Рустам Минниханов: «Процесс становления новой республики оказался гораздо более сложным, чем предполагали»

К 100-летию ТАССР президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подготовил статью для газеты «Республика Татарстан»

Фото: Максим Платонов

27 мая будет отмечаться 100-летие со дня подписания Декрета об образовании Автономной Татарской Советской Социалистической Республики. По случаю векового юбилея республики президент Рустам Минниханов написал статью. Она размещена в праздничном номере газеты «Республика Татарстан».

27 мая 1920 года в Москве был подписан декрет Всероссийского Центрального исполнительного комитета и Совнаркома РСФСР «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике». Под документом стояли подписи председателя ВЦИК М.И. Калинина, председателя СНК РСФСР В.И. Ленина, секретаря ВЦИК А.С. Енукидзе.

25 июня 1920 года Казанский губернский исполком полностью передал властные полномочия Временному революционному комитету АТССР.

Эти знаковые даты ознаменовали возрождение государственности татарского народа в новых исторических условиях и стали отправной точкой поступательного развития региона, который с древнейших времен являлся одним из крупных цивилизационных центров. Издревле на обживаемых землях Волги и Камы накапливались историко-культурные традиции мирного добрососедства народов и религий, развивались созидательные практики взаимоподдержки.

Декрет ВЦИК об АТССР от 27 мая 1920 года, первая страница. Фото предоставлено Государственным архивом РТ

К началу ХХ века данная территория достигла заметного уровня социально-экономического развития, стала крупным промышленным и сельскохозяйственным регионом нашей страны.

Одновременно происходили значительные изменения в духовно-культурной жизни татарского народа. В начале ХХ века татары уже сформировались в развитую нацию буржуазного типа, являющуюся одной из наиболее образованных в Российской империи. Благодаря гению Тукая и его сподвижников, среди татар получила широкое признание национальная литература, развивались печать, театральное искусство, политическая культура.

Представители татарского народа прошли школу общероссийских политических партий, думской деятельности. Целый ряд общественных деятелей участвовали в создании предпосылок демократического устройства территории страны. Под влиянием Февральской и Октябрьской революций 1917 года были предложены проекты административно-территориального переустройства Волго-Уральского региона в форме штата Идель-Урал, а позднее Татаро-Башкирской республики. Широкие массы населения вовлекались в процессы национально-государственного строительства, ибо в исторической памяти татар всегда сохранялся опыт государственности.

В марте 1919 года была образована Башкирская Автономная Республика. После этого вопрос государственности татар решился однозначно — путем образования отдельной Татарской республики. Работа по созданию республики проходила в течение нескольких месяцев 1920 года — с подготовки декрета, подписанного в мае, и до I Учредительного съезда Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов АТССР в сентябре, на котором был избран Президиум Татарского Центрального исполнительного комитета (ТатЦИКа) и сформировано первое правительство — Совет народных комиссаров Татреспублики.

Таким образом, рождение советской автономии в далеком 1920 году было предрешено исторически объективными процессами, всей логикой развития нашего региона и татарского народа.

Процесс становления новой республики оказался гораздо более сложным, чем предполагали современники.

Части Красной армии в Казани в 1918 году. Фото предоставлено Госархивом РТ

В 1918—1920 годах значительная часть национальной интеллигенции и крупных хозяйственников не приняла идеологию большевиков и эмигрировала за границу.

Молодой Татарской республике досталось лежащее в руинах народное хозяйство, серьезно пострадавшее в ходе Гражданской войны.

В первый год существования республика столкнулась с ужасающим бедствием — голодом. Он охватил свыше 2 миллионов татарстанцев. Бегство в другие регионы страны и смертность привели к тому, что население АТССР сократилось на 600 тысяч человек, исчезли 86 тысяч крестьянских хозяйств.

В рекордно короткие сроки в АТССР была проведена массовая коллективизация села, которая сопровождалась, как и в целом по стране, серьезными людскими и материальными потерями. В числе первых создаются колхоз в селе Спасск и Ново-Шешминская трудовая артель. К 1937 году, когда по новой Конституции республика была переименована в ТАССР, колхозы в ней объединяли 92% всех крестьянских хозяйств, им принадлежало 99% всех посевных площадей. Действовали 51 совхоз и 3847 колхозов, 91 МТС. За ускоренное развитие сельского хозяйства республика в 1934 году была награждена орденом Ленина.

В течение 10 лет (в 1927—1937 годах) в Татарской АССР была осуществлена индустриализация народного хозяйства. Уже к 1928 году были полностью восстановлены все отрасли промышленности и сельского хозяйства и введены десятки новых предприятий. Флагманами первых пятилеток являлись Казанская меховая фабрика, валяльно-войлочный и льнокомбинаты, Казанские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, фабрика кинопленки, Авиастрой, Казанский завод синтетического каучука, Зеленодольский судостроительный завод.

По примеру шахтера Алексея Стаханова в республике было развернуто движение за высокую выработку. С газетных полос не сходили имена Кузнецова, Сайфуллина, Нигметзянова, Носова, Садреева и многих других рабочих-стахановцев Татарии.

Наиболее разительные перемены в предвоенные годы произошли в духовной сфере. Распространение грамотности, активное развитие всех ступеней образования создали предпосылки для прироста интеллектуального потенциала Татарстана.

Казанский университет, 1920-е годы. Фото students.kpfu.ru

На базе Казанского университета и созданного в 1921 году в Казани Академического центра успешно развивалась наука. Потребности развивающейся республики вызвали открытие в 30-е годы целой сети крупнейших вузов: авиационного, химико-технологического, сельскохозяйственного, инженеров коммунального хозяйства, медицинского и юридического.

Стремительными шагами развивалась культура. В 30-е годы в Казани работали пять профессиональных театров. Широкое развитие получили такие жанры национального театра, как драма и музыкальная комедия. Самым серьезным достижением стало создание в 30-е годы национальной оперы и балета, симфонической музыки, кино, созидательных жанров изобразительного искусства.

Подлинный расцвет национальной культуры этих лет олицетворяют имена Галимджана Ибрагимова и Шарифа Камала, Мусы Джалиля и Мирхайдара Файзи, Хади Такташа и Салиха Сайдашева, Фарида Яруллина и Баки Урманче, Карима Тинчурина и Назиба Жиганова, Галиаскара Камала и Кави Наджми, Ильдара Зарипова и Лотфуллы Фаттахова.

Для развития государственности позитивную роль сыграли кампании по коренизации управленческого аппарата и реализации широкого применения татарского языка во всех отраслях государственного управления и руководства отраслями народного хозяйства. В эти процессы были вовлечены тысячи образованных молодых татар. В целом это способствовало формированию правильного понимания национальной специфики Татарской республики.

Таким образом, нет сомнения, что советская автономия создала все условия для превращения татар в передовую нацию с полнокровно развитой культурой и самосознанием.

Однако к концу тридцатых годов поступательное общественное развитие Татреспублики замедлилось.

Тяжелый урон татарской культуре нанесла двукратная смена алфавита — для широких масс населения стало недоступным шестисотлетнее письменное наследие татарского народа, выполненное на арабской графике.

Развернувшиеся политические репрессии 30-х годов коснулись в Татарстане более 70 тысяч человек. По данным «Книги памяти», в местах заключения погибли 13 938 татарстанцев, расстреляно 5 922 человека.

День памяти жертв политических репрессий на Архангельском кладбище Казани. Фото Олега Тихонова

Погибли первые руководители Татарской республики Бурхан Мансуров и Сахиб-Гарей Саид-Галиев, видный теоретик национально-государственного строительства Мирсаид Султан-Галиев, руководители республики 30-х годов Киям Абрамов, Михаил Разумов, Ахметсафа Давлетьяров, основоположник татарской литературы социалистического реализма Галимджан Ибрагимов, выдающийся историк Михаил Худяков, драматург Карим Тинчурин, писатель и общественный деятель Шамиль Усманов; были репрессированы председатель Казанского горсовета Павел Аксенов, художник Баки Урманче, комдив Якуб Чанышев, классик татарской поэзии Хасан Туфан, народный писатель Аяз Гилязов, казанская писательница Евгения Гинзбург и многие другие видные деятели Татреспублики.

Но, несмотря на серьезные людские утраты, Татарская республика накануне Великой Отечественной войны была одним из наиболее развитых регионов Советского Союза с созданными новыми отраслями промышленности и преобразованным сельским хозяйством, которое располагало значительными продовольственными ресурсами. Это сыграло важную роль в годы войны, когда республика стала одной из важнейших тыловых баз страны.

В 1939—1945 годах в действующую армию было призвано более 700 тысяч татарстанцев, около половины не вернулись с полей сражений.

Татарстанцы вписали славные примеры воинской доблести и трудового героизма в историю Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года одной из первых встретила врага пограничная застава под началом уроженца села Прости Нижнекамского района ТАССР Никиты Кайманова. Бойцы удерживали участок советско-финской границы 19 суток, когда враг ушел уже далеко вперед. За свой подвиг наш земляк удостоен звания Героя Советского Союза.

В партизанском отряде «Победа», действовавшем под Оршей, воевал в качестве подрывника, а затем начальника разведки известный татарский поэт Заки Нури.

В оккупированном Минске действовало разветвленное подполье, одним из организаторов которого был бывший водитель казанского трамвая, Герой Советского Союза Иван Кабушкин.

Уроженец Татарстана Петр Савинов, ведя в качестве командира танковой роты наступательные бои на Украине в 1943—1944 годах, уничтожил семь танков противника, самолет «Хейнкель-123», три самоходки и 14 бронетранспортеров, более 500 гитлеровцев. В последнем своем бою подбил четыре «тигра». Сам погиб, но не отступил с поля боя. Сегодня имя героя носит школа в Рыбно-Слободском районе республики.

Заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков Герой Советского Союза Магуба Сыртланова воевала в Красной Армии с июля 1941 года, совершила 780 боевых вылетов с боевым налетом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза с большой точностью бомбометания в самых сложных метеорологических условиях.

Уроженец Казани 17-летний сержант Борис Кузнецов отличился при форсировании Днепра в октябре 1943 года. С отделением связи на самодельном плотике под огнем противника он переправился через реку, проложил кабельную линию и установил связь передового отряда на плацдарме с артиллерийской батареей. В течение дня многократно исправлял повреждения линии связи. Будучи дважды ранен, остался в строю. Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов и сегодня среди нас. Он проводит большую военно-патриотическую работу среди молодежи.

Памятник Мусе Джалилю в Казани. Фото Дмитрия Резнова

Мы гордимся подвигами Петра Гаврилова, Николая Столярова, Газинура Гафиятуллина, Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Ильдара Маннанова, Сабира Ахтямова, Бориса Кузнецова и многих других воинов-героев Татарстана.

225 татарстанцев отмечены высшим воинским отличием — званием Героя Советского Союза, 48 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы, более 200 тысяч уроженцев Татарстана были награждены орденами и медалями.

Республика стала кузницей боевых резервов Красной Армии. Здесь прошли военную подготовку в системе всеобуча свыше 180 тысяч человек, были сформированы две авиационные и семь стрелковых дивизий, десять отдельных полков и батальонов, сотни боевых экипажей Военно-Воздушных Сил страны.

Столица республики Казань приняла 70 промышленных предприятий с их рабочими, 33 института Академии наук СССР, некоторые союзные наркоматы, Госбанк; в Чистополе, Казани и Елабуге разместились члены Союза писателей страны.

В республике действовали 75 военных госпиталей, которые вернули на фронт воинов по количеству 20 дивизий.

В годы войны на предприятиях республики производилось более

600 наименований оружия, боеприпасов, военной техники, около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии. Сельское хозяйство бесперебойно снабжало армию продовольствием.

Особое место занимает военная Казань.

На авиационных заводах города за годы войны было выпущено более 10 тысяч стратегических бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8, свыше 11 тысяч бомбардировщиков У-2 (каждый шестой боевой самолет военной авиации СССР).

На предприятиях Казани ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию. За годы войны было изготовлено 822 тысячи шинелей, 2,3 миллиона комплектов шаровар и гимнастерок, 8,2 миллиона комплектов нательного белья, 6 миллионов пар валенок, 5 миллионов пар армейских сапог, 4,4 миллиона шапок и другой продукции. В казанских госпиталях прошли курс лечения и реабилитации 334 тысячи бойцов и командиров Красной Армии.

Комсомольско-молодежная бригада моторного цеха авиазавода им. С.П. Горбунова. 1941-1945. Фото tatfrontu.ru

За значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик в 1984 году город Казань был награжден орденом Ленина. Это событие стало высоким признанием трудового героизма столицы Татарстана в суровые военные годы, вклада Татарской АССР в победу многонациональной страны над фашизмом.

В Год памяти и славы мы отдаем дань и приносим слова благодарности всем фронтовикам, ветеранам тыла, узникам фашистских лагерей, детям войны, каждый из которых внес свой вклад в общую победу.

Послевоенные десятилетия стали наиболее плодотворным периодом социально-экономического развития Советского Татарстана.

Превращение Казани в крупный центр отечественного машиностроения, освоение большой нефти и строительство на Каме комплекса нефтехимических производств и возведение КАМАЗа, становление Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов как крупных промышленных центров юго-запада республики обозначили новый этап хозяйственного развития.

25 июля 1943 года в районе Шугурово бригадой Гарифа Хамидуллина была пробурена скважина, из которой ударил нефтяной фонтан с дебитом 20 тонн в сутки. Это стало началом добычи татарстанской нефти.

В 70-е годы ежегодная добыча нефти достигла рекордного уровня — до 100 миллионов тонн. Всего нефтяниками Татарстана добыто более 3,4 миллиарда тонн нефти.

Группа нефтяников нефтегазодобывающего управления «Лениногорскнефть» на скважине №3 Ромашкинского месторожения. 1981 г. Фото archive.gov.tatarstan.ru

60—70-е годы — время трудового подвига на Каме. На берегах древней реки были построены крупнейшие в Европе нефтехимические производства и Камский комплекс заводов по производству большегрузных автомобилей, возведены современные города Нижнекамск и Набережные Челны.



Сегодня КАМАЗ входит в число 20 ведущих мировых компаний по производству тяжелых грузовиков, произвел за эти годы свыше 2 миллионов 322 тысяч автомобилей. Самоотверженный труд строителей и заводчан был вновь отмечен на торжествах по случаю 50-летия начала строительства КАМАЗа с участием президента России В.В. Путина.

Центрами нефтедобычи и переработки нефтепродуктов становятся также Бугульма, Лениногорск, Менделеевск. С введением в строй крупных электростанций — Заинской ГРЭС, Казанской ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ-1, Нижнекамской ГЭС — республика полностью удовлетворила собственные запросы в электроэнергии и стала ее экспортером в другие регионы страны.

Мы с гордостью отмечаем, что в эти годы такие «генералы» производств и строек Татарстана, как Валентин Шашин, Николай Лемаев, Николай Максимов, Виталий Копылов, Лев Васильев, Владимир Лушников, Ильдус Мостюков, Николай Калашников, Евгений Батенчук, вывели промышленность и строительную отрасль Татарстана на всесоюзный уровень.

Республика давала стране вертолеты, самолеты, большегрузные автомобили, продукты нефтехимии, шины, корабли, компрессорное и холодильное оборудование, полиэтилен, синтетические каучуки, медицинские и оптические приборы, моющие и лекарственные средства. Значительная доля продукции идет на экспорт.

Значительно укрепилась материально-техническая база колхозов и совхозов. В 1972 году в Татарии эффективно работали 583 колхоза и 168 совхозов.

В советские годы столица Татарстана стала крупным академическим центром, городом науки и студенчества. Мировую известность татарстанской науке принесли Александр и Борис Арбузовы, Гильм Камай, Евгений Завойский, Хамид Муштари, Александр Вишневский, Семен Альтшулер и многие другие.

За крупные успехи в развитии экономики и культуры и в связи с 50-летием Татарская АССР 24 июня 1970 года была награждена орденом Октябрьской Революции, а 29 декабря 1972 года — орденом Дружбы народов.

Начало выпуска автомобилей «КамАЗ» на главном конвейере, 16 февраля 1976 года. Фото vestikamaza.ru

Мы признательны огромному труду руководителей Татарской АССР — З.И. Муратова, С.Д. Игнатьева, Ф.А. Табеева, Р.М. Мусина и Г.И. Усманова, который они вкладывали в масштабные изменения жизни татарстанцев.

К концу советского периода своей истории Татарстан представлял одну из самых передовых республик Советского Союза с объемом валового продукта, превышающего все три прибалтийские республики.

В тоже время поступательное дальнейшее развитие сдерживали административно-командные рамки автономии, когда республика практически не обладала самостоятельностью — из Москвы регламентировалась все социально-экономические отношения, вплоть до мелочей. Ограниченность финансовых возможностей республики сдерживала решение вопросов развития территорий. Социальная сфера не успевала за растущими запросами населения. Крайнее противоречие имелось в области распределения собственности — республика владела лишь 3% имущественного комплекса на своей территории.

За масштабными показателями производимого валового продукта и осуществляемыми гигантскими проектами всесоюзного масштаба часто терялись интересы конкретных людей. Общественность раздражали господствующая в поздний советский период официальная парадность, замалчивание недостатков. Татарскую интеллигенцию не могло не тревожить сокращение сети национальных школ, постепенное ограничение сферы распространения татарского языка. В республике нарастало общественное движение за союзный статус Татарстана, переросшее затем не без влияния общероссийских процессов в движение за реальный суверенитет. В обществе шли острейшие дискуссии, бушевали уличные митинги. В центре политической борьбы того времени стоял вопрос о статусе республики, будущем ее взаимоотношений с центром.

Последовавший развал страны и разрыв экономических связей между хозяйствующими субъектами привели к неимоверным трудностям в материальной и социальной жизни людей — товарному дефициту, бешеной инфляции, обнищанию населения, росту преступности и много другому.

Эти и другие причины предвосхитили серьезные политические и экономические перемены в нашей республике.

Визит Бориса Ельцина в Татарстан, Набережные Челны, 1994 год. Фото Михаила Козловского

Сохранить наработанный десятилетиями потенциал республики, провести ее через бездну проблем и вызовов в это сложное время позволила выверенная политика первого президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева.



Руководство и общественность республики видели в процессе демократизации шанс исправить многие несправедливости, обрести большую самостоятельность, выйти на новый уровень ответственности.

Практически единогласное принятие 30 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете Татарстана и последующая поддержка населением в рамках референдума 1992 года (62%) нового статуса республики стали важнейшими политическими решениями. Они во многом предопределили последующий ход татарстанского политического процесса.

Выстроенная система компромиссов с федеральным центром позволила избежать жесткого конфликта, а в последующем и заключить Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан.

Реализуемые в условиях новой государственности программы «мягкого вхождения» в рынок и адресной социальной защиты населения, социально-экономического прогресса республики на период 1996—2000 годов, ликвидации ветхого жилья, газификации населенных пунктов и другие программы в конечном итоге привели к качественному повышению уровня жизни татарстанцев.

Знаковым историческим событием стало тысячелетие Казани в 2005 году. Ему предшествовала пятилетняя подготовительная программа. Комиссию по празднованию юбилея возглавил президент России В.В. Путин. В своей речи в день торжеств он отметил: «Казань в течение длительного времени адаптировала и примиряла столь непохожие культуры и цивилизации, помогала становлению особого межэтнического сплава, который, безусловно, укрепил российскую государственность, а принцип национальной и религиозной терпимости стал основой созидательной мирной жизни на протяжении многих столетий». Празднование 1000-летия Казани стало демонстрацией единения татарстанцев со всей страной, всеми народами Российской Федерации, признанием исторических заслуг и новых достижений нашего народа.

Зарубежные гости на праздновании 1000-летия Казани. Фото Михаила Козловского

Важнейшим итогом общественного развития нашей республики стало сохранение и укрепление высокого уровня общегражданского и — особенно — межнационального согласия и межрелигиозного мира, позитивное течение процесса духовного возрождения.

Большую роль в этом сыграла всесторонняя поддержка федерального центра, прежде всего нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина.

Общественно-политическая стабильность в Татарстане была, есть и будет прочным фундаментом успешного развития экономики и социальной сферы.

Сегодня Татарстан — передовой и экономически успешный регион, который последовательно поддерживает курс на строительство сильной России.

Нас отличает трепетное отношение к прошлому и смелые преобразования сегодняшнего дня. Благодаря всенародной поддержке под эгидой фонда «Возрождение» воссозданы уникальные объекты древнего Болгара и острова-града Свияжска, которые сегодня, наряду с Казанским Кремлем, внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Республика известна в стране и во всем мире как регион нефтедобычи и нефтепереработки, один из ключевых игроков в нефтехимии, машино- и авиастроении, научно-образовательный центр, а также как один из лидеров сельскохозяйственного производства.

В Татарстане сформирована современная инновационная инфраструктура, высокие результаты демонстрирует лучшая в стране особая экономическая зона «Алабуга», динамично развивается самый молодой город России — Иннополис и его сердце — международный университет.

Республика полностью газифицирована, ускоренными темпами развиваются городское и сельское строительство. Выросли десятки новых спортивных и культурно-оздоровительных объектов. Построено метро в столице республики, сооружен мост через Каму, проложены сотни километров асфальтированных дорог.

Реализуемая нами Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан — 2030 нацелена на достижение глобальных конкурентных преимуществ, развитие современных высокотехнологичных производств.

Сегодня Татарстан активно участвует в реализации национальных проектов и стратегических инициатив Российской Федерации. Наш главный приоритет — это совершенствование человеческого капитала, являющегося основным мерилом и одновременно конечной целью. На этом пути республика успешно реализует более пятидесяти социальных программ.

Такие из них, как капитальный ремонт объектов здравоохранения, школьных зданий, сельских клубов, лагерей летнего отдыха детей, наряду с проектами развития общественных пространств, парков и скверов и программой «Наш двор», позволят преобразовать среду обитания людей, сделать жизнь татарстанцев еще более комфортной и благополучной.

Татарстан является крупным участником международного сотрудничества, занимает лидерские позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности, все чаще становится точкой входа зарубежных компаний на рынок России.

О высоком международном авторитете республики ярко свидетельствуют развитие контактов в рамках Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», проведение в республике конференций ЮНЕСКО, форумов породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС, международного форума KazanSummit.

Во втором десятилетии ХХI века мы провели международные соревнования, ставшие настоящим праздником спорта и добрых отношений между людьми. В их числе Всемирная летняя Универсиада в 2013 году, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Победа в национальном первенстве и успешное проведение чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в 2019 году дали мощный импульс к подготовке высококвалифицированных кадров.

Церемония закрытия Worldskills. Фото Рината Назметдинова

Казань по праву стала считаться спортивной столицей страны, а республика стала крупным притягательным туристическим центром — поток увеличился с 1,4 миллиона в 2010 году до более 3,5 миллиона туристов в 2019 году. Качественным изменением нашей жизни стало вхождение спорта в образ жизни татарстанцев.

Одним из значимых результатов минувшего столетия стали успехи в этнокультурном развитии татарского народа. Государственный статус татарского языка, поддержка национального образования, становление авторитетных татарских общественных объединений, большая помощь соотечественникам, наконец, формирование позитивного имиджа татар — второго по численности народа России, обозначили новый уровень самосознания татарской нации.

2020 год — Год столетия образования Татарской АССР. Несмотря на сложную ситуацию весной этого года, связанную с пандемией коронавируса, разнообразная и содержательная программа юбилейных торжеств в честь 100-летия Татарской Автономной Советской Социалистической Республики будет реализована. Мы откроем новые участки Большого Казанского кольца, новое здание получит Национальная библиотека Республики Татарстан, завершится ремонт здания бывшего Рабочего (Алафузовского) театра, в котором разместится театр «Созвездие-Йолдызлык», а также дворцов культуры им. Саид-Галиева в Дербышках и железнодорожников в Юдино. Вступят в строй другие социально значимые объекты культурно-спортивной сферы, парки и скверы. Имя столетия ТАССР будут носить одна из станций казанского метро, улицы и площади городов и районных центров Татарстана.

Безусловно, в центре нашего внимания всегда будут люди. Ведь в основе успехов республики — созидательный труд многих поколений татарстанцев.

В день 100-летия со дня подписания Декрета об образовании Татарской Автономной Республики поздравляю всех вас со столетним юбилеем родной республики и выражаю признательность всем, кто внес и продолжает вносить свой вклад в процветание родного Татарстана.

Нам повезло родиться, жить и быть полезными своему народу на родной земле, овеянной духом великих свершений наших предков. Созидательный столетний исторический путь — предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне!