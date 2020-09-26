События недели: Путин в ООН, Минниханов за сохранение языков и вторая волна COVID-19

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе президент России Владимир Путин выступил на сессии ООН и предложил сотрудникам организации бесплатно сделать прививку вакциной «Спутник V». А еще он призвал страны отказаться от санкций и вместе бороться с терроризмом и хакерами. Рустам Минниханов объявил следующий год Годом сохранения родных языков и народного единства. В Татарстане сменился детский омбудсмен, должность досталась экс-кандидату в президенты РФ Ирине Волынец. В мире фиксируют «вторую волну» коронавируса, в городах республики выбрали мэров, евро пробил отметку в 91 рубль.

Путин в ООН

Российский президент Владимир Путин во вторник выступил на сессии Генассамблеи ООН.

Настроение его речи было крайне миролюбивым. Он предложил странам-участницам организации вместе бороться с коронакризисом, отказаться от ограничений и санкций в торговле и восстановить соглашения по сокращению вооружения.

Отдельно Путин призвал объединиться против пандемии коронавируса и даже предложил участникам бесплатно привиться от SARS-CoV-2 российской вакциной «Спутник V»:

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными».



Год сохранения языков

В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием к Государственному совету республики.

Фото: tatarstan.ru

Он рассказал о последних успехах республики и озвучил планы на будущее. Например, на базе IT-парка власти Татарстана планируют создать Центр цифровых возможностей. Также Минниханов сообщил, что 2021 год объявляется в Татарстане Годом сохранения родных языков и народного единства.



«Мы должны создавать условия для сохранения всех языков и культур народов, проживающих в республике. Следующий год в Татарстане предлагаю объявить Годом сохранения родных языков и народного единства», — сказал президент.



Новый детский омбудсмен в Татарстане

Еще в понедельник «Реальное время» сообщило, что уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина уйдет в Конституционный суд республики.

Срок полномочий у трех из шести судей истек еще в июле. Двумя другими претендентами стали экс-председатель Вахитовского райсуда Казани Фанис Мусин и экс-зампред Верховного суда РТ Марат Хайруллин.



Позже стало известно, что на должности детского омбудсмена Удачину сменит лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец.



Уже в среду Комитет Госсовета РТ по социальной политике одобрил кандидатуру Волынец и предложил республиканскому парламенту утвердить ее новым уполномоченным по правам ребенка в Татарстане. Правда, перед этим депутаты устроили ей небольшой экзамен, успев спросить и об образовании, и о позиции по различным вопросам.



Фото: gossov.tatarstan.ru

На следующий день прошло заседание Госсовета, где Волынец утвердили на позицию детского омбудсмена. Правда и здесь не обошлось без комментариев о съемках топлес в юности, позиции по изучению татарского языка и высказываний о детях «от одного отца».



Выборы мэров

На неделе в Татарстане выбрали мэров сразу нескольких крупных городов.

Так, Казгордума решила оставить на посту Ильсура Метшина. За него проголосовали 44 из 48 депутатов. Первым вице-мэром стал Денис Калинкин, и теперь на вакантный пост главы исполкома столицы РТ ищут нового кандидата.



Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев теперь избран и мэром Зеленодольска. Депутаты горсовета в этом решении были единогласны.

В среду, 23 сентября, депутаты горсовета Нижнекамска проголосовали за то, чтобы сохранить кресло мэра за Айдаром Метшиным.

Фото: e-nkama.ru

В Набережных Челнах большинством голосов снова избран Наиль Магдеев.



Снова «вторая волна»

В мире все больше людей болеют «ковидом».

С новой силой зазвучали разговоры о «второй волне» COVID-19. Многие страны опять вводят ограничения. В России тоже заметили рост заболеваемости.

Правда, эксперты говорят, что никакой «второй волны» нет — просто потому, что пока еще не закончилась первая. Выросшие показатели эпидемиологи связывают с сезонной подверженностью организма инфекциям. Еще один фактор, по мнению специалистов, — это возвращение россиян из отпусков.

В Татарстане показатели пока не меняются. Вот уже две недели они колеблются в районе 25 заболевших в сутки.



Рубль в крутом пике

Уже в понедельник стали приходить неутешительные сводки с валютных торгов.

Фото: sochinews.io

На Московской бирже рубль вновь упал. Курс евро превысил 90 рублей. Доллар достиг цены в 76,53 рубля, уже в среду он перевалил за 77 рублей.



Эксперты предположили, что основными причинами ослабления российской валюты стали нефтяные котировки и «геополитическая неопределенность».



В пятницу курс евро преодолел отметку в 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Доллар также превысил 78 рублей.



На фоне роста рисков введения новых карантинных ограничений в мире снижаются курсы всех валют развивающихся стран.

Сколько денег переводят из России

В свете сообщений о коронавирусе и валютных курсах любопытно выглядит статистика по трансграничным денежным переводам из России.

В этом году поток стал меньше, но отдельные направления, наоборот, сильно прибавили.

Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что в марте — июне переводы из России сократились на 14%, до $7,24 млрд. Больше всего денег переправляется на Кипр и в страны СНГ. Переводы в Швейцарию прибавили 7%, в Великобританию — 22%, в Монако — 8%, а в Люксембург — в 3,6 раза.



Фото: «Интерпресс»/PhotoXPress.ru (ng.ru)

Новый владелец «Клюкера»

Завод «Ключищенская керамика», производивший кирпичи для группы «ФОН» Анатолия Ливады, реализовали на торгах.

Предприятие удалось продать за 350 млн рублей, хотя в свое время на его строительство пришлось потратить около 1,5 млрд рублей.

Завод купило ООО «Заволжская керамика», компания татарстанского бизнесмена Вадима Самаркина. Сам Самаркин подтвердил участие в торгах и назвал сделку «непростой».



Кейс Зиатдинова

Советский райсуд Казани освободил от уголовной ответственности бывшего главврача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Васила Зиатдинова.

Ему был назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

До этого Зиатдинов признал вину: он не брал арендную плату с частной клиники жены, которой предоставил помещения в здании Центра на улице Сеченова. В СКР оценивали ущерб госказне в 2,7 млн рублей. Обвиняемый выплатил эти деньги еще во время следствия.



Фото: protatarstan.ru

Тайная инаугурация, выписка Навального и приостановка строительства метро в Казани

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации нигде не оглашалась и прошла (очень) камерно.



Оппозиционера Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите». Там сообщили, что состояние его здоровья улучшилось достаточно, чтобы прекратить неотложное лечение.



В Казани приостановили строительство второй ветки метро. Ростехнадзор обнаружил, что работы ведутся, хотя разрешение еще не получено.



Сбербанк официально презентовал новый логотип. Теперь он будет называться просто «Сбер». Также акционеры банка утвердили решение выплатить рекордные дивиденды в 422,4 млрд рублей.

