татарстана являются вопросы возможности подакцизной деятельности на территории ОЭЗ для проектов в сфере металлургии и расширение ОЭЗ «Алабуга» в целях поддержки инвестиций в нефтехимии.



ТОСЭР: «трехлетки» неинтересны?

Между тем министра экономики беспокоит, что «трехлетние» ТОСЭР, которые не могут давать льготы по страховым взносам, перестали быть интересны резидентам. «В ТОСЭР Татарстана в этом году планируется привлечь 34 новых резидента, 12,2 млрд инвестиций и создать около 2,8 тыс. рабочих мест, — сообщил министр экономики. — Для достижения данной задачи главам необходимо разработать и утвердить план мероприятий с конкретными мерами, направленными на достижение показателей эффективности ТОСЭР». Пока в этом году лишь один резидент ввел новое производство, до этого запустили 75 из 85 резидентов.

Шагиахметов сообщил, что, по данным на конец 2021 года, на татарстанских ТОСЭР зарегистрировано 118 резидентов, которыми осуществлено 42,1 млрд рублей инвестиций и создано около 20 тыс. рабочих мест. Из них в 2021 году — 11,3 млрд рублей инвестиций и 9,7 тыс. рабочих мест. В настоящее время в татарстанских ТОСЭР работает 121 компания, которая инвестировала 170 млрд рублей.

Плохой аппетит на ФОТ 3.0

Предприниматели не торопятся брать зарплатные кредиты по программе ФОТ 3.0. «С начала этого года ими было получено «зарплатных кредитов» всего на 3,023 млрд рублей, тогда как в целом по стране было роздано 88,7 млрд рублей», — сообщил Алексей Херсонцев, намекая на испортившийся аппетит МСП.

Предприниматели не торопятся брать зарплатные кредиты по программе ФОТ 3.0, — сообщил Алексей Херсонцев. Фото: economy.gov.ru

Льготные кредиты под 3% годовых выделяются субъектам МСП из отраслей, наиболее пострадавших в условиях кризиса. В период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность персонала на уровне 90%. ФОТ 3.0 пришел на смену предыдущей льготной программы ФОТ 2.0, со ставкой 2% годовых. 1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении около 7,7 млрд руб. на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0.

Глава КВЗ Владимир Гинсбург поделился опытом, как найти рабочую силу недалеко от Казани. По его словам, в прошлые годы с вертолетного завода ушло 700 рабочих на КАПО, поэтому они вывели часть сборочных операций в Тетюшский район. На мощностях Тетюшского механического завода выполняются 9300 позиций, и планируется довести до 11 000 тысяч позиций. Общая численность — 93 работника, средний возраст 44 года. По его словам, КВЗ планирует построить новый цех на 4,5 га и поднять заработную плату до 47 тысяч рублей. Министр экономики сообщил, что власти будут поддерживать локализацию казанских предприятий в муниципалитетах.



Держать рост!

Восстановительный рост экономики в 3,8% был отмечен в Татарстане в 2021 году, объем валового регионального продукта (ВРП) составил 3,3 трлн рублей.



«Наша стратегия — выйти к 2030 году на ВРП в объеме 5 трлн рублей», — подчеркнул Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

Сейчас важно закрепить набранную динамику, отметил президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минэкономики республики:

— Планы на текущий год не менее серьезные — не менее 103,6%. Это наш минимум, потому что наша стратегия — выйти к 2030 году на ВРП в объеме 5 трлн рублей, — подчеркнул он, поручив поискать резервы для роста экономики. — Центральной макроэкономической задачей для всех уровней власти является стимулирование инвестиционной активности. Ежегодный прирост инвестиций должен составлять минимум 5%.