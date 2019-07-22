Испорченный отдых: отравившимся детям руководство лагеря в Крыму запретило возвращаться

Отравление детей в Крыму, смертельное ДТП в Башкортостане, реализация проекта «Здравоохранение» — программа «7 дней» на ТНВ подвела итоги недели

Полной переживаний назвали минувшую неделю журналисты программы «7 дней». И с ними сложно не согласиться: ЧП с самолетами, крупные аварии на дорогах страны, татарстанские дети, угодившие на больничные койки вместо отдыха в крымском лагере с красивым названием «Лучистый». Обзор выпуска — в традиционном еженедельном материале «Реального времени».

Крымская эпидемия

60 человек — в основном дети и несколько вожатых, оказались жертвами норовирусной инфекции, носителем которой, как выяснилось, был персонал пищеблока. Хотя сначала руководство лагеря заявило, что это сами татарстанцы привезли на курорт какой-то свой вирус.

На месте все эти дни по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова работали детский омбудсмен и министр по делам молодежи республики, в причинах произошедшего худо-бедно разобрались.

Сейчас по всем детским лагерям Крыма, где отдыхают дети из Татарстана, проходят инспекции. А уже выписавшиеся из больницы участники переполоха в минувшее воскресенье вернулись обратно домой, так и не завершив отдых. В возвращении в лагерь им было отказано руководством этого самого лагеря, объяснившего это тем, что инкубационный период инфекции еще не завершился и дети могут стать причиной повторной вспышки эпидемии.

Пока гром не грянет…

Шесть человек погибли, пострадали более 30, в том числе дети. Смертельное ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов, сотрудников крупного транспортного предприятия Набережных Челнов. Люди возвращались домой с корпоративного отдыха — сплава по реке Белая. На ровном участке дороги, водитель многотонной машины не справился с управлением, автобус слетел в кювет и опрокинулся. По злой иронии судьбы, погибшие и пострадавшие — сотрудники того же транспортного предприятия «Альтекс», которому принадлежал автобус. И за рулем сидел сотрудник той же компании. Как оказалось — злостный нарушитель правил дорожного движения: только за последний год он попадал в поле зрения ГИБДД 18 раз! То есть в среднем — каждые три недели. И в этом случае причиной аварии стали «нарушение водителем скоростного режима и преступное легкомыслие». При этом, как удалось узнать, стаж работы на автобусе у этого водителя был всего два года, а за руль китайского King Long он и вовсе оказался впервые. И сразу — на междугородний маршрут.

Шесть человек погибли, пострадали более 30, в том числе дети, в смертельном ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов, сотрудников крупного транспортного предприятия Набережных Челнов. Фото facebook.com

На предприятии идет проверка. Татарстанская прокуратура, ГИБДД и Ространснадзор уже выявили целый ряд серьезных нарушений. Что особенно поражает: год назад челнинская прокуратура проверку уже проводила, тоже выявила нарушения требований безопасности дорожного движения, оштрафовало предприятие, но… пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Урок оказался просто проигнорирован, и в итоге — трагедия. Шесть смертей, еще 32 человека оказались в больницах с переломами рук и ног, черепно-мозговыми травмами, порезами, ушибами. Двое из них до сих пор в настолько тяжелом состоянии, что их транспортировка из Башкортостана в Татарстан невозможна.

Расследование и в целом ситуация вокруг трагедии в Башкортостане находится на контроле сразу двух первых лиц регионов — президента Татарстана Рустама Минниханова и главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

5,7 млрд рублей — на здравоохранение

Именно такая сумма в течение ближайших 3 лет будет направлена в Татарстане на реализацию национального проекта «Здравоохранение». Причем 1,3 млрд рублей — уже в этом году. За этими цифрами — развитие систем оказания первичной и специальной медицинской помощи, детского здравоохранения, борьбы с онкологическими и сердечнососудистыми заболеваниями, подготовка кадров.

Увидеть, как работает программа, съемочная группа «7 дней» отправилась в Казанскую городскую клиническую больницу №7, или, как ее часто называют в народе — БСМП (больница скорой медицинской помощи). Там способны решать самые сложные задачи, в буквальном смысле этого слова — вытащить человека с того света. Ежедневно в больнице делают более 60 операций, в том числе — сложнейших, многочасовых, на пределе напряжения сил.

Ежедневно в больнице делают более 60 операций, в том числе — сложнейших, многочасовых, на пределе напряжения сил. Фото Максима Платонова

Выявить проблемы со здоровьем, определить их причину и принять наиболее верное и взвешенное решение медикам помогает самое современное диагностическое оборудование. Поступающие в приемный покой тяжелые пациенты сразу попадают в противошоковый кабинет. Оснащение, подобное тому, что ежедневно задействовано здесь, есть далеко не в каждой европейской клинике. Первичный сосудистый центр (один из 15 в республике), способен оказать всю необходимую экстренную помощь при инфарктах и инсультах. Но чтобы делать еще больше, спасать жизни и возвращать здоровье, оборудование должно постоянно обновляться. Национальная программа «Здравоохранение» и активная поддержка республиканских властей позволяют татарстанской медицине быть одной из лучших в России и получить высокую оценку в мировом пространстве. Не случайно благодарные пациенты своим спасителям даже стихи посвящают.

«Казаньоргсинтез» — 61 год с заботой о людях

С самого момента основания, а в этом году флагман татарстанской химической промышленности отметил свое 61-летие, ПАО «Казаньоргсинтез» не только позиционируется, но и на самом деле является социально-ориентированным предприятием. В отличие от многих крупных производств, в тяжелые 90-е активно избавлявшихся от «балласта» — детских оздоровительных лагерей и санаториев, КОС наследие СССР бережно сохранил. Более того, ежегодно вкладывает многие миллионы на поддержание их в прекрасном, радующем отдыхающих состоянии. Недаром лагерь «Солнечный», что расположился совсем недалеко от Казани в тихом сосновом лесу, часто называют местным «Артеком».

Комфортные корпуса, вкусная кухня (пятиразовое питание), современные спортивные площадки, красивейшая природа и полное раздолье. Причем для детей сотрудников «Казаньоргсинтеза» смена в 21 день обходится всего в 15% от реальной стоимости путевки.

Летом в лагере отдыхают дети, а в межсезонье и зимой можно приехать всей семьей. А еще здешние спортивные площадки востребованы командами, которые также поддерживает химкомбинат.

Потребность в хороших, профессиональных кадрах крупные, активно развивающиеся предприятия испытывают всегда. «Казаньоргсинтез», где сегодня работают более 8 тыс. человек — не исключение. Потребность есть, а вот кадрового голода — нет. Стабильная достойная заработная плата и уверенность в завтрашнем дне привлекают на КОС специалистов. А готовность предприятия помочь решить главный для многих вопрос — квартирный, по-настоящему влюбляет в него.

Активно поддерживает компания и своих ветеранов. Поздравляют с юбилеями, приглашают на праздники, организуют концерты и выезды, в том числе на природу. Тем более что благодаря Группе компаний ТАИФ и ПАО «Казаньоргсинтез» удобных и красивых мест для отдыха в республике становится больше. Недавно завершено благоустройство парка «Сосновая роща» и воссоздана система озер Лебяжье. Эксперты признали, что природовосстановительных работ подобного масштаба в истории современной России еще не предпринималось.

С самого момента основания «Казаньоргсинтез» является социально-ориентированным предприятием. Фото Романа Хасаева

Как построить цифровое общество?

Ответ на этот вопрос на прошлой неделе искали члены экспертного клуба «Волга». Как сделать так, чтобы люди поняли и осознали удобство дистанционной оплаты штрафов, записи на прием к врачу или к специалистам разных структур. С помощью телефона, планшета, компьютера можно следить за успеваемостью ребенка в школе, управлять собственными средствами и предоставить необходимые документы на получение льгот, оформить землю под строительство или подать заявление на получение документов. Предприниматели могут не выходя из дома зарегистрировать бизнес. Все это уже реально. 263 услуги уже можно получить в электронном виде, а правительство страны заявляет, что к 2024 году, то есть менее чем через 5 лет, взаимодействие государства с населением полностью перейдет в электронный формат.

Что для этого нужно? Готовность государства обеспечить доступ каждого гражданина к этим услугам и способность обучить или сделать максимально понятной саму процедуру получения услуги. Ну а населению — быть готовыми учиться новому. Татарстан уже сейчас в числе лидеров в России по уровню цифровизации и ее доступности для населения.

Выборы-2019

До 8 сентября — дня голосования — осталось менее полутора месяцев, почти 7 недель. Татарстанцам предстоит выбрать новый состав Государственного совета республики — всего 100 депутатов: 50 — по партийным спискам, еще 50 — по одномандатным округам. Своеобразный рекорд уже побит: если в прошлый раз, в 2014 году, на участие в выборах заявлялись восемь партий, то на этот раз желание побороться за то, чтобы быть представленными в парламенте Татарстана, высказали уже 12 партий.

Татарстанцам предстоит выбрать новый состав Государственного совета республики — всего 100 депутатов: 50 — по партийным спискам, еще 50 — по одномандатным округам. Фото Максима Платонова

Уже сейчас на участие в выборах по одномандатным округам (напомним, это 50 депутатских кресел) заявились 296 кандидатов. Более трети из них — самовыдвиженцы. Самая горячая борьба развернется в Копыловском и Дербышкинском округах, где на каждый мандат претендуют по 10 кандидатов. В Апастовском и Юго-Восточном куда скромнее: всего по три претендента. Впрочем, заявиться — мало, нужно пройти регистрацию, а с этой задачей на настоящий момент справился лишь каждый четвертый кандидат, или 88 человек. Остальные пока собирают подписи избирателей.

На оставшиеся 50 кресел претендуют еще 250 кандидатов по партийным спискам. Сейчас избирательная комиссия проверяет каждого претендента на соответствие требованиям закона и правдивость указанных сведений. Случаи, когда фамилии приходилось вычеркивать, уже имели место.

Всего по республике созданы 65 территориальных и 35 окружных избиркомов. В подготовке к выборам в Госсовет РТ принимают участие 21 тыс. специально обученных человек. К слову, в этом году члены избирательных комиссий будут активно пользоваться новинками, в том числе мобильными приложениями, позволяющими быть на связи с ЦИКом 24 часа в сутки, получать ответы на возникающие вопросы, а при необходимости и в режиме онлайн вести видеофиксацию происходящего на участке. Уже утверждены формы протоколов итогов голосования. Главным новшеством этой избирательной компании станет внедрение механизма «Мобильный избиратель». Уже со следующей среды откроются пункты приема заявлений, где пришедший с паспортом избиратель сможет получить право 8 сентября проголосовать на любом участке, а не только по месту регистрации.

100 лет ТАССР

Ровно 52 года назад в июле в Казани открылся Международный лагерь «Волга». А в августе на фестиваль советско-японской молодежи сюда приехал первый космонавт мира Юрий Гагарин. Рассказом об этом событии журналисты программы «7 дней», открывают очередную страницу специальной рубрики, приуроченной к грядущему вековому юбилею Татарской ССР. К слову, Юрий Гагарин в Татарстане бывал не единожды и, говорят, любил здесь порыбачить, прокатиться на водных лыжах, уважал татарскую кухню и знал татарские песни.

52 года назад на фестиваль советско-японской молодежи в Казань приехал первый космонавт мира Юрий Гагарин. Фото предоставлено Национальным архивом РТ

В июле 1941 года было принято решение об эвакуации в Казань ряда учреждений Академии наук СССР из Москвы и Ленинграда. Всего столица Татарстана приняла 5 тыс. сотрудников научных центров страны, в том числе 39 академиков и 44 члена-корреспондента Академии наук СССР. В Казани работали Петр Капица, Лев Ландау, Абрам Иоффе и многие другие. Позже в ТАССР прибыл Игорь Курчатов — отец советской атомной бомбы. А центром академической жизни стал Казанский университет.

Примерно в это же время Госкомитет обороны принял решение об эвакуации в Казань Ленинградского авиационного завода. Первый У-2 был выпущен предприятием спустя всего неделю с момента прибытия в Татарстан. Точно такой, как тот, на котором сражалась за Родину Герой Советского Союза Магуба Сыртланова. А к сентябрю было создано уже 120 самолетов. К 1944 году ежедневно казанский завод выпускал до 13 самолетов ПО-2, их общее число за годы войны превысило 11 тыс. И это с учетом того, что работали в основном женщины и подростки 12—15 лет. Одновременно завод выпускал детали для сельхозтехники, аэросани, десантные кабины и ремонтировал паровозы.

17 июля 1942 года началось одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны — Сталинградская битва. Сотни тысяч татарстанцев принимали в ней участие в составе двух сформированных в республике стрелковых дивизий, а в контрнаступлении отличились танкисты также сформированной в Татарии 91-й отдельной танковой бригады. В Книгу памяти внесены имена более чем 7 тыс. погибших в тех боях татарстанцев. Одним из ярчайших частников Сталинградской битвы является уроженец Татарстана генерал Гани Сафиуллин, командир 38-й стрелковой дивизии. Ее бойцы сначала захватили аэродром противника с 24 исправными самолетами, а позже разгромили 371-ю пехотную дивизию Вермахта и взяли в плен ее штаб во главе с генералом Морицем фон Дреббером и генерал-лейтенантом Шиллером.

В 1969 году началась одна из самых ярких промышленных страниц в истории Татарстан и России в целом: на берегах Камы началось строительство крупнейшего в стране комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей и города, сегодня носящего имя Набережные Челны. А в 1974 году на КАМАЗ с гастролями приехал Владимир Высоцкий и театр на Таганке.

А 18 июля 2013 года в Казани завершилась Всемирная летняя Универсиада, в которой принимали участие почти 12 тыс. спортсменов из 160 стран. Российская сборная стала абсолютным лидером в общекомандном зачете, завоевав 292 медали, в том числе 155 — золотых.

18 июля 2013 года в Казани завершилась Всемирная летняя Универсиада, в которой принимали участие почти 12 тыс. спортсменов из 160 стран. Фото kazanfirst.ru

Когда в Татарстане появится первый ветропарк?

Уже в 2020 году в Татарстане планируется начать строительство первого ветропарка. Подготовительная работа, как выяснили журналисты программы «7 дней», уже идет полным ходом. И наиболее вероятными точками, где движение ветра будет преобразовываться в электроэнергию, станут Красновидово Камско-Устьинского района, Сорочьи Горы Рыбно-Слободского района и деревня Измери Спасского района. Замеры на точках уже произведены, и сила ветра вполне позволяет получить более чем достойный результат. Каждый ветряк может вырабатывать до 3 мегаватт энергии, а ветропарк на 30—40 ветряков, будет производить от 100 до 130 мегаватт. Для Татарстана, который, будучи крупным промышленным центром страны, испытывает дефицит электроэнергии, но ветрами богат, это может означать новый этап в экономическом развитии.

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 22 июля в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.

