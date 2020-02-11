На коллегии Росприроднадзора отметили значимость очистных сооружений НКНХ

Флагман нефтехимии приступил к разработке пятой экологической программы

«Нижнекамскнефтехим» вчера принял участие в коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, на заседании которой присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и глава федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Нефтехимики рассказали о принятых мерах по снижению негативной нагрузки в регионе, а также предложили свои идеи для решения экологических проблем. Как в Нижнекамске удалось в два раз сократить количество выбросов в атмосферу, внедрить автоматизированный контроль качества сточных вод, а также какое мероприятие стало настоящим прорывом в улучшении окружающей среды — в материале «Реального времени».

Без цифровых решений достичь результатов практически невозможно

Перед началом заседания Рустам Минниханов вместе со Светланой Радионовой ознакомились с выставочной экспозицией в кабмине РТ, на которой были представлены результаты работы ведущих предприятий республики, в том числе и ПАО «Нижнекамскнефтехим». Генеральный директор НКНХ Азат Бикмурзин рассказал об экологических программах, разработанных на предприятии для снижения негативной нагрузки на окружающую среду.

В ходе заседания выступил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. В своем докладе он затронул вопросы экологической безопасности в условиях перехода на новую систему нормирования. По его словам, самым значимым водоохранным мероприятием экологической программы явились проекты новых очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима», ТАИФ-НК.

— Огромная работа стоимостью более 3 млрд рублей была проведена по реконструкции биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима», которые предназначены для очистки промышленных и городских стоков. Работа проводилась поэтапно, без остановки и снижения качества очистки сточных вод, — рассказал Шигабутдинов.

Самым значимым водоохранным мероприятием экологической программы явились проекты новых очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима», ТАИФ-НК. Фото: prav.tatarstan.ru

Руслан Шигабутдинов также отметил, что без цифровых решений достичь результатов практически невозможно. Для этого в 2019 году была проведена работа по реализации Единой санитарной защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. Она была разработана в полном соответствии с действующим законодательством и утверждена Роспотребнадзором РФ.



Общие инвестиции в охрану окружающей среды предприятиями ГК ТАИФ за последние три года составили более 19 млрд рублей. Решается много задач. Но, как сказал гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов, это не значит, что проблем нет.

— Вопросов и задач много. Мы их ставим, анализируем и обязаны решать. Все инциденты, возникающие на предприятиях, подвергаются детальному анализу для принятия исчерпывающих решений, привлечения виновных к ответственности, а также недопущения повторения в будущем, — сказал он.

Основа для экологически безопасного развития региона

На протяжении всей деятельности «Нижнекамскнефтехим» отличался бережным отношением к природным ресурсам, ежегодно вкладывая значительные суммы в защиту окружающей среды. Начиная с 2001 года предприятие реализует уже четвертую экологическую программу, рассчитанную на 2014—2020 годы. В ее рамках реализовано 423 мероприятия, финансирование составило порядка 7,2 млрд рублей.

Благодаря принятым мерам удалось существенно улучшить экологию в регионе. Выбросы в атмосферу с 2001 года сократились на 68% при увеличении выработки товарной продукции почти в 2 раза.

«Нижнекамскнефтехим» всегда отличался бережным отношением к природным ресурсам, ежегодно вкладывая значительные суммы в защиту окружающей среды. Фото: Shnyagi.net

Каждое экологическое мероприятие, внедряемое на «Нижнекамскнефтехиме», направлено на применение современных технологий, рациональное использование природных ресурсов, выбрасываемых газов в качестве топлива, оптимизацию режимов технологических процессов.

На заводе по производству изопрена построена и введена установка очистки сточных вод, произведена замена четырех кипятильников на узле укрепления формальдегида, что позволило снизить загрязненность стоков, содержание формальдегида в них и выдерживать температуру стоков до 40°С. Замена внутренних циклонов на заводе изопрена-мономера позволила снизить объем образования катализаторного шлама на 5%. Внедрение на заводе олигомеров и гликолей схемы откачки химзагрязненного конденсата пароэжекторной установки уменьшило ежегодный объем стоков на 7,5 тыс. тонн. На заводах компании продолжаются работы по замене насосов с одинарных торцевых уплотнений на двойные. Еще 7 826 Гкал в год сбережет замена теплоизоляции на трубопроводах теплофикационной воды, конденсата и паропроводов управления энергоснабжения.



Особое значение нефтехимики придают бережному использованию речной воды. Ежегодно для производственных нужд компания потребляет порядка 65 млн кубометров свежей воды. В водоемы сбрасывает порядка 45 млн кубометров очищенных стоков.

Особое значение нефтехимики придают бережному использованию речной воды. Фото: Ринат Назметдинов

Так, в рамках четвертой экологической программы на реконструкцию 11 градирен было направлено порядка 567 млн рублей. Это позволило сэкономить потребление энергии на 15 млн кВтч/год. Забор свежей речной воды в период реализации четвертой программы уменьшился на 2 млн 167 тыс. кубометров (3,1%).

Не остаются без внимания буферные пруды №1 на реке Тунгуче. В 2018 году завершились работы по их очистке и обезвоживанию изъятых осадков с использованием высокоэффективной фильтрующей тканевой системы геоконтейнера Geotube. Всего за три года было изъято и обезврежено 67,4 тыс. тонн осадка. Затраты составили 106,5 млн рублей.

В стоке, сбрасываемом после буферных прудов на реке Тунгуче, уменьшилась концентрация взвешенных веществ, сульфатов, нефтепродуктов, иона аммония, меди, цинка, алюминия и железа.

Качество воды и воздуха под контролем нефтехимиков

12 лет назад «Нижнекамскнефтехим» внедрил на предприятии автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха, которая позволяет круглосуточно контролировать количество вредных веществ по всему периметру предприятия, в санитарно-защитной зоне и на территории биологических очистных сооружений.

Для еще более оперативного и качественного мониторинга воздуха в 2019 году «Нижнекамскнефтехим» приобрел современный передвижной экологический пост. Специальный автомобиль, оснащенный необходимым оборудованием: газоанализаторами, хроматографами, анализаторами пыли, метеорологическим комплексом и автоматизированной системой сбора и обработки информации, отбирает пробы воздуха по 19 показателям в любой точке города и района.

Все результаты анализов с постов контроля и передвижной лаборатории в режиме онлайн передаются в систему экологического мониторинга окружающей среды. Единая диспетчерская служба «Нижнекамскнефтехима» — это настоящий аналитический центр предприятия, где внедрены современные средства связи.

Единая диспетчерская служба НКНХ — это настоящий аналитический центр предприятия, где внедрены современные средства связи. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На огромном мониторе (видеостене) в реальном времени отображается текущая ситуация по выбросам в атмосферу и сточным водам. В случае отклонения от норм на мониторе появляется сигнал тревоги, срочно принимаются все необходимые меры для устранения нарушений.

Автоматический контроль сточных вод «Нижнекамскнефтехим» внедрил в прошлом году. Для того чтобы агрессивные вещества не попадали в химзагрязненный коллектор, осенью на трех колодцах ХЗК были установлены анализаторы общего органического углеводорода и рH. Приборы, заменяющие работу лаборантов, производят пробы сточных вод каждые 8 минут. Программа помогает в короткие сроки выявить источник загрязнения и провести корректирующие мероприятия.

Заботу об окружающей среде «Нижнекамскнефтехим» проявляет во всем. Так, многоразовое использование контейнеров для транспортировки бутадиеновых каучуков позволило предотвратить на 200 тонн в год образование пластиковых отходов. Применение многоразовых деревянных поддонов для транспортировки саженаполненного концентрата спасло от вырубки целую рощу. Кроме того, сотрудники «Нижнекамскнефтехима» — активные участники различных экологических акций, в том числе по посадке деревьев. А в ноябре 2018 года специалисты НКНХ выпустили в Каму почти 9 тыс. молоди сазана.



Главное экологическое событие 2019 года в столице нефтехимиков

В прошлом году НКНХ совершил настоящий прорыв в улучшении состояния окружающей среды. Предприятие завершило второй этап реконструкции биологических очистных сооружений (БОС). Реконструкция БОС стала самым значимым природоохранным мероприятием в рамках четвертой экологической программы.

Модернизация БОС началась в 2016 году. В этот же год были завершены строительные работы первого этапа реконструкции узла механической очистки хозбытовых стоков. Тогда были заново построены приемная камера хозбытового стока, здание решеток, современные аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химстока, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады, смонтированы установки обезвреживания парогазовой смеси от здания решеток, песколовок и смесителей. Это позволило в разы улучшить очистку стоков, улавливая даже минимальные отбросы размером 5 мм, при этом максимально сохранить бытовую органику.

Общая стоимость реконструкции БОС (1-й, 2-й этапы, строительство коллектора) составила более 3 млрд рублей. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В августе 2019 года завершился второй этап реконструкции БОС, который начался в 2017 году. Работы по второму этапу реконструкции были связаны с модернизацией узла механической очистки химзагрязненных стоков. Были заново построены здания и сооружения узла очистки: приемная камера, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Также были дополнительно установлены новейшие газоочистные сооружения — биофильтры. Населяющие блок-боксы фильтров особые микроорганизмы действуют круглосуточно, нейтрализуя неприятные запахи.

Для предотвращения загрязнения воздуха предусмотрены газоочистные установки биологического действия для обезвреживания газовой фазы с преаэраторов и отстойников, эффективность очистки достигает 95%.

Модернизация биологических очистных сооружений не прекращается и по сей день. Сейчас идут работы по замене мазутной котельной на газовую. Ее запуск позволит сократить выбросы в атмосферу на 75% по сравнению со старой котельной. Также снизятся затраты на потребление и доставку топлива для обслуживания котельной на 44%. Котельная может работать в автономном режиме при временном отключении подачи газа.

Для безаварийной транспортировки химзагрязненных стоков от промышленной площадки до БОС, разгрузки существующего коллектора завершены строительно-монтажные работы по строительству нового внеплощадочного коллектора общей протяженностью 14 километров 789 метров.

Общая стоимость реконструкции БОС (1-й, 2-й этапы, строительство коллектора) составило более 3 млрд рублей. Обновленные очистных сооружения доказали свою эффективность. Сегодня жители города и района дышат чистым воздухом. Результатом проведенных работ стало значительное снижение в очищенном стоке таких показателей, как химическое поглощение кислорода — на 18%, биологическое поглощение кислорода — на 40%, а также снижение концентрации фосфатов — на 22%, сухого остатка — на 20%, марганца — на 40%, иона аммония, цинка, хрома, алюминия — более чем на 60%.

Для безаварийной транспортировки химзагрязненных стоков от промышленной площадки до БОС, разгрузки существующего коллектора завершены строительно-монтажные работы по строительству нового внеплощадочного коллектора общей протяженностью почти 15 км. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В этом году «Нижнекамскнефтехим» приступил к разработке очередной, пятой по счету экологической программы. Также сотрудники предприятия планируют начать совместную работу с учеными РАН, чтобы максимально эффективно решить проблемы экологии в регионе.

Партнерский материал