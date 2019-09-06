Минниханов призвал поддержать курс преобразований в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с официальным обращением к жителям республики по поводу выборов в Государственный совет РТ, которые пройдут 8 сентября.

По его словам, избирательная кампания прошла достаточно спокойно и конструктивно. В целом на каждый мандат депутата Госсовета претендуют по четыре кандидата.

«Вами высказано немало замечаний и наказов. Все они будут учтены в работе», — сказал Минниханов в обращении.

Он отметил, что Татарстану нужен деятельный, работоспособный парламент, который позволил бы обеспечить устойчивое развитие республики и повышение благосостояния жителей.

«Я призываю 8 сентября прийти на избирательные участки, поддержать курс проводимых преобразований, поддержать родной Татарстан. Только вместе мы можем обеспечивать устойчивое развитие республики и повышение благосостояния. Уверен, что так и будет!» — подчеркнул глава РТ.