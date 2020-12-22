Президентская елка в РТ пройдет в три этапа, на ней выступит группа Dabro

Коронавирус не станет помехой для проведения традиционной президентской елки в РТ. Правда, пройдет она в три этапа и с соблюдением строгих мер противоэпидемической безопасности. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

На ежегодное предновогоднее мероприятие, которое пройдет 25 декабря в ледовом дворце «Татнефть Арена», пригласили 8 400 детей — отличников учебы, победителей различных конкурсов, олимпиад, спортивных состязаний, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Поздравить их с наступающим Новым годом приедет президент Рустам Минниханов.

Хедлайнером праздника станет группа Dabro, известная по хиту «Юность», ставшему в этом году лидером различных музыкальных рейтингов. Кроме того, для всех участников елки организаторы подготовили новогоднюю сказку и сладкие подарки.

Ранее стало известно, что республиканская елка в Татарстане обойдется бюджету в 36 млн рублей.