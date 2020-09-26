События недели: Путин в ООН, Минниханов за сохранение языков и вторая волна COVID-19
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
На уходящей неделе президент России Владимир Путин выступил на сессии ООН и предложил сотрудникам организации бесплатно сделать прививку вакциной «Спутник V». А еще он призвал страны отказаться от санкций и вместе бороться с терроризмом и хакерами. Рустам Минниханов объявил следующий год Годом сохранения родных языков и народного единства. В Татарстане сменился детский омбудсмен, должность досталась экс-кандидату в президенты РФ Ирине Волынец. В мире фиксируют «вторую волну» коронавируса, в городах республики выбрали мэров, евро пробил отметку в 91 рубль.
Путин в ООН
Российский президент Владимир Путин во вторник выступил на сессии Генассамблеи ООН.
Настроение его речи было крайне миролюбивым. Он предложил странам-участницам организации вместе бороться с коронакризисом, отказаться от ограничений и санкций в торговле и восстановить соглашения по сокращению вооружения.
Отдельно Путин призвал объединиться против пандемии коронавируса и даже предложил участникам бесплатно привиться от SARS-CoV-2 российской вакциной «Спутник V»:
«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными».
Год сохранения языков
В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием к Государственному совету республики.
Он рассказал о последних успехах республики и озвучил планы на будущее. Например, на базе IT-парка власти Татарстана планируют создать Центр цифровых возможностей. Также Минниханов сообщил, что 2021 год объявляется в Татарстане Годом сохранения родных языков и народного единства.
«Мы должны создавать условия для сохранения всех языков и культур народов, проживающих в республике. Следующий год в Татарстане предлагаю объявить Годом сохранения родных языков и народного единства», — сказал президент.
Новый детский омбудсмен в Татарстане
Еще в понедельник «Реальное время» сообщило, что уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина уйдет в Конституционный суд республики.
Срок полномочий у трех из шести судей истек еще в июле. Двумя другими претендентами стали экс-председатель Вахитовского райсуда Казани Фанис Мусин и экс-зампред Верховного суда РТ Марат Хайруллин.
Позже стало известно, что на должности детского омбудсмена Удачину сменит лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Уже в среду Комитет Госсовета РТ по социальной политике одобрил кандидатуру Волынец и предложил республиканскому парламенту утвердить ее новым уполномоченным по правам ребенка в Татарстане. Правда, перед этим депутаты устроили ей небольшой экзамен, успев спросить и об образовании, и о позиции по различным вопросам.
На следующий день прошло заседание Госсовета, где Волынец утвердили на позицию детского омбудсмена. Правда и здесь не обошлось без комментариев о съемках топлес в юности, позиции по изучению татарского языка и высказываний о детях «от одного отца».
Выборы мэров
На неделе в Татарстане выбрали мэров сразу нескольких крупных городов.
Так, Казгордума решила оставить на посту Ильсура Метшина. За него проголосовали 44 из 48 депутатов. Первым вице-мэром стал Денис Калинкин, и теперь на вакантный пост главы исполкома столицы РТ ищут нового кандидата.
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев теперь избран и мэром Зеленодольска. Депутаты горсовета в этом решении были единогласны.
В среду, 23 сентября, депутаты горсовета Нижнекамска проголосовали за то, чтобы сохранить кресло мэра за Айдаром Метшиным.
В Набережных Челнах большинством голосов снова избран Наиль Магдеев.
Снова «вторая волна»
В мире все больше людей болеют «ковидом».
С новой силой зазвучали разговоры о «второй волне» COVID-19. Многие страны опять вводят ограничения. В России тоже заметили рост заболеваемости.
Правда, эксперты говорят, что никакой «второй волны» нет — просто потому, что пока еще не закончилась первая. Выросшие показатели эпидемиологи связывают с сезонной подверженностью организма инфекциям. Еще один фактор, по мнению специалистов, — это возвращение россиян из отпусков.
В Татарстане показатели пока не меняются. Вот уже две недели они колеблются в районе 25 заболевших в сутки.
Рубль в крутом пике
Уже в понедельник стали приходить неутешительные сводки с валютных торгов.
На Московской бирже рубль вновь упал. Курс евро превысил 90 рублей. Доллар достиг цены в 76,53 рубля, уже в среду он перевалил за 77 рублей.
Эксперты предположили, что основными причинами ослабления российской валюты стали нефтяные котировки и «геополитическая неопределенность».
В пятницу курс евро преодолел отметку в 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Доллар также превысил 78 рублей.
На фоне роста рисков введения новых карантинных ограничений в мире снижаются курсы всех валют развивающихся стран.
Сколько денег переводят из России
В свете сообщений о коронавирусе и валютных курсах любопытно выглядит статистика по трансграничным денежным переводам из России.
В этом году поток стал меньше, но отдельные направления, наоборот, сильно прибавили.
Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что в марте — июне переводы из России сократились на 14%, до $7,24 млрд. Больше всего денег переправляется на Кипр и в страны СНГ. Переводы в Швейцарию прибавили 7%, в Великобританию — 22%, в Монако — 8%, а в Люксембург — в 3,6 раза.
Новый владелец «Клюкера»
Завод «Ключищенская керамика», производивший кирпичи для группы «ФОН» Анатолия Ливады, реализовали на торгах.
Предприятие удалось продать за 350 млн рублей, хотя в свое время на его строительство пришлось потратить около 1,5 млрд рублей.
Завод купило ООО «Заволжская керамика», компания татарстанского бизнесмена Вадима Самаркина. Сам Самаркин подтвердил участие в торгах и назвал сделку «непростой».
Кейс Зиатдинова
Советский райсуд Казани освободил от уголовной ответственности бывшего главврача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Васила Зиатдинова.
Ему был назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.
До этого Зиатдинов признал вину: он не брал арендную плату с частной клиники жены, которой предоставил помещения в здании Центра на улице Сеченова. В СКР оценивали ущерб госказне в 2,7 млн рублей. Обвиняемый выплатил эти деньги еще во время следствия.
Тайная инаугурация, выписка Навального и приостановка строительства метро в Казани
- Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации нигде не оглашалась и прошла (очень) камерно.
- Оппозиционера Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите». Там сообщили, что состояние его здоровья улучшилось достаточно, чтобы прекратить неотложное лечение.
- В Казани приостановили строительство второй ветки метро. Ростехнадзор обнаружил, что работы ведутся, хотя разрешение еще не получено.
- Сбербанк официально презентовал новый логотип. Теперь он будет называться просто «Сбер». Также акционеры банка утвердили решение выплатить рекордные дивиденды в 422,4 млрд рублей.
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