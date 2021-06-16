Рустам Минниханов: «С деньгами и у нас тяжеловато, а идей много»
В Татарстане ищут способ расширить доступ самозанятых к маркетплейсам, создать льготный логопарк и подготовить кадры для e-commerce
Татарстанские предприниматели на фоне бума электронной торговли «рванули» в сети маркетплейсов, но им не хватает складов, логистических мощностей и персонала. Об этом зашла речь на встрече президента республики и бизнеса в сфере e-commerce, за беседой наблюдал корреспондент «Реального времени». «Мы сравнивали показатели за 5 месяцев и за 5 лет: количество продавцов на некоторых площадках выросло — в четыре раза», — описал небывалую динамику бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев. В ответ Рустам Минниханов поручил Ак Барс Банку предоставить логопарк с льготными условиями аренды в Зеленодольском районе, а глава Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала открыть отгрузку на экспорт с действующего российского склада в Зеленодольске, превратив его в международный хаб.
Почти 8 тысяч предпринимателей в онлайн-ретейле
Татарстанский бизнес в разы увеличил продажи товаров на площадках российских маркетплейсов, но без расширения инфраструктуры ему не обойтись. Как расшить «узкие» места в быстрорастущей электронной торговле, обсуждали вчера с президентом республики — Рустам Минниханов встретился с предпринимателями на базе логистического центра ООО E-com PORTAL в селе Кощаково Пестречинского района. Это первая и пока единственная в Татарстане площадка, где предпринимателям оказывают комплексные услуги по продвижению товаров на маркетплейсах, в том числе по интеграции складских операций и транспортных услуг в единую цепочку поставок.
На базе центра развернули выставочную экспозицию продукции предпринимателей сферы электронной торговли, после знакомства с которой разговор перешел в деловое русло. Модераторами диалога выступили бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев и основатель бизнес-школы электронной коммерции «Айвенго» Юлиана Гордон.
Еще буквально полгода назад Рустам Минниханов выслушивал предложения предпринимателей, но проблемы еще остаются. Перед началом встречи бизнес-омбудсмен напомнил, что по поручению президента был принят ряд решений по продвижению продукции татарстанских производителей, создан Центр развития электронной торговли, который буквально в ручном режиме помогает бизнесу заходить на торговые площадки. «И как следствие — бурный рост. На выставке мы сравнивали показатели за 5 месяцев и за последние 5 лет, так вот, количество продавцов на маркетплейсах у нас выросло в два раза, а на некоторых площадках — в четыре раза», — сообщил он.
По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей, количество зарегистрированных личных кабинетов татарстанских продавцов на четырех ведущих площадках Wildberries, Ozon, KazanExpress и eBay выросло до 7 933. В обозримой перспективе не предвидится другого сегмента экономики, который имеет такой потенциал роста. Но в то же время нерешенных вопросов еще очень много, заявил он.
Почему маркетплейсы «не любят» самозанятых
Первым делом предприниматели подняли волнующую их тему взаимоотношений самозанятых и маркетплейсов. Почему Wildberries и AliExpress пускают их на площадку, а другие — нет?
— Я и сам был самозанятым, когда начал работать с маркетплейсами, — рассказал предприниматель Тимур Хуснияров, производитель спортивной одежды под брендом «Таткием». — Хорошо знаю, с какими сложностями приходится им сталкиваться. К сожалению, пока еще не все маркетплейсы работают с самозанятыми. Так Wildberries и AliExpress уже работают с самозанятыми, но хотелось бы присутствовать и на других маркетплейсах, таких как «Озон», «Яндекс Маркет», «КазаньЭкспресс».
Правда, за время сотрудничества с ними его производство переросло потолок в 2,4 млн рублей, поэтому он сменил статус на ИП. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что с легкой руки Татарстана компания стала одной из первых сотрудничать с этой категорией предпринимателей. По ее словам, они быстро растут, но сейчас остается 82 самозанятых из Татарстана.
На упрек татарстанского бизнесмена ответил один из основателей маркетплейса KazanExpress Кевин Ханда.
— Мы были первыми, кто начал работать с самозанятыми. Но на текущий момент мы временно свернули эту работу, но в ближайшие 2 недели будем возвращаться, — сообщил он и добавил, что главной причиной приостановки стало злоупотребление этим статусом, — Мы решаем. Ввели дополнительную модерацию поставщика — что конкретно производит и действительно ли он выпускает. Во-вторых, не все банки готовы к работе с самозанятыми. К нам неоднократно, например, приходили какие-то проверки по расчетным счетам, блокировали счета. Когда много физлиц выводят деньги, это подозрение на отмывание денег.
Президент Татарстана пообещал разрешить эту проблему, обратившись за поддержкой к премьер-министру России.
— Должен быть какой-то регламент, — ответил Минниханов. — Я готов обратиться в правительство Российской Федерации, потому что сама идея самозанятых — это идея Михаила Мишустина. И я думаю, что правительство даст соответствующие сигналы, чтобы вот [таких инцидентов] не было. Мы должны обеспечить порядок. Но я думаю, что для банка никаких сложностей не будет — зайти и посмотреть. Во вторых, нам надо работать с крупными игроками, стимулировать их, чтобы они могли принимать самозанятых.
Минтруду поручили подготовить швей и аккаунт-менеджеров
Елена Батаева (занимается пошивом детской одежды под брендом «Балабай») подняла проблему нехватки швей.
— Мы столкнулись с неожиданной проблемой — спрос превышает наши возможности по ее изготовлению. У нас сейчас работают 10 швей, а потребность в 35 — то есть мы прямо сейчас готовы дать работу еще 25 швеям. Но ни в Набережных Челнах, ни в ближайших муниципальных районах нет образовательных учреждений, где бы готовили специалистов по данной специальности, — посетовала она.
На нехватку кадров пожаловался и предприниматель из Бугульмы Тимур Булушев (ТРИС): «Фактически, мы стоим перед необходимостью формирования с нуля отделов онлайн-продаж. Сейчас специалистов с такими знаниями нет на рынке труда. Можно ли рассмотреть возможность организовать комплексное обучение по специальности аккаунт-менеджера для нужд, в том числе средних компаний? Нам кажется, что эта профессия будет очень востребована в ближайшие годы».
Президент республики дал поручение Минтруду Татарстана собрать данные и разработать программу подготовки необходимых специалистов на краткосрочных курсах в ресурсных центрах.
AliExpress: везите свои валенки!
Предприниматель Алмаз Гибатуллин из Кукмора (шьет обувь из войлока) полгода назад жаловался, что работать с маркетплейсами хуже, чем с чиновниками. Но вчера он выглядел радостным и довольным. Его оборот за 2020 год составил 15 млн рублей, а через 5 лет Гибатуллин планирует выйти на 100 млн рублей. Но и в этот раз у него нашлась пара предложений.
«Рустам Нургалиевич, обычно я говорю на татарском языке, но валенки ассоциируются с русским... Я на русском [буду говорить], — заявил он, когда ему предоставили микрофон. Но в итоге все равно перешел на родной язык, где валенки прозвучали в русской транскрипции «валенки».
— Сейчас через «Вайлдберриз» можно продавать товары в Европу и США. Но покупатели из других стран видят только те остатки валенок на складах, которые находятся на подмосковном складе в Коледино. В промпарке «Зеленодольск» у «Вайлдберриз» также есть крупный склад. Есть ли возможность сделать его международным? Чтобы товары, находящиеся на этом складе, видели покупатели за рубежом, — спросил он, замахнувшись на идею сделать из Кукмора международный центр валенок. Кстати, валенки и по -английски будут звучать как «валенки», у них нет перевода. Интернациональная обувь.
Татьяна Бакальчук пообещала рассмотреть эту идею.
— Пока товары для стран, не входящих в таможенный союз, доступны для экспорта только со складов, которые находятся в Московской области, — согласилась она. — Но Зеленодольский склад ежедневно принимает порядка 600 тыс. товаров и примерно столько же отгружается. Поэтому вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.
Со своей стороны директор по связям с госорганами «Алиэкспресс Россия» Сергей Лебедев взялся помочь татарстанскому предпринимателю продвигать кукморские валенки. «Для этого достаточно зарегистрироваться на маркетплейсе, не открывая юрлицо в стране экспорта, а по каналам B2C подтверждать нулевую ставку НДС. Так можно продавать практически во все страны мира», — нашел он простое решение для кукморского бизнесмена.
Дайте льготный логосклад!
Основатель первого в республике маркетплейса медицинских товаров Вадим Федоров пожаловался на высокие арендные ставки на складах и дефицит качественных площадей. Он попросил президента Татарстана разработать меры поддержки для начинающих бизнесменов в качестве льготной аренды, предложив открыть логоинкубатор. По его словам, на таком складе предприниматели могли бы арендовать площадь «начиная с пяти «квадратов» по льготной цене, например, первые 3 года, с постепенным повышением стоимости аренды».
В ответ Рустам Минниханов предложил рассмотреть под логопарк складской комплекс в Зеленодольском районе, который принадлежит Ак Барс Банку.
— «КазаньЭкспресс» сейчас оттуда съезжает, и если съедет, то сделайте небольшие участки для начинающих. Может дать какие-то льготы, — поручил президент.
По его словам, в настоящее время планируется строительство промплощадок в Лаишево, Пестрецах, Высокой Горе, где «обязательно будет логическая составляющая», а власти постараются «дать хорошие условия».
Тему нехватки складских помещений подхватила гендиректор компании E-com PORTAL Мария Абдуллина.
— Мы практически исчерпали эти складские мощности, — пожаловалась она. — По нашим оценкам, в Татарстане уже сейчас около 12 тысяч компаний нуждается в таких услугах, соответственно емкость рынка по такому виду услуг исчисляется десятками миллиардов рублей. Сдерживающий фактор здесь — отсутствие доступных логистических мощностей. Вот почему мы обосновались в Пестрецах — потому что таких центров больше нет. Нам нужны складские помещения в непосредственной близости к Ozon и Wildberries. Предлагаем создать в Татарстане е-comm центр, где будут прежде всего доступные складские площади и можно будет оказывать весь комплекс услуг предпринимателям. Но не хватает денег и земельных ресурсов.
— С деньгами и у нас тяжеловато, а идей много, — шутливо ответил президент, но поручил проработать этот вопрос.
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