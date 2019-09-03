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Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью Героя Соцтруда Фахрази Каримова

18:42, 03.09.2019
Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью Героя Соцтруда Фахрази Каримова
Фото: пресс-служба президента РТ

Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью Героя Социалистического Труда Фахрази Каримова. Он скончался сегодня в возрасте 86 лет.

Некролог подписали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

Каримов родился 16 сентября 1932 года. После окончания семилетней школы в 1948 году поступил учиться в Бугульминское училище механизации. Далее работал трактористом, бригадиром, механизатором, комбайнером и заведующим мастерской. Каримов также одним их первых в районе возглавил уборочно-транспортное звено.

В 1981 году Каримову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Также был награжден орденом Трудового Красного Знамени, Ленина и медалью ВДНХ СССР.

ОбществоПроисшествияВласть Татарстан
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