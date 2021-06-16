Рустам Минниханов: «С деньгами и у нас тяжеловато, а идей много»

В Татарстане ищут способ расширить доступ самозанятых к маркетплейсам, создать льготный логопарк и подготовить кадры для e-commerce

Татарстанские предприниматели на фоне бума электронной торговли «рванули» в сети маркетплейсов, но им не хватает складов, логистических мощностей и персонала. Об этом зашла речь на встрече президента республики и бизнеса в сфере e-commerce, за беседой наблюдал корреспондент «Реального времени». «Мы сравнивали показатели за 5 месяцев и за 5 лет: количество продавцов на некоторых площадках выросло — в четыре раза», — описал небывалую динамику бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев. В ответ Рустам Минниханов поручил Ак Барс Банку предоставить логопарк с льготными условиями аренды в Зеленодольском районе, а глава Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала открыть отгрузку на экспорт с действующего российского склада в Зеленодольске, превратив его в международный хаб.

Почти 8 тысяч предпринимателей в онлайн-ретейле

Татарстанский бизнес в разы увеличил продажи товаров на площадках российских маркетплейсов, но без расширения инфраструктуры ему не обойтись. Как расшить «узкие» места в быстрорастущей электронной торговле, обсуждали вчера с президентом республики — Рустам Минниханов встретился с предпринимателями на базе логистического центра ООО E-com PORTAL в селе Кощаково Пестречинского района. Это первая и пока единственная в Татарстане площадка, где предпринимателям оказывают комплексные услуги по продвижению товаров на маркетплейсах, в том числе по интеграции складских операций и транспортных услуг в единую цепочку поставок.



На базе центра развернули выставочную экспозицию продукции предпринимателей сферы электронной торговли, после знакомства с которой разговор перешел в деловое русло. Модераторами диалога выступили бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев и основатель бизнес-школы электронной коммерции «Айвенго» Юлиана Гордон.

На базе центра развернули выставочную экспозицию продукции предпринимателей сферы электронной торговли

Еще буквально полгода назад Рустам Минниханов выслушивал предложения предпринимателей, но проблемы еще остаются. Перед началом встречи бизнес-омбудсмен напомнил, что по поручению президента был принят ряд решений по продвижению продукции татарстанских производителей, создан Центр развития электронной торговли, который буквально в ручном режиме помогает бизнесу заходить на торговые площадки. «И как следствие — бурный рост. На выставке мы сравнивали показатели за 5 месяцев и за последние 5 лет, так вот, количество продавцов на маркетплейсах у нас выросло в два раза, а на некоторых площадках — в четыре раза», — сообщил он.



По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей, количество зарегистрированных личных кабинетов татарстанских продавцов на четырех ведущих площадках Wildberries, Ozon, KazanExpress и eBay выросло до 7 933. В обозримой перспективе не предвидится другого сегмента экономики, который имеет такой потенциал роста. Но в то же время нерешенных вопросов еще очень много, заявил он.

Почему маркетплейсы «не любят» самозанятых

Первым делом предприниматели подняли волнующую их тему взаимоотношений самозанятых и маркетплейсов. Почему Wildberries и AliExpress пускают их на площадку, а другие — нет?



— Я и сам был самозанятым, когда начал работать с маркетплейсами, — рассказал предприниматель Тимур Хуснияров, производитель спортивной одежды под брендом «Таткием». — Хорошо знаю, с какими сложностями приходится им сталкиваться. К сожалению, пока еще не все маркетплейсы работают с самозанятыми. Так Wildberries и AliExpress уже работают с самозанятыми, но хотелось бы присутствовать и на других маркетплейсах, таких как «Озон», «Яндекс Маркет», «КазаньЭкспресс».

Кевин Ханда добавил, что главной причиной приостановки работы с самозанятыми стало злоупотребление этим статусом

Правда, за время сотрудничества с ними его производство переросло потолок в 2,4 млн рублей, поэтому он сменил статус на ИП. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что с легкой руки Татарстана компания стала одной из первых сотрудничать с этой категорией предпринимателей. По ее словам, они быстро растут, но сейчас остается 82 самозанятых из Татарстана.

На упрек татарстанского бизнесмена ответил один из основателей маркетплейса KazanExpress Кевин Ханда.



— Мы были первыми, кто начал работать с самозанятыми. Но на текущий момент мы временно свернули эту работу, но в ближайшие 2 недели будем возвращаться, — сообщил он и добавил, что главной причиной приостановки стало злоупотребление этим статусом, — Мы решаем. Ввели дополнительную модерацию поставщика — что конкретно производит и действительно ли он выпускает. Во-вторых, не все банки готовы к работе с самозанятыми. К нам неоднократно, например, приходили какие-то проверки по расчетным счетам, блокировали счета. Когда много физлиц выводят деньги, это подозрение на отмывание денег.

Президент Татарстана пообещал разрешить эту проблему, обратившись за поддержкой к премьер-министру России.



— Должен быть какой-то регламент, — ответил Минниханов. — Я готов обратиться в правительство Российской Федерации, потому что сама идея самозанятых — это идея Михаила Мишустина. И я думаю, что правительство даст соответствующие сигналы, чтобы вот [таких инцидентов] не было. Мы должны обеспечить порядок. Но я думаю, что для банка никаких сложностей не будет — зайти и посмотреть. Во вторых, нам надо работать с крупными игроками, стимулировать их, чтобы они могли принимать самозанятых.

Елена Батаева (занимается пошивом детской одежды под брендом «Балабай») подняла проблему нехватки швей

Минтруду поручили подготовить швей и аккаунт-менеджеров

Елена Батаева (занимается пошивом детской одежды под брендом «Балабай») подняла проблему нехватки швей.



— Мы столкнулись с неожиданной проблемой — спрос превышает наши возможности по ее изготовлению. У нас сейчас работают 10 швей, а потребность в 35 — то есть мы прямо сейчас готовы дать работу еще 25 швеям. Но ни в Набережных Челнах, ни в ближайших муниципальных районах нет образовательных учреждений, где бы готовили специалистов по данной специальности, — посетовала она.

На нехватку кадров пожаловался и предприниматель из Бугульмы Тимур Булушев (ТРИС): «Фактически, мы стоим перед необходимостью формирования с нуля отделов онлайн-продаж. Сейчас специалистов с такими знаниями нет на рынке труда. Можно ли рассмотреть возможность организовать комплексное обучение по специальности аккаунт-менеджера для нужд, в том числе средних компаний? Нам кажется, что эта профессия будет очень востребована в ближайшие годы».

Президент республики дал поручение Минтруду Татарстана собрать данные и разработать программу подготовки необходимых специалистов на краткосрочных курсах в ресурсных центрах.

AliExpress: везите свои валенки!

Предприниматель Алмаз Гибатуллин из Кукмора (шьет обувь из войлока) полгода назад жаловался, что работать с маркетплейсами хуже, чем с чиновниками. Но вчера он выглядел радостным и довольным. Его оборот за 2020 год составил 15 млн рублей, а через 5 лет Гибатуллин планирует выйти на 100 млн рублей. Но и в этот раз у него нашлась пара предложений.

Алмаз Гибатуллин из Кукмора (шьет обувь из войлока) вчера выглядел радостным и довольным

«Рустам Нургалиевич, обычно я говорю на татарском языке, но валенки ассоциируются с русским... Я на русском [буду говорить], — заявил он, когда ему предоставили микрофон. Но в итоге все равно перешел на родной язык, где валенки прозвучали в русской транскрипции «валенки».

— Сейчас через «Вайлдберриз» можно продавать товары в Европу и США. Но покупатели из других стран видят только те остатки валенок на складах, которые находятся на подмосковном складе в Коледино. В промпарке «Зеленодольск» у «Вайлдберриз» также есть крупный склад. Есть ли возможность сделать его международным? Чтобы товары, находящиеся на этом складе, видели покупатели за рубежом, — спросил он, замахнувшись на идею сделать из Кукмора международный центр валенок. Кстати, валенки и по -английски будут звучать как «валенки», у них нет перевода. Интернациональная обувь.

Татьяна Бакальчук пообещала рассмотреть эту идею.



— Пока товары для стран, не входящих в таможенный союз, доступны для экспорта только со складов, которые находятся в Московской области, — согласилась она. — Но Зеленодольский склад ежедневно принимает порядка 600 тыс. товаров и примерно столько же отгружается. Поэтому вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.



Со своей стороны директор по связям с госорганами «Алиэкспресс Россия» Сергей Лебедев взялся помочь татарстанскому предпринимателю продвигать кукморские валенки. «Для этого достаточно зарегистрироваться на маркетплейсе, не открывая юрлицо в стране экспорта, а по каналам B2C подтверждать нулевую ставку НДС. Так можно продавать практически во все страны мира», — нашел он простое решение для кукморского бизнесмена.

Дайте льготный логосклад!

Основатель первого в республике маркетплейса медицинских товаров Вадим Федоров пожаловался на высокие арендные ставки на складах и дефицит качественных площадей. Он попросил президента Татарстана разработать меры поддержки для начинающих бизнесменов в качестве льготной аренды, предложив открыть логоинкубатор. По его словам, на таком складе предприниматели могли бы арендовать площадь «начиная с пяти «квадратов» по льготной цене, например, первые 3 года, с постепенным повышением стоимости аренды».



В ответ Рустам Минниханов предложил рассмотреть под логопарк складской комплекс в Зеленодольском районе, который принадлежит Ак Барс Банку.



Рустам Минниханов предложил рассмотреть под логопарк складской комплекс в Зеленодольском районе

— «КазаньЭкспресс» сейчас оттуда съезжает, и если съедет, то сделайте небольшие участки для начинающих. Может дать какие-то льготы, — поручил президент.



По его словам, в настоящее время планируется строительство промплощадок в Лаишево, Пестрецах, Высокой Горе, где «обязательно будет логическая составляющая», а власти постараются «дать хорошие условия».

Тему нехватки складских помещений подхватила гендиректор компании E-com PORTAL Мария Абдуллина.



— Мы практически исчерпали эти складские мощности, — пожаловалась она. — По нашим оценкам, в Татарстане уже сейчас около 12 тысяч компаний нуждается в таких услугах, соответственно емкость рынка по такому виду услуг исчисляется десятками миллиардов рублей. Сдерживающий фактор здесь — отсутствие доступных логистических мощностей. Вот почему мы обосновались в Пестрецах — потому что таких центров больше нет. Нам нужны складские помещения в непосредственной близости к Ozon и Wildberries. Предлагаем создать в Татарстане е-comm центр, где будут прежде всего доступные складские площади и можно будет оказывать весь комплекс услуг предпринимателям. Но не хватает денег и земельных ресурсов.

— С деньгами и у нас тяжеловато, а идей много, — шутливо ответил президент, но поручил проработать этот вопрос.