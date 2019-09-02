В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

На территории ВЦ «Казанская ярмарка» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В этом году мы посвящаем наш форум знаменательной дате — 300-летию российского горного и промышленного надзора. История службы неразрывно связана с историей развития промышленности нашей страны, укреплением ее сырьевого и энергетического потенциала», — сказал он.

В работе Татарстанского нефтегазохимического форума принимают участие 180 ведущих отраслевых компаний и предприятий из 31 региона России и 23 стран дальнего и ближнего зарубежья, передает пресс-служа президента РТ.

Также в рамках форума пройдут 26-я международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», 9-я специализированная выставка «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография», 5-я международная специализированная выставка «Интерпластика Казань», а также 17 деловых мероприятий по актуальным темам. На выставках 180 компаний из России, Азербайджана, Республики Беларусь, Германии, Канады, Кореи, Чехии и Японии представят современные материалы, оборудование и технологии нефтепереработки и нефтехимии, трубы и трубопроводную арматуру, оборудование и технологии для транспортировки нефти и газа, оборудование и технологии для сбора, хранения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов, автоматизированные системы управления производственным процессом, контрольно-измерительное оборудование, взрывозащищенное электрооборудование и многое другое.